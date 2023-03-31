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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 520521522523> Додано: П'ят 31 бер, 2023 14:08 BIGor написав: Цікаво, що наприклад у Кракові я можу спокійно йти вулицею після 22 годин. В Україні до війни це було небезпечно. Цікаво, що наприклад у Кракові я можу спокійно йти вулицею після 22 годин. В Україні до війни це було небезпечно.

Ви жили в якомусь депресивному регіоні України, тому що в моєму місті такого немає. В 90-х хіба таке було. Ви жили в якомусь депресивному регіоні України, тому що в моєму місті такого немає. В 90-х хіба таке було. andrijk777

Повідомлень: 4567 З нами з: 11.11.14 Подякував: 186 раз. Подякували: 271 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 бер, 2023 14:16 Starikan написав: rjkz написав: Как мои дети пошли в американскую школу?

Старший хоть немного на курсы ходил (что для ребенка в 6 лет дадут курсы?)

Младший знал с десяток слов.

Школа без ESL.

Идет на Инглише урок и идет. Как мои дети пошли в американскую школу?Старший хоть немного на курсы ходил (что для ребенка в 6 лет дадут курсы?)Младший знал с десяток слов.Школа без ESL.Идет на Инглише урок и идет.

У меня внук 6 лет пошел в 1 класс паблик скул (сейчас заканчивает мидл).



Там и аборигенов учили английскому, у некоторых словарный запас родного языка не очень. Были дети из корейских и мексиканских семей, у них английский далеко не нейтив.



Дети очень быстро схватывают язык, это обусловлено физиологией развивающегося мозга. У меня внук 6 лет пошел в 1 класс паблик скул (сейчас заканчивает мидл).Там и аборигенов учили английскому, у некоторых словарный запас родного языка не очень. Были дети из корейских и мексиканских семей, у них английский далеко не нейтив.Дети очень быстро схватывают язык, это обусловлено физиологией развивающегося мозга.

За 6 месяцев разговорний+ граматика? Никто не спорит,що швидше, ніж дорослі, але до якого рівня школи дитина може дорости. Але ж правду мало хто напише, бо принято тільки саксесс сторі розказувати, а про рівень школи ви і самі можете не знати, бо то сфера діяльності батьків. За 6 месяцев разговорний+ граматика? Никто не спорит,що швидше, ніж дорослі, але до якого рівня школи дитина може дорости. Але ж правду мало хто напише, бо принято тільки саксесс сторі розказувати, а про рівень школи ви і самі можете не знати, бо то сфера діяльності батьків. Wisznia2021 Повідомлень: 325 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 бер, 2023 14:19 BIGor написав: Цікаво, що наприклад у Кракові я можу спокійно йти вулицею після 22 годин. В Україні до війни це було небезпечно. Цікаво, що наприклад у Кракові я можу спокійно йти вулицею після 22 годин. В Україні до війни це було небезпечно.

Ну, насправді різне буває. І розбійні напади, і спроби викрадення дітей, і побиття за зауваження. Контролерів в міському транспорті б'ють чи не щотижня. Ну, насправді різне буває. І розбійні напади, і спроби викрадення дітей, і побиття за зауваження. Контролерів в міському транспорті б'ють чи не щотижня. Gastarbaiter Повідомлень: 2453 З нами з: 26.02.18 Подякував: 616 раз. Подякували: 375 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 бер, 2023 14:22 Gastarbaiter , BIGor , причіни:

-світові кризи докочуються пізніше - є час прийняти певні рішення у бізнесі;

-дешевше проживання - ти не втратиш можливість платити за оренду, навіть якщо втратиш роботу, бо банально платежі менші (в тій же США зп 4000/міс, оренда 2000/міс. Місяць поживеш без роботи, а дальші шо?);

-легше вижити взагалі без роботи (підсобне господарство завжди тебе забезпечить, в Америці без роботи ти в гробу);

-велике різноманіття території, куди можна поїхати і там жити; близько до Європи - можна катать куди хочеш, а якщо на заході України живеш - то можна по всяке різне на закупки туди їздити, якщо там дешевше;

-гарні локації для життя в нас є, і все одно дешевше, ніж аналогічні котеджі в Европі/Америці (вас же ніхто не заставля жити там, де викидають з балкона і паркуються на газоні);

-дешеве лікування (про стоматологічні турне в Україну вже писали тут);

-я особисто не фанат власного житла, але якщо його десь і купувати, то в Україні. Бо це вдома, а не аби-де в приймах з відом на жітельство...

-тут ти більше розвіваєшся. БО типові американці часто не виїздять і за межі країни, а часто можут і не знати, що инші країни взагалі існуют... Дно. Ну й дніще з усякою толерастією.



BIGor написав: Цікаво, що наприклад у Кракові я можу спокійно йти вулицею після 22 годин. В Україні до війни це було небезпечно. Цікаво, що наприклад у Кракові я можу спокійно йти вулицею після 22 годин. В Україні до війни це було небезпечно.

