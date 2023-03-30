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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 516517518519>
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 17:47

  Wisznia2021 написав:Статистика говорить про офіційні доходи, офіційні доходи мають в Україні одиниці. Тож 1000 Дол заробляли не 15 відсотків, а набагато більше людей

Думаю, что среди получавших от 1000 дол. доля тех, кто все получал "в белую", была весьма значительной. Крупный бизнес в основном в белую уже давно работает, а всякие мелкие ЧПшники своим сотрудникам столько не платят. Ни в белую, ни в черную. Что касается серых схем, так в Европе они тоже присутствуют. И айтишники, работающие через В2В, и дальнобои, получающие минималку + командировочные (основная сумма). И тоже в статистику не попадают.
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 17:47

Wisznia2021
"Он чуть меня самого не свел с ума, доказывая мне, что меня нет" ("Мастер и Маргарита")...
Вот как мне вам доказать, что у нас здесь украинские дети ходят вместе с немецкими, сирийскими, афганскими и т. д. вместе в одни и те же классы?
Или что наши украинские родители участвуют вместе с немецкими в одних и тех же родительских собраниях, обсуждают одни и те же вопросы.
Украинская правда говорит четко и ясно "пошли в немецкие школы".
В Германии нарушить право на получение образования детьми - это просто немыслимо. С этим строго.
А в ответ аааа-ниверю-ниправда-вывсеврете - просто идеальная позиция)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 18:00

  antey1969 написав:Wisznia2021
"Он чуть меня самого не свел с ума, доказывая мне, что меня нет" ("Мастер и Маргарита")...
Вот как мне вам доказать, что у нас здесь украинские дети ходят вместе с немецкими, сирийскими, афганскими и т. д. вместе в одни и те же классы?
Или что наши украинские родители участвуют вместе с немецкими в одних и тех же родительских собраниях, обсуждают одни и те же вопросы.
Украинская правда говорит четко и ясно "пошли в немецкие школы".
В Германии нарушить право на получение образования детьми - это просто немыслимо. С этим строго.
А в ответ аааа-ниверю-ниправда-вывсеврете - просто идеальная позиция)))

На каком языке ваши украинские родители обсуждают одни и те же вопросы с немецкими? Пойти в немецкую школу не означает учиться в одном классе с немецкими детьми. По крайней мере в Австрии.
Да и как можно учиться если дети ни хрена по-немецки не понимают?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 18:26

airmax78
Моя меньша ходить в німецьку школу. Але був інтеграційний клас де ви викладали німецьку, в класі наших більшість, є авганці і румини. Потім перевели в іншу школу, тут 1 урок в українському класі, інші всі в німецькому з німцями. На батьківські збори дружина ходила, але вона більше меньше вже розмовляє німецькою, але це більше виняток, в її інтеграційній группі 80% просто ходять, не вчать взагалі. Але працювати там залишатися не планує і дитина теж, хоча старший вже там 2рокі в інституті.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 18:45

  PUnder написав:airmax78
Моя меньша ходить в німецьку школу. Але був інтеграційний клас де ви викладали німецьку, в класі наших більшість, є авганці і румини. Потім перевели в іншу школу, тут 1 урок в українському класі, інші всі в німецькому з німцями. На батьківські збори дружина ходила, але вона більше меньше вже розмовляє німецькою, але це більше виняток, в її інтеграційній группі 80% просто ходять, не вчать взагалі. Але працювати там залишатися не планує і дитина теж, хоча старший вже там 2рокі в інституті.

У нас все родители тоже в офигении. На родительском собрании сидят со смартфонами в режиме перевода. Когда ребенок приносит со школы записку от учителя, вообще выпадают в осадок, там никакой онлайн-переводчик не поможет - почерк такой, что ничего не разобрать без поллитры.
И тут же уточню: о том, как учатся наши дети в Австрии, не имею вообще никакой информации. Максиму на месте виднее.
У разных стран разный подход.
Востаннє редагувалось antey1969 в Чет 30 бер, 2023 18:54, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 18:51

По теме ветки

.
Гоп стоп Канада, старих баба не нада,
Молодих давайте, а ви хлопці грайте.

Дайте кіло масла, кіло мармелади,
Прощавайте, хлопці, їду до Канади.

