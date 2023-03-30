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Еміграція, заробітчанство
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Додано: Чет 30 бер, 2023 23:45
stm написав: rjkz написав:
120+куе. Для него это стоило ноль. Зиро.
Сомневаюсь, что хотя-бы %% 10 украинских пенсионеров живут лучше, чем американские пенсы на социале.
Можете мне поверить.
Я Вам верю. А теперь внимание вопрос. Ваши родители в Украине или с Вами. Ибо статистика для них печальна с больницами.
Давайте так, это очень личное.
Одно могу сказать - моих родителей в Украине нет.
Больше не спрашивайте.
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Додано: Чет 30 бер, 2023 23:48
Wisznia2021 написав: antey1969 написав:Wisznia2021
"Он чуть меня самого не свел с ума, доказывая мне, что меня нет" ("Мастер и Маргарита")...
Вот как мне вам доказать, что у нас здесь украинские дети ходят вместе с немецкими, сирийскими, афганскими и т. д. вместе в одни и те же классы?
Или что наши украинские родители участвуют вместе с немецкими в одних и тех же родительских собраниях, обсуждают одни и те же вопросы.
Украинская правда говорит четко и ясно "пошли в немецкие школы".
В Германии нарушить право на получение образования детьми - это просто немыслимо. С этим строго.
А в ответ аааа-ниверю-ниправда-вывсеврете - просто идеальная позиция)))
Я поняла, в чем моя ошибка:))- я думала, что дети УЧАТСЯ , а дети просто сидят( читай: штаны протирают) вместе с немецкими детьми. Но вы тоже могли бы уточнить, что они просто " присутствуют" в классе. Хотя, в этом тоже есть момент обучения: hören, так сказать.
Почему?
Я привел пример - мои дети стартовали с американского НЕ"интеграционного" класса в обычной паблик скул с рейтингом 8/10.
Просто первые годы были нелегкими.
Сейчас учеба идет нормально.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 01:07
rjkz написав:
Как мои дети пошли в американскую школу?
Старший хоть немного на курсы ходил (что для ребенка в 6 лет дадут курсы?)
Младший знал с десяток слов.
Школа без ESL.
Идет на Инглише урок и идет.
У меня внук 6 лет пошел в 1 класс паблик скул (сейчас заканчивает мидл).
Там и аборигенов учили английскому, у некоторых словарный запас родного языка не очень. Были дети из корейских и мексиканских семей, у них английский далеко не нейтив.
Дети очень быстро схватывают язык, это обусловлено физиологией развивающегося мозга.
Востаннє редагувалось Starikan
в П'ят 31 бер, 2023 04:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 04:18
Starikan написав: rjkz написав:
Как мои дети пошли в американскую школу?
Старший хоть немного на курсы ходил (что для ребенка в 6 лет дадут курсы?)
Младший знал с десяток слов.
Школа без ESL.
Идет на Инглише урок и идет.
У меня внук 6 лет пошел в 1 класс паблик скул (сейчас заканчивает мидл).
Там и аборигенов учили английскому, у некоторых словарный запас родного языка не очень. Были дети из корейских и мексиканских семей, у них английский далеко не нейтив.
Мои дети начали в обычном классе, хотя там и китайцы и арабы и несколько из стран бсовка были, но на Инглише не было упора. Во время ковида занимались дома и жена сидела на полу между партами и помогала то одному то второму. У самой Инглиш не фонтан, особеннно по приезду был.
Дети очень быстро схватывают язык, это обусловлено физиологией развивающегося мозга.
Полностью согласен.
Есть исследование, что пикапнуть язык могут дети до 11 лет, чем раньше - тем лучше. Потом надо учить. Это был тоже мотив для быстрейшего попадания в среду.
А вот у меня в 76 лет listening идет очень плохо, хотя пишу грамотно и читаю многое почти свободно. Всегда прошу говорить медленней, не понимаю американской скороговорки. Да и практика в былые времена ограничивалась ЕвроИнглиш.
Мне почти полтинник. Та-же фигня. Правда начал учить Инглиш с нуля в 40+.
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