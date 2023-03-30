Я Вам верю. А теперь внимание вопрос. Ваши родители в Украине или с Вами. Ибо статистика для них печальна с больницами.
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Додано: Чет 30 бер, 2023 20:03
Додано: Чет 30 бер, 2023 20:12
Я поняла, в чем моя ошибка:))- я думала, что дети УЧАТСЯ , а дети просто сидят( читай: штаны протирают) вместе с немецкими детьми. Но вы тоже могли бы уточнить, что они просто " присутствуют" в классе. Хотя, в этом тоже есть момент обучения: hören, так сказать.
Додано: Чет 30 бер, 2023 20:21
История из жизни из первых рук, так сказать. Умный украинский мальчик собирался поступать в немецкий вуз, но так получилось, что к моменту окончания украинской школы, ему было всего 15 лет( в 5 лет пошел в школу, др осенью). По немецким законам он ещё не мог поступать в Германии, поэтому родители решили устроить его в немецкую школу на 2 года. Устроили. Мальчик 2 года учился с немецкими детьми в классе( было ещё 3 иностранца), немецкий язык он уже знал до этого + среднее образование в Украине в кармане. Через два года, когда его немецкий класс выпускался, ему не то, что аттестат не выдали,- не дали даже бумагу, что он посещал занятия эти два года. Ему, конечно, это не надо было,т.к. два года он всё- равно провел с пользой- подтянул свой немецкий для учебы в вузе.
Это про разницу между посещением и учёбой. Так что- называйте вещи своими именами.
Додано: Чет 30 бер, 2023 20:27
Wisznia2021 мальчик умный но местную бумажку не дали, хотя по идее он программу знал из украинской школы. Чето не пойму. Там бумажку за посещение дают?
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