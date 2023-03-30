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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 512513514515 Додано: Сер 29 бер, 2023 22:52 Shaman написав: Bolt написав: ........

Bolt написав: Залежить, як працювати. Я заїжджав зранку на роботу, окреслив пару гайок, потімїхав на дачу будував будинок. За чотири роки, роботи, якраз встиг побудуватись. Якщо на роботі немає, що красти, кради робочій час. Залежить, як працювати. Я заїжджав зранку на роботу, окреслив пару гайок, потімїхав на дачу будував будинок. За чотири роки, роботи, якраз встиг побудуватись.

.........

То не був держ сектор, ТзОВ,, ЛАЗ". Пан Чуркін пиляв бюджет під Евро 2012, і нам дещо перепадало. До речі уважно прочитайте біографію п. Шмигаля.(приблизно середина нульових) .................То не був держ сектор, ТзОВ,, ЛАЗ". Пан Чуркін пиляв бюджет під Евро 2012, і нам дещо перепадало. До речі уважно прочитайте біографію п. Шмигаля.(приблизно середина нульових)

жаль, Лада немає на цій вітці - тут народ чесно пише, як працюють на колишніх радянських заводах (це не виключення, це система). а потім дивуються - а чого це все загинається. простіше побудувати новий завод, ніж поламати таку систему праці.



а це треба, як цитату "Якщо на роботі немає, що красти, кради робочій час" - й нема в цьому ніякого приводу для гордощів - хіба що це був такий собі тролінг жаль,немає на цій вітці - тут народ чесно пише, як працюють на колишніх радянських заводах (це не виключення, це система). а потім дивуються - а чого це все загинається. простіше побудувати новий завод, ніж поламати таку систему праці.а це треба, як цитату "" - й нема в цьому ніякого приводу для гордощів - хіба що це був такий собі тролінг

Было и такое, но сказать, что это типичная ситуация, не могу.

И, насколько понял, Bolt так работал не на "радянських заводах", а уже в незалежній - "пиляв бюджет під Евро 2012". Было и такое, но сказать, что это типичная ситуация, не могу.И, насколько понял,так работал не на "радянських заводах", а уже в незалежній - "пиляв бюджет під Евро 2012". ЛАД 2 Повідомлень: 24250 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5058 раз. Подякували: 4702 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 бер, 2023 22:58 rjkz написав: ..........

Хорошая знакомая работала в Киеве продавцом в универмаге Украина.

В 94 м переехала в США, закончила колледж и на последнем курсе пошла на курсы в финансовую компанию. Там ей остались довольны и сказали, что по окончании колледжа готовы взять ее на работу.

.......... ..........Хорошая знакомая работала в Киеве продавцом в универмаге Украина.В 94 м переехала в США, закончила колледж и на последнем курсе пошла на курсы в финансовую компанию. Там ей остались довольны и сказали, что по окончании колледжа готовы взять ее на работу...........

Таких примеров можно привести массу. У меня много уехавших знакомых. В разные страны. Практически все живут в материальном отношении лучше, чем было бы здесь. Таких примеров можно привести массу. У меня много уехавших знакомых. В разные страны. Практически все живут в материальном отношении лучше, чем было бы здесь. ЛАД 2 Повідомлень: 24250 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5058 раз. Подякували: 4702 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 бер, 2023 23:13 Starikan написав: Gastarbaiter написав: Я так ще до недавна працював. Тільки з дому виходити і кудись їхати не треба було. Щось там поколупав у компі пару годин на день, а решту часу займався власними справами. Велика міжнародна компанія, далеко не найнижчя зарплата, я цю роботу навіть не шукав - самі мене знайшли та запросили з України. Якось так. Я так ще до недавна працював. Тільки з дому виходити і кудись їхати не треба було.Якось так.

Сплошная хлестаковщина. Сплошная хлестаковщина.

Отнюдь! Просто попытка развеять миф, что нормальные деньги платят только тем, кто упахивается по 12 часов. Отнюдь! Просто попытка развеять миф, что нормальные деньги платят только тем, кто упахивается по 12 часов. Gastarbaiter Повідомлень: 2446 З нами з: 26.02.18 Подякував: 614 раз. Подякували: 375 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 бер, 2023 23:37 stm написав: rjkz написав: Чувак явно не из Киева Фейслесса.

Тусовщики ветки про обвал в упор не хотят видеть, что остальной Киев и тем более Украина - это не ЦА на модные мопы и скрытые плинтуса.

