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#<1 ... 514515516517518> Додано: Чет 30 бер, 2023 16:45 rjkz написав: Зубы в Киев летать - это если совсем плохие зубы или итак в Киев каждый год летаешь.



Пенсии нищенские - у тех, кто поздно приехал (типа меня, но я еще могу успеть выскочить) и не сидел на велфере и прочих социальных программах и не успел поработать на нормальных зарплатах. И не пенсия и не социал.

Если на социале, то все у людей в порядке - и медицинская страховка, которая ВСЕ покрывает и эсэсай (сопоставим с пенсией после 30 лет работы на зп, близкой минималке) и фудстемпы (почти покрывает питание дома на месяц) и 8-я программа, благодаря которой за арендное жилье платится пара сотен в месяц. И еще много чего помельче.

А если отработал минимум 10 лет, то будет медикер после 65, будет сошиал секьюрити пенсия, если работал в юнионе, то плюс пенсия от юниона, если откладывал на 401К, то еще и персональная пенсия, если делал в банке IRA, то еще и это. Зубы в Киев летать - это если совсем плохие зубы или итак в Киев каждый год летаешь.Пенсии нищенские - у тех, кто поздно приехал (типа меня, но я еще могу успеть выскочить) и не сидел на велфере и прочих социальных программах и не успел поработать на нормальных зарплатах. И не пенсия и не социал.Если на социале, то все у людей в порядке - и медицинская страховка, которая ВСЕ покрывает и эсэсай (сопоставим с пенсией после 30 лет работы на зп, близкой минималке) и фудстемпы (почти покрывает питание дома на месяц) и 8-я программа, благодаря которой за арендное жилье платится пара сотен в месяц. И еще много чего помельче.А если отработал минимум 10 лет, то будет медикер после 65, будет сошиал секьюрити пенсия, если работал в юнионе, то плюс пенсия от юниона, если откладывал на 401К, то еще и персональная пенсия, если делал в банке IRA, то еще и это.

Да, дела + всё врачи, на 2 взрослых плановые.

Фудстемпы и соц.жилье Вы серьёзно воспринимаете это как рай? Как по мне, взрослые, родившиеся в СССР с жильём, которое им выдавал завод, находящиеся сейчас на минималках пенсии абсолютное равенство тому счастью. Но если человек был на заводе начальником или какой кафедре в институте, то пенсия у него не минималка.

Опять же сейчас шанс на новую офигенную жизнь становится всё ближе. Германия первая начала выталкивать на работу, с 01.04.23 в Чехии максимум 90 дней на решение вопроса с жильём.

А теперь ещё интересное в Польше нет особых соц.выплат поэтому там нормально устраиваются уже как в приближенной реальности люди. 8% при условии, что релокация программистов именно там сильна ещё с 2014 года получают более 8000злотых, чистыми это 5973злотых оно же 1293 евро. Жильё аренда по скромному это 2500+798злотых это 705 евро. Напомню, это у 8% останется более 588евро. У остальных - менее. У работы в складе Лидла зарплаты в 4000злотых до налогов - это очень и очень хорошо, у кого-то аж 3200 попадается, и мы получим что ничего не остаётся после аренды. Вот и вся математика фудстемпов и офигенной жизни... Да, дела + всё врачи, на 2 взрослых плановые.Фудстемпы и соц.жилье Вы серьёзно воспринимаете это как рай? Как по мне, взрослые, родившиеся в СССР с жильём, которое им выдавал завод, находящиеся сейчас на минималках пенсии абсолютное равенство тому счастью. Но если человек был на заводе начальником или какой кафедре в институте, то пенсия у него не минималка.Опять же сейчас шанс на новую офигенную жизнь становится всё ближе. Германия первая начала выталкивать на работу, с 01.04.23 в Чехии максимум 90 дней на решение вопроса с жильём.А теперь ещё интересное в Польше нет особых соц.выплат поэтому там нормально устраиваются уже как в приближенной реальности люди. 8% при условии, что релокация программистов именно там сильна ещё с 2014 года получают более 8000злотых, чистыми это 5973злотых оно же 1293 евро. Жильё аренда по скромному это 2500+798злотых это 705 евро. Напомню, это у 8% останется более 588евро. У остальных - менее. У работы в складе Лидла зарплаты в 4000злотых до налогов - это очень и очень хорошо, у кого-то аж 3200 попадается, и мы получим что ничего не остаётся после аренды. Вот и вся математика фудстемпов и офигенной жизни... stm

Повідомлень: 3695 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 16:51 stm написав: rjkz написав: Зубы в Киев летать - это если совсем плохие зубы или итак в Киев каждый год летаешь.



