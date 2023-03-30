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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 516517518519> Додано: Чет 30 бер, 2023 17:47 Wisznia2021 написав: Статистика говорить про офіційні доходи, офіційні доходи мають в Україні одиниці. Тож 1000 Дол заробляли не 15 відсотків, а набагато більше людей Статистика говорить про офіційні доходи, офіційні доходи мають в Україні одиниці. Тож 1000 Дол заробляли не 15 відсотків, а набагато більше людей

Думаю, что среди получавших от 1000 дол. доля тех, кто все получал "в белую", была весьма значительной. Крупный бизнес в основном в белую уже давно работает, а всякие мелкие ЧПшники своим сотрудникам столько не платят. Ни в белую, ни в черную. Что касается серых схем, так в Европе они тоже присутствуют. И айтишники, работающие через В2В, и дальнобои, получающие минималку + командировочные (основная сумма). И тоже в статистику не попадают. Думаю, что среди получавших от 1000 дол. доля тех, кто все получал "в белую", была весьма значительной. Крупный бизнес в основном в белую уже давно работает, а всякие мелкие ЧПшники своим сотрудникам столько не платят. Ни в белую, ни в черную. Что касается серых схем, так в Европе они тоже присутствуют. И айтишники, работающие через В2В, и дальнобои, получающие минималку + командировочные (основная сумма). И тоже в статистику не попадают. Gastarbaiter Повідомлень: 2449 З нами з: 26.02.18 Подякував: 616 раз. Подякували: 375 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 17:47 Wisznia2021

"Он чуть меня самого не свел с ума, доказывая мне, что меня нет" ("Мастер и Маргарита")...

Вот как мне вам доказать, что у нас здесь украинские дети ходят вместе с немецкими, сирийскими, афганскими и т. д. вместе в одни и те же классы?

Или что наши украинские родители участвуют вместе с немецкими в одних и тех же родительских собраниях, обсуждают одни и те же вопросы.

Украинская правда говорит четко и ясно "пошли в немецкие школы".

В Германии нарушить право на получение образования детьми - это просто немыслимо. С этим строго.

А в ответ аааа-ниверю-ниправда-вывсеврете - просто идеальная позиция))) antey1969 1

Повідомлень: 11840 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1628 раз. Подякували: 3530 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 18:00 antey1969 написав: Wisznia2021

"Он чуть меня самого не свел с ума, доказывая мне, что меня нет" ("Мастер и Маргарита")...

Вот как мне вам доказать, что у нас здесь украинские дети ходят вместе с немецкими, сирийскими, афганскими и т. д. вместе в одни и те же классы?

Или что наши украинские родители участвуют вместе с немецкими в одних и тех же родительских собраниях, обсуждают одни и те же вопросы.

Украинская правда говорит четко и ясно "пошли в немецкие школы".

В Германии нарушить право на получение образования детьми - это просто немыслимо. С этим строго.

А в ответ аааа-ниверю-ниправда-вывсеврете - просто идеальная позиция))) "Он чуть меня самого не свел с ума, доказывая мне, что меня нет" ("Мастер и Маргарита")...Вот как мне вам доказать, что у нас здесь украинские дети ходят вместе с немецкими, сирийскими, афганскими и т. д. вместе в одни и те же классы?Или что наши украинские родители участвуют вместе с немецкими в одних и тех же родительских собраниях, обсуждают одни и те же вопросы.Украинская правда говорит четко и ясно "пошли в немецкие школы".В Германии нарушить право на получение образования детьми - это просто немыслимо. С этим строго.А в ответ аааа-ниверю-ниправда-вывсеврете - просто идеальная позиция)))

На каком языке ваши украинские родители обсуждают одни и те же вопросы с немецкими? Пойти в немецкую школу не означает учиться в одном классе с немецкими детьми. По крайней мере в Австрии.