Но зато с пеной у рта орут "ай-ай-ай какие плохие те, кто не поет с нами хором".

Вот вам прямым текстом почему народ валит.

Валил, валит и будет валить. Чувак явно не из Киева Фейслесса.Тусовщики ветки про обвал в упор не хотят видеть, что остальной Киев и тем более Украина - это не ЦА на модные мопы и скрытые плинтуса.Но зато с пеной у рта орут "ай-ай-ай какие плохие те, кто не поет с нами хором".Вот вам прямым текстом почему народ валит.Валил, валит и будет валить.

Нет работы, поэтому валил и будет валить. Но зубы и ежегодный осмотр будет в Киев летать, или можно и не чинить их. И на пенсии при социале в Канаде или США, если не хватило стажа превратится в того пенса заглядывающего к молодому в тележку.

На всё есть цена. Большие налоги при белых зарплатах - это хорошие дороги, медицина и высокий ВВП. Не парясь строить дом и получать минималку - путь к своему огороду, печальное развитие ВВП, плохие услуги для тех у кого нет денег.

Каждый строит жизнь как канатоходец - плохо поставил ногу, убрал страховку и улетел в пропасть Нет работы, поэтому валил и будет валить. Но зубы и ежегодный осмотр будет в Киев летать, или можно и не чинить их. И на пенсии при социале в Канаде или США, если не хватило стажа превратится в того пенса заглядывающего к молодому в тележку.На всё есть цена. Большие налоги при белых зарплатах - это хорошие дороги, медицина и высокий ВВП. Не парясь строить дом и получать минималку - путь к своему огороду, печальное развитие ВВП, плохие услуги для тех у кого нет денег.Каждый строит жизнь как канатоходец - плохо поставил ногу, убрал страховку и улетел в пропасть



Зубы в Киев летать - это если совсем плохие зубы или итак в Киев каждый год летаешь.



Пенсии нищенские - у тех, кто поздно приехал (типа меня, но я еще могу успеть выскочить) и не сидел на велфере и прочих социальных программах и не успел поработать на нормальных зарплатах. И не пенсия и не социал.

Если на социале, то все у людей в порядке - и медицинская страховка, которая ВСЕ покрывает и эсэсай (сопоставим с пенсией после 30 лет работы на зп, близкой минималке) и фудстемпы (почти покрывает питание дома на месяц) и 8-я программа, благодаря которой за арендное жилье платится пара сотен в месяц. И еще много чего помельче.

А если отработал минимум 10 лет, то будет медикер после 65, будет сошиал секьюрити пенсия, если работал в юнионе, то плюс пенсия от юниона, если откладывал на 401К, то еще и персональная пенсия, если делал в банке IRA, то еще и это. Зубы в Киев летать - это если совсем плохие зубы или итак в Киев каждый год летаешь.Пенсии нищенские - у тех, кто поздно приехал (типа меня, но я еще могу успеть выскочить) и не сидел на велфере и прочих социальных программах и не успел поработать на нормальных зарплатах. И не пенсия и не социал.Если на социале, то все у людей в порядке - и медицинская страховка, которая ВСЕ покрывает и эсэсай (сопоставим с пенсией после 30 лет работы на зп, близкой минималке) и фудстемпы (почти покрывает питание дома на месяц) и 8-я программа, благодаря которой за арендное жилье платится пара сотен в месяц. И еще много чего помельче.А если отработал минимум 10 лет, то будет медикер после 65, будет сошиал секьюрити пенсия, если работал в юнионе, то плюс пенсия от юниона, если откладывал на 401К, то еще и персональная пенсия, если делал в банке IRA, то еще и это. rjkz

Повідомлень: 14355 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7564 раз. Подякували: 4574 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 03:04 Shaman написав: drevlyanin написав: Faceless написав: Та будь де це огидно. Сором як створювати такі "вакансії", так і "працювати" там. Та будь де це огидно. Сором як створювати такі "вакансії", так і "працювати" там.



Прямо нагадала така "робота" часи СРСР, я з останньої такої звільнився в 1993р, зробив собі подарунок на день народження.

Хоча, може подібні люди і мають в чомусь рацію, нема особливо грошей але і здоров'я не підірване. А тут наче і недарма працював та й не такий вже старигань але спина не в дугу+ коліна, і нерви від постійного спілкування з постачальниками та клієнтами не на висоті. Вже починаєш замислюватися-а вартувало воно того? Прямо нагадала така "робота" часи СРСР, я з останньої такої звільнився в 1993р, зробив собі подарунок на день народження.Хоча, може подібні люди і мають в чомусь рацію, нема особливо грошей але і здоров'я не підірване. А тут наче і недарма працював та й не такий вже старигань але спина не в дугу+ коліна, і нерви від постійного спілкування з постачальниками та клієнтами не на висоті. Вже починаєш замислюватися-а вартувало воно того?