Пенсии нищенские - у тех, кто поздно приехал (типа меня, но я еще могу успеть выскочить) и не сидел на велфере и прочих социальных программах и не успел поработать на нормальных зарплатах. И не пенсия и не социал.

Если на социале, то все у людей в порядке - и медицинская страховка, которая ВСЕ покрывает и эсэсай (сопоставим с пенсией после 30 лет работы на зп, близкой минималке) и фудстемпы (почти покрывает питание дома на месяц) и 8-я программа, благодаря которой за арендное жилье платится пара сотен в месяц. И еще много чего помельче.

А если отработал минимум 10 лет, то будет медикер после 65, будет сошиал секьюрити пенсия, если работал в юнионе, то плюс пенсия от юниона, если откладывал на 401К, то еще и персональная пенсия, если делал в банке IRA, то еще и это. Зубы в Киев летать - это если совсем плохие зубы или итак в Киев каждый год летаешь.Пенсии нищенские - у тех, кто поздно приехал (типа меня, но я еще могу успеть выскочить) и не сидел на велфере и прочих социальных программах и не успел поработать на нормальных зарплатах. И не пенсия и не социал.Если на социале, то все у людей в порядке - и медицинская страховка, которая ВСЕ покрывает и эсэсай (сопоставим с пенсией после 30 лет работы на зп, близкой минималке) и фудстемпы (почти покрывает питание дома на месяц) и 8-я программа, благодаря которой за арендное жилье платится пара сотен в месяц. И еще много чего помельче.А если отработал минимум 10 лет, то будет медикер после 65, будет сошиал секьюрити пенсия, если работал в юнионе, то плюс пенсия от юниона, если откладывал на 401К, то еще и персональная пенсия, если делал в банке IRA, то еще и это.

Да, дела + всё врачи, на 2 взрослых плановые.

Фудстемпы и соц.жилье Вы серьёзно воспринимаете это как рай? Как по мне, взрослые, родившиеся в СССР с жильём, которое им выдавал завод, находящиеся сейчас на минималках пенсии абсолютное равенство тому счастью. Но если человек был на заводе начальником или какой кафедре в институте, то пенсия у него не минималка.

Опять же сейчас шанс на новую офигенную жизнь становится всё ближе. Германия первая начала выталкивать на работу, с 01.04.23 в Чехии максимум 90 дней на решение вопроса с жильём.

А теперь ещё интересное в Польше нет особых соц.выплат поэтому там нормально устраиваются уже как в приближенной реальности люди. 8% при условии, что релокация программистов именно там сильна ещё с 2014 года получают более 8000злотых, чистыми это 5973злотых оно же 1293 евро. Жильё аренда по скромному это 2500+798злотых это 705 евро. Напомню, это у 8% останется более 588евро. У остальных - менее. У работы в складе Лидла зарплаты в 4000злотых до налогов - это очень и очень хорошо, у кого-то аж 3200 попадается, и мы получим что ничего не остаётся после аренды. Вот и вся математика фудстемпов и офигенной жизни... Да, дела + всё врачи, на 2 взрослых плановые.Фудстемпы и соц.жилье Вы серьёзно воспринимаете это как рай? Как по мне, взрослые, родившиеся в СССР с жильём, которое им выдавал завод, находящиеся сейчас на минималках пенсии абсолютное равенство тому счастью. Но если человек был на заводе начальником или какой кафедре в институте, то пенсия у него не минималка.Опять же сейчас шанс на новую офигенную жизнь становится всё ближе. Германия первая начала выталкивать на работу, с 01.04.23 в Чехии максимум 90 дней на решение вопроса с жильём.А теперь ещё интересное в Польше нет особых соц.выплат поэтому там нормально устраиваются уже как в приближенной реальности люди. 8% при условии, что релокация программистов именно там сильна ещё с 2014 года получают более 8000злотых, чистыми это 5973злотых оно же 1293 евро. Жильё аренда по скромному это 2500+798злотых это 705 евро. Напомню, это у 8% останется более 588евро. У остальных - менее. У работы в складе Лидла зарплаты в 4000злотых до налогов - это очень и очень хорошо, у кого-то аж 3200 попадается, и мы получим что ничего не остаётся после аренды. Вот и вся математика фудстемпов и офигенной жизни...

