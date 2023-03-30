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#<1 ... 516517518519 Додано: Чет 30 бер, 2023 20:03 rjkz написав: 120+куе. Для него это стоило ноль. Зиро.

Сомневаюсь, что хотя-бы %% 10 украинских пенсионеров живут лучше, чем американские пенсы на социале.

Можете мне поверить. 120+куе. Для него это стоило ноль. Зиро.Сомневаюсь, что хотя-бы %% 10 украинских пенсионеров живут лучше, чем американские пенсы на социале.Можете мне поверить.

Я Вам верю. А теперь внимание вопрос. Ваши родители в Украине или с Вами. Ибо статистика для них печальна с больницами. Я Вам верю. А теперь внимание вопрос. Ваши родители в Украине или с Вами. Ибо статистика для них печальна с больницами. stm

Повідомлень: 3696 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 608 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 20:12 antey1969 написав: Wisznia2021

"Он чуть меня самого не свел с ума, доказывая мне, что меня нет" ("Мастер и Маргарита")...

Вот как мне вам доказать, что у нас здесь украинские дети ходят вместе с немецкими, сирийскими, афганскими и т. д. вместе в одни и те же классы?

Или что наши украинские родители участвуют вместе с немецкими в одних и тех же родительских собраниях, обсуждают одни и те же вопросы.

Украинская правда говорит четко и ясно "пошли в немецкие школы".

В Германии нарушить право на получение образования детьми - это просто немыслимо. С этим строго.

А в ответ аааа-ниверю-ниправда-вывсеврете - просто идеальная позиция))) "Он чуть меня самого не свел с ума, доказывая мне, что меня нет" ("Мастер и Маргарита")...Вот как мне вам доказать, что у нас здесь украинские дети ходят вместе с немецкими, сирийскими, афганскими и т. д. вместе в одни и те же классы?Или что наши украинские родители участвуют вместе с немецкими в одних и тех же родительских собраниях, обсуждают одни и те же вопросы.Украинская правда говорит четко и ясно "пошли в немецкие школы".В Германии нарушить право на получение образования детьми - это просто немыслимо. С этим строго.А в ответ аааа-ниверю-ниправда-вывсеврете - просто идеальная позиция)))

Я поняла, в чем моя ошибка:))- я думала, что дети УЧАТСЯ , а дети просто сидят( читай: штаны протирают) вместе с немецкими детьми. Но вы тоже могли бы уточнить, что они просто " присутствуют" в классе. Хотя, в этом тоже есть момент обучения: hören, так сказать. Я поняла, в чем моя ошибка:))- я думала, что дети УЧАТСЯ , а дети просто сидят( читай: штаны протирают) вместе с немецкими детьми. Но вы тоже могли бы уточнить, что они просто " присутствуют" в классе. Хотя, в этом тоже есть момент обучения: hören, так сказать. Wisznia2021 Повідомлень: 320 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 20:21 История из жизни из первых рук, так сказать. Умный украинский мальчик собирался поступать в немецкий вуз, но так получилось, что к моменту окончания украинской школы, ему было всего 15 лет( в 5 лет пошел в школу, др осенью). По немецким законам он ещё не мог поступать в Германии, поэтому родители решили устроить его в немецкую школу на 2 года. Устроили. Мальчик 2 года учился с немецкими детьми в классе( было ещё 3 иностранца), немецкий язык он уже знал до этого + среднее образование в Украине в кармане. Через два года, когда его немецкий класс выпускался, ему не то, что аттестат не выдали,- не дали даже бумагу, что он посещал занятия эти два года. Ему, конечно, это не надо было,т.к. два года он всё- равно провел с пользой- подтянул свой немецкий для учебы в вузе.

Это про разницу между посещением и учёбой. Так что- называйте вещи своими именами. Wisznia2021 Повідомлень: 320 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 20:27 Wisznia2021 мальчик умный но местную бумажку не дали, хотя по идее он программу знал из украинской школы. Чето не пойму. Там бумажку за посещение дают? vitaliian

Повідомлень: 17377 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2122 раз. Подякували: 3016 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 516517518519 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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