вартувало того чи ні - кожен вирішує сам. але якщо вважаєш, що не варто - тоді просто треба йти з такої роботи й все.



й не певен, що якщо замість роботи весь час лежати на дивані - що то для здоров'я краще.



насправді, погане здоров'я це наслідки небажання займатися собою, поки організм не скаже - все більше я вже не можу. хто веде здорове життя, робота чомусь не заважає - навіть якщо люди працюють по 10-12 годин на добу вартувало того чи ні - кожен вирішує сам. але якщо вважаєш, що не варто - тоді просто треба йти з такої роботи й все.й не певен, що якщо замість роботи весь час лежати на дивані - що то для здоров'я краще.насправді, погане здоров'я це наслідки небажання займатися собою, поки організм не скаже - все більше я вже не можу. хто веде здорове життя, робота чомусь не заважає - навіть якщо люди працюють по 10-12 годин на добу



На всех своих работах, где я работал...да и сейчас работаю...по найму, я приходил на очень невысокую зарплату и уже по месту смотрел как это можно улучшить. Или повышал эффективность того, что было до меня и мне поднимали зарплату или договаривался об условиях, зависящих от моей работы и тогда повышал эффективность. Второе намного выгоднее, но вызывает зависть коллег и порой работодателя и рано или поздно съедают. Поэтому в конце концов открыл свой ООО и фактически это было почти идеальное решение. Столько сколько сам заработаешь столько и получишь. Была одна работа, где все было отрегулировано как часы, я пришел на 800 грн в месяц в 1999 году, попробовал что-то внести свое, не пошло, уволился через полгода с извинениями директору. Он не мог понять за что извиняюсь и почему ухожу. На всех своих работах, где я работал...да и сейчас работаю...по найму, я приходил на очень невысокую зарплату и уже по месту смотрел как это можно улучшить. Или повышал эффективность того, что было до меня и мне поднимали зарплату или договаривался об условиях, зависящих от моей работы и тогда повышал эффективность. Второе намного выгоднее, но вызывает зависть коллег и порой работодателя и рано или поздно съедают. Поэтому в конце концов открыл свой ООО и фактически это было почти идеальное решение. Столько сколько сам заработаешь столько и получишь. Была одна работа, где все было отрегулировано как часы, я пришел на 800 грн в месяц в 1999 году, попробовал что-то внести свое, не пошло, уволился через полгода с извинениями директору. Он не мог понять за что извиняюсь и почему ухожу. rjkz

Повідомлень: 14355 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7564 раз. Подякували: 4574 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 04:38 Shaman написав: rjkz написав: airmax78 написав: Комради, забудьте про керівні посади в еміграції. Сестра дружини - директор готелю з досвідом роботи 15 років - працює покоївкою.

Єдиний варіант зберегти посаду - працювати в тій самій конторі в Україні і переїхати за кордон в її філію/головний офіс. Інші варіанти настільки випадкові, що їх можна не розглядати. Комради, забудьте про керівні посади в еміграції. Сестра дружини - директор готелю з досвідом роботи 15 років - працює покоївкою.Єдиний варіант зберегти посаду - працювати в тій самій конторі в Україні і переїхати за кордон в її філію/головний офіс. Інші варіанти настільки випадкові, що їх можна не розглядати.



Хорошая знакомая работала в Киеве продавцом в универмаге Украина.

В 94 м переехала в США, закончила колледж и на последнем курсе пошла на курсы в финансовую компанию. Там ей остались довольны и сказали, что по окончании колледжа готовы взять ее на работу.

Это была ее первая и единственная работа в США по сей день.

Работала в финотделе, бухгалтером, аудитором, финдиректором компании, запарилась приезжать домой в 12 ночи, сделала степдаун и вполне себя неплохо чувствует на позиции контролера.

Да, для того чтобы это случилось, и ей пришлось прикладывать титанические усилия (на момент переезда в США был типичный для ссср уровень Инглиша+немного курсов перед отъездом, к тому-же буквально за пару месяцев до отъезда сдала на права, то есть, водить умела не фонтан, а сейчас по 3-4 часа в день за рулем) и ее семье. Они выезжали всей семьей с родителями из хрущевки на Нивках.

