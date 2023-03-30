Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 515516517518> Додано: Чет 30 бер, 2023 17:25 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: andrijk777 написав: Ну порівнювати 1994 і 2023 роки - абсолютно некоректно.

В 1994 для майже будь-якого українця США був раєм на Землі. Ніхто не думав їхати мені чи ні.

Але з того часу життя в Україні сильно покращилось а США по-моєму вже не ті. Ну порівнювати 1994 і 2023 роки - абсолютно некоректно.В 1994 для майже будь-якого українця США був раєм на Землі. Ніхто не думав їхати мені чи ні.Але з того часу життя в Україніа США по-моєму вже не ті.

Це пенсії виросли з 50 дол. до 100 дол? Ну і до війни кожен рік мінус 200-300 тис населення. Це пенсії виросли з 50 дол. до 100 дол?Ну і до війни кожен рік мінус 200-300 тис населення. Пенсії, зарплати, рівень життя. Тут нема чого й порівнювати Пенсії, зарплати, рівень життя. Тут нема чого й порівнювати Faceless

Модератор Повідомлень: 32828 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1378 раз. Подякували: 7705 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 17:26 antey1969 написав: Wisznia2021 написав: antey1969 написав: Wisznia2021

Пишу только то, что вижу и слышу. У меня в кругу общения Пишу только то, что вижу и слышу. У меня в кругу общения

Меняйте круг общения- перепутать интеграционный класс с классом гимназии- этто уж, слишком:))- завтра объявит себя Наполеоном, послезавтра- Сталиным. Меняйте круг общения- перепутать интеграционный класс с классом гимназии- этто уж, слишком:))- завтра объявит себя Наполеоном, послезавтра- Сталиным.

Для тех, кто в танке:

Количество украинских детей в школах Германии достигло почти 210 тысяч

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/03/30/7395668/

Заметьте, ни слова об интеграционных курсах.

Похоже, согласно вашей рекомендации, круг общения нужно менять всем поголовно, вот только где найти такую параллельную реальность. Для тех, кто в танке:Количество украинских детей в школах Германии достигло почти 210 тысячЗаметьте, ни слова об интеграционных курсах.Похоже, согласно вашей рекомендации, круг общения нужно менять всем поголовно, вот только где найти такую параллельную реальность.

Ще раз( останній): ви знову переплутали інтеграційний клас і курс. Діти в школах вчаться в інтеграційних класах. Курси до дітей- ні до чого. Ще раз( останній): ви знову переплутали інтеграційний клас і курс. Діти в школах вчаться в інтеграційних класах. Курси до дітей- ні до чого. Wisznia2021 Повідомлень: 318 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 17:29 slonomag написав: stm написав: У работы в складе Лидла зарплаты в 4000злотых до налогов - это очень и очень хорошо, у кого-то аж 3200 попадается, и мы получим что ничего не остаётся после аренды. У работы в складе Лидла зарплаты в 4000злотых до налогов - это очень и очень хорошо, у кого-то аж 3200 попадается, и мы получим что ничего не остаётся после аренды.

Ну работать и 2е в семье могут. В Украине тоже если в семье 1 человек работает на кассе в АТБ, а 2й дома сидит, то после аренды останется только на макароны.



Давайте другой кейс рассмотрим, в семье программист и средний менеджер, оба на удаленке, сумарный доход около 10к уе, после налогов 7к уе - 700уе аренда = 6300уе/месяц на все остальное. Так хватит зубы полечить в Польше?



П.С. Считайте по честному средний вариант где 2 человека работают на среднюю зп, а то какие-то крайности берете, вы бы еще прикинули сколько денег у безработного алкаша останется после аренды Ну работать и 2е в семье могут. В Украине тоже если в семье 1 человек работает на кассе в АТБ, а 2й дома сидит, то после аренды останется только на макароны.Давайте другой кейс рассмотрим, в семье программист и средний менеджер, оба на удаленке, сумарный доход около 10к уе, после налогов 7к уе - 700уе аренда = 6300уе/месяц на все остальное. Так хватит зубы полечить в Польше?П.С. Считайте по честному средний вариант где 2 человека работают на среднюю зп, а то какие-то крайности берете, вы бы еще прикинули сколько денег у безработного алкаша останется после аренды

Это не вписывается в мантру "в Украине все были ведущими инженерами и директорами, а в Польше/Германии/Канаде вынуждены посуду мыть". При этом забывают, что по статистике 85% работников в Украине не получали даже 1000 дол. Это не вписывается в мантру "в Украине все были ведущими инженерами и директорами, а в Польше/Германии/Канаде вынуждены посуду мыть". При этом забывают, что по статистике 85% работников в Украине не получали даже 1000 дол. Gastarbaiter Повідомлень: 2449 З нами з: 26.02.18 Подякував: 616 раз. Подякували: 375 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 17:29 BIGor написав: stm написав: А теперь ещё интересное в Польше нет особых соц.выплат поэтому там нормально устраиваются уже как в приближенной реальности люди. 8% при условии, что релокация программистов именно там сильна ещё с 2014 года получают более 8000злотых, чистыми это 5973злотых оно же 1293 евро. Жильё аренда по скромному это 2500+798злотых это 705 евро. Напомню, это у 8% останется более 588евро. А теперь ещё интересное в Польше нет особых соц.выплат поэтому там нормально устраиваются уже как в приближенной реальности люди. 8% при условии, что релокация программистов именно там сильна ещё с 2014 года получают более 8000злотых, чистыми это 5973злотых оно же 1293 евро. Жильё аренда по скромному это 2500+798злотых это 705 евро. Напомню, это у 8% останется более 588евро.