Да и как можно учиться если дети ни хрена по-немецки не понимают? На каком языке ваши украинские родители обсуждают одни и те же вопросы с немецкими? Пойти в немецкую школу не означает учиться в одном классе с немецкими детьми. По крайней мере в Австрии.Да и как можно учиться если дети ни хрена по-немецки не понимают? airmax78 Повідомлень: 42129 З нами з: 25.10.12 Подякував: 959 раз. Подякували: 5168 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 18:26 airmax78

Моя меньша ходить в німецьку школу. Але був інтеграційний клас де ви викладали німецьку, в класі наших більшість, є авганці і румини. Потім перевели в іншу школу, тут 1 урок в українському класі, інші всі в німецькому з німцями. На батьківські збори дружина ходила, але вона більше меньше вже розмовляє німецькою, але це більше виняток, в її інтеграційній группі 80% просто ходять, не вчать взагалі. Але працювати там залишатися не планує і дитина теж, хоча старший вже там 2рокі в інституті. PUnder Повідомлень: 1330 З нами з: 02.08.09 Подякував: 37 раз. Подякували: 179 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 18:45 PUnder написав: airmax78

Моя меньша ходить в німецьку школу. Але був інтеграційний клас де ви викладали німецьку, в класі наших більшість, є авганці і румини. Потім перевели в іншу школу, тут 1 урок в українському класі, інші всі в німецькому з німцями. На батьківські збори дружина ходила, але вона більше меньше вже розмовляє німецькою, але це більше виняток, в її інтеграційній группі 80% просто ходять, не вчать взагалі. Але працювати там залишатися не планує і дитина теж, хоча старший вже там 2рокі в інституті. Моя меньша ходить в німецьку школу. Але був інтеграційний клас де ви викладали німецьку, в класі наших більшість, є авганці і румини. Потім перевели в іншу школу, тут 1 урок в українському класі, інші всі в німецькому з німцями. На батьківські збори дружина ходила, але вона більше меньше вже розмовляє німецькою, але це більше виняток, в її інтеграційній группі 80% просто ходять, не вчать взагалі. Але працювати там залишатися не планує і дитина теж, хоча старший вже там 2рокі в інституті.

У нас все родители тоже в офигении. На родительском собрании сидят со смартфонами в режиме перевода. Когда ребенок приносит со школы записку от учителя, вообще выпадают в осадок, там никакой онлайн-переводчик не поможет - почерк такой, что ничего не разобрать без поллитры.

И тут же уточню: о том, как учатся наши дети в Австрии, не имею вообще никакой информации. Максиму на месте виднее.

У разных стран разный подход. У нас все родители тоже в офигении. На родительском собрании сидят со смартфонами в режиме перевода. Когда ребенок приносит со школы записку от учителя, вообще выпадают в осадок, там никакой онлайн-переводчик не поможет - почерк такой, что ничего не разобрать без поллитры.И тут же уточню: о том, как учатся наши дети в Австрии, не имею вообще никакой информации. Максиму на месте виднее.У разных стран разный подход. Востаннє редагувалось antey1969 в Чет 30 бер, 2023 18:54, всього редагувалось 1 раз. antey1969 1

Повідомлень: 11840 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1628 раз. Подякували: 3530 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 18:51 По теме ветки

Гоп стоп Канада, старих баба не нада,

Молодих давайте, а ви хлопці грайте.



Дайте кіло масла, кіло мармелади,

Прощавайте, хлопці, їду до Канади.



Дайте кусок сала і кавалок гуски,

Їхав би в Канаду, але паспорт руский.



https://www.youtube.com/watch?v=zJCuGxczC20 Гоп стоп Канада, старих баба не нада,Молодих давайте, а ви хлопці грайте.Дайте кіло масла, кіло мармелади,Прощавайте, хлопці, їду до Канади.Дайте кусок сала і кавалок гуски,Їхав би в Канаду, vitaliian

Повідомлень: 17377 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2122 раз. Подякували: 3016 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 19:13 В Канаді з 11 березня родина, якій я допомагав виїхати.

Вчора спитав у іхнього старшого сина (він в Канаді з початку грудня. Почав працювати з 3 січня, отримує 20CAD за годину), як там справи з квартирою (жили безкоштовно в готелі - Вінніпег - з 11 березня) та орендою квартири.

