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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 515516517518 Додано: Чет 30 бер, 2023 17:47 Wisznia2021 написав: Статистика говорить про офіційні доходи, офіційні доходи мають в Україні одиниці. Тож 1000 Дол заробляли не 15 відсотків, а набагато більше людей Статистика говорить про офіційні доходи, офіційні доходи мають в Україні одиниці. Тож 1000 Дол заробляли не 15 відсотків, а набагато більше людей

Думаю, что среди получавших от 1000 дол. доля тех, кто все получал "в белую", была весьма значительной. Крупный бизнес в основном в белую уже давно работает, а всякие мелкие ЧПшники своим сотрудникам столько не платят. Ни в белую, ни в черную. Что касается серых схем, так в Европе они тоже присутствуют. И айтишники, работающие через В2В, и дальнобои, получающие минималку + командировочные (основная сумма). И тоже в статистику не попадают. Думаю, что среди получавших от 1000 дол. доля тех, кто все получал "в белую", была весьма значительной. Крупный бизнес в основном в белую уже давно работает, а всякие мелкие ЧПшники своим сотрудникам столько не платят. Ни в белую, ни в черную. Что касается серых схем, так в Европе они тоже присутствуют. И айтишники, работающие через В2В, и дальнобои, получающие минималку + командировочные (основная сумма). И тоже в статистику не попадают. Gastarbaiter Повідомлень: 2449 З нами з: 26.02.18 Подякував: 616 раз. Подякували: 375 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 17:47 Wisznia2021

"Он чуть меня самого не свел с ума, доказывая мне, что меня нет" ("Мастер и Маргарита")...

Вот как мне вам доказать, что у нас здесь украинские дети ходят вместе с немецкими, сирийскими, афганскими и т. д. вместе в одни и те же классы?

Или что наши украинские родители участвуют вместе с немецкими в одних и тех же родительских собраниях, обсуждают одни и те же вопросы.

Украинская правда говорит четко и ясно "пошли в немецкие школы".

В Германии нарушить право на получение образования детьми - это просто немыслимо. С этим строго.

А в ответ аааа-ниверю-ниправда-вывсеврете - просто идеальная позиция))) antey1969 1

Повідомлень: 11840 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1628 раз. Подякували: 3530 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 18:00 antey1969 написав: Wisznia2021

"Он чуть меня самого не свел с ума, доказывая мне, что меня нет" ("Мастер и Маргарита")...

Вот как мне вам доказать, что у нас здесь украинские дети ходят вместе с немецкими, сирийскими, афганскими и т. д. вместе в одни и те же классы?

Или что наши украинские родители участвуют вместе с немецкими в одних и тех же родительских собраниях, обсуждают одни и те же вопросы.

Украинская правда говорит четко и ясно "пошли в немецкие школы".

В Германии нарушить право на получение образования детьми - это просто немыслимо. С этим строго.

А в ответ аааа-ниверю-ниправда-вывсеврете - просто идеальная позиция))) "Он чуть меня самого не свел с ума, доказывая мне, что меня нет" ("Мастер и Маргарита")...Вот как мне вам доказать, что у нас здесь украинские дети ходят вместе с немецкими, сирийскими, афганскими и т. д. вместе в одни и те же классы?Или что наши украинские родители участвуют вместе с немецкими в одних и тех же родительских собраниях, обсуждают одни и те же вопросы.Украинская правда говорит четко и ясно "пошли в немецкие школы".В Германии нарушить право на получение образования детьми - это просто немыслимо. С этим строго.А в ответ аааа-ниверю-ниправда-вывсеврете - просто идеальная позиция)))

На каком языке ваши украинские родители обсуждают одни и те же вопросы с немецкими? Пойти в немецкую школу не означает учиться в одном классе с немецкими детьми. По крайней мере в Австрии.

