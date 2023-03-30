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#<1 ... 517518519520 Додано: Чет 30 бер, 2023 23:45 stm написав: rjkz написав: 120+куе. Для него это стоило ноль. Зиро.

Сомневаюсь, что хотя-бы %% 10 украинских пенсионеров живут лучше, чем американские пенсы на социале.

Можете мне поверить. 120+куе. Для него это стоило ноль. Зиро.Сомневаюсь, что хотя-бы %% 10 украинских пенсионеров живут лучше, чем американские пенсы на социале.Можете мне поверить.

Я Вам верю. А теперь внимание вопрос. Ваши родители в Украине или с Вами. Ибо статистика для них печальна с больницами. Я Вам верю. А теперь внимание вопрос. Ваши родители в Украине или с Вами. Ибо статистика для них печальна с больницами.

Давайте так, это очень личное.

Одно могу сказать - моих родителей в Украине нет.

Больше не спрашивайте. Давайте так, это очень личное.Одно могу сказать - моих родителей в Украине нет.Больше не спрашивайте. rjkz

Повідомлень: 14361 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7564 раз. Подякували: 4575 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 23:48 Wisznia2021 написав: antey1969 написав: Wisznia2021

"Он чуть меня самого не свел с ума, доказывая мне, что меня нет" ("Мастер и Маргарита")...

Вот как мне вам доказать, что у нас здесь украинские дети ходят вместе с немецкими, сирийскими, афганскими и т. д. вместе в одни и те же классы?

Или что наши украинские родители участвуют вместе с немецкими в одних и тех же родительских собраниях, обсуждают одни и те же вопросы.

Украинская правда говорит четко и ясно "пошли в немецкие школы".

В Германии нарушить право на получение образования детьми - это просто немыслимо. С этим строго.

А в ответ аааа-ниверю-ниправда-вывсеврете - просто идеальная позиция))) "Он чуть меня самого не свел с ума, доказывая мне, что меня нет" ("Мастер и Маргарита")...Вот как мне вам доказать, что у нас здесь украинские дети ходят вместе с немецкими, сирийскими, афганскими и т. д. вместе в одни и те же классы?Или что наши украинские родители участвуют вместе с немецкими в одних и тех же родительских собраниях, обсуждают одни и те же вопросы.Украинская правда говорит четко и ясно "пошли в немецкие школы".В Германии нарушить право на получение образования детьми - это просто немыслимо. С этим строго.А в ответ аааа-ниверю-ниправда-вывсеврете - просто идеальная позиция)))

Я поняла, в чем моя ошибка:))- я думала, что дети УЧАТСЯ , а дети просто сидят( читай: штаны протирают) вместе с немецкими детьми. Но вы тоже могли бы уточнить, что они просто " присутствуют" в классе. Хотя, в этом тоже есть момент обучения: hören, так сказать. Я поняла, в чем моя ошибка:))- я думала, что дети УЧАТСЯ , а дети просто сидят( читай: штаны протирают) вместе с немецкими детьми. Но вы тоже могли бы уточнить, что они просто " присутствуют" в классе. Хотя, в этом тоже есть момент обучения: hören, так сказать.



Почему?

Я привел пример - мои дети стартовали с американского НЕ"интеграционного" класса в обычной паблик скул с рейтингом 8/10.

Просто первые годы были нелегкими.

Сейчас учеба идет нормально. Почему?Я привел пример - мои дети стартовали с американского НЕ"интеграционного" класса в обычной паблик скул с рейтингом 8/10.Просто первые годы были нелегкими.Сейчас учеба идет нормально. rjkz

Повідомлень: 14361 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7564 раз. Подякували: 4575 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 бер, 2023 01:07 rjkz написав: Как мои дети пошли в американскую школу?

Старший хоть немного на курсы ходил (что для ребенка в 6 лет дадут курсы?)

Младший знал с десяток слов.

Школа без ESL.

Идет на Инглише урок и идет. Как мои дети пошли в американскую школу?Старший хоть немного на курсы ходил (что для ребенка в 6 лет дадут курсы?)Младший знал с десяток слов.Школа без ESL.Идет на Инглише урок и идет.

У меня внук 6 лет пошел в 1 класс паблик скул (сейчас заканчивает мидл).



Там и аборигенов учили английскому, у некоторых словарный запас родного языка не очень. Были дети из корейских и мексиканских семей, у них английский далеко не нейтив.



Дети очень быстро схватывают язык, это обусловлено физиологией развивающегося мозга. У меня внук 6 лет пошел в 1 класс паблик скул (сейчас заканчивает мидл).Там и аборигенов учили английскому, у некоторых словарный запас родного языка не очень. Были дети из корейских и мексиканских семей, у них английский далеко не нейтив.Дети очень быстро схватывают язык, это обусловлено физиологией развивающегося мозга. Востаннє редагувалось Starikan в П'ят 31 бер, 2023 04:24, всього редагувалось 1 раз. Starikan 2 Повідомлень: 19223 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2459 раз. Подякували: 3057 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 бер, 2023 04:18 Starikan написав: rjkz написав: Как мои дети пошли в американскую школу?

Старший хоть немного на курсы ходил (что для ребенка в 6 лет дадут курсы?)

Младший знал с десяток слов.

Школа без ESL.

Идет на Инглише урок и идет. Как мои дети пошли в американскую школу?Старший хоть немного на курсы ходил (что для ребенка в 6 лет дадут курсы?)Младший знал с десяток слов.Школа без ESL.Идет на Инглише урок и идет.

У меня внук 6 лет пошел в 1 класс паблик скул (сейчас заканчивает мидл).



Там и аборигенов учили английскому, у некоторых словарный запас родного языка не очень. Были дети из корейских и мексиканских семей, у них английский далеко не нейтив. У меня внук 6 лет пошел в 1 класс паблик скул (сейчас заканчивает мидл).Там и аборигенов учили английскому, у некоторых словарный запас родного языка не очень. Были дети из корейских и мексиканских семей, у них английский далеко не нейтив.



Мои дети начали в обычном классе, хотя там и китайцы и арабы и несколько из стран бсовка были, но на Инглише не было упора. Во время ковида занимались дома и жена сидела на полу между партами и помогала то одному то второму. У самой Инглиш не фонтан, особеннно по приезду был.

Дети очень быстро схватывают язык, это обусловлено физиологией развивающегося мозга.

Полностью согласен.

Есть исследование, что пикапнуть язык могут дети до 11 лет, чем раньше - тем лучше. Потом надо учить. Это был тоже мотив для быстрейшего попадания в среду.



А вот у меня в 76 лет listening идет очень плохо, хотя пишу грамотно и читаю многое почти свободно. Всегда прошу говорить медленней, не понимаю американской скороговорки. Да и практика в былые времена ограничивалась ЕвроИнглиш.



Мне почти полтинник. Та-же фигня. Правда начал учить Инглиш с нуля в 40+. Мои дети начали в обычном классе, хотя там и китайцы и арабы и несколько из стран бсовка были, но на Инглише не было упора. Во время ковида занимались дома и жена сидела на полу между партами и помогала то одному то второму. У самой Инглиш не фонтан, особеннно по приезду был.Полностью согласен.Есть исследование, что пикапнуть язык могут дети до 11 лет, чем раньше - тем лучше. Потом надо учить. Это был тоже мотив для быстрейшего попадания в среду.Мне почти полтинник. Та-же фигня. Правда начал учить Инглиш с нуля в 40+. rjkz

Повідомлень: 14361 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7564 раз. Подякували: 4575 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 517518519520 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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