Ось його відповідь:

"Поделюсь новостями на выходных... Все хорошо)... Или почти все)"

Самому цікаво: напише - то я поділюсь тим, що не дуже приватне. akurt

Повідомлень: 7481 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3018 раз. Подякували: 1012 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 19:36 Гей, гоп Європа, баба хоче хлопа.

А стара – холєра, хоче кавалєра. vitaliian

Повідомлень: 17377 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2122 раз. Подякували: 3016 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 19:48 stm написав: rjkz написав: Зубы в Киев летать - это если совсем плохие зубы или итак в Киев каждый год летаешь.



Пенсии нищенские - у тех, кто поздно приехал (типа меня, но я еще могу успеть выскочить) и не сидел на велфере и прочих социальных программах и не успел поработать на нормальных зарплатах. И не пенсия и не социал.

Если на социале, то все у людей в порядке - и медицинская страховка, которая ВСЕ покрывает и эсэсай (сопоставим с пенсией после 30 лет работы на зп, близкой минималке) и фудстемпы (почти покрывает питание дома на месяц) и 8-я программа, благодаря которой за арендное жилье платится пара сотен в месяц. И еще много чего помельче.

А если отработал минимум 10 лет, то будет медикер после 65, будет сошиал секьюрити пенсия, если работал в юнионе, то плюс пенсия от юниона, если откладывал на 401К, то еще и персональная пенсия, если делал в банке IRA, то еще и это. Зубы в Киев летать - это если совсем плохие зубы или итак в Киев каждый год летаешь.Пенсии нищенские - у тех, кто поздно приехал (типа меня, но я еще могу успеть выскочить) и не сидел на велфере и прочих социальных программах и не успел поработать на нормальных зарплатах. И не пенсия и не социал.Если на социале, то все у людей в порядке - и медицинская страховка, которая ВСЕ покрывает и эсэсай (сопоставим с пенсией после 30 лет работы на зп, близкой минималке) и фудстемпы (почти покрывает питание дома на месяц) и 8-я программа, благодаря которой за арендное жилье платится пара сотен в месяц. И еще много чего помельче.А если отработал минимум 10 лет, то будет медикер после 65, будет сошиал секьюрити пенсия, если работал в юнионе, то плюс пенсия от юниона, если откладывал на 401К, то еще и персональная пенсия, если делал в банке IRA, то еще и это.

Да, дела + всё врачи, на 2 взрослых плановые.

Фудстемпы и соц.жилье Вы серьёзно воспринимаете это как рай? Как по мне, взрослые, родившиеся в СССР с жильём, которое им выдавал завод, находящиеся сейчас на минималках пенсии абсолютное равенство тому счастью. Но если человек был на заводе начальником или какой кафедре в институте, то пенсия у него не минималка.

Опять же сейчас шанс на новую офигенную жизнь становится всё ближе. Германия первая начала выталкивать на работу, с 01.04.23 в Чехии максимум 90 дней на решение вопроса с жильём.