Дайте кусок сала і кавалок гуски,
Їхав би в Канаду, але паспорт руский.

https://www.youtube.com/watch?v=zJCuGxczC20
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 19:13

В Канаді з 11 березня родина, якій я допомагав виїхати.
Вчора спитав у іхнього старшого сина (він в Канаді з початку грудня. Почав працювати з 3 січня, отримує 20CAD за годину), як там справи з квартирою (жили безкоштовно в готелі - Вінніпег - з 11 березня) та орендою квартири.
Ось його відповідь:
"Поделюсь новостями на выходных... Все хорошо)... Или почти все)"
Самому цікаво: напише - то я поділюсь тим, що не дуже приватне.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 19:36

Гей, гоп Європа, баба хоче хлопа.
А стара – холєра, хоче кавалєра.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 19:48

  stm написав:
  rjkz написав:Зубы в Киев летать - это если совсем плохие зубы или итак в Киев каждый год летаешь.

Пенсии нищенские - у тех, кто поздно приехал (типа меня, но я еще могу успеть выскочить) и не сидел на велфере и прочих социальных программах и не успел поработать на нормальных зарплатах. И не пенсия и не социал.
Если на социале, то все у людей в порядке - и медицинская страховка, которая ВСЕ покрывает и эсэсай (сопоставим с пенсией после 30 лет работы на зп, близкой минималке) и фудстемпы (почти покрывает питание дома на месяц) и 8-я программа, благодаря которой за арендное жилье платится пара сотен в месяц. И еще много чего помельче.
А если отработал минимум 10 лет, то будет медикер после 65, будет сошиал секьюрити пенсия, если работал в юнионе, то плюс пенсия от юниона, если откладывал на 401К, то еще и персональная пенсия, если делал в банке IRA, то еще и это.

Да, дела + всё врачи, на 2 взрослых плановые.
Фудстемпы и соц.жилье Вы серьёзно воспринимаете это как рай? Как по мне, взрослые, родившиеся в СССР с жильём, которое им выдавал завод, находящиеся сейчас на минималках пенсии абсолютное равенство тому счастью. Но если человек был на заводе начальником или какой кафедре в институте, то пенсия у него не минималка.
Опять же сейчас шанс на новую офигенную жизнь становится всё ближе. Германия первая начала выталкивать на работу, с 01.04.23 в Чехии максимум 90 дней на решение вопроса с жильём.
А теперь ещё интересное в Польше нет особых соц.выплат поэтому там нормально устраиваются уже как в приближенной реальности люди. 8% при условии, что релокация программистов именно там сильна ещё с 2014 года получают более 8000злотых, чистыми это 5973злотых оно же 1293 евро. Жильё аренда по скромному это 2500+798злотых это 705 евро. Напомню, это у 8% останется более 588евро. У остальных - менее. У работы в складе Лидла зарплаты в 4000злотых до налогов - это очень и очень хорошо, у кого-то аж 3200 попадается, и мы получим что ничего не остаётся после аренды. Вот и вся математика фудстемпов и офигенной жизни...


Давайте так, как живут пенсионеры в Украине - мне рассказывать не надо.
Когда стоит сгорбленная старущка в магазине и считает мелочь, делая выбор - купить черверть украинского хлеба или кулек развесных дешевых макарон?
Мне эта картина врезалась в память.
Есть знакомые, которые без помощи детей просто протянут ноги.
Как-то подруга жены со слезами прибежала - ее отца просто пыставили из палаты Областной больницы, просила отвезти домой. Я приехал - он стоял босой на асфальте, ноги распухщие. Его отказались лечить и держать в больнице.
Я отвез его домой. ЧЕрез 2 дня он умер. Всю жизнь проработал электриком.
Во время ковида умерла мама этой-же подруги. Ее просто отказались лечить и забирать в больницу.
Мой родственник почти 90 лет тогда, заболел. Я по телефону, разговаривая с ним почувствовал неладное. Сказал, чтобы вызывал врача. Приехал врач, поставил диагноз - "старость".
Мы выслали другим родственникам деньги, чтобы на дом вызвали лабораторию.
Ковид. Двустороннее поражение легких. Скорая отказалась забирать узнав диагноз и возраст.
Выслали деньги - родственники взяли в аренду кислородный концентратор, нашли врача частным образом, покупали препараты поддерживающей терапии.
Вытащили. Но отнялись ноги и кишечник.
Выслали деньги - положили в частную клиннику. За несколько недель удалось восстановить кищечник.
Забрали домой, начались пролежни. Купили специальную кровать.

