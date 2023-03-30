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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 бер, 2023 16:45
rjkz написав:
Зубы в Киев летать - это если совсем плохие зубы или итак в Киев каждый год летаешь.
Пенсии нищенские - у тех, кто поздно приехал (типа меня, но я еще могу успеть выскочить) и не сидел на велфере и прочих социальных программах и не успел поработать на нормальных зарплатах. И не пенсия и не социал.
Если на социале, то все у людей в порядке - и медицинская страховка, которая ВСЕ покрывает и эсэсай (сопоставим с пенсией после 30 лет работы на зп, близкой минималке) и фудстемпы (почти покрывает питание дома на месяц) и 8-я программа, благодаря которой за арендное жилье платится пара сотен в месяц. И еще много чего помельче.
А если отработал минимум 10 лет, то будет медикер после 65, будет сошиал секьюрити пенсия, если работал в юнионе, то плюс пенсия от юниона, если откладывал на 401К, то еще и персональная пенсия, если делал в банке IRA, то еще и это.
Да, дела + всё врачи, на 2 взрослых плановые.
Фудстемпы и соц.жилье Вы серьёзно воспринимаете это как рай? Как по мне, взрослые, родившиеся в СССР с жильём, которое им выдавал завод, находящиеся сейчас на минималках пенсии абсолютное равенство тому счастью. Но если человек был на заводе начальником или какой кафедре в институте, то пенсия у него не минималка.
Опять же сейчас шанс на новую офигенную жизнь становится всё ближе. Германия первая начала выталкивать на работу, с 01.04.23 в Чехии максимум 90 дней на решение вопроса с жильём.
А теперь ещё интересное в Польше нет особых соц.выплат поэтому там нормально устраиваются уже как в приближенной реальности люди. 8% при условии, что релокация программистов именно там сильна ещё с 2014 года получают более 8000злотых, чистыми это 5973злотых оно же 1293 евро. Жильё аренда по скромному это 2500+798злотых это 705 евро. Напомню, это у 8% останется более 588евро. У остальных - менее. У работы в складе Лидла зарплаты в 4000злотых до налогов - это очень и очень хорошо, у кого-то аж 3200 попадается, и мы получим что ничего не остаётся после аренды. Вот и вся математика фудстемпов и офигенной жизни...
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stm
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Додано: Чет 30 бер, 2023 16:51
stm написав: rjkz написав:
Зубы в Киев летать - это если совсем плохие зубы или итак в Киев каждый год летаешь.
Пенсии нищенские - у тех, кто поздно приехал (типа меня, но я еще могу успеть выскочить) и не сидел на велфере и прочих социальных программах и не успел поработать на нормальных зарплатах. И не пенсия и не социал.
Если на социале, то все у людей в порядке - и медицинская страховка, которая ВСЕ покрывает и эсэсай (сопоставим с пенсией после 30 лет работы на зп, близкой минималке) и фудстемпы (почти покрывает питание дома на месяц) и 8-я программа, благодаря которой за арендное жилье платится пара сотен в месяц. И еще много чего помельче.
А если отработал минимум 10 лет, то будет медикер после 65, будет сошиал секьюрити пенсия, если работал в юнионе, то плюс пенсия от юниона, если откладывал на 401К, то еще и персональная пенсия, если делал в банке IRA, то еще и это.
Да, дела + всё врачи, на 2 взрослых плановые.
Фудстемпы и соц.жилье Вы серьёзно воспринимаете это как рай? Как по мне, взрослые, родившиеся в СССР с жильём, которое им выдавал завод, находящиеся сейчас на минималках пенсии абсолютное равенство тому счастью. Но если человек был на заводе начальником или какой кафедре в институте, то пенсия у него не минималка.
Опять же сейчас шанс на новую офигенную жизнь становится всё ближе. Германия первая начала выталкивать на работу, с 01.04.23 в Чехии максимум 90 дней на решение вопроса с жильём.
А теперь ещё интересное в Польше нет особых соц.выплат поэтому там нормально устраиваются уже как в приближенной реальности люди. 8% при условии, что релокация программистов именно там сильна ещё с 2014 года получают более 8000злотых, чистыми это 5973злотых оно же 1293 евро. Жильё аренда по скромному это 2500+798злотых это 705 евро. Напомню, это у 8% останется более 588евро. У остальных - менее. У работы в складе Лидла зарплаты в 4000злотых до налогов - это очень и очень хорошо, у кого-то аж 3200 попадается, и мы получим что ничего не остаётся после аренды. Вот и вся математика фудстемпов и офигенной жизни...
