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#<1 ... 516517518519 Додано: Чет 30 бер, 2023 20:21 История из жизни из первых рук, так сказать. Умный украинский мальчик собирался поступать в немецкий вуз, но так получилось, что к моменту окончания украинской школы, ему было всего 15 лет( в 5 лет пошел в школу, др осенью). По немецким законам он ещё не мог поступать в Германии, поэтому родители решили устроить его в немецкую школу на 2 года. Устроили. Мальчик 2 года учился с немецкими детьми в классе( было ещё 3 иностранца), немецкий язык он уже знал до этого + среднее образование в Украине в кармане. Через два года, когда его немецкий класс выпускался, ему не то, что аттестат не выдали,- не дали даже бумагу, что он посещал занятия эти два года. Ему, конечно, это не надо было,т.к. два года он всё- равно провел с пользой- подтянул свой немецкий для учебы в вузе.

Это про разницу между посещением и учёбой. Так что- называйте вещи своими именами. Wisznia2021 Повідомлень: 320 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 20:27 Wisznia2021 мальчик умный но местную бумажку не дали, хотя по идее он программу знал из украинской школы. Чето не пойму. Там бумажку за посещение дают? vitaliian

Повідомлень: 17377 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2122 раз. Подякували: 3016 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 21:16 Faceless написав: stm написав: 8% при условии, что релокация программистов именно там сильна ещё с 2014 года получают более 8000злотых, чистыми это 5973злотых оно же 1293 евро. 8% при условии, что релокация программистов именно там сильна ещё с 2014 года получают более 8000злотых, чистыми это 5973злотых оно же 1293 евро.

Рейти у ІТ в Польщі приблизно такі самі, як і в Україні. То ж множте цю суму в 2-3 рази приблизно. І це для одної людини з таким доходом в домогосподарстві. Рейти у ІТ в Польщі приблизно такі самі, як і в Україні. То ж множте цю суму в 2-3 рази приблизно. І це для одної людини з таким доходом в домогосподарстві.

Давайте уточним. Вот источник. https://apostrophe.ua/news/society/2023-03-21/rabotayut-na-kajdom-vtorom-predpriyatii-skolko-platyat-ukrainskim-bejentsam-v-polshe/293395 . Там говорится о 8% официально устроенных по трудовому договору Польши.

Поэтому ИТ работающие в Украине, ИТ не имеющие трудового договора с конторой, а оформленные ЧП сюда скорее всего не попадают. Поэтому готова дальше слушать про рай на земле и походы к русскоговорящим стоматолагам без лицензий ЕС, потому что зачем человеку с хорошим заработком платить больше, можно просто рисковать здоровьем, если вдруг что его закопают в саду что бы не сесть ))))) Вероятность такого крайне мала признаю, а вот вероятность с 27 после 3 месяцев обучения, 100% наверное бесплатного, уйти на 90тыс. очень велика. Эти 56% трудоустроенных в Польше опять же официально на низкоквалифицированные работы легко через 3 месяца станут 8%, а 8% станут 64% - вероятность этого в ЕС и США близка к 100% точно Давайте уточним. Вот источник.. Там говорится о 8% официально устроенных по трудовому договору Польши.Поэтому ИТ работающие в Украине, ИТ не имеющие трудового договора с конторой, а оформленные ЧП сюда скорее всего не попадают. Поэтому готова дальше слушать про рай на земле и походы к русскоговорящим стоматолагам без лицензий ЕС, потому что зачем человеку с хорошим заработком платить больше, можно просто рисковать здоровьем, если вдруг что его закопают в саду что бы не сесть ))))) Вероятность такого крайне мала признаю, а вот вероятность с 27 после 3 месяцев обучения, 100% наверное бесплатного, уйти на 90тыс. очень велика. Эти 56% трудоустроенных в Польше опять же официально на низкоквалифицированные работы легко через 3 месяца станут 8%, а 8% станут 64% - вероятность этого в ЕС и США близка к 100% точно stm

Повідомлень: 3699 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 608 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 21:23 Re: Еміграція, заробітчанство stm написав: Faceless написав: stm написав: 8% при условии, что релокация программистов именно там сильна ещё с 2014 года получают более 8000злотых, чистыми это 5973злотых оно же 1293 евро. 8% при условии, что релокация программистов именно там сильна ещё с 2014 года получают более 8000злотых, чистыми это 5973злотых оно же 1293 евро.

Рейти у ІТ в Польщі приблизно такі самі, як і в Україні. То ж множте цю суму в 2-3 рази приблизно. І це для одної людини з таким доходом в домогосподарстві. Рейти у ІТ в Польщі приблизно такі самі, як і в Україні. То ж множте цю суму в 2-3 рази приблизно. І це для одної людини з таким доходом в домогосподарстві.

Давайте уточним. Вот источник. https://apostrophe.ua/news/society/2023-03-21/rabotayut-na-kajdom-vtorom-predpriyatii-skolko-platyat-ukrainskim-bejentsam-v-polshe/293395 . Там говорится о 8% официально устроенных по трудовому договору Польши.