Отец-инвалид, мама пенсионного возраста, муж, только закончивший институт и сын-младенец. Родители сели на велфер и фудстемпы, муж пощел машины мыть за 3 доллара в час, а на нее сделали ставку. Родители занимались внуком.

Когда она начала зарабатывать, муж что-то там закончил и работает бухгалтером на очень небольшой как для США зарплате.

У сына сейчас рекламный бизнес, пару лет назад купил дом за 700+ куе, у них тоже дом в хорошей локации.

Попробуйте построить параллельную реальность, если-бы они остались в Украине. Хорошая знакомая работала в Киеве продавцом в универмаге Украина.В 94 м переехала в США, закончила колледж и на последнем курсе пошла на курсы в финансовую компанию. Там ей остались довольны и сказали, что по окончании колледжа готовы взять ее на работу.Это была ее первая и единственная работа в США по сей день.Работала в финотделе, бухгалтером, аудитором, финдиректором компании, запарилась приезжать домой в 12 ночи, сделала степдаун и вполне себя неплохо чувствует на позиции контролера.Да, для того чтобы это случилось, и ей пришлось прикладывать титанические усилия (на момент переезда в США был типичный для ссср уровень Инглиша+немного курсов перед отъездом, к тому-же буквально за пару месяцев до отъезда сдала на права, то есть, водить умела не фонтан, а сейчас по 3-4 часа в день за рулем) и ее семье. Они выезжали всей семьей с родителями из хрущевки на Нивках.Отец-инвалид, мама пенсионного возраста, муж, только закончивший институт и сын-младенец. Родители сели на велфер и фудстемпы, муж пощел машины мыть за 3 доллара в час, а на нее сделали ставку. Родители занимались внуком.Когда она начала зарабатывать, муж что-то там закончил и работает бухгалтером на очень небольшой как для США зарплате.У сына сейчас рекламный бизнес, пару лет назад купил дом за 700+ куе, у них тоже дом в хорошей локации.Попробуйте построить параллельную реальность, если-бы они остались в Украине.

дуже раді за вашу знайому

декілька подробіць, будь-ласка. в якому віці поїхала до США? скільки років зайняв шлях до CFO? якщо такі здібності до фінансів, чому в України працювала продавцем?



й взагалі, як попали до штатів? виграли грін-кард? та й за який кошт отримала освіту в США - перша освіта? тобто в України не змогла поступити до ВНЗ, а в США змогла?



паралельна реальність - якщо такий спец по фінансах - то ще в 90х почала б працювати з кимось з майбутних олігархів -першу квартиру чи дом купила б ще тоді. потім, в 2000х допомогала би структурувати бізнес в умовному СКМ - будинок під Київом, машина,поїздки до Європи у відпустки, десь в 2010 році стала б доларовим мільонером, а там би зробила степдаун та пішла вже не на таку напряжну роботу - як такий варіант ? дуже раді за вашу знайомудекілька подробіць, будь-ласка. в якому віці поїхала до США? скільки років зайняв шлях до CFO? якщо такі здібності до фінансів, чому в України працювала продавцем?й взагалі, як попали до штатів? виграли грін-кард? та й за який кошт отримала освіту в США - перша освіта? тобто в України не змогла поступити до ВНЗ, а в США змогла?паралельна реальність - якщо такий спец по фінансах - то ще в 90х почала б працювати з кимось з майбутних олігархів -першу квартиру чи дом купила б ще тоді. потім, в 2000х допомогала би структурувати бізнес в умовному СКМ - будинок під Київом, машина,поїздки до Європи у відпустки, десь в 2010 році стала б доларовим мільонером, а там би зробила степдаун та пішла вже не на таку напряжну роботу - як такий варіант ?



1.Сейчас ей 51 год, то есть в 94 ей было +/- 22-23 года.

2.Если Вы, ввиду возраста, помните начало-середину 90-х, то у Вас не должно было возникнуть многих заданных вопросов касательно Украины.

3. В финансах спецом она стала уже в США.

4. Не знаю или она платила за учебу, скорее нет. Я, и Вам в том числе, рассказывал на похороненной ветке "Глобализация"(прообраз данной ветки), что для понаехов-резидентов для помощи в адаптации предусмотрен единоразовый грант на послешкольное образование. Далеко не все о нем в курсе. Одни его используют на колледж/университет, кого-то разводят на него на бесполезных курсах. Грант покрывает почти полностью учебу, но дается только тем, кто не имел любого послешкольного образования в своей стране или в США или в третьей стране.