А даже если и останется, что-то от аренды то например лечение только одного зубного канала у стоматолога от 200 до 600 зл.( А их в зубе может быть до 4-х) А даже если и останется, что-то от аренды то например лечение только одного зубного канала у стоматолога от 200 до 600 зл.( А их в зубе может быть до 4-х) Bolt Повідомлень: 1750 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 115 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 17:07 Re: Еміграція, заробітчанство stm написав: У работы в складе Лидла зарплаты в 4000злотых до налогов - это очень и очень хорошо, у кого-то аж 3200 попадается, и мы получим что ничего не остаётся после аренды. У работы в складе Лидла зарплаты в 4000злотых до налогов - это очень и очень хорошо, у кого-то аж 3200 попадается, и мы получим что ничего не остаётся после аренды.

Ну работать и 2е в семье могут. В Украине тоже если в семье 1 человек работает на кассе в АТБ, а 2й дома сидит, то после аренды останется только на макароны.



Давайте другой кейс рассмотрим, в семье программист и средний менеджер, оба на удаленке, сумарный доход около 10к уе, после налогов 7к уе - 700уе аренда = 6300уе/месяц на все остальное. Так хватит зубы полечить в Польше?



П.С. Считайте по честному средний вариант где 2 человека работают на среднюю зп, а то какие-то крайности берете, вы бы еще прикинули сколько денег у безработного алкаша останется после аренды Ну работать и 2е в семье могут. В Украине тоже если в семье 1 человек работает на кассе в АТБ, а 2й дома сидит, то после аренды останется только на макароны.Давайте другой кейс рассмотрим, в семье программист и средний менеджер, оба на удаленке, сумарный доход около 10к уе, после налогов 7к уе - 700уе аренда = 6300уе/месяц на все остальное. Так хватит зубы полечить в Польше?П.С. Считайте по честному средний вариант где 2 человека работают на среднюю зп, а то какие-то крайности берете, вы бы еще прикинули сколько денег у безработного алкаша останется после аренды slonomag Повідомлень: 235 З нами з: 23.11.17 Подякував: 8 раз. Подякували: 44 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 17:07 rjkz написав: 1.Сейчас ей 51 год, то есть в 94 ей было +/- 22-23 года.

2.Если Вы, ввиду возраста, помните начало-середину 90-х, то у Вас не должно было возникнуть многих заданных вопросов касательно Украины.

3. В финансах спецом она стала уже в США.

4. Не знаю или она платила за учебу, скорее нет. Я, и Вам в том числе, рассказывал на похороненной ветке "Глобализация"(прообраз данной ветки), что для понаехов-резидентов для помощи в адаптации предусмотрен единоразовый грант на послешкольное образование. Далеко не все о нем в курсе. Одни его используют на колледж/университет, кого-то разводят на него на бесполезных курсах. Грант покрывает почти полностью учебу, но дается только тем, кто не имел любого послешкольного образования в своей стране или в США или в третьей стране.

5. Как попала в США - могу догадываться, но однозначно не скажу. Зачастую, у каждого свой путь в США. Выиграть Гринкарту - вероятность ниже 0,5%.

