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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 520521522523>
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 14:08

  BIGor написав:Цікаво, що наприклад у Кракові я можу спокійно йти вулицею після 22 годин. В Україні до війни це було небезпечно.

Ви жили в якомусь депресивному регіоні України, тому що в моєму місті такого немає. В 90-х хіба таке було.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 14:16

  Starikan написав:
  rjkz написав:Как мои дети пошли в американскую школу?
Старший хоть немного на курсы ходил (что для ребенка в 6 лет дадут курсы?)
Младший знал с десяток слов.
Школа без ESL.
Идет на Инглише урок и идет.

У меня внук 6 лет пошел в 1 класс паблик скул (сейчас заканчивает мидл).

Там и аборигенов учили английскому, у некоторых словарный запас родного языка не очень. Были дети из корейских и мексиканских семей, у них английский далеко не нейтив.

Дети очень быстро схватывают язык, это обусловлено физиологией развивающегося мозга.

За 6 месяцев разговорний+ граматика? Никто не спорит,що швидше, ніж дорослі, але до якого рівня школи дитина може дорости. Але ж правду мало хто напише, бо принято тільки саксесс сторі розказувати, а про рівень школи ви і самі можете не знати, бо то сфера діяльності батьків.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 14:19

  BIGor написав:Цікаво, що наприклад у Кракові я можу спокійно йти вулицею після 22 годин. В Україні до війни це було небезпечно.

Ну, насправді різне буває. І розбійні напади, і спроби викрадення дітей, і побиття за зауваження. Контролерів в міському транспорті б'ють чи не щотижня.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 14:22

Gastarbaiter , BIGor , причіни:
-світові кризи докочуються пізніше - є час прийняти певні рішення у бізнесі;
-дешевше проживання - ти не втратиш можливість платити за оренду, навіть якщо втратиш роботу, бо банально платежі менші (в тій же США зп 4000/міс, оренда 2000/міс. Місяць поживеш без роботи, а дальші шо?);
-легше вижити взагалі без роботи (підсобне господарство завжди тебе забезпечить, в Америці без роботи ти в гробу);
-велике різноманіття території, куди можна поїхати і там жити; близько до Європи - можна катать куди хочеш, а якщо на заході України живеш - то можна по всяке різне на закупки туди їздити, якщо там дешевше;
-гарні локації для життя в нас є, і все одно дешевше, ніж аналогічні котеджі в Европі/Америці (вас же ніхто не заставля жити там, де викидають з балкона і паркуються на газоні);
-дешеве лікування (про стоматологічні турне в Україну вже писали тут);
-я особисто не фанат власного житла, але якщо його десь і купувати, то в Україні. Бо це вдома, а не аби-де в приймах з відом на жітельство...
-тут ти більше розвіваєшся. БО типові американці часто не виїздять і за межі країни, а часто можут і не знати, що инші країни взагалі існуют... Дно. Ну й дніще з усякою толерастією.

  BIGor написав:Цікаво, що наприклад у Кракові я можу спокійно йти вулицею після 22 годин. В Україні до війни це було небезпечно.

Не перезаряжайте. Це було нєбєзпєчно в 90-х. Після 90-х - не було.


О, Бігор, згадав ше: в Полякії та багатьох инших европейскіх краинах переказ з картки на картку ж вважається доходом і вімагают платити податкі? Отож-бо. Дніще. Бо це не дохід, поки прямо не вказано або не доведено протилежне.
Востаннє редагувалось 042013 в П'ят 31 бер, 2023 14:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 14:31

  042013 написав:Gastarbaiter , BIGor , причіни:
-світові кризи докочуються пізніше - є час прийняти певні рішення у бізнесі;
-дешевше проживання - ти не втратиш можливість платити за оренду, навіть якщо втратиш роботу, бо банально платежі менші (в тій же США зп 4000/міс, оренда 2000/міс. Місяць поживеш без роботи, а дальші шо?);
-легше вижити взагалі без роботи (підсобне господарство завжди тебе забезпечить, в Америці без роботи ти в гробу);
-велике різноманіття території, куди можна поїхати і там жити; близько до Європи - можна катать куди хочеш, а якщо на заході України живеш - то можна по всяке різне на закупки туди їздити, якщо там дешевше;
-гарні локації для життя в нас є, і все одно дешевше, ніж аналогічні котеджі в Европі/Америці (вас же ніхто не заставля жити там, де викидають з балкона і паркуються на газоні);
-дешеве лікування (про стоматологічні турне в Україну вже писали тут);
-я особисто не фанат власного житла, але якщо його десь і купувати, то в Україні. Бо це вдома, а не аби-де в приймах з відом на жітельство...