А даже если и останется, что-то от аренды то например лечение только одного зубного канала у стоматолога от 200 до 600 зл.( А их в зубе может быть до 4-х)
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Bolt
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Додано: Чет 30 бер, 2023 17:07
stm написав:
У работы в складе Лидла зарплаты в 4000злотых до налогов - это очень и очень хорошо, у кого-то аж 3200 попадается, и мы получим что ничего не остаётся после аренды.
Ну работать и 2е в семье могут. В Украине тоже если в семье 1 человек работает на кассе в АТБ, а 2й дома сидит, то после аренды останется только на макароны.
Давайте другой кейс рассмотрим, в семье программист и средний менеджер, оба на удаленке, сумарный доход около 10к уе, после налогов 7к уе - 700уе аренда = 6300уе/месяц на все остальное. Так хватит зубы полечить в Польше?
П.С. Считайте по честному средний вариант где 2 человека работают на среднюю зп, а то какие-то крайности берете, вы бы еще прикинули сколько денег у безработного алкаша останется после аренды
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slonomag
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Додано: Чет 30 бер, 2023 17:07
rjkz написав:
1.Сейчас ей 51 год, то есть в 94 ей было +/- 22-23 года.
2.Если Вы, ввиду возраста, помните начало-середину 90-х, то у Вас не должно было возникнуть многих заданных вопросов касательно Украины.
3. В финансах спецом она стала уже в США.
4. Не знаю или она платила за учебу, скорее нет. Я, и Вам в том числе, рассказывал на похороненной ветке "Глобализация"(прообраз данной ветки), что для понаехов-резидентов для помощи в адаптации предусмотрен единоразовый грант на послешкольное образование. Далеко не все о нем в курсе. Одни его используют на колледж/университет, кого-то разводят на него на бесполезных курсах. Грант покрывает почти полностью учебу, но дается только тем, кто не имел любого послешкольного образования в своей стране или в США или в третьей стране.
5. Как попала в США - могу догадываться, но однозначно не скажу. Зачастую, у каждого свой путь в США. Выиграть Гринкарту - вероятность ниже 0,5%.
6. Сколько лет занял путь к финдиру - не знаю. Там был такой момент, что она поработала года 3, потом они взяли дом в мортгидж и ей было далеко и напряжно ездить, тем более что муж ее не водил машину, а родители уже совсем стали немочные (у отца, ныне покойного, ампутированные ноги), ребенок требовал внимания. И она собралась уходить. Ее стали уговаривать остаться, предложили повышение в должности и зарплате, дали послабление в возможности приезжать в офис позже и один день в неделю работать из дома (еще тогда!). Она оценила такой жест и осталась. Далее подробности - в какой год кем она становилась и тп - не интересовался.
Ну порівнювати 1994 і 2023 роки - абсолютно некоректно.
В 1994 для майже будь-якого українця
США був раєм на Землі. Ніхто не думав їхати мені чи ні.
Але з того часу життя в Україні сильно покращилось а США по-моєму вже не ті.
Тому не зовсім розумію навіщо тягнути сюди ці кейси з 1994 року?
По-моєму в 2014 багато виїхали, тягніть сюди свіжі кейси з 2014.
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andrijk777
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Додано: Чет 30 бер, 2023 17:12
slonomag написав: stm написав:
У работы в складе Лидла зарплаты в 4000злотых до налогов - это очень и очень хорошо, у кого-то аж 3200 попадается, и мы получим что ничего не остаётся после аренды.
Ну работать и 2е в семье могут. В Украине тоже если в семье 1 человек работает на кассе в АТБ, а 2й дома сидит, то после аренды останется только на макароны.
Давайте другой кейс рассмотрим, в семье программист и средний менеджер, оба на удаленке, сумарный доход около 10к уе, после налогов 7к уе - 700уе аренда = 6300уе/месяц на все остальное. Так хватит зубы полечить в Польше?
