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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:18
Bolt написав:
маю механіка на гаражах, який відкапіталив мені двіжок, теж думаю, якщо не вдвічі, то в півтора раза дешевше, причому, скоріш за все і якісніше ніж у офіціалів, які крім ТО за шалені гроші більше нічого не вміють робити.
А механік Ваш всі податки по повній платить? Бо офіціали платять, тому і дорожче.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:43
BIGor написав: Shaman написав:
я не проти еміграції, але треба розуміти - це дуже тяжка праця роками, й тільки потім - вже такі чудові історії про досягнення - але не у всіх
А на батьківщині всі виходить працюють на пів-сили і всі досягають саксесу?
В мене взагалі не вийшло ніякої різниці. Що в Україні тяжко працював, що за кордоном.
все одно не зрозуміли.
до всіх труднощів, які напевне є всюди, додається - проблеми з мовою, проблеми з розумінням місцевих реалій, можливо проблеми з наявністю освіти, головне - час
, якого в тебе менше для досягнень, бо умовно ти починаєш з початку. для людей, які нічого не досягли - останнє неактуально.
а так все теж саме
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:57
BIGor написав:
На руки +- те ж саме виходить.
Отож і питається: а нашо його в такі ситуації тоді їхать? Якщо у нас спокойніше.
Війна не при чом, у нас спокойніше жить.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:02
042013 написав: BIGor написав:
На руки +- те ж саме виходить.
Отож і питається: а нашо його в такі ситуації тоді їхать? Якщо у нас спокойніше.
Війна не при чом, у нас спокойніше жить.
мобілізація
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:33
042013 написав: BIGor написав:
На руки +- те ж саме виходить.
Отож і питається: а нашо його в такі ситуації тоді їхать? Якщо у нас спокойніше.
Війна не при чом, у нас спокойніше жить.
У чому воно "спокойніше"? Є багато речей, які, жиючи в Україні, сприймаєш як норму. І тільки поживши в іншій країні розумієш, що то була не "норма", а "п...дець". Але це усе суб'єктивне. Якщо хтось звик викидати сміття з балкона та паркуватися впритул до дверей під'їзда, то йому в більш цивілізованій країні буде некомфортно і "неспокойніше".
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:48
Shaman написав: BIGor написав: Shaman написав:
я не проти еміграції, але треба розуміти - це дуже тяжка праця роками, й тільки потім - вже такі чудові історії про досягнення - але не у всіх
А на батьківщині всі виходить працюють на пів-сили і всі досягають саксесу?
В мене взагалі не вийшло ніякої різниці. Що в Україні тяжко працював, що за кордоном.
все одно не зрозуміли.
до всіх труднощів, які напевне є всюди, додається - проблеми з мовою, проблеми з розумінням місцевих реалій, можливо проблеми з наявністю освіти, головне - час
, якого в тебе менше для досягнень, бо умовно ти починаєш з початку. для людей, які нічого не досягли - останнє неактуально.
а так все теж саме
Просто пишете якийсь набір слів. Які проблеми? Можете пояснити з якими проблемами стикнулись закордоном? В мене по тестам польська В1, розуміння місцевих реалій? Ріллі? Ну це вже зовсім угандошенні не можуть зрозуміти, що в інших країнах інші свята
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:49
042013 написав: BIGor написав:
На руки +- те ж саме виходить.
Отож і питається: а нашо його в такі ситуації тоді їхать? Якщо у нас спокойніше.
Війна не при чом, у нас спокойніше жить.
В смислі "спокійніше жить"? По яким критеріям можете розписати?
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:50
BIGor написав: Bolt написав:
маю механіка на гаражах, який відкапіталив мені двіжок, теж думаю, якщо не вдвічі, то в півтора раза дешевше, причому, скоріш за все і якісніше ніж у офіціалів, які крім ТО за шалені гроші більше нічого не вміють робити.
А механік Ваш всі податки по повній платить? Бо офіціали платять, тому і дорожче.
Податки може і не платить, зато в нього син під Авдієвкою служить, а не в Польщі ничкується. Хоча в Польщі декілька років на авто сервісі робив, потім повернувся в Україну, казав мені(коли ремені ГРМ замінював) , що по баблу в Польщі трошки більше мав , зато дома с своєму ліжку спиш.
Пи. Си. Не факт, що у нас офіцґали багато плотять, теж кожен механік ФОПом може бути оформлений на мінімалках.
Востаннє редагувалось Bolt
в П'ят 31 бер, 2023 13:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:50
Gastarbaiter написав: 042013 написав: BIGor написав:
На руки +- те ж саме виходить.
Отож і питається: а нашо його в такі ситуації тоді їхать? Якщо у нас спокойніше.
Війна не при чом, у нас спокойніше жить.
У чому воно "спокойніше"? Є багато речей, які, жиючи в Україні, сприймаєш як норму. І тільки поживши в іншій країні розумієш, що то була не "норма", а "п...дець". Але це усе суб'єктивне. Якщо хтось звик викидати сміття з балкона та паркуватися впритул до дверей під'їзда, то йому в більш цивілізованій країні буде некомфортно і "неспокойніше".
Цікаво, що наприклад у Кракові я можу спокійно йти вулицею після 22 годин. В Україні до війни це було небезпечно.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 14:03
rjkz написав: Wisznia2021 написав: antey1969 написав:Wisznia2021
"Он чуть меня самого не свел с ума, доказывая мне, что меня нет" ("Мастер и Маргарита")...
Вот как мне вам доказать, что у нас здесь украинские дети ходят вместе с немецкими, сирийскими, афганскими и т. д. вместе в одни и те же классы?
Или что наши украинские родители участвуют вместе с немецкими в одних и тех же родительских собраниях, обсуждают одни и те же вопросы.
Украинская правда говорит четко и ясно "пошли в немецкие школы".
В Германии нарушить право на получение образования детьми - это просто немыслимо. С этим строго.
А в ответ аааа-ниверю-ниправда-вывсеврете - просто идеальная позиция)))
Я поняла, в чем моя ошибка:))- я думала, что дети УЧАТСЯ , а дети просто сидят( читай: штаны протирают) вместе с немецкими детьми. Но вы тоже могли бы уточнить, что они просто " присутствуют" в классе. Хотя, в этом тоже есть момент обучения: hören, так сказать.
Почему?
Я привел пример - мои дети стартовали с американского НЕ"интеграционного" класса в обычной паблик скул с рейтингом 8/10.
Просто первые годы были нелегкими.
Сейчас учеба идет нормально.
Ви готувались і дітей готували. І чесно писали, які проблеми були в школі у дітей- і це нормально. Ненормально - коли розказуємо гарну саксес сторі і мовчимо про те, якою ціною це щастя добувалося. Коли пишемо, що українські діти ВЧАТЬСЯ з німцями в одному класі. Але ж вони тільки мові вчаться в одному класі в тому числі з африканськими і арабськими, і ромськими дітьми. І за друзів теж мають тільки( поки що) африканських, азіатських дітей.
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