А теперь ещё интересное в Польше нет особых соц.выплат поэтому там нормально устраиваются уже как в приближенной реальности люди. 8% при условии, что релокация программистов именно там сильна ещё с 2014 года получают более 8000злотых, чистыми это 5973злотых оно же 1293 евро. Жильё аренда по скромному это 2500+798злотых это 705 евро. Напомню, это у 8% останется более 588евро. У остальных - менее. У работы в складе Лидла зарплаты в 4000злотых до налогов - это очень и очень хорошо, у кого-то аж 3200 попадается, и мы получим что ничего не остаётся после аренды. Вот и вся математика фудстемпов и офигенной жизни... Да, дела + всё врачи, на 2 взрослых плановые.Фудстемпы и соц.жилье Вы серьёзно воспринимаете это как рай? Как по мне, взрослые, родившиеся в СССР с жильём, которое им выдавал завод, находящиеся сейчас на минималках пенсии абсолютное равенство тому счастью. Но если человек был на заводе начальником или какой кафедре в институте, то пенсия у него не минималка.Опять же сейчас шанс на новую офигенную жизнь становится всё ближе. Германия первая начала выталкивать на работу, с 01.04.23 в Чехии максимум 90 дней на решение вопроса с жильём.А теперь ещё интересное в Польше нет особых соц.выплат поэтому там нормально устраиваются уже как в приближенной реальности люди. 8% при условии, что релокация программистов именно там сильна ещё с 2014 года получают более 8000злотых, чистыми это 5973злотых оно же 1293 евро. Жильё аренда по скромному это 2500+798злотых это 705 евро. Напомню, это у 8% останется более 588евро. У остальных - менее. У работы в складе Лидла зарплаты в 4000злотых до налогов - это очень и очень хорошо, у кого-то аж 3200 попадается, и мы получим что ничего не остаётся после аренды. Вот и вся математика фудстемпов и офигенной жизни...



Давайте так, как живут пенсионеры в Украине - мне рассказывать не надо.

Когда стоит сгорбленная старущка в магазине и считает мелочь, делая выбор - купить черверть украинского хлеба или кулек развесных дешевых макарон?

Мне эта картина врезалась в память.

Есть знакомые, которые без помощи детей просто протянут ноги.

Как-то подруга жены со слезами прибежала - ее отца просто пыставили из палаты Областной больницы, просила отвезти домой. Я приехал - он стоял босой на асфальте, ноги распухщие. Его отказались лечить и держать в больнице.

Я отвез его домой. ЧЕрез 2 дня он умер. Всю жизнь проработал электриком.

Во время ковида умерла мама этой-же подруги. Ее просто отказались лечить и забирать в больницу.

Мой родственник почти 90 лет тогда, заболел. Я по телефону, разговаривая с ним почувствовал неладное. Сказал, чтобы вызывал врача. Приехал врач, поставил диагноз - "старость".

Мы выслали другим родственникам деньги, чтобы на дом вызвали лабораторию.

Ковид. Двустороннее поражение легких. Скорая отказалась забирать узнав диагноз и возраст.

Выслали деньги - родственники взяли в аренду кислородный концентратор, нашли врача частным образом, покупали препараты поддерживающей терапии.

Вытащили. Но отнялись ноги и кишечник.

Выслали деньги - положили в частную клиннику. За несколько недель удалось восстановить кищечник.

Забрали домой, начались пролежни. Купили специальную кровать.



Высылали деньги - приходил человек, занимался физиотерапией. Прислали тренажер для разработки ног. Постепенно начал стоять, потом ходить с волкером (ходунками), потом с палочкой, потом по квартире, потом пошел.

При этом был почти слепой.

С началом войны переправили в страну "золотого миллиарда", ему мгновенно поставили специальный аппарат на сердце, прооперировали глаза. Сейчас ему 90 лет и самочувствие его лучше, чем в 87.

В случае с США, ему-бы сдалали все необходимое по умолчанию.

В США просто нет людей, которые голодают. Разве что люди с психическими отклонениями, которые просто не хотят оформить фудстемпы или получить бесплатную еду в пентрифуд.

Бедные пожилые люди - это "святая корова" американского общества.

Если они все что им готовы дать оформят, то никаких нужд у них не будет.

И сошиал воркер из кожи вон вылезет, чтобы все это оформить.

Они еще и сбережения делать умудряются. Только на счету им их нельзя держать более 2 куе.

Как-то видел рипорт знакомого за шунтирование ног. 120+куе. Для него это стоило ноль. Зиро.

Сомневаюсь, что хотя-бы %% 10 украинских пенсионеров живут лучше, чем американские пенсы на социале.