5. Как попала в США - могу догадываться, но однозначно не скажу. Зачастую, у каждого свой путь в США. Выиграть Гринкарту - вероятность ниже 0,5%.

6. Сколько лет занял путь к финдиру - не знаю. Там был такой момент, что она поработала года 3, потом они взяли дом в мортгидж и ей было далеко и напряжно ездить, тем более что муж ее не водил машину, а родители уже совсем стали немочные (у отца, ныне покойного, ампутированные ноги), ребенок требовал внимания. И она собралась уходить. Ее стали уговаривать остаться, предложили повышение в должности и зарплате, дали послабление в возможности приезжать в офис позже и один день в неделю работать из дома (еще тогда!). Она оценила такой жест и осталась. Далее подробности - в какой год кем она становилась и тп - не интересовался. 1.Сейчас ей 51 год, то есть в 94 ей было +/- 22-23 года.2.Если Вы, ввиду возраста, помните начало-середину 90-х, то у Вас не должно было возникнуть многих заданных вопросов касательно Украины.3. В финансах спецом она стала уже в США.4. Не знаю или она платила за учебу, скорее нет. Я, и Вам в том числе, рассказывал на похороненной ветке "Глобализация"(прообраз данной ветки), что для понаехов-резидентов для помощи в адаптации предусмотрен единоразовый грант на послешкольное образование. Далеко не все о нем в курсе. Одни его используют на колледж/университет, кого-то разводят на него на бесполезных курсах. Грант покрывает почти полностью учебу, но дается только тем, кто не имел любого послешкольного образования в своей стране или в США или в третьей стране.5. Как попала в США - могу догадываться, но однозначно не скажу. Зачастую, у каждого свой путь в США. Выиграть Гринкарту - вероятность ниже 0,5%.6. Сколько лет занял путь к финдиру - не знаю. Там был такой момент, что она поработала года 3, потом они взяли дом в мортгидж и ей было далеко и напряжно ездить, тем более что муж ее не водил машину, а родители уже совсем стали немочные (у отца, ныне покойного, ампутированные ноги), ребенок требовал внимания. И она собралась уходить. Ее стали уговаривать остаться, предложили повышение в должности и зарплате, дали послабление в возможности приезжать в офис позже и один день в неделю работать из дома (еще тогда!). Она оценила такой жест и осталась. Далее подробности - в какой год кем она становилась и тп - не интересовался. rjkz

Повідомлень: 14355 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7564 раз. Подякували: 4574 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 08:27 rjkz написав: 1.Сейчас ей 51 год, то есть в 94 ей было +/- 22-23 года.

1.Сейчас ей 51 год, то есть в 94 ей было +/- 22-23 года.



Що повністю підтверджую мою тезу вище про ідеальний вік для емігранства.

Ще краще звичайно до 10 років, але то не твоє рішення ) Що повністю підтверджую мою тезу вище про ідеальний вік для емігранства.Ще краще звичайно до 10 років, але то не твоє рішення ) adeges Повідомлень: 4198 З нами з: 14.03.06 Подякував: 367 раз. Подякували: 929 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 09:38 Wisznia2021 написав: antey1969 написав: Wisznia2021

Пишу только то, что вижу и слышу. У меня в кругу общения Пишу только то, что вижу и слышу. У меня в кругу общения

Меняйте круг общения- перепутать интеграционный класс с классом гимназии- этто уж, слишком:))- завтра объявит себя Наполеоном, послезавтра- Сталиным. Меняйте круг общения- перепутать интеграционный класс с классом гимназии- этто уж, слишком:))- завтра объявит себя Наполеоном, послезавтра- Сталиным.

Для тех, кто в танке:

Количество украинских детей в школах Германии достигло почти 210 тысяч

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/03/30/7395668/

Заметьте, ни слова об интеграционных курсах.

Похоже, согласно вашей рекомендации, круг общения нужно менять всем поголовно, вот только где найти такую параллельную реальность. Для тех, кто в танке:Количество украинских детей в школах Германии достигло почти 210 тысячЗаметьте, ни слова об интеграционных курсах.Похоже, согласно вашей рекомендации, круг общения нужно менять всем поголовно, вот только где найти такую параллельную реальность. antey1969 1

Повідомлень: 11838 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1628 раз. Подякували: 3530 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 15:31 Shaman написав: San написав: Shaman написав:

