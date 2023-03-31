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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:18
Bolt написав:
маю механіка на гаражах, який відкапіталив мені двіжок, теж думаю, якщо не вдвічі, то в півтора раза дешевше, причому, скоріш за все і якісніше ніж у офіціалів, які крім ТО за шалені гроші більше нічого не вміють робити.
А механік Ваш всі податки по повній платить? Бо офіціали платять, тому і дорожче.
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BIGor
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:43
BIGor написав: Shaman написав:
я не проти еміграції, але треба розуміти - це дуже тяжка праця роками, й тільки потім - вже такі чудові історії про досягнення - але не у всіх
А на батьківщині всі виходить працюють на пів-сили і всі досягають саксесу?
В мене взагалі не вийшло ніякої різниці. Що в Україні тяжко працював, що за кордоном.
все одно не зрозуміли.
до всіх труднощів, які напевне є всюди, додається - проблеми з мовою, проблеми з розумінням місцевих реалій, можливо проблеми з наявністю освіти, головне - час
, якого в тебе менше для досягнень, бо умовно ти починаєш з початку. для людей, які нічого не досягли - останнє неактуально.
а так все теж саме
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:57
BIGor написав:
На руки +- те ж саме виходить.
Отож і питається: а нашо його в такі ситуації тоді їхать? Якщо у нас спокойніше.
Війна не при чом, у нас спокойніше жить.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:02
042013 написав: BIGor написав:
На руки +- те ж саме виходить.
Отож і питається: а нашо його в такі ситуації тоді їхать? Якщо у нас спокойніше.
Війна не при чом, у нас спокойніше жить.
мобілізація
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:33
042013 написав: BIGor написав:
На руки +- те ж саме виходить.
Отож і питається: а нашо його в такі ситуації тоді їхать? Якщо у нас спокойніше.
Війна не при чом, у нас спокойніше жить.
У чому воно "спокойніше"? Є багато речей, які, жиючи в Україні, сприймаєш як норму. І тільки поживши в іншій країні розумієш, що то була не "норма", а "п...дець". Але це усе суб'єктивне. Якщо хтось звик викидати сміття з балкона та паркуватися впритул до дверей під'їзда, то йому в більш цивілізованій країні буде некомфортно і "неспокойніше".
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