І звідки ті фантазії? Таке враження що Ви жодного поняття не маєте ні про ІТ, ні про Польщу, ні про витрати і оренду. І звідки ті фантазії? Таке враження що Ви жодного поняття не маєте ні про ІТ, ні про Польщу, ні про витрати і оренду.

На днях в Выборчей читал, что в Польше в 2022 году на 5% упал розничный товарооборот, по сравнению с 21 годом. (При, том что приехал лям народа с Украины) Так что не все так однозначно. На днях в Выборчей читал, что в Польше в 2022 году на 5% упал розничный товарооборот, по сравнению с 21 годом. (При, том что приехал лям народа с Украины) Так что не все так однозначно. Bolt Повідомлень: 1750 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 115 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 17:37 Bolt написав: На днях в Выборчей читал, что в Польше в 2022 году на 5% упал розничный товарооборот, по сравнению с 21 годом. (При, том что приехал лям народа с Украины) Так что не все так однозначно. На днях в Выборчей читал, что в Польше в 2022 году на 5% упал розничный товарооборот, по сравнению с 21 годом. (При, том что приехал лям народа с Украины) Так что не все так однозначно.

На 5%, но не упал, а вырос. На 5%, но не упал, а вырос. Gastarbaiter Повідомлень: 2449 З нами з: 26.02.18 Подякував: 616 раз. Подякували: 375 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 17:38 slonomag написав: stm написав: У работы в складе Лидла зарплаты в 4000злотых до налогов - это очень и очень хорошо, у кого-то аж 3200 попадается, и мы получим что ничего не остаётся после аренды. У работы в складе Лидла зарплаты в 4000злотых до налогов - это очень и очень хорошо, у кого-то аж 3200 попадается, и мы получим что ничего не остаётся после аренды.

Ну работать и 2е в семье могут. В Украине тоже если в семье 1 человек работает на кассе в АТБ, а 2й дома сидит, то после аренды останется только на макароны.



Давайте другой кейс рассмотрим, в семье программист и средний менеджер, оба на удаленке, сумарный доход около 10к уе, после налогов 7к уе - 700уе аренда = 6300уе/месяц на все остальное. Так хватит зубы полечить в Польше?



П.С. Считайте по честному средний вариант где 2 человека работают на среднюю зп, а то какие-то крайности берете, вы бы еще прикинули сколько денег у безработного алкаша останется после аренды Ну работать и 2е в семье могут. В Украине тоже если в семье 1 человек работает на кассе в АТБ, а 2й дома сидит, то после аренды останется только на макароны.Давайте другой кейс рассмотрим, в семье программист и средний менеджер, оба на удаленке, сумарный доход около 10к уе, после налогов 7к уе - 700уе аренда = 6300уе/месяц на все остальное. Так хватит зубы полечить в Польше?П.С. Считайте по честному средний вариант где 2 человека работают на среднюю зп, а то какие-то крайности берете, вы бы еще прикинули сколько денег у безработного алкаша останется после аренды

Ещё раз 8% понаехов более 8000злотых. Остальные менее. Даже по вам, ваши дети в Киеве ходили бы при таких з/п в лицеи в которых читают нейтив инглиш носители и каждая процедура коронок давалась бы на 2 день. Сейчас вы сидите и общаетесь с бритами, ок. Дети ходят в частную школу? Помню, обычной достаточно. До 10 лет, пофигу. После хрен они будут жить лучше вас. Ещё раз 8% понаехов более 8000злотых. Остальные менее. Даже по вам, ваши дети в Киеве ходили бы при таких з/п в лицеи в которых читают нейтив инглиш носители и каждая процедура коронок давалась бы на 2 день. Сейчас вы сидите и общаетесь с бритами, ок. Дети ходят в частную школу? Помню, обычной достаточно. До 10 лет, пофигу. После хрен они будут жить лучше вас. stm

Повідомлень: 3695 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 17:38 Gastarbaiter написав: slonomag написав: stm написав: У работы в складе Лидла зарплаты в 4000злотых до налогов - это очень и очень хорошо, у кого-то аж 3200 попадается, и мы получим что ничего не остаётся после аренды. У работы в складе Лидла зарплаты в 4000злотых до налогов - это очень и очень хорошо, у кого-то аж 3200 попадается, и мы получим что ничего не остаётся после аренды.