паралельна реальність - якщо такий спец по фінансах - то ще в 90х почала б працювати з кимось з майбутних олігархів -першу квартиру чи дом купила б ще тоді. потім, в 2000х допомогала би структурувати бізнес в умовному СКМ - будинок під Київом, машина,поїздки до Європи у відпустки, десь в 2010 році стала б доларовим мільонером, а там би зробила степдаун та пішла вже не на таку напряжну роботу - як такий варіант ? паралельна реальність - якщо такий спец по фінансах - то ще в 90х почала б працювати з кимось з майбутних олігархів -першу квартиру чи дом купила б ще тоді. потім, в 2000х допомогала би структурувати бізнес в умовному СКМ - будинок під Київом, машина,поїздки до Європи у відпустки, десь в 2010 році стала б доларовим мільонером, а там би зробила степдаун та пішла вже не на таку напряжну роботу - як такий варіант ?

И в продолжение.. 2022, война, бегство из дома под Киевом. И сидение в Польше/Германии в арендных 38-50 квадратах. А перспективы у детей в Украине во время войны? 18-60 для сына, возможно, родители не выехали из-за этого, остались в доме под Киевом в Буче.

А если не Киев, а Харьков?

Смайл недоречний И в продолжение.. 2022, война, бегство из дома под Киевом. И сидение в Польше/Германии в арендных 38-50 квадратах. А перспективы у детей в Украине во время войны? 18-60 для сына, возможно, родители не выехали из-за этого, остались в доме под Киевом в Буче.А если не Киев, а Харьков?Смайл недоречний

тут трохи про інше - в Америці теж могло не пощастить бути у Всесвітньому торговому центрі... не чіпляйтеся тут трохи про інше - в Америці теж могло не пощастить бути у Всесвітньому торговому центрі... не чіпляйтеся



Было-бы смешно, не будь так грустно, но ее знакомая, примерно ее лет, работала World Trade Center тогда и буквально за день до 9/11 заболела и осталась дома.

Жуткое событие. Было-бы смешно, не будь так грустно, но ее знакомая, примерно ее лет, работала World Trade Center тогда и буквально за день до 9/11 заболела и осталась дома.Жуткое событие. rjkz

Повідомлень: 14355 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7564 раз. Подякували: 4574 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 16:13 Shaman написав: drevlyanin написав:

Та да, звісно якщо вважати тяжкою роботою просиджування штанів в офісі по 10-12 годин.

Розкажіть про небажання займатися собою будівельникам, металургам, шахтарям, працівникам с/г, багатьох видів виробництв та навіть медсестрам, де зірвати спину, перетягуючи тяжкохворих, як два пальці об асфальт, і т.д. і т.п. Чи може всі ці професії то просто лузери по життю і не варто на них звертати увагу, та от тільки одна біда-без таких спеціалістів ви не проживете. Рахувати вироблену кимось додану вартість звичайно легше і приємніше але ж потрібно щоб її хтось таки виробив. Та да, звісно якщо вважати тяжкою роботою просиджування штанів в офісі по 10-12 годин.Розкажіть про небажання займатися собою будівельникам, металургам, шахтарям, працівникам с/г, багатьох видів виробництв та навіть медсестрам, де зірвати спину, перетягуючи тяжкохворих, як два пальці об асфальт, і т.д. і т.п. Чи може всі ці професії то просто лузери по життю і не варто на них звертати увагу, та от тільки одна біда-без таких спеціалістів ви не проживете. Рахувати вироблену кимось додану вартість звичайно легше і приємніше але ж потрібно щоб її хтось таки виробив.

чого ти так нервово реагуєш? - сам же десь на офісному фронті надірвався

чого ти так нервово реагуєш? - сам же десь на офісному фронті надірвався



Ні. не вгадав. Я працював виключно на виробництві, спочатку на чужому а потім на своєму. А там як не старайся але за 30+ років знайдеться момент, коли щось піде не так. Це звісно якщо вболівати за свою справу а не "інструментом" груші збивати. Можна просто в дорозі невдало запаску 18' на машині підхопити в 50+ років і диски на хребті скажуть, що думають про свого хазяїна. Ні. не вгадав. Я працював виключно на виробництві, спочатку на чужому а потім на своєму. А там як не старайся але за 30+ років знайдеться момент, коли щось піде не так. Це звісно якщо вболівати за свою справу а не "інструментом" груші збивати. Можна просто в дорозі невдало запаску 18' на машині підхопити в 50+ років і диски на хребті скажуть, що думають про свого хазяїна. drevlyanin Повідомлень: 1264 З нами з: 01.04.20 Подякував: 458 раз. Подякували: 446 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 512513514515 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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