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История из жизни из первых рук, так сказать. Умный украинский мальчик собирался поступать в немецкий вуз, но так получилось, что к моменту окончания украинской школы, ему было всего 15 лет( в 5 лет пошел в школу, др осенью). По немецким законам он ещё не мог поступать в Германии, поэтому родители решили устроить его в немецкую школу на 2 года. Устроили. Мальчик 2 года учился с немецкими детьми в классе( было ещё 3 иностранца), немецкий язык он уже знал до этого + среднее образование в Украине в кармане. Через два года, когда его немецкий класс выпускался, ему не то, что аттестат не выдали,- не дали даже бумагу, что он посещал занятия эти два года. Ему, конечно, это не надо было,т.к. два года он всё- равно провел с пользой- подтянул свой немецкий для учебы в вузе. Это про разницу между посещением и учёбой. Так что- называйте вещи своими именами.
stm написав:8% при условии, что релокация программистов именно там сильна ещё с 2014 года получают более 8000злотых, чистыми это 5973злотых оно же 1293 евро.
Рейти у ІТ в Польщі приблизно такі самі, як і в Україні. То ж множте цю суму в 2-3 рази приблизно. І це для одної людини з таким доходом в домогосподарстві.
Давайте уточним. Вот источник. https://apostrophe.ua/news/society/2023-03-21/rabotayut-na-kajdom-vtorom-predpriyatii-skolko-platyat-ukrainskim-bejentsam-v-polshe/293395. Там говорится о 8% официально устроенных по трудовому договору Польши. Поэтому ИТ работающие в Украине, ИТ не имеющие трудового договора с конторой, а оформленные ЧП сюда скорее всего не попадают. Поэтому готова дальше слушать про рай на земле и походы к русскоговорящим стоматолагам без лицензий ЕС, потому что зачем человеку с хорошим заработком платить больше, можно просто рисковать здоровьем, если вдруг что его закопают в саду что бы не сесть ))))) Вероятность такого крайне мала признаю, а вот вероятность с 27 после 3 месяцев обучения, 100% наверное бесплатного, уйти на 90тыс. очень велика. Эти 56% трудоустроенных в Польше опять же официально на низкоквалифицированные работы легко через 3 месяца станут 8%, а 8% станут 64% - вероятность этого в ЕС и США близка к 100% точно
В Польщі для ІТ трохи не так, як в Україні, куди більше людей оформлені по контракту, немає прив'язки до долара і т п., але зарплати +/- як в Україні. Звісно, то лише частка тих, хто входить в оті 8%,просто для ІТ явно не варто приплітати цифру в 1,5 кєвро чистих доходів
Faceless написав:В Польщі для ІТ трохи не так, як в Україні, куди більше людей оформлені по контракту, немає прив'язки до долара і т п., але зарплати +/- як в Україні. Звісно, то лише частка тих, хто входить в оті 8%,просто для ІТ явно не варто приплітати цифру в 1,5 кєвро чистих доходів
Faceless написав:В Польщі для ІТ трохи не так, як в Україні, куди більше людей оформлені по контракту, немає прив'язки до долара і т п., але зарплати +/- як в Україні. Звісно, то лише частка тих, хто входить в оті 8%,просто для ІТ явно не варто приплітати цифру в 1,5 кєвро чистих доходів
От (более) вы спецом не видите?
Та бачу, мій коментар сточувався конкретно вашої цитати, де ви взяли отой "от" і чогось наиягнули цю цифру на якогось сферичного іт-ка
Faceless написав:В Польщі для ІТ трохи не так, як в Україні, куди більше людей оформлені по контракту, немає прив'язки до долара і т п., але зарплати +/- як в Україні. Звісно, то лише частка тих, хто входить в оті 8%,просто для ІТ явно не варто приплітати цифру в 1,5 кєвро чистих доходів
От (более) вы спецом не видите?
Та бачу, мій коментар сточувався конкретно вашої цитати, де ви взяли отой "от" і чогось наиягнули цю цифру на якогось сферичного іт-ка
Ок, в эти 8% от 40злотых в час не вошёл ни один сферический ИТ. Они где-то в других договорах, не трудовых, или трудовых, но не тех ))) Или в 75% опрошенных живущих на 1000злотых в месяц )))