Можете мне поверить. Давайте так, как живут пенсионеры в Украине - мне рассказывать не надо.Когда стоит сгорбленная старущка в магазине и считает мелочь, делая выбор - купить черверть украинского хлеба или кулек развесных дешевых макарон?Мне эта картина врезалась в память.Есть знакомые, которые без помощи детей просто протянут ноги.Как-то подруга жены со слезами прибежала - ее отца просто пыставили из палаты Областной больницы, просила отвезти домой. Я приехал - он стоял босой на асфальте, ноги распухщие. Его отказались лечить и держать в больнице.Я отвез его домой. ЧЕрез 2 дня он умер. Всю жизнь проработал электриком.Во время ковида умерла мама этой-же подруги. Ее просто отказались лечить и забирать в больницу.Мой родственник почти 90 лет тогда, заболел. Я по телефону, разговаривая с ним почувствовал неладное. Сказал, чтобы вызывал врача. Приехал врач, поставил диагноз - "старость".Мы выслали другим родственникам деньги, чтобы на дом вызвали лабораторию.Ковид. Двустороннее поражение легких. Скорая отказалась забирать узнав диагноз и возраст.Выслали деньги - родственники взяли в аренду кислородный концентратор, нашли врача частным образом, покупали препараты поддерживающей терапии.Вытащили. Но отнялись ноги и кишечник.Выслали деньги - положили в частную клиннику. За несколько недель удалось восстановить кищечник.Забрали домой, начались пролежни. Купили специальную кровать.Высылали деньги - приходил человек, занимался физиотерапией. Прислали тренажер для разработки ног. Постепенно начал стоять, потом ходить с волкером (ходунками), потом с палочкой, потом по квартире, потом пошел.При этом был почти слепой.С началом войны переправили в страну "золотого миллиарда", ему мгновенно поставили специальный аппарат на сердце, прооперировали глаза. Сейчас ему 90 лет и самочувствие его лучше, чем в 87.В случае с США, ему-бы сдалали все необходимое по умолчанию.В США просто нет людей, которые голодают. Разве что люди с психическими отклонениями, которые просто не хотят оформить фудстемпы или получить бесплатную еду в пентрифуд.Бедные пожилые люди - это "святая корова" американского общества.Если они все что им готовы дать оформят, то никаких нужд у них не будет.И сошиал воркер из кожи вон вылезет, чтобы все это оформить.Они еще и сбережения делать умудряются. Только на счету им их нельзя держать более 2 куе.Как-то видел рипорт знакомого за шунтирование ног. 120+куе. Для него это стоило ноль. Зиро.Сомневаюсь, что хотя-бы %% 10 украинских пенсионеров живут лучше, чем американские пенсы на социале.Можете мне поверить. rjkz

Повідомлень: 14357 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7564 раз. Подякували: 4574 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 19:58 andrijk777 написав: rjkz написав: 1.Сейчас ей 51 год, то есть в 94 ей было +/- 22-23 года.

2.Если Вы, ввиду возраста, помните начало-середину 90-х, то у Вас не должно было возникнуть многих заданных вопросов касательно Украины.

3. В финансах спецом она стала уже в США.

4. Не знаю или она платила за учебу, скорее нет. Я, и Вам в том числе, рассказывал на похороненной ветке "Глобализация"(прообраз данной ветки), что для понаехов-резидентов для помощи в адаптации предусмотрен единоразовый грант на послешкольное образование. Далеко не все о нем в курсе. Одни его используют на колледж/университет, кого-то разводят на него на бесполезных курсах. Грант покрывает почти полностью учебу, но дается только тем, кто не имел любого послешкольного образования в своей стране или в США или в третьей стране.

5. Как попала в США - могу догадываться, но однозначно не скажу. Зачастую, у каждого свой путь в США. Выиграть Гринкарту - вероятность ниже 0,5%.

