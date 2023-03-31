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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 518519520521
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:18

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:маю механіка на гаражах, який відкапіталив мені двіжок, теж думаю, якщо не вдвічі, то в півтора раза дешевше, причому, скоріш за все і якісніше ніж у офіціалів, які крім ТО за шалені гроші більше нічого не вміють робити.

А механік Ваш всі податки по повній платить? Бо офіціали платять, тому і дорожче.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:43

  BIGor написав:
  Shaman написав:я не проти еміграції, але треба розуміти - це дуже тяжка праця роками, й тільки потім - вже такі чудові історії про досягнення - але не у всіх

А на батьківщині всі виходить працюють на пів-сили і всі досягають саксесу?
В мене взагалі не вийшло ніякої різниці. Що в Україні тяжко працював, що за кордоном.

все одно не зрозуміли. :(

до всіх труднощів, які напевне є всюди, додається - проблеми з мовою, проблеми з розумінням місцевих реалій, можливо проблеми з наявністю освіти, головне - час, якого в тебе менше для досягнень, бо умовно ти починаєш з початку. для людей, які нічого не досягли - останнє неактуально.

а так все теж саме ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:57

  BIGor написав:На руки +- те ж саме виходить.

Отож і питається: а нашо його в такі ситуації тоді їхать? Якщо у нас спокойніше.

Війна не при чом, у нас спокойніше жить.
042013
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:02

  042013 написав:
  BIGor написав:На руки +- те ж саме виходить.

Отож і питається: а нашо його в такі ситуації тоді їхать? Якщо у нас спокойніше.

Війна не при чом, у нас спокойніше жить.

мобілізація 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:33

  042013 написав:
  BIGor написав:На руки +- те ж саме виходить.

Отож і питається: а нашо його в такі ситуації тоді їхать? Якщо у нас спокойніше.

Війна не при чом, у нас спокойніше жить.

У чому воно "спокойніше"? Є багато речей, які, жиючи в Україні, сприймаєш як норму. І тільки поживши в іншій країні розумієш, що то була не "норма", а "п...дець". Але це усе суб'єктивне. Якщо хтось звик викидати сміття з балкона та паркуватися впритул до дверей під'їзда, то йому в більш цивілізованій країні буде некомфортно і "неспокойніше".
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:48

  Shaman написав:
  BIGor написав:
  Shaman написав:я не проти еміграції, але треба розуміти - це дуже тяжка праця роками, й тільки потім - вже такі чудові історії про досягнення - але не у всіх

А на батьківщині всі виходить працюють на пів-сили і всі досягають саксесу?
В мене взагалі не вийшло ніякої різниці. Що в Україні тяжко працював, що за кордоном.

все одно не зрозуміли. :(

до всіх труднощів, які напевне є всюди, додається - проблеми з мовою, проблеми з розумінням місцевих реалій, можливо проблеми з наявністю освіти, головне - час, якого в тебе менше для досягнень, бо умовно ти починаєш з початку. для людей, які нічого не досягли - останнє неактуально.

а так все теж саме ;)

Просто пишете якийсь набір слів. Які проблеми? Можете пояснити з якими проблемами стикнулись закордоном? В мене по тестам польська В1, розуміння місцевих реалій? Ріллі? Ну це вже зовсім угандошенні не можуть зрозуміти, що в інших країнах інші свята :D
BIGor
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  #<1 ... 518519520521
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