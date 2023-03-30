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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 бер, 2023 17:47
Wisznia2021 написав:
Статистика говорить про офіційні доходи, офіційні доходи мають в Україні одиниці. Тож 1000 Дол заробляли не 15 відсотків, а набагато більше людей
Думаю, что среди получавших от 1000 дол. доля тех, кто все получал "в белую", была весьма значительной. Крупный бизнес в основном в белую уже давно работает, а всякие мелкие ЧПшники своим сотрудникам столько не платят. Ни в белую, ни в черную. Что касается серых схем, так в Европе они тоже присутствуют. И айтишники, работающие через В2В, и дальнобои, получающие минималку + командировочные (основная сумма). И тоже в статистику не попадают.
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Додано: Чет 30 бер, 2023 17:47
Wisznia2021
"Он чуть меня самого не свел с ума, доказывая мне, что меня нет" ("Мастер и Маргарита")...
Вот как мне вам доказать, что у нас здесь украинские дети ходят вместе с немецкими, сирийскими, афганскими и т. д. вместе в одни и те же классы?
Или что наши украинские родители участвуют вместе с немецкими в одних и тех же родительских собраниях, обсуждают одни и те же вопросы.
Украинская правда говорит четко и ясно "пошли в немецкие школы".
В Германии нарушить право на получение образования детьми - это просто немыслимо. С этим строго.
А в ответ аааа-ниверю-ниправда-вывсеврете - просто идеальная позиция)))
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