Але ж мова йшла про Польщу. Навіщо порівнювати з США? У США зарплата явно не була б на рівні України (навіть в ІТ).
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 14:33

  Gastarbaiter написав:Але ж мова йшла про Польщу. Навіщо порівнювати з США? У США зарплата явно не була б на рівні України (навіть в ІТ).

Чисто жити на пасивний дохід в Польщі дійсно непогано, згоден. АЛе їхати туди на таку ж зп... Саме цей момент незрозумілий.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 14:33

  andrijk777 написав:
  BIGor написав:Цікаво, що наприклад у Кракові я можу спокійно йти вулицею після 22 годин. В Україні до війни це було небезпечно.

Ви жили в якомусь депресивному регіоні України, тому що в моєму місті такого немає. В 90-х хіба таке було.

Не звертайте увагу. Ще 3-5 років і Бігор розкаже ще й не про такі страждання через які йому довелось в Україні пройти.
PS Протягом ковіду влітку 2020 гуляв центром Києва аби не щодня. Раніше 21 вечора дуже рідко виходив. Часто повертався після 24ї. По парках, по вулицях, по 8-10 км за вечір. Жодного разу навіть натяку на небезпеку не було.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:10

  042013 написав:Чисто жити на пасивний дохід в Польщі дійсно непогано, згоден. АЛе їхати туди на таку ж зп... Саме цей момент незрозумілий.

Зарплата є вирішальним фактором до певного рівня. Потім вже інші речі набувають ваги: екологія, безпека, архітектура, медицина, ефективність правової системи і т.п. Наприклад, в моєму випадку якогось суттєвого виграшу по рівню споживання після переїзду не відбулося. Я не став пити Moet, не їзжу на Ferrari і не живу у пентхаусі в центрі. Але жодного разу за ці роки не пошкодував про своє рішення.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:10

  andrijk777 написав:
  BIGor написав:Цікаво, що наприклад у Кракові я можу спокійно йти вулицею після 22 годин. В Україні до війни це було небезпечно.

Ви жили в якомусь депресивному регіоні України, тому що в моєму місті такого немає. В 90-х хіба таке було.

І в столиці, і в рідному "Крижополю" нажаль таке є. Поліція розводить руками.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:17

  042013 написав:Gastarbaiter , BIGor , причіни:
-світові кризи докочуються пізніше - є час прийняти певні рішення у бізнесі;
-дешевше проживання - ти не втратиш можливість платити за оренду, навіть якщо втратиш роботу, бо банально платежі менші (в тій же США зп 4000/міс, оренда 2000/міс. Місяць поживеш без роботи, а дальші шо?);
-легше вижити взагалі без роботи (підсобне господарство завжди тебе забезпечить, в Америці без роботи ти в гробу);
-велике різноманіття території, куди можна поїхати і там жити; близько до Європи - можна катать куди хочеш, а якщо на заході України живеш - то можна по всяке різне на закупки туди їздити, якщо там дешевше;
-гарні локації для життя в нас є, і все одно дешевше, ніж аналогічні котеджі в Европі/Америці (вас же ніхто не заставля жити там, де викидають з балкона і паркуються на газоні);
-дешеве лікування (про стоматологічні турне в Україну вже писали тут);
-я особисто не фанат власного житла, але якщо його десь і купувати, то в Україні. Бо це вдома, а не аби-де в приймах з відом на жітельство...
-тут ти більше розвіваєшся. БО типові американці часто не виїздять і за межі країни, а часто можут і не знати, що инші країни взагалі існуют... Дно. Ну й дніще з усякою толерастією.

  BIGor написав:Цікаво, що наприклад у Кракові я можу спокійно йти вулицею після 22 годин. В Україні до війни це було небезпечно.

Не перезаряжайте. Це було нєбєзпєчно в 90-х. Після 90-х - не було.


О, Бігор, згадав ше: в Полякії та багатьох инших европейскіх краинах переказ з картки на картку ж вважається доходом і вімагают платити податкі? Отож-бо. Дніще. Бо це не дохід, поки прямо не вказано або не доведено протилежне.

Якось дуже "ура-патріотично", можливо надивились телемарафону? Якщо так гарно в Україні - то лишайтесь. Одні плюси. :wink: А тут пагано, не їдьте сюди. Толерастія і "негрів лінчують". :x
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