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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 515516517518
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 17:47

  Wisznia2021 написав:Статистика говорить про офіційні доходи, офіційні доходи мають в Україні одиниці. Тож 1000 Дол заробляли не 15 відсотків, а набагато більше людей

Думаю, что среди получавших от 1000 дол. доля тех, кто все получал "в белую", была весьма значительной. Крупный бизнес в основном в белую уже давно работает, а всякие мелкие ЧПшники своим сотрудникам столько не платят. Ни в белую, ни в черную. Что касается серых схем, так в Европе они тоже присутствуют. И айтишники, работающие через В2В, и дальнобои, получающие минималку + командировочные (основная сумма). И тоже в статистику не попадают.
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 17:47

Wisznia2021
"Он чуть меня самого не свел с ума, доказывая мне, что меня нет" ("Мастер и Маргарита")...
Вот как мне вам доказать, что у нас здесь украинские дети ходят вместе с немецкими, сирийскими, афганскими и т. д. вместе в одни и те же классы?
Или что наши украинские родители участвуют вместе с немецкими в одних и тех же родительских собраниях, обсуждают одни и те же вопросы.
Украинская правда говорит четко и ясно "пошли в немецкие школы".
В Германии нарушить право на получение образования детьми - это просто немыслимо. С этим строго.
А в ответ аааа-ниверю-ниправда-вывсеврете - просто идеальная позиция)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 18:00

  antey1969 написав:Wisznia2021
"Он чуть меня самого не свел с ума, доказывая мне, что меня нет" ("Мастер и Маргарита")...
Вот как мне вам доказать, что у нас здесь украинские дети ходят вместе с немецкими, сирийскими, афганскими и т. д. вместе в одни и те же классы?
Или что наши украинские родители участвуют вместе с немецкими в одних и тех же родительских собраниях, обсуждают одни и те же вопросы.
Украинская правда говорит четко и ясно "пошли в немецкие школы".
В Германии нарушить право на получение образования детьми - это просто немыслимо. С этим строго.
А в ответ аааа-ниверю-ниправда-вывсеврете - просто идеальная позиция)))

На каком языке ваши украинские родители обсуждают одни и те же вопросы с немецкими? Пойти в немецкую школу не означает учиться в одном классе с немецкими детьми. По крайней мере в Австрии.
Да и как можно учиться если дети ни хрена по-немецки не понимают?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 18:26

airmax78
Моя меньша ходить в німецьку школу. Але був інтеграційний клас де ви викладали німецьку, в класі наших більшість, є авганці і румини. Потім перевели в іншу школу, тут 1 урок в українському класі, інші всі в німецькому з німцями. На батьківські збори дружина ходила, але вона більше меньше вже розмовляє німецькою, але це більше виняток, в її інтеграційній группі 80% просто ходять, не вчать взагалі. Але працювати там залишатися не планує і дитина теж, хоча старший вже там 2рокі в інституті.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 18:45

  PUnder написав:airmax78
Моя меньша ходить в німецьку школу. Але був інтеграційний клас де ви викладали німецьку, в класі наших більшість, є авганці і румини. Потім перевели в іншу школу, тут 1 урок в українському класі, інші всі в німецькому з німцями. На батьківські збори дружина ходила, але вона більше меньше вже розмовляє німецькою, але це більше виняток, в її інтеграційній группі 80% просто ходять, не вчать взагалі. Але працювати там залишатися не планує і дитина теж, хоча старший вже там 2рокі в інституті.

У нас все родители тоже в офигении. На родительском собрании сидят со смартфонами в режиме перевода. Когда ребенок приносит со школы записку от учителя, вообще выпадают в осадок, там никакой онлайн-переводчик не поможет - почерк такой, что ничего не разобрать без поллитры.
И тут же уточню: о том, как учатся наши дети в Австрии, не имею вообще никакой информации. Максиму на месте виднее.
У разных стран разный подход.
Востаннє редагувалось antey1969 в Чет 30 бер, 2023 18:54, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 18:51

По теме ветки

.
Гоп стоп Канада, старих баба не нада,
Молодих давайте, а ви хлопці грайте.

Дайте кіло масла, кіло мармелади,
Прощавайте, хлопці, їду до Канади.

Дайте кусок сала і кавалок гуски,
Їхав би в Канаду, але паспорт руский.

https://www.youtube.com/watch?v=zJCuGxczC20
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 19:13

В Канаді з 11 березня родина, якій я допомагав виїхати.
Вчора спитав у іхнього старшого сина (він в Канаді з початку грудня. Почав працювати з 3 січня, отримує 20CAD за годину), як там справи з квартирою (жили безкоштовно в готелі - Вінніпег - з 11 березня) та орендою квартири.
Ось його відповідь:
"Поделюсь новостями на выходных... Все хорошо)... Или почти все)"
Самому цікаво: напише - то я поділюсь тим, що не дуже приватне.
akurt
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