Не перезаряжайте. Це було нєбєзпєчно в 90-х. Після 90-х - не було.





О, Бігор, згадав ше: в Полякії та багатьох инших европейскіх краинах переказ з картки на картку ж вважається доходом і вімагают платити податкі? Отож-бо. Дніще. Бо це не дохід, поки прямо не вказано або не доведено протилежне. , причіни:-світові кризи докочуються пізніше - є час прийняти певні рішення у бізнесі;-дешевше проживання - ти не втратиш можливість платити за оренду, навіть якщо втратиш роботу, бо банально платежі менші (в тій же США зп 4000/міс, оренда 2000/міс. Місяць поживеш без роботи, а дальші шо?);-легше вижити взагалі без роботи (підсобне господарство завжди тебе забезпечить, в Америці без роботи ти в гробу);-велике різноманіття території, куди можна поїхати і там жити; близько до Європи - можна катать куди хочеш, а якщо на заході України живеш - то можна по всяке різне на закупки туди їздити, якщо там дешевше;-гарні локації для життя в нас є, і все одно дешевше, ніж аналогічні котеджі в Европі/Америці (вас же ніхто не заставля жити там, де викидають з балкона і паркуються на газоні);-дешеве лікування (про стоматологічні турне в Україну вже писали тут);-я особисто не фанат власного житла, але якщо його десь і купувати, то в Україні. Бо це вдома, а не аби-де в приймах з відом на жітельство...-тут ти більше розвіваєшся. БО типові американці часто не виїздять і за межі країни, а часто можут і не знати, що инші країни взагалі існуют... Дно. Ну й дніще з усякою толерастією.Не перезаряжайте. Це було нєбєзпєчно в 90-х. Після 90-х - не було.О, Бігор, згадав ше: в Полякії та багатьох инших европейскіх краинах переказ з картки на картку ж вважається доходом і вімагают платити податкі? Отож-бо. Дніще. Бо це не дохід, поки прямо не вказано або не доведено протилежне. Востаннє редагувалось 042013 в П'ят 31 бер, 2023 14:32, всього редагувалось 1 раз. 042013 Повідомлень: 179 З нами з: 22.07.18 Подякував: 208 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 бер, 2023 14:31 042013 написав: Gastarbaiter , BIGor , причіни:

-світові кризи докочуються пізніше - є час прийняти певні рішення у бізнесі;

-дешевше проживання - ти не втратиш можливість платити за оренду, навіть якщо втратиш роботу, бо банально платежі менші (в тій же США зп 4000/міс, оренда 2000/міс. Місяць поживеш без роботи, а дальші шо?);

-легше вижити взагалі без роботи (підсобне господарство завжди тебе забезпечить, в Америці без роботи ти в гробу);

-велике різноманіття території, куди можна поїхати і там жити; близько до Європи - можна катать куди хочеш, а якщо на заході України живеш - то можна по всяке різне на закупки туди їздити, якщо там дешевше;

-гарні локації для життя в нас є, і все одно дешевше, ніж аналогічні котеджі в Европі/Америці (вас же ніхто не заставля жити там, де викидають з балкона і паркуються на газоні);

-дешеве лікування (про стоматологічні турне в Україну вже писали тут);

-я особисто не фанат власного житла, але якщо його десь і купувати, то в Україні. Бо це вдома, а не аби-де в приймах з відом на жітельство... , причіни:-світові кризи докочуються пізніше - є час прийняти певні рішення у бізнесі;-дешевше проживання - ти не втратиш можливість платити за оренду, навіть якщо втратиш роботу, бо банально платежі менші (в тій же США зп 4000/міс, оренда 2000/міс. Місяць поживеш без роботи, а дальші шо?);-легше вижити взагалі без роботи (підсобне господарство завжди тебе забезпечить, в Америці без роботи ти в гробу);-велике різноманіття території, куди можна поїхати і там жити; близько до Європи - можна катать куди хочеш, а якщо на заході України живеш - то можна по всяке різне на закупки туди їздити, якщо там дешевше;-гарні локації для життя в нас є, і все одно дешевше, ніж аналогічні котеджі в Европі/Америці (вас же ніхто не заставля жити там, де викидають з балкона і паркуються на газоні);-дешеве лікування (про стоматологічні турне в Україну вже писали тут);-я особисто не фанат власного житла, але якщо його десь і купувати, то в Україні. Бо це вдома, а не аби-де в приймах з відом на жітельство...