6. Сколько лет занял путь к финдиру - не знаю. Там был такой момент, что она поработала года 3, потом они взяли дом в мортгидж и ей было далеко и напряжно ездить, тем более что муж ее не водил машину, а родители уже совсем стали немочные (у отца, ныне покойного, ампутированные ноги), ребенок требовал внимания. И она собралась уходить. Ее стали уговаривать остаться, предложили повышение в должности и зарплате, дали послабление в возможности приезжать в офис позже и один день в неделю работать из дома (еще тогда!). Она оценила такой жест и осталась. Далее подробности - в какой год кем она становилась и тп - не интересовался. 1.Сейчас ей 51 год, то есть в 94 ей было +/- 22-23 года.2.Если Вы, ввиду возраста, помните начало-середину 90-х, то у Вас не должно было возникнуть многих заданных вопросов касательно Украины.3. В финансах спецом она стала уже в США.4. Не знаю или она платила за учебу, скорее нет. Я, и Вам в том числе, рассказывал на похороненной ветке "Глобализация"(прообраз данной ветки), что для понаехов-резидентов для помощи в адаптации предусмотрен единоразовый грант на послешкольное образование. Далеко не все о нем в курсе. Одни его используют на колледж/университет, кого-то разводят на него на бесполезных курсах. Грант покрывает почти полностью учебу, но дается только тем, кто не имел любого послешкольного образования в своей стране или в США или в третьей стране.5. Как попала в США - могу догадываться, но однозначно не скажу. Зачастую, у каждого свой путь в США. Выиграть Гринкарту - вероятность ниже 0,5%.6. Сколько лет занял путь к финдиру - не знаю. Там был такой момент, что она поработала года 3, потом они взяли дом в мортгидж и ей было далеко и напряжно ездить, тем более что муж ее не водил машину, а родители уже совсем стали немочные (у отца, ныне покойного, ампутированные ноги), ребенок требовал внимания. И она собралась уходить. Ее стали уговаривать остаться, предложили повышение в должности и зарплате, дали послабление в возможности приезжать в офис позже и один день в неделю работать из дома (еще тогда!). Она оценила такой жест и осталась. Далее подробности - в какой год кем она становилась и тп - не интересовался.

Ну порівнювати 1994 і 2023 роки - абсолютно некоректно.

В 1994 для майже будь-якого українця США був раєм на Землі. Ніхто не думав їхати мені чи ні.

Але з того часу життя в Україні сильно покращилось а США по-моєму вже не ті.

Тому не зовсім розумію навіщо тягнути сюди ці кейси з 1994 року?

По-моєму в 2014 багато виїхали, тягніть сюди свіжі кейси з 2014. Ну порівнювати 1994 і 2023 роки - абсолютно некоректно.В 1994 для майжеСША був раєм на Землі. Ніхто не думав їхати мені чи ні.Але з того часу життя в Україні сильно покращилось а США по-моєму вже не ті.Тому не зовсім розумію навіщо тягнути сюди ці кейси з 1994 року?По-моєму в 2014 багато виїхали, тягніть сюди свіжі кейси з 2014. andrijk777

Повідомлень: 4565 З нами з: 11.11.14 Подякував: 186 раз. Подякували: 270 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 17:12 slonomag написав: stm написав: У работы в складе Лидла зарплаты в 4000злотых до налогов - это очень и очень хорошо, у кого-то аж 3200 попадается, и мы получим что ничего не остаётся после аренды. У работы в складе Лидла зарплаты в 4000злотых до налогов - это очень и очень хорошо, у кого-то аж 3200 попадается, и мы получим что ничего не остаётся после аренды.

Ну работать и 2е в семье могут. В Украине тоже если в семье 1 человек работает на кассе в АТБ, а 2й дома сидит, то после аренды останется только на макароны.



Давайте другой кейс рассмотрим, в семье программист и средний менеджер, оба на удаленке, сумарный доход около 10к уе, после налогов 7к уе - 700уе аренда = 6300уе/месяц на все остальное. Так хватит зубы полечить в Польше?