6. Сколько лет занял путь к финдиру - не знаю. Там был такой момент, что она поработала года 3, потом они взяли дом в мортгидж и ей было далеко и напряжно ездить, тем более что муж ее не водил машину, а родители уже совсем стали немочные (у отца, ныне покойного, ампутированные ноги), ребенок требовал внимания. И она собралась уходить. Ее стали уговаривать остаться, предложили повышение в должности и зарплате, дали послабление в возможности приезжать в офис позже и один день в неделю работать из дома (еще тогда!). Она оценила такой жест и осталась. Далее подробности - в какой год кем она становилась и тп - не интересовался. 1.Сейчас ей 51 год, то есть в 94 ей было +/- 22-23 года.2.Если Вы, ввиду возраста, помните начало-середину 90-х, то у Вас не должно было возникнуть многих заданных вопросов касательно Украины.3. В финансах спецом она стала уже в США.4. Не знаю или она платила за учебу, скорее нет. Я, и Вам в том числе, рассказывал на похороненной ветке "Глобализация"(прообраз данной ветки), что для понаехов-резидентов для помощи в адаптации предусмотрен единоразовый грант на послешкольное образование. Далеко не все о нем в курсе. Одни его используют на колледж/университет, кого-то разводят на него на бесполезных курсах. Грант покрывает почти полностью учебу, но дается только тем, кто не имел любого послешкольного образования в своей стране или в США или в третьей стране.5. Как попала в США - могу догадываться, но однозначно не скажу. Зачастую, у каждого свой путь в США. Выиграть Гринкарту - вероятность ниже 0,5%.6. Сколько лет занял путь к финдиру - не знаю. Там был такой момент, что она поработала года 3, потом они взяли дом в мортгидж и ей было далеко и напряжно ездить, тем более что муж ее не водил машину, а родители уже совсем стали немочные (у отца, ныне покойного, ампутированные ноги), ребенок требовал внимания. И она собралась уходить. Ее стали уговаривать остаться, предложили повышение в должности и зарплате, дали послабление в возможности приезжать в офис позже и один день в неделю работать из дома (еще тогда!). Она оценила такой жест и осталась. Далее подробности - в какой год кем она становилась и тп - не интересовался.

Ну порівнювати 1994 і 2023 роки - абсолютно некоректно.

В 1994 для майже будь-якого українця США був раєм на Землі. Ніхто не думав їхати мені чи ні.

Але з того часу життя в Україні сильно покращилось а США по-моєму вже не ті.

Тому не зовсім розумію навіщо тягнути сюди ці кейси з 1994 року?

По-моєму в 2014 багато виїхали, тягніть сюди свіжі кейси з 2014. Ну порівнювати 1994 і 2023 роки - абсолютно некоректно.В 1994 для майжеСША був раєм на Землі. Ніхто не думав їхати мені чи ні.Але з того часу життя в Україні сильно покращилось а США по-моєму вже не ті.Тому не зовсім розумію навіщо тягнути сюди ці кейси з 1994 року?По-моєму в 2014 багато виїхали, тягніть сюди свіжі кейси з 2014.



Пост был ответом на другой пост, утверждавший, в общем, что эмигрантам кроме как работать на тяжелой, непристижной и низкооплачиваемой работе, в США ничего не светит.

Свежее?

В 2019 году приехал львовянин в НЙ, пошел работать электриком на стройку.

24 доллара в час сходу и 27 через 3 месяца.

Полгода проработал на особом объекте, где ему платили 108-160 долларов в час.

Параллельно учился на курсах QA. Закончил, начал искать работу. Искал довольно долго - были предложнния из других городов, но не хотнл уезжать из НЙ.

Год назад нашел. 90 куе в год. К НГ получил хороший бонус и повышение зп на 20%. Годится? Пост был ответом на другой пост, утверждавший, в общем, что эмигрантам кроме как работать на тяжелой, непристижной и низкооплачиваемой работе, в США ничего не светит.Свежее?В 2019 году приехал львовянин в НЙ, пошел работать электриком на стройку.24 доллара в час сходу и 27 через 3 месяца.Полгода проработал на особом объекте, где ему платили 108-160 долларов в час.Параллельно учился на курсах QA. Закончил, начал искать работу. Искал довольно долго - были предложнния из других городов, но не хотнл уезжать из НЙ.Год назад нашел. 90 куе в год. К НГ получил хороший бонус и повышение зп на 20%. Годится? rjkz

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