Поэтому ИТ работающие в Украине, ИТ не имеющие трудового договора с конторой, а оформленные ЧП сюда скорее всего не попадают. Поэтому готова дальше слушать про рай на земле и походы к русскоговорящим стоматолагам без лицензий ЕС, потому что зачем человеку с хорошим заработком платить больше, можно просто рисковать здоровьем, если вдруг что его закопают в саду что бы не сесть ))))) Давайте уточним. Вот источник.. Там говорится о 8% официально устроенных по трудовому договору Польши.Поэтому ИТ работающие в Украине, ИТ не имеющие трудового договора с конторой, а оформленные ЧП сюда скорее всего не попадают. Поэтому готова дальше слушать про рай на земле и походы к русскоговорящим стоматолагам без лицензий ЕС, потому что зачем человеку с хорошим заработком платить больше, можно просто рисковать здоровьем, если вдруг что его закопают в саду что бы не сесть )))))

В Польщі для ІТ трохи не так, як в Україні, куди більше людей оформлені по контракту, немає прив'язки до долара і т п., але зарплати +/- як в Україні. Звісно, то лише частка тих, хто входить в оті 8%,просто для ІТ явно не варто приплітати цифру в 1,5 кєвро чистих доходів В Польщі для ІТ трохи не так, як в Україні, куди більше людей оформлені по контракту, немає прив'язки до долара і т п., але зарплати +/- як в Україні. Звісно, то лише частка тих, хто входить в оті 8%,просто для ІТ явно не варто приплітати цифру в 1,5 кєвро чистих доходів Faceless

Модератор Повідомлень: 32830 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1378 раз. Подякували: 7705 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 21:58 Faceless написав: В Польщі для ІТ трохи не так, як в Україні, куди більше людей оформлені по контракту, немає прив'язки до долара і т п., але зарплати +/- як в Україні. Звісно, то лише частка тих, хто входить в оті 8%,просто для ІТ явно не варто приплітати цифру в 1,5 кєвро чистих доходів В Польщі для ІТ трохи не так, як в Україні, куди більше людей оформлені по контракту, немає прив'язки до долара і т п., але зарплати +/- як в Україні. Звісно, то лише частка тих, хто входить в оті 8%,просто для ІТ явно не варто приплітати цифру в 1,5 кєвро чистих доходів

От (более) вы спецом не видите? От (более) вы спецом не видите? stm

Повідомлень: 3699 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 608 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 22:17 Re: Еміграція, заробітчанство stm написав: Faceless написав: В Польщі для ІТ трохи не так, як в Україні, куди більше людей оформлені по контракту, немає прив'язки до долара і т п., але зарплати +/- як в Україні. Звісно, то лише частка тих, хто входить в оті 8%,просто для ІТ явно не варто приплітати цифру в 1,5 кєвро чистих доходів В Польщі для ІТ трохи не так, як в Україні, куди більше людей оформлені по контракту, немає прив'язки до долара і т п., але зарплати +/- як в Україні. Звісно, то лише частка тих, хто входить в оті 8%,просто для ІТ явно не варто приплітати цифру в 1,5 кєвро чистих доходів

От (более) вы спецом не видите? От (более) вы спецом не видите? Та бачу, мій коментар сточувався конкретно вашої цитати, де ви взяли отой "от" і чогось наиягнули цю цифру на якогось сферичного іт-ка Та бачу, мій коментар сточувався конкретно вашої цитати, де ви взяли отой "от" і чогось наиягнули цю цифру на якогось сферичного іт-ка Faceless

Модератор Повідомлень: 32830 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1378 раз. Подякували: 7705 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 22:29 Faceless написав: stm написав: Faceless написав: В Польщі для ІТ трохи не так, як в Україні, куди більше людей оформлені по контракту, немає прив'язки до долара і т п., але зарплати +/- як в Україні. Звісно, то лише частка тих, хто входить в оті 8%,просто для ІТ явно не варто приплітати цифру в 1,5 кєвро чистих доходів В Польщі для ІТ трохи не так, як в Україні, куди більше людей оформлені по контракту, немає прив'язки до долара і т п., але зарплати +/- як в Україні. Звісно, то лише частка тих, хто входить в оті 8%,просто для ІТ явно не варто приплітати цифру в 1,5 кєвро чистих доходів

От (более) вы спецом не видите? От (более) вы спецом не видите? Та бачу, мій коментар сточувався конкретно вашої цитати, де ви взяли отой "от" і чогось наиягнули цю цифру на якогось сферичного іт-ка Та бачу, мій коментар сточувався конкретно вашої цитати, де ви взяли отой "от" і чогось наиягнули цю цифру на якогось сферичного іт-ка

Ок, в эти 8% от 40злотых в час не вошёл ни один сферический ИТ. Они где-то в других договорах, не трудовых, или трудовых, но не тех ))) Или в 75% опрошенных живущих на 1000злотых в месяц ))) Ок, в эти 8%40злотых в час не вошёл ни один сферический ИТ. Они где-то в других договорах, не трудовых, или трудовых, но не тех ))) Или в 75% опрошенных живущих на 1000злотых в месяц ))) stm

Повідомлень: 3699 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 608 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 516517518519 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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