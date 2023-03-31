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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 бер, 2023 23:45
stm написав: rjkz написав:
120+куе. Для него это стоило ноль. Зиро.
Сомневаюсь, что хотя-бы %% 10 украинских пенсионеров живут лучше, чем американские пенсы на социале.
Можете мне поверить.
Я Вам верю. А теперь внимание вопрос. Ваши родители в Украине или с Вами. Ибо статистика для них печальна с больницами.
Давайте так, это очень личное.
Одно могу сказать - моих родителей в Украине нет.
Больше не спрашивайте.
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Додано: Чет 30 бер, 2023 23:48
Wisznia2021 написав: antey1969 написав:Wisznia2021
"Он чуть меня самого не свел с ума, доказывая мне, что меня нет" ("Мастер и Маргарита")...
Вот как мне вам доказать, что у нас здесь украинские дети ходят вместе с немецкими, сирийскими, афганскими и т. д. вместе в одни и те же классы?
Или что наши украинские родители участвуют вместе с немецкими в одних и тех же родительских собраниях, обсуждают одни и те же вопросы.
Украинская правда говорит четко и ясно "пошли в немецкие школы".
В Германии нарушить право на получение образования детьми - это просто немыслимо. С этим строго.
А в ответ аааа-ниверю-ниправда-вывсеврете - просто идеальная позиция)))
Я поняла, в чем моя ошибка:))- я думала, что дети УЧАТСЯ , а дети просто сидят( читай: штаны протирают) вместе с немецкими детьми. Но вы тоже могли бы уточнить, что они просто " присутствуют" в классе. Хотя, в этом тоже есть момент обучения: hören, так сказать.
Почему?
Я привел пример - мои дети стартовали с американского НЕ"интеграционного" класса в обычной паблик скул с рейтингом 8/10.
Просто первые годы были нелегкими.
Сейчас учеба идет нормально.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 01:07
rjkz написав:
Как мои дети пошли в американскую школу?
Старший хоть немного на курсы ходил (что для ребенка в 6 лет дадут курсы?)
Младший знал с десяток слов.
Школа без ESL.
Идет на Инглише урок и идет.
У меня внук 6 лет пошел в 1 класс паблик скул (сейчас заканчивает мидл).
Там и аборигенов учили английскому, у некоторых словарный запас родного языка не очень. Были дети из корейских и мексиканских семей, у них английский далеко не нейтив.
Дети очень быстро схватывают язык, это обусловлено физиологией развивающегося мозга.
Востаннє редагувалось Starikan
в П'ят 31 бер, 2023 04:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 04:18
Starikan написав: rjkz написав:
Как мои дети пошли в американскую школу?
Старший хоть немного на курсы ходил (что для ребенка в 6 лет дадут курсы?)
Младший знал с десяток слов.
Школа без ESL.
Идет на Инглише урок и идет.
У меня внук 6 лет пошел в 1 класс паблик скул (сейчас заканчивает мидл).
Там и аборигенов учили английскому, у некоторых словарный запас родного языка не очень. Были дети из корейских и мексиканских семей, у них английский далеко не нейтив.
Мои дети начали в обычном классе, хотя там и китайцы и арабы и несколько из стран бсовка были, но на Инглише не было упора. Во время ковида занимались дома и жена сидела на полу между партами и помогала то одному то второму. У самой Инглиш не фонтан, особеннно по приезду был.
Дети очень быстро схватывают язык, это обусловлено физиологией развивающегося мозга.
Полностью согласен.
Есть исследование, что пикапнуть язык могут дети до 11 лет, чем раньше - тем лучше. Потом надо учить. Это был тоже мотив для быстрейшего попадания в среду.
А вот у меня в 76 лет listening идет очень плохо, хотя пишу грамотно и читаю многое почти свободно. Всегда прошу говорить медленней, не понимаю американской скороговорки. Да и практика в былые времена ограничивалась ЕвроИнглиш.
Мне почти полтинник. Та-же фигня. Правда начал учить Инглиш с нуля в 40+.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 07:28
rjkz написав: andrijk777 написав: rjkz написав:
1.Сейчас ей 51 год, то есть в 94 ей было +/- 22-23 года.
2.Если Вы, ввиду возраста, помните начало-середину 90-х, то у Вас не должно было возникнуть многих заданных вопросов касательно Украины.
3. В финансах спецом она стала уже в США.
4. Не знаю или она платила за учебу, скорее нет. Я, и Вам в том числе, рассказывал на похороненной ветке "Глобализация"(прообраз данной ветки), что для понаехов-резидентов для помощи в адаптации предусмотрен единоразовый грант на послешкольное образование. Далеко не все о нем в курсе. Одни его используют на колледж/университет, кого-то разводят на него на бесполезных курсах. Грант покрывает почти полностью учебу, но дается только тем, кто не имел любого послешкольного образования в своей стране или в США или в третьей стране.
5. Как попала в США - могу догадываться, но однозначно не скажу. Зачастую, у каждого свой путь в США. Выиграть Гринкарту - вероятность ниже 0,5%.
