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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 517518519520>
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 20:21

История из жизни из первых рук, так сказать. Умный украинский мальчик собирался поступать в немецкий вуз, но так получилось, что к моменту окончания украинской школы, ему было всего 15 лет( в 5 лет пошел в школу, др осенью). По немецким законам он ещё не мог поступать в Германии, поэтому родители решили устроить его в немецкую школу на 2 года. Устроили. Мальчик 2 года учился с немецкими детьми в классе( было ещё 3 иностранца), немецкий язык он уже знал до этого + среднее образование в Украине в кармане. Через два года, когда его немецкий класс выпускался, ему не то, что аттестат не выдали,- не дали даже бумагу, что он посещал занятия эти два года. Ему, конечно, это не надо было,т.к. два года он всё- равно провел с пользой- подтянул свой немецкий для учебы в вузе.
Это про разницу между посещением и учёбой. Так что- называйте вещи своими именами.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 20:27

Wisznia2021 мальчик умный но местную бумажку не дали, хотя по идее он программу знал из украинской школы. Чето не пойму. Там бумажку за посещение дают?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 21:16

  Faceless написав:
  stm написав:8% при условии, что релокация программистов именно там сильна ещё с 2014 года получают более 8000злотых, чистыми это 5973злотых оно же 1293 евро.

Рейти у ІТ в Польщі приблизно такі самі, як і в Україні. То ж множте цю суму в 2-3 рази приблизно. І це для одної людини з таким доходом в домогосподарстві.

Давайте уточним. Вот источник. https://apostrophe.ua/news/society/2023-03-21/rabotayut-na-kajdom-vtorom-predpriyatii-skolko-platyat-ukrainskim-bejentsam-v-polshe/293395. Там говорится о 8% официально устроенных по трудовому договору Польши.
Поэтому ИТ работающие в Украине, ИТ не имеющие трудового договора с конторой, а оформленные ЧП сюда скорее всего не попадают. Поэтому готова дальше слушать про рай на земле и походы к русскоговорящим стоматолагам без лицензий ЕС, потому что зачем человеку с хорошим заработком платить больше, можно просто рисковать здоровьем, если вдруг что его закопают в саду что бы не сесть ))))) Вероятность такого крайне мала признаю, а вот вероятность с 27 после 3 месяцев обучения, 100% наверное бесплатного, уйти на 90тыс. очень велика. Эти 56% трудоустроенных в Польше опять же официально на низкоквалифицированные работы легко через 3 месяца станут 8%, а 8% станут 64% - вероятность этого в ЕС и США близка к 100% точно :)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 21:23

Re: Еміграція, заробітчанство

stm написав:
  Faceless написав:
  stm написав:8% при условии, что релокация программистов именно там сильна ещё с 2014 года получают более 8000злотых, чистыми это 5973злотых оно же 1293 евро.

Рейти у ІТ в Польщі приблизно такі самі, як і в Україні. То ж множте цю суму в 2-3 рази приблизно. І це для одної людини з таким доходом в домогосподарстві.

Давайте уточним. Вот источник. https://apostrophe.ua/news/society/2023-03-21/rabotayut-na-kajdom-vtorom-predpriyatii-skolko-platyat-ukrainskim-bejentsam-v-polshe/293395. Там говорится о 8% официально устроенных по трудовому договору Польши.
Поэтому ИТ работающие в Украине, ИТ не имеющие трудового договора с конторой, а оформленные ЧП сюда скорее всего не попадают. Поэтому готова дальше слушать про рай на земле и походы к русскоговорящим стоматолагам без лицензий ЕС, потому что зачем человеку с хорошим заработком платить больше, можно просто рисковать здоровьем, если вдруг что его закопают в саду что бы не сесть )))))

В Польщі для ІТ трохи не так, як в Україні, куди більше людей оформлені по контракту, немає прив'язки до долара і т п., але зарплати +/- як в Україні. Звісно, то лише частка тих, хто входить в оті 8%,просто для ІТ явно не варто приплітати цифру в 1,5 кєвро чистих доходів
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 21:58

