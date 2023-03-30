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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 515516517518>
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 17:25

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  andrijk777 написав:Ну порівнювати 1994 і 2023 роки - абсолютно некоректно.
В 1994 для майже будь-якого українця США був раєм на Землі. Ніхто не думав їхати мені чи ні.
Але з того часу життя в Україні сильно покращилось а США по-моєму вже не ті.

Це пенсії виросли з 50 дол. до 100 дол? :?: Ну і до війни кожен рік мінус 200-300 тис населення.
Пенсії, зарплати, рівень життя. Тут нема чого й порівнювати
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 17:26

  antey1969 написав:
  Wisznia2021 написав:
  antey1969 написав:Wisznia2021
Пишу только то, что вижу и слышу. У меня в кругу общения

Меняйте круг общения- перепутать интеграционный класс с классом гимназии- этто уж, слишком:))- завтра объявит себя Наполеоном, послезавтра- Сталиным.

Для тех, кто в танке:
Количество украинских детей в школах Германии достигло почти 210 тысяч
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/03/30/7395668/
Заметьте, ни слова об интеграционных курсах.
Похоже, согласно вашей рекомендации, круг общения нужно менять всем поголовно, вот только где найти такую параллельную реальность.

Ще раз( останній): ви знову переплутали інтеграційний клас і курс. Діти в школах вчаться в інтеграційних класах. Курси до дітей- ні до чого.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 17:29

  slonomag написав:
  stm написав:У работы в складе Лидла зарплаты в 4000злотых до налогов - это очень и очень хорошо, у кого-то аж 3200 попадается, и мы получим что ничего не остаётся после аренды.

Ну работать и 2е в семье могут. В Украине тоже если в семье 1 человек работает на кассе в АТБ, а 2й дома сидит, то после аренды останется только на макароны.

Давайте другой кейс рассмотрим, в семье программист и средний менеджер, оба на удаленке, сумарный доход около 10к уе, после налогов 7к уе - 700уе аренда = 6300уе/месяц на все остальное. Так хватит зубы полечить в Польше?

П.С. Считайте по честному средний вариант где 2 человека работают на среднюю зп, а то какие-то крайности берете, вы бы еще прикинули сколько денег у безработного алкаша останется после аренды :)

Это не вписывается в мантру "в Украине все были ведущими инженерами и директорами, а в Польше/Германии/Канаде вынуждены посуду мыть". При этом забывают, что по статистике 85% работников в Украине не получали даже 1000 дол.
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 17:29

  BIGor написав:
  stm написав:А теперь ещё интересное в Польше нет особых соц.выплат поэтому там нормально устраиваются уже как в приближенной реальности люди. 8% при условии, что релокация программистов именно там сильна ещё с 2014 года получают более 8000злотых, чистыми это 5973злотых оно же 1293 евро. Жильё аренда по скромному это 2500+798злотых это 705 евро. Напомню, это у 8% останется более 588евро.

І звідки ті фантазії? Таке враження що Ви жодного поняття не маєте ні про ІТ, ні про Польщу, ні про витрати і оренду.

На днях в Выборчей читал, что в Польше в 2022 году на 5% упал розничный товарооборот, по сравнению с 21 годом. (При, том что приехал лям народа с Украины) Так что не все так однозначно.
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 17:37

  Bolt написав:На днях в Выборчей читал, что в Польше в 2022 году на 5% упал розничный товарооборот, по сравнению с 21 годом. (При, том что приехал лям народа с Украины) Так что не все так однозначно.

На 5%, но не упал, а вырос.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 17:38

  slonomag написав:
  stm написав:У работы в складе Лидла зарплаты в 4000злотых до налогов - это очень и очень хорошо, у кого-то аж 3200 попадается, и мы получим что ничего не остаётся после аренды.

Ну работать и 2е в семье могут. В Украине тоже если в семье 1 человек работает на кассе в АТБ, а 2й дома сидит, то после аренды останется только на макароны.

Давайте другой кейс рассмотрим, в семье программист и средний менеджер, оба на удаленке, сумарный доход около 10к уе, после налогов 7к уе - 700уе аренда = 6300уе/месяц на все остальное. Так хватит зубы полечить в Польше?

П.С. Считайте по честному средний вариант где 2 человека работают на среднюю зп, а то какие-то крайности берете, вы бы еще прикинули сколько денег у безработного алкаша останется после аренды :)

Ещё раз 8% понаехов более 8000злотых. Остальные менее. Даже по вам, ваши дети в Киеве ходили бы при таких з/п в лицеи в которых читают нейтив инглиш носители и каждая процедура коронок давалась бы на 2 день. Сейчас вы сидите и общаетесь с бритами, ок. Дети ходят в частную школу? Помню, обычной достаточно. До 10 лет, пофигу. После хрен они будут жить лучше вас.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 17:38

  Gastarbaiter написав:
  slonomag написав:
  stm написав:У работы в складе Лидла зарплаты в 4000злотых до налогов - это очень и очень хорошо, у кого-то аж 3200 попадается, и мы получим что ничего не остаётся после аренды.

Ну работать и 2е в семье могут. В Украине тоже если в семье 1 человек работает на кассе в АТБ, а 2й дома сидит, то после аренды останется только на макароны.

Давайте другой кейс рассмотрим, в семье программист и средний менеджер, оба на удаленке, сумарный доход около 10к уе, после налогов 7к уе - 700уе аренда = 6300уе/месяц на все остальное. Так хватит зубы полечить в Польше?

П.С. Считайте по честному средний вариант где 2 человека работают на среднюю зп, а то какие-то крайности берете, вы бы еще прикинули сколько денег у безработного алкаша останется после аренды :)

Это не вписывается в мантру "в Украине все были ведущими инженерами и директорами, а в Польше/Германии/Канаде вынуждены посуду мыть". При этом забывают, что по статистике 85% работников в Украине не получали даже 1000 дол.

Статистика говорить про офіційні доходи, офіційні доходи мають в Україні одиниці. Тож 1000 Дол заробляли не 15 відсотків, а набагато більше людей
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 17:39

Re: Еміграція, заробітчанство

  Gastarbaiter написав:Это не вписывается в мантру "в Украине все были ведущими инженерами и директорами, а в Польше/Германии/Канаде вынуждены посуду мыть". При этом забывают, что по статистике 85% работников в Украине не получали даже 1000 дол.

Ото точно. Из того что вижу вокруг себя в Испании действительно хреново все складывается у всяких банковских сотрудников, юристов и других офисных сотрудников которые не востребованы на удаленке. Им и правда надо идти работать где попало и это для них стресс. Но кто руками работал (ремонт машин, стройка, столяр, повар) нормально по специальности и дальше работают. Всякие менеджеры ИТ сферы сидят на удаленке, у них вообще ничего не изменилось. И более того, хз как в Польше/Германии, а тут знаю стоматолога который пошел работать по специальности в частную стоматологию (владельцы русские и много русско/украинско говорящих клиентов). Незнаю насколько это законно, но лечили зубы у него, как к специалисту претензий нет.
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 17:43

  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:На днях в Выборчей читал, что в Польше в 2022 году на 5% упал розничный товарооборот, по сравнению с 21 годом. (При, том что приехал лям народа с Украины) Так что не все так однозначно.

На 5%, но не упал, а вырос.

Выборча опозиционная газета, поэтому вполне могли написать...
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 17:45

https://youtu.be/aLngLsEBMJY
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