Высылали деньги - приходил человек, занимался физиотерапией. Прислали тренажер для разработки ног. Постепенно начал стоять, потом ходить с волкером (ходунками), потом с палочкой, потом по квартире, потом пошел.
При этом был почти слепой.
С началом войны переправили в страну "золотого миллиарда", ему мгновенно поставили специальный аппарат на сердце, прооперировали глаза. Сейчас ему 90 лет и самочувствие его лучше, чем в 87.
В случае с США, ему-бы сдалали все необходимое по умолчанию.
В США просто нет людей, которые голодают. Разве что люди с психическими отклонениями, которые просто не хотят оформить фудстемпы или получить бесплатную еду в пентрифуд.
Бедные пожилые люди - это "святая корова" американского общества.
Если они все что им готовы дать оформят, то никаких нужд у них не будет.
И сошиал воркер из кожи вон вылезет, чтобы все это оформить.
Они еще и сбережения делать умудряются. Только на счету им их нельзя держать более 2 куе.
Как-то видел рипорт знакомого за шунтирование ног. 120+куе. Для него это стоило ноль. Зиро.
Сомневаюсь, что хотя-бы %% 10 украинских пенсионеров живут лучше, чем американские пенсы на социале.
Можете мне поверить.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 19:58

  andrijk777 написав:
  rjkz написав:1.Сейчас ей 51 год, то есть в 94 ей было +/- 22-23 года.
2.Если Вы, ввиду возраста, помните начало-середину 90-х, то у Вас не должно было возникнуть многих заданных вопросов касательно Украины.
3. В финансах спецом она стала уже в США.
4. Не знаю или она платила за учебу, скорее нет. Я, и Вам в том числе, рассказывал на похороненной ветке "Глобализация"(прообраз данной ветки), что для понаехов-резидентов для помощи в адаптации предусмотрен единоразовый грант на послешкольное образование. Далеко не все о нем в курсе. Одни его используют на колледж/университет, кого-то разводят на него на бесполезных курсах. Грант покрывает почти полностью учебу, но дается только тем, кто не имел любого послешкольного образования в своей стране или в США или в третьей стране.
5. Как попала в США - могу догадываться, но однозначно не скажу. Зачастую, у каждого свой путь в США. Выиграть Гринкарту - вероятность ниже 0,5%.
6. Сколько лет занял путь к финдиру - не знаю. Там был такой момент, что она поработала года 3, потом они взяли дом в мортгидж и ей было далеко и напряжно ездить, тем более что муж ее не водил машину, а родители уже совсем стали немочные (у отца, ныне покойного, ампутированные ноги), ребенок требовал внимания. И она собралась уходить. Ее стали уговаривать остаться, предложили повышение в должности и зарплате, дали послабление в возможности приезжать в офис позже и один день в неделю работать из дома (еще тогда!). Она оценила такой жест и осталась. Далее подробности - в какой год кем она становилась и тп - не интересовался.

Ну порівнювати 1994 і 2023 роки - абсолютно некоректно.
В 1994 для майже будь-якого українця США був раєм на Землі. Ніхто не думав їхати мені чи ні. :D
Але з того часу життя в Україні сильно покращилось а США по-моєму вже не ті.
Тому не зовсім розумію навіщо тягнути сюди ці кейси з 1994 року?
По-моєму в 2014 багато виїхали, тягніть сюди свіжі кейси з 2014.


Пост был ответом на другой пост, утверждавший, в общем, что эмигрантам кроме как работать на тяжелой, непристижной и низкооплачиваемой работе, в США ничего не светит.
Свежее?
В 2019 году приехал львовянин в НЙ, пошел работать электриком на стройку.
24 доллара в час сходу и 27 через 3 месяца.
Полгода проработал на особом объекте, где ему платили 108-160 долларов в час.
Параллельно учился на курсах QA. Закончил, начал искать работу. Искал довольно долго - были предложнния из других городов, но не хотнл уезжать из НЙ.
Год назад нашел. 90 куе в год. К НГ получил хороший бонус и повышение зп на 20%. Годится?
rjkz
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