П.С. Считайте по честному средний вариант где 2 человека работают на среднюю зп, а то какие-то крайности берете, вы бы еще прикинули сколько денег у безработного алкаша останется после аренды
Сколько людей, из того ляма народа, что выехал в Польшу могут похвастать средним доходом 10 куе на семью?!
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Bolt
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Додано: Чет 30 бер, 2023 17:13
stm написав:
А теперь ещё интересное в Польше нет особых соц.выплат поэтому там нормально устраиваются уже как в приближенной реальности люди. 8% при условии, что релокация программистов именно там сильна ещё с 2014 года получают более 8000злотых, чистыми это 5973злотых оно же 1293 евро. Жильё аренда по скромному это 2500+798злотых это 705 евро. Напомню, это у 8% останется более 588евро.
І звідки ті фантазії? Таке враження що Ви жодного поняття не маєте ні про ІТ, ні про Польщу, ні про витрати і оренду.
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Додано: Чет 30 бер, 2023 17:18
stm написав:
8% при условии, что релокация программистов именно там сильна ещё с 2014 года получают более 8000злотых, чистыми это 5973злотых оно же 1293 евро.
Рейти у ІТ в Польщі приблизно такі самі, як і в Україні. То ж множте цю суму в 2-3 рази приблизно. І це для одної людини з таким доходом в домогосподарстві.
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Додано: Чет 30 бер, 2023 17:19
andrijk777 написав:
Ну порівнювати 1994 і 2023 роки - абсолютно некоректно.
В 1994 для майже будь-якого українця США був раєм на Землі. Ніхто не думав їхати мені чи ні.
Але з того часу життя в Україні сильно покращилось
а США по-моєму вже не ті.
Це пенсії виросли з 50 дол. до 100 дол?
Ну і до війни кожен рік мінус 200-300 тис населення.
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Додано: Чет 30 бер, 2023 17:22
Bolt написав:
Сколько людей, из того ляма народа, что выехал в Польшу могут похвастать средним доходом 10 куе на семью?!
Так я специально в противес написал более удачный кейс. Так как правильно было бы посчитать так:
1 человек, живет сам, работает за 4к злотых, живет в какой-то общажке/снимает комнату за 200евро = остается Х денег.
2 человека (семья), работают вдвоем, получают уже 8к злотых на 2х, снимают квартиру за 700евро, остается 600евро на еду.
А не так что какой-то чувак, который выше грузчика в Лидле не может прыгнуть, но зато ему обязательно вот надо квартира за 700евро и ни копейки дешевле. Можно было тогда сразу написать что ему минимум вилла нужна 200м за 4000евро в месяц и даже на аренду не хватит, о боже, кошмар, как так жить?!?!
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slonomag
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Додано: Чет 30 бер, 2023 17:23
ЛАД написав: stm написав: rjkz написав:
Чувак явно не из Киева Фейслесса.
Тусовщики ветки про обвал в упор не хотят видеть, что остальной Киев и тем более Украина - это не ЦА на модные мопы и скрытые плинтуса.
Но зато с пеной у рта орут "ай-ай-ай какие плохие те, кто не поет с нами хором".
Вот вам прямым текстом почему народ валит.
Валил, валит и будет валить.
Нет работы, поэтому валил и будет валить. Но зубы и ежегодный осмотр будет в Киев летать, или можно и не чинить их. И на пенсии при социале в Канаде или США, если не хватило стажа превратится в того пенса заглядывающего к молодому в тележку.
На всё есть цена. Большие налоги при белых зарплатах - это хорошие дороги, медицина и высокий ВВП. Не парясь строить дом и получать минималку - путь к своему огороду, печальное развитие ВВП, плохие услуги для тех у кого нет денег.
Каждый строит жизнь как канатоходец - плохо поставил ногу, убрал страховку и улетел в пропасть
Знаю семью, уехавшую в Германию. Уехали уже в возрасте - лет 45. Соответственно, стаж для полной пенсии наработать не успели. Не роскошествуют, но живут лучше, чем было бы здесь.
По якій програмі їхали? То є велика різниця, їхати, як гастарбайтер чи біженець( зараз) і не заробити на пенсію , чи їхати, як німець/ єврей, чиїх батьків у 2вв замордували німці. Підтримка держави різна
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Wisznia2021
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