П.С. Считайте по честному средний вариант где 2 человека работают на среднюю зп, а то какие-то крайности берете, вы бы еще прикинули сколько денег у безработного алкаша останется после аренды Ну работать и 2е в семье могут. В Украине тоже если в семье 1 человек работает на кассе в АТБ, а 2й дома сидит, то после аренды останется только на макароны.Давайте другой кейс рассмотрим, в семье программист и средний менеджер, оба на удаленке, сумарный доход около 10к уе, после налогов 7к уе - 700уе аренда = 6300уе/месяц на все остальное. Так хватит зубы полечить в Польше?П.С. Считайте по честному средний вариант где 2 человека работают на среднюю зп, а то какие-то крайности берете, вы бы еще прикинули сколько денег у безработного алкаша останется после аренды

Сколько людей, из того ляма народа, что выехал в Польшу могут похвастать средним доходом 10 куе на семью?! Сколько людей, из того ляма народа, что выехал в Польшу могут похвастать средним доходом 10 куе на семью?! Bolt Повідомлень: 1750 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 115 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 17:13 Re: Еміграція, заробітчанство stm написав: А теперь ещё интересное в Польше нет особых соц.выплат поэтому там нормально устраиваются уже как в приближенной реальности люди. 8% при условии, что релокация программистов именно там сильна ещё с 2014 года получают более 8000злотых, чистыми это 5973злотых оно же 1293 евро. Жильё аренда по скромному это 2500+798злотых это 705 евро. Напомню, это у 8% останется более 588евро. А теперь ещё интересное в Польше нет особых соц.выплат поэтому там нормально устраиваются уже как в приближенной реальности люди. 8% при условии, что релокация программистов именно там сильна ещё с 2014 года получают более 8000злотых, чистыми это 5973злотых оно же 1293 евро. Жильё аренда по скромному это 2500+798злотых это 705 евро. Напомню, это у 8% останется более 588евро.

І звідки ті фантазії? Таке враження що Ви жодного поняття не маєте ні про ІТ, ні про Польщу, ні про витрати і оренду. І звідки ті фантазії? Таке враження що Ви жодного поняття не маєте ні про ІТ, ні про Польщу, ні про витрати і оренду. BIGor

Повідомлень: 7422 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1131 раз. Подякували: 1559 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 17:18 Re: Еміграція, заробітчанство stm написав: 8% при условии, что релокация программистов именно там сильна ещё с 2014 года получают более 8000злотых, чистыми это 5973злотых оно же 1293 евро. 8% при условии, что релокация программистов именно там сильна ещё с 2014 года получают более 8000злотых, чистыми это 5973злотых оно же 1293 евро.

Рейти у ІТ в Польщі приблизно такі самі, як і в Україні. То ж множте цю суму в 2-3 рази приблизно. І це для одної людини з таким доходом в домогосподарстві. Рейти у ІТ в Польщі приблизно такі самі, як і в Україні. То ж множте цю суму в 2-3 рази приблизно. І це для одної людини з таким доходом в домогосподарстві. Faceless

Модератор Повідомлень: 32828 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1378 раз. Подякували: 7705 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 17:19 Re: Еміграція, заробітчанство andrijk777 написав: Ну порівнювати 1994 і 2023 роки - абсолютно некоректно.

В 1994 для майже будь-якого українця США був раєм на Землі. Ніхто не думав їхати мені чи ні.

Але з того часу життя в Україні сильно покращилось а США по-моєму вже не ті. Ну порівнювати 1994 і 2023 роки - абсолютно некоректно.В 1994 для майже будь-якого українця США був раєм на Землі. Ніхто не думав їхати мені чи ні.Але з того часу життя в Україніа США по-моєму вже не ті.

Це пенсії виросли з 50 дол. до 100 дол? Ну і до війни кожен рік мінус 200-300 тис населення. Це пенсії виросли з 50 дол. до 100 дол?Ну і до війни кожен рік мінус 200-300 тис населення. BIGor

Повідомлень: 7422 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1131 раз. Подякували: 1559 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 17:22 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Сколько людей, из того ляма народа, что выехал в Польшу могут похвастать средним доходом 10 куе на семью?! Сколько людей, из того ляма народа, что выехал в Польшу могут похвастать средним доходом 10 куе на семью?!

Так я специально в противес написал более удачный кейс. Так как правильно было бы посчитать так:

1 человек, живет сам, работает за 4к злотых, живет в какой-то общажке/снимает комнату за 200евро = остается Х денег.

2 человека (семья), работают вдвоем, получают уже 8к злотых на 2х, снимают квартиру за 700евро, остается 600евро на еду.

А не так что какой-то чувак, который выше грузчика в Лидле не может прыгнуть, но зато ему обязательно вот надо квартира за 700евро и ни копейки дешевле. Можно было тогда сразу написать что ему минимум вилла нужна 200м за 4000евро в месяц и даже на аренду не хватит, о боже, кошмар, как так жить?!?! Так я специально в противес написал более удачный кейс. Так как правильно было бы посчитать так:1 человек, живет сам, работает за 4к злотых, живет в какой-то общажке/снимает комнату за 200евро = остается Х денег.2 человека (семья), работают вдвоем, получают уже 8к злотых на 2х, снимают квартиру за 700евро, остается 600евро на еду.А не так что какой-то чувак, который выше грузчика в Лидле не может прыгнуть, но зато ему обязательно вот надо квартира за 700евро и ни копейки дешевле. Можно было тогда сразу написать что ему минимум вилла нужна 200м за 4000евро в месяц и даже на аренду не хватит, о боже, кошмар, как так жить?!?! slonomag Повідомлень: 235 З нами з: 23.11.17 Подякував: 8 раз. Подякували: 44 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 17:23 ЛАД написав: stm написав: rjkz написав: Чувак явно не из Киева Фейслесса.

Тусовщики ветки про обвал в упор не хотят видеть, что остальной Киев и тем более Украина - это не ЦА на модные мопы и скрытые плинтуса.

Но зато с пеной у рта орут "ай-ай-ай какие плохие те, кто не поет с нами хором".

Вот вам прямым текстом почему народ валит.

Валил, валит и будет валить. Чувак явно не из Киева Фейслесса.Тусовщики ветки про обвал в упор не хотят видеть, что остальной Киев и тем более Украина - это не ЦА на модные мопы и скрытые плинтуса.Но зато с пеной у рта орут "ай-ай-ай какие плохие те, кто не поет с нами хором".Вот вам прямым текстом почему народ валит.Валил, валит и будет валить.

Нет работы, поэтому валил и будет валить. Но зубы и ежегодный осмотр будет в Киев летать, или можно и не чинить их. И на пенсии при социале в Канаде или США, если не хватило стажа превратится в того пенса заглядывающего к молодому в тележку.

На всё есть цена. Большие налоги при белых зарплатах - это хорошие дороги, медицина и высокий ВВП. Не парясь строить дом и получать минималку - путь к своему огороду, печальное развитие ВВП, плохие услуги для тех у кого нет денег.

Каждый строит жизнь как канатоходец - плохо поставил ногу, убрал страховку и улетел в пропасть Нет работы, поэтому валил и будет валить. Но зубы и ежегодный осмотр будет в Киев летать, или можно и не чинить их. И на пенсии при социале в Канаде или США, если не хватило стажа превратится в того пенса заглядывающего к молодому в тележку.На всё есть цена. Большие налоги при белых зарплатах - это хорошие дороги, медицина и высокий ВВП. Не парясь строить дом и получать минималку - путь к своему огороду, печальное развитие ВВП, плохие услуги для тех у кого нет денег.Каждый строит жизнь как канатоходец - плохо поставил ногу, убрал страховку и улетел в пропасть

Знаю семью, уехавшую в Германию. Уехали уже в возрасте - лет 45. Соответственно, стаж для полной пенсии наработать не успели. Не роскошествуют, но живут лучше, чем было бы здесь. Знаю семью, уехавшую в Германию. Уехали уже в возрасте - лет 45. Соответственно, стаж для полной пенсии наработать не успели. Не роскошествуют, но живут лучше, чем было бы здесь.

По якій програмі їхали? То є велика різниця, їхати, як гастарбайтер чи біженець( зараз) і не заробити на пенсію , чи їхати, як німець/ єврей, чиїх батьків у 2вв замордували німці. Підтримка держави різна По якій програмі їхали? То є велика різниця, їхати, як гастарбайтер чи біженець( зараз) і не заробити на пенсію , чи їхати, як німець/ єврей, чиїх батьків у 2вв замордували німці. Підтримка держави різна Wisznia2021 Повідомлень: 318 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 514515516517518> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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