Да и как можно учиться если дети ни хрена по-немецки не понимают? На каком языке ваши украинские родители обсуждают одни и те же вопросы с немецкими? Пойти в немецкую школу не означает учиться в одном классе с немецкими детьми. По крайней мере в Австрии.Да и как можно учиться если дети ни хрена по-немецки не понимают? airmax78 Повідомлень: 42129 З нами з: 25.10.12 Подякував: 959 раз. Подякували: 5168 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 18:26 airmax78

Моя меньша ходить в німецьку школу. Але був інтеграційний клас де ви викладали німецьку, в класі наших більшість, є авганці і румини. Потім перевели в іншу школу, тут 1 урок в українському класі, інші всі в німецькому з німцями. На батьківські збори дружина ходила, але вона більше меньше вже розмовляє німецькою, але це більше виняток, в її інтеграційній группі 80% просто ходять, не вчать взагалі. Але працювати там залишатися не планує і дитина теж, хоча старший вже там 2рокі в інституті. PUnder Повідомлень: 1330 З нами з: 02.08.09 Подякував: 37 раз. Подякували: 179 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 18:45 PUnder написав: airmax78

Моя меньша ходить в німецьку школу. Але був інтеграційний клас де ви викладали німецьку, в класі наших більшість, є авганці і румини. Потім перевели в іншу школу, тут 1 урок в українському класі, інші всі в німецькому з німцями. На батьківські збори дружина ходила, але вона більше меньше вже розмовляє німецькою, але це більше виняток, в її інтеграційній группі 80% просто ходять, не вчать взагалі. Але працювати там залишатися не планує і дитина теж, хоча старший вже там 2рокі в інституті. Моя меньша ходить в німецьку школу. Але був інтеграційний клас де ви викладали німецьку, в класі наших більшість, є авганці і румини. Потім перевели в іншу школу, тут 1 урок в українському класі, інші всі в німецькому з німцями. На батьківські збори дружина ходила, але вона більше меньше вже розмовляє німецькою, але це більше виняток, в її інтеграційній группі 80% просто ходять, не вчать взагалі. Але працювати там залишатися не планує і дитина теж, хоча старший вже там 2рокі в інституті.

У нас все родители тоже в офигении. На родительском собрании сидят со смартфонами в режиме перевода. Когда ребенок приносит со школы записку от учителя, вообще выпадают в осадок, там никакой онлайн-переводчик не поможет - почерк такой, что ничего не разобрать без поллитры.

И тут же уточню: о том, как учатся наши дети в Австрии, не имею вообще никакой информации. Максиму на месте виднее.

У разных стран разный подход. У нас все родители тоже в офигении. На родительском собрании сидят со смартфонами в режиме перевода. Когда ребенок приносит со школы записку от учителя, вообще выпадают в осадок, там никакой онлайн-переводчик не поможет - почерк такой, что ничего не разобрать без поллитры.И тут же уточню: о том, как учатся наши дети в Австрии, не имею вообще никакой информации. Максиму на месте виднее.У разных стран разный подход. Востаннє редагувалось antey1969 в Чет 30 бер, 2023 18:54, всього редагувалось 1 раз. antey1969 1

Повідомлень: 11840 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1628 раз. Подякували: 3530 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 18:51 По теме ветки

Гоп стоп Канада, старих баба не нада,

Молодих давайте, а ви хлопці грайте.



Дайте кіло масла, кіло мармелади,

Прощавайте, хлопці, їду до Канади.



Дайте кусок сала і кавалок гуски,

Їхав би в Канаду, але паспорт руский.



https://www.youtube.com/watch?v=zJCuGxczC20 Гоп стоп Канада, старих баба не нада,Молодих давайте, а ви хлопці грайте.Дайте кіло масла, кіло мармелади,Прощавайте, хлопці, їду до Канади.Дайте кусок сала і кавалок гуски,Їхав би в Канаду, vitaliian

Повідомлень: 17370 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2122 раз. Подякували: 3016 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 19:13 В Канаді з 11 березня родина, якій я допомагав виїхати.

Вчора спитав у іхнього старшого сина (він в Канаді з початку грудня. Почав працювати з 3 січня, отримує 20CAD за годину), як там справи з квартирою (жили безкоштовно в готелі - Вінніпег - з 11 березня) та орендою квартири.

Ось його відповідь:

"Поделюсь новостями на выходных... Все хорошо)... Или почти все)"

Самому цікаво: напише - то я поділюсь тим, що не дуже приватне. akurt

Повідомлень: 7481 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3018 раз. Подякували: 1012 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 515516517518 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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