Ну работать и 2е в семье могут. В Украине тоже если в семье 1 человек работает на кассе в АТБ, а 2й дома сидит, то после аренды останется только на макароны.



Давайте другой кейс рассмотрим, в семье программист и средний менеджер, оба на удаленке, сумарный доход около 10к уе, после налогов 7к уе - 700уе аренда = 6300уе/месяц на все остальное. Так хватит зубы полечить в Польше?



П.С. Считайте по честному средний вариант где 2 человека работают на среднюю зп, а то какие-то крайности берете, вы бы еще прикинули сколько денег у безработного алкаша останется после аренды Ну работать и 2е в семье могут. В Украине тоже если в семье 1 человек работает на кассе в АТБ, а 2й дома сидит, то после аренды останется только на макароны.Давайте другой кейс рассмотрим, в семье программист и средний менеджер, оба на удаленке, сумарный доход около 10к уе, после налогов 7к уе - 700уе аренда = 6300уе/месяц на все остальное. Так хватит зубы полечить в Польше?П.С. Считайте по честному средний вариант где 2 человека работают на среднюю зп, а то какие-то крайности берете, вы бы еще прикинули сколько денег у безработного алкаша останется после аренды

Это не вписывается в мантру "в Украине все были ведущими инженерами и директорами, а в Польше/Германии/Канаде вынуждены посуду мыть". При этом забывают, что по статистике 85% работников в Украине не получали даже 1000 дол. Это не вписывается в мантру "в Украине все были ведущими инженерами и директорами, а в Польше/Германии/Канаде вынуждены посуду мыть". При этом забывают, что по статистике 85% работников в Украине не получали даже 1000 дол.

Статистика говорить про офіційні доходи, офіційні доходи мають в Україні одиниці. Тож 1000 Дол заробляли не 15 відсотків, а набагато більше людей Статистика говорить про офіційні доходи, офіційні доходи мають в Україні одиниці. Тож 1000 Дол заробляли не 15 відсотків, а набагато більше людей Wisznia2021 Повідомлень: 318 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 17:39 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Это не вписывается в мантру "в Украине все были ведущими инженерами и директорами, а в Польше/Германии/Канаде вынуждены посуду мыть". При этом забывают, что по статистике 85% работников в Украине не получали даже 1000 дол. Это не вписывается в мантру "в Украине все были ведущими инженерами и директорами, а в Польше/Германии/Канаде вынуждены посуду мыть". При этом забывают, что по статистике 85% работников в Украине не получали даже 1000 дол.

Ото точно. Из того что вижу вокруг себя в Испании действительно хреново все складывается у всяких банковских сотрудников, юристов и других офисных сотрудников которые не востребованы на удаленке. Им и правда надо идти работать где попало и это для них стресс. Но кто руками работал (ремонт машин, стройка, столяр, повар) нормально по специальности и дальше работают. Всякие менеджеры ИТ сферы сидят на удаленке, у них вообще ничего не изменилось. И более того, хз как в Польше/Германии, а тут знаю стоматолога который пошел работать по специальности в частную стоматологию (владельцы русские и много русско/украинско говорящих клиентов). Незнаю насколько это законно, но лечили зубы у него, как к специалисту претензий нет. Ото точно. Из того что вижу вокруг себя в Испании действительно хреново все складывается у всяких банковских сотрудников, юристов и других офисных сотрудников которые не востребованы на удаленке. Им и правда надо идти работать где попало и это для них стресс. Но кто руками работал (ремонт машин, стройка, столяр, повар) нормально по специальности и дальше работают. Всякие менеджеры ИТ сферы сидят на удаленке, у них вообще ничего не изменилось. И более того, хз как в Польше/Германии, а тут знаю стоматолога который пошел работать по специальности в частную стоматологию (владельцы русские и много русско/украинско говорящих клиентов). Незнаю насколько это законно, но лечили зубы у него, как к специалисту претензий нет. slonomag Повідомлень: 235 З нами з: 23.11.17 Подякував: 8 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 17:43 Gastarbaiter написав: Bolt написав: На днях в Выборчей читал, что в Польше в 2022 году на 5% упал розничный товарооборот, по сравнению с 21 годом. (При, том что приехал лям народа с Украины) Так что не все так однозначно. На днях в Выборчей читал, что в Польше в 2022 году на 5% упал розничный товарооборот, по сравнению с 21 годом. (При, том что приехал лям народа с Украины) Так что не все так однозначно.

На 5%, но не упал, а вырос. На 5%, но не упал, а вырос.

Выборча опозиционная газета, поэтому вполне могли написать... Выборча опозиционная газета, поэтому вполне могли написать... Bolt Повідомлень: 1750 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 115 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 17:45 https://youtu.be/aLngLsEBMJY Bolt Повідомлень: 1750 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 115 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 515516517518> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор