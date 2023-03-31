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#<1 ... 518519520521 Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:18 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: маю механіка на гаражах, який відкапіталив мені двіжок, теж думаю, якщо не вдвічі, то в півтора раза дешевше, причому, скоріш за все і якісніше ніж у офіціалів, які крім ТО за шалені гроші більше нічого не вміють робити. маю механіка на гаражах, який відкапіталив мені двіжок, теж думаю, якщо не вдвічі, то в півтора раза дешевше, причому, скоріш за все і якісніше ніж у офіціалів, які крім ТО за шалені гроші більше нічого не вміють робити.

А механік Ваш всі податки по повній платить? Бо офіціали платять, тому і дорожче. А механік Ваш всі податки по повній платить? Бо офіціали платять, тому і дорожче. BIGor

Повідомлень: 7426 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1131 раз. Подякували: 1559 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:43 BIGor написав: Shaman написав: я не проти еміграції, але треба розуміти - це дуже тяжка праця роками, й тільки потім - вже такі чудові історії про досягнення - але не у всіх я не проти еміграції, але треба розуміти - це дуже тяжка праця роками, й тільки потім - вже такі чудові історії про досягнення - але не у всіх

А на батьківщині всі виходить працюють на пів-сили і всі досягають саксесу?

В мене взагалі не вийшло ніякої різниці. Що в Україні тяжко працював, що за кордоном. А на батьківщині всі виходить працюють на пів-сили і всі досягають саксесу?В мене взагалі не вийшло ніякої різниці. Що в Україні тяжко працював, що за кордоном.

все одно не зрозуміли.



до всіх труднощів, які напевне є всюди, додається - проблеми з мовою, проблеми з розумінням місцевих реалій, можливо проблеми з наявністю освіти, головне - час, якого в тебе менше для досягнень, бо умовно ти починаєш з початку. для людей, які нічого не досягли - останнє неактуально.



а так все теж саме все одно не зрозуміли.до всіх труднощів, які напевне є всюди, додається - проблеми з мовою, проблеми з розумінням місцевих реалій, можливо проблеми з наявністю освіти,, якого в тебе менше для досягнень, бо умовно ти починаєш з початку. для людей, які нічого не досягли - останнє неактуально.а так все теж саме Shaman

Повідомлень: 2935 З нами з: 29.09.19 Подякував: 400 раз. Подякували: 887 раз. Профіль 1 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:57 BIGor написав: На руки +- те ж саме виходить. На руки +- те ж саме виходить.

Отож і питається: а нашо його в такі ситуації тоді їхать? Якщо у нас спокойніше.



Війна не при чом, у нас спокойніше жить. Отож і питається: а нашо його в такі ситуації тоді їхать? Якщо у нас спокойніше.Війна не при чом, у нас спокойніше жить. 042013 Повідомлень: 177 З нами з: 22.07.18 Подякував: 206 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:02 042013 написав: BIGor написав: На руки +- те ж саме виходить. На руки +- те ж саме виходить.

Отож і питається: а нашо його в такі ситуації тоді їхать? Якщо у нас спокойніше.



Війна не при чом, у нас спокойніше жить. Отож і питається: а нашо його в такі ситуації тоді їхать? Якщо у нас спокойніше.Війна не при чом, у нас спокойніше жить.

мобілізація мобілізація Shaman

Повідомлень: 2935 З нами з: 29.09.19 Подякував: 400 раз. Подякували: 887 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:33 042013 написав: BIGor написав: На руки +- те ж саме виходить. На руки +- те ж саме виходить.

Отож і питається: а нашо його в такі ситуації тоді їхать? Якщо у нас спокойніше.



Війна не при чом, у нас спокойніше жить. Отож і питається: а нашо його в такі ситуації тоді їхать? Якщо у нас спокойніше.Війна не при чом, у нас спокойніше жить.

У чому воно "спокойніше"? Є багато речей, які, жиючи в Україні, сприймаєш як норму. І тільки поживши в іншій країні розумієш, що то була не "норма", а "п...дець". Але це усе суб'єктивне. Якщо хтось звик викидати сміття з балкона та паркуватися впритул до дверей під'їзда, то йому в більш цивілізованій країні буде некомфортно і "неспокойніше". У чому воно "спокойніше"? Є багато речей, які, жиючи в Україні, сприймаєш як норму. І тільки поживши в іншій країні розумієш, що то була не "норма", а "п...дець". Але це усе суб'єктивне. Якщо хтось звик викидати сміття з балкона та паркуватися впритул до дверей під'їзда, то йому в більш цивілізованій країні буде некомфортно і "неспокойніше". Gastarbaiter Повідомлень: 2450 З нами з: 26.02.18 Подякував: 616 раз. Подякували: 375 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:48 Shaman написав: BIGor написав: Shaman написав: я не проти еміграції, але треба розуміти - це дуже тяжка праця роками, й тільки потім - вже такі чудові історії про досягнення - але не у всіх я не проти еміграції, але треба розуміти - це дуже тяжка праця роками, й тільки потім - вже такі чудові історії про досягнення - але не у всіх

А на батьківщині всі виходить працюють на пів-сили і всі досягають саксесу?

В мене взагалі не вийшло ніякої різниці. Що в Україні тяжко працював, що за кордоном. А на батьківщині всі виходить працюють на пів-сили і всі досягають саксесу?В мене взагалі не вийшло ніякої різниці. Що в Україні тяжко працював, що за кордоном.

все одно не зрозуміли.



до всіх труднощів, які напевне є всюди, додається - проблеми з мовою, проблеми з розумінням місцевих реалій, можливо проблеми з наявністю освіти, головне - час, якого в тебе менше для досягнень, бо умовно ти починаєш з початку. для людей, які нічого не досягли - останнє неактуально.



а так все теж саме все одно не зрозуміли.до всіх труднощів, які напевне є всюди, додається - проблеми з мовою, проблеми з розумінням місцевих реалій, можливо проблеми з наявністю освіти,, якого в тебе менше для досягнень, бо умовно ти починаєш з початку. для людей, які нічого не досягли - останнє неактуально.а так все теж саме

Просто пишете якийсь набір слів. Які проблеми? Можете пояснити з якими проблемами стикнулись закордоном? В мене по тестам польська В1, розуміння місцевих реалій? Ріллі? Ну це вже зовсім угандошенні не можуть зрозуміти, що в інших країнах інші свята Просто пишете якийсь набір слів. Які проблеми? Можете пояснити з якими проблемами стикнулись закордоном? В мене по тестам польська В1, розуміння місцевих реалій? Ріллі? Ну це вже зовсім угандошенні не можуть зрозуміти, що в інших країнах інші свята BIGor

Повідомлень: 7426 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1131 раз. Подякували: 1559 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 518519520521 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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