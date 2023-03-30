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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 517518519520
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 23:45

  stm написав:
  rjkz написав: 120+куе. Для него это стоило ноль. Зиро.
Сомневаюсь, что хотя-бы %% 10 украинских пенсионеров живут лучше, чем американские пенсы на социале.
Можете мне поверить.

Я Вам верю. А теперь внимание вопрос. Ваши родители в Украине или с Вами. Ибо статистика для них печальна с больницами.

Давайте так, это очень личное.
Одно могу сказать - моих родителей в Украине нет.
Больше не спрашивайте.
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 23:48

  Wisznia2021 написав:
  antey1969 написав:Wisznia2021
"Он чуть меня самого не свел с ума, доказывая мне, что меня нет" ("Мастер и Маргарита")...
Вот как мне вам доказать, что у нас здесь украинские дети ходят вместе с немецкими, сирийскими, афганскими и т. д. вместе в одни и те же классы?
Или что наши украинские родители участвуют вместе с немецкими в одних и тех же родительских собраниях, обсуждают одни и те же вопросы.
Украинская правда говорит четко и ясно "пошли в немецкие школы".
В Германии нарушить право на получение образования детьми - это просто немыслимо. С этим строго.
А в ответ аааа-ниверю-ниправда-вывсеврете - просто идеальная позиция)))

Я поняла, в чем моя ошибка:))- я думала, что дети УЧАТСЯ , а дети просто сидят( читай: штаны протирают) вместе с немецкими детьми. Но вы тоже могли бы уточнить, что они просто " присутствуют" в классе. Хотя, в этом тоже есть момент обучения: hören, так сказать.


Почему?
Я привел пример - мои дети стартовали с американского НЕ"интеграционного" класса в обычной паблик скул с рейтингом 8/10.
Просто первые годы были нелегкими.
Сейчас учеба идет нормально.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 01:07

  rjkz написав:Как мои дети пошли в американскую школу?
Старший хоть немного на курсы ходил (что для ребенка в 6 лет дадут курсы?)
Младший знал с десяток слов.
Школа без ESL.
Идет на Инглише урок и идет.

У меня внук 6 лет пошел в 1 класс паблик скул (сейчас заканчивает мидл).

Там и аборигенов учили английскому, у некоторых словарный запас родного языка не очень. Были дети из корейских и мексиканских семей, у них английский далеко не нейтив.

Дети очень быстро схватывают язык, это обусловлено физиологией развивающегося мозга. А вот у меня в 76 лет listening идет очень плохо, хотя пишу грамотно и читаю многое почти свободно. Всегда прошу говорить медленней, не понимаю американской скороговорки. Да и практика в былые времена ограничивалась ЕвроИнглиш.
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