  Faceless написав:В Польщі для ІТ трохи не так, як в Україні, куди більше людей оформлені по контракту, немає прив'язки до долара і т п., але зарплати +/- як в Україні. Звісно, то лише частка тих, хто входить в оті 8%,просто для ІТ явно не варто приплітати цифру в 1,5 кєвро чистих доходів

От (более) вы спецом не видите?
stm
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 22:17

Re: Еміграція, заробітчанство

stm написав:
  Faceless написав:В Польщі для ІТ трохи не так, як в Україні, куди більше людей оформлені по контракту, немає прив'язки до долара і т п., але зарплати +/- як в Україні. Звісно, то лише частка тих, хто входить в оті 8%,просто для ІТ явно не варто приплітати цифру в 1,5 кєвро чистих доходів

От (более) вы спецом не видите?
Та бачу, мій коментар сточувався конкретно вашої цитати, де ви взяли отой "от" і чогось наиягнули цю цифру на якогось сферичного іт-ка
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 22:29

  Faceless написав:
stm написав:
  Faceless написав:В Польщі для ІТ трохи не так, як в Україні, куди більше людей оформлені по контракту, немає прив'язки до долара і т п., але зарплати +/- як в Україні. Звісно, то лише частка тих, хто входить в оті 8%,просто для ІТ явно не варто приплітати цифру в 1,5 кєвро чистих доходів

От (более) вы спецом не видите?
Та бачу, мій коментар сточувався конкретно вашої цитати, де ви взяли отой "от" і чогось наиягнули цю цифру на якогось сферичного іт-ка

Ок, в эти 8% от 40злотых в час не вошёл ни один сферический ИТ. Они где-то в других договорах, не трудовых, или трудовых, но не тех ))) Или в 75% опрошенных живущих на 1000злотых в месяц )))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 22:59

  vitaliian написав:Wisznia2021 мальчик умный но местную бумажку не дали, хотя по идее он программу знал из украинской школы. Чето не пойму. Там бумажку за посещение дают?

У них есть привязка к количеству лет, проведених в школе, типа, не меньше 10 лет. Смысл в том, что ты должен учиться для среднего образования, вроде, 10 лет минимум. если ты "остаёшься на второй год", то эти годы( проведенные впустую) тебе тоже засчитывают в необходимые 10 лет. В интересах человека проучиться " невпустую", а так, чтоб получить аттестат. Т.е. у мальчика не было 10 лет обучения в немецкой школе, поэтому не дали аттестат.
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 23:13

Ещё они не понимают наших техникумов и училищ, в смысле, что они не считают, что у ребенка закончившего техникум/ училище есть среднее образование. Когда они сопоставляют своё и наше образование, они не могут оценить учебу в техникуме, типа, идёт 9 лет в школе, а потом ещё 3 года что- то для них непонятное- т.е. в школе только 9 лет. И наш ребенок после украинской школы сразу не может идти здесь в Уни тоже, видимо, по этой причине-он поступает сначала в штудиенколлег.
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 23:38

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:Wisznia2021
"Он чуть меня самого не свел с ума, доказывая мне, что меня нет" ("Мастер и Маргарита")...
Вот как мне вам доказать, что у нас здесь украинские дети ходят вместе с немецкими, сирийскими, афганскими и т. д. вместе в одни и те же классы?
Или что наши украинские родители участвуют вместе с немецкими в одних и тех же родительских собраниях, обсуждают одни и те же вопросы.
Украинская правда говорит четко и ясно "пошли в немецкие школы".
В Германии нарушить право на получение образования детьми - это просто немыслимо. С этим строго.
А в ответ аааа-ниверю-ниправда-вывсеврете - просто идеальная позиция)))

На каком языке ваши украинские родители обсуждают одни и те же вопросы с немецкими? Пойти в немецкую школу не означает учиться в одном классе с немецкими детьми. По крайней мере в Австрии.
Да и как можно учиться если дети ни хрена по-немецки не понимают?


Как мои дети пошли в американскую школу?
Старший хоть немного на курсы ходил (что для ребенка в 6 лет дадут курсы?)
Младший знал с десяток слов.
Школа без ESL.
Идет на Инглише урок и идет.
rjkz
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