6. Сколько лет занял путь к финдиру - не знаю. Там был такой момент, что она поработала года 3, потом они взяли дом в мортгидж и ей было далеко и напряжно ездить, тем более что муж ее не водил машину, а родители уже совсем стали немочные (у отца, ныне покойного, ампутированные ноги), ребенок требовал внимания. И она собралась уходить. Ее стали уговаривать остаться, предложили повышение в должности и зарплате, дали послабление в возможности приезжать в офис позже и один день в неделю работать из дома (еще тогда!). Она оценила такой жест и осталась. Далее подробности - в какой год кем она становилась и тп - не интересовался.
Ну порівнювати 1994 і 2023 роки - абсолютно некоректно.
В 1994 для майже будь-якого українця
США був раєм на Землі. Ніхто не думав їхати мені чи ні.
Але з того часу життя в Україні сильно покращилось а США по-моєму вже не ті.
Тому не зовсім розумію навіщо тягнути сюди ці кейси з 1994 року?
По-моєму в 2014 багато виїхали, тягніть сюди свіжі кейси з 2014.
Пост был ответом на другой пост, утверждавший, в общем, что эмигрантам кроме как работать на тяжелой, непристижной и низкооплачиваемой работе, в США ничего не светит.
Свежее?
В 2019 году приехал львовянин в НЙ, пошел работать электриком на стройку.
24 доллара в час сходу и 27 через 3 месяца.
Полгода проработал на особом объекте, где ему платили 108-160 долларов в час.
Параллельно учился на курсах QA. Закончил, начал искать работу. Искал довольно долго - были предложнния из других городов, но не хотнл уезжать из НЙ.
Год назад нашел. 90 куе в год. К НГ получил хороший бонус и повышение зп на 20%. Годится?
чомусь на форумі не намагаються зрозуміти, що сказав інший форумчанин, а все одно гнуть свою лінію...
те, що спочатку доведеться працювати на некваліфікованій роботі (наприклад в Канаді)- та ви це теж не заперечуєте. й головна ідея була в тому, що спочатку доведеться почати з меншого, декому з початку. а там, якщо людина з головою потім якось проб'ється - це факт - але це час - років 10-15. - це ви теж не заперечуєте.
просто як на мене є такий момент, що якщо людина щось досягла в України та вік вже значний - то вже нема сенсу їхати. хіба що за медициною - але на дійсно якісну медицину гроші ще потрібно заробити. а так мортидж, пенсія. тоді вже краще дати дитині освіту тут, а там вже студент нехай штурмує закордон. бо часто еміграція заради дітей, а самим емігрантам важко. їхати з перспективою жити на фудстемпи в соціальному житлі - не бачу сенсу, я більше тут зароблю.
а щодо пенсії тут - то як в тому анекдоті:"дід онуку, який втикає в планшет - я в твоєму віці вже
работав. онук дивиться на діда - а я в твоєму віці ще
буду работати
"
й коли ви наводите приклади, то треба ж розуміти, що бувають будь-які випадки, але є так річ, як статистика - яка вірогідність дуже щасливого випадку та що буває частіше всього.
й знову ж таки - мова. от ви кажете, рік інтенсивно вчили мову - клас. а в мене немає можливості вчити так мову, бо робота, діти. приймаю закид, що не можу організувати свій час
, але якби я міг дозволити собі рік не працювати та оплачувати вивчення англійської - гадаю за рік би теж впорався, но то таке...
я не проти еміграції, але треба розуміти - це дуже тяжка праця роками, й тільки потім - вже такі чудові історії про досягнення - але не у всіх
й людям, які роблять руками - легше. якщо ти працюєш більше головою - то залежить, саме чим ти займаєшся. а так дещо в Америці не потрібно, своїх вистачає розумників
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 08:10
Shaman написав:
я не проти еміграції, але треба розуміти - це дуже тяжка праця роками, й тільки потім - вже такі чудові історії про досягнення - але не у всіх
А на батьківщині всі виходить працюють на пів-сили і всі досягають саксесу?
В мене взагалі не вийшло ніякої різниці. Що в Україні тяжко працював, що за кордоном.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 08:15
А в Украине деньги с неба падают, вообще не надо працювати
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Чукча2
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 08:24
Чукча2 написав:
А в Украине деньги с неба падают, вообще не надо працювати
Часом буває і так, що падають.
Просто, як правільно сказав один емігрант про Канаду:,, В Україні ти знаешь, хто кому Кум, сват, брат, а в Канаді ні. Дома ти оточений певним колом найомств, яке дозволяє значно економити кошти, ну наприклад, йду до знайомого стоматолога, який поставить пломбу вдвічі дешевше ніж в приватній клініці, маю механіка на гаражах, який відкапіталив мені двіжок, теж думаю, якщо не вдвічі, то в півтора раза дешевше, причому, скоріш за все і якісніше ніж у офіціалів, які крім ТО за шалені гроші більше нічого не вміють робити.А за кордоном ти попадеш скоріш за все, враховуючи незнання місцевої мови в середовище, такі самих емігрантів, які приїхали раніше, не факт, що вони не захочуть за рахунок тебе поправити своє матеріальне становище.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 08:32
BIGor написав: Shaman написав:
я не проти еміграції, але треба розуміти - це дуже тяжка праця роками, й тільки потім - вже такі чудові історії про досягнення - але не у всіх
А на батьківщині всі виходить працюють на пів-сили і всі досягають саксесу?
В мене взагалі не вийшло ніякої різниці. Що в Україні тяжко працював, що за кордоном.
Тільки, судячи з ваших дописів, сума доходу залишилася, як і в Україні, але податки стали вище.
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