Але ж мова йшла про Польщу. Навіщо порівнювати з США? У США зарплата явно не була б на рівні України (навіть в ІТ). Але ж мова йшла про Польщу. Навіщо порівнювати з США? У США зарплата явно не була б на рівні України (навіть в ІТ). Gastarbaiter Повідомлень: 2453 З нами з: 26.02.18 Подякував: 616 раз. Подякували: 375 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 бер, 2023 14:33 Gastarbaiter написав: Але ж мова йшла про Польщу. Навіщо порівнювати з США? У США зарплата явно не була б на рівні України (навіть в ІТ). Але ж мова йшла про Польщу. Навіщо порівнювати з США? У США зарплата явно не була б на рівні України (навіть в ІТ).

Чисто жити на пасивний дохід в Польщі дійсно непогано, згоден. АЛе їхати туди на таку ж зп... Саме цей момент незрозумілий. Чисто жити на пасивний дохід в Польщі дійсно непогано, згоден. АЛе їхати туди на таку ж зп... Саме цей момент незрозумілий. 042013 Повідомлень: 179 З нами з: 22.07.18 Подякував: 208 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 бер, 2023 14:33 andrijk777 написав: BIGor написав: Цікаво, що наприклад у Кракові я можу спокійно йти вулицею після 22 годин. В Україні до війни це було небезпечно. Цікаво, що наприклад у Кракові я можу спокійно йти вулицею після 22 годин. В Україні до війни це було небезпечно.

Ви жили в якомусь депресивному регіоні України, тому що в моєму місті такого немає. В 90-х хіба таке було. Ви жили в якомусь депресивному регіоні України, тому що в моєму місті такого немає. В 90-х хіба таке було.

Не звертайте увагу. Ще 3-5 років і Бігор розкаже ще й не про такі страждання через які йому довелось в Україні пройти.

PS Протягом ковіду влітку 2020 гуляв центром Києва аби не щодня. Раніше 21 вечора дуже рідко виходив. Часто повертався після 24ї. По парках, по вулицях, по 8-10 км за вечір. Жодного разу навіть натяку на небезпеку не було. Не звертайте увагу. Ще 3-5 років і Бігор розкаже ще й не про такі страждання через які йому довелось в Україні пройти.PS Протягом ковіду влітку 2020 гуляв центром Києва аби не щодня. Раніше 21 вечора дуже рідко виходив. Часто повертався після 24ї. По парках, по вулицях, по 8-10 км за вечір. Жодного разу навіть натяку на небезпеку не було. airmax78 Повідомлень: 42134 З нами з: 25.10.12 Подякував: 959 раз. Подякували: 5170 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:10 042013 написав: Чисто жити на пасивний дохід в Польщі дійсно непогано, згоден. АЛе їхати туди на таку ж зп... Саме цей момент незрозумілий. Чисто жити на пасивний дохід в Польщі дійсно непогано, згоден. АЛе їхати туди на таку ж зп... Саме цей момент незрозумілий.

Зарплата є вирішальним фактором до певного рівня. Потім вже інші речі набувають ваги: екологія, безпека, архітектура, медицина, ефективність правової системи і т.п. Наприклад, в моєму випадку якогось суттєвого виграшу по рівню споживання після переїзду не відбулося. Я не став пити Moet, не їзжу на Ferrari і не живу у пентхаусі в центрі. Але жодного разу за ці роки не пошкодував про своє рішення. Зарплата є вирішальним фактором до певного рівня. Потім вже інші речі набувають ваги: екологія, безпека, архітектура, медицина, ефективність правової системи і т.п. Наприклад, в моєму випадку якогось суттєвого виграшу по рівню споживання після переїзду не відбулося. Я не став пити Moet, не їзжу на Ferrari і не живу у пентхаусі в центрі. Але жодного разу за ці роки не пошкодував про своє рішення. Gastarbaiter Повідомлень: 2453 З нами з: 26.02.18 Подякував: 616 раз. Подякували: 375 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:10 andrijk777 написав: BIGor написав: Цікаво, що наприклад у Кракові я можу спокійно йти вулицею після 22 годин. В Україні до війни це було небезпечно. Цікаво, що наприклад у Кракові я можу спокійно йти вулицею після 22 годин. В Україні до війни це було небезпечно.

Ви жили в якомусь депресивному регіоні України, тому що в моєму місті такого немає. В 90-х хіба таке було. Ви жили в якомусь депресивному регіоні України, тому що в моєму місті такого немає. В 90-х хіба таке було.

І в столиці, і в рідному "Крижополю" нажаль таке є. Поліція розводить руками. І в столиці, і в рідному "Крижополю" нажаль таке є. Поліція розводить руками. BIGor

Повідомлень: 7430 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1131 раз. Подякували: 1559 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:17 042013 написав: Gastarbaiter , BIGor , причіни:

-світові кризи докочуються пізніше - є час прийняти певні рішення у бізнесі;

-дешевше проживання - ти не втратиш можливість платити за оренду, навіть якщо втратиш роботу, бо банально платежі менші (в тій же США зп 4000/міс, оренда 2000/міс. Місяць поживеш без роботи, а дальші шо?);

-легше вижити взагалі без роботи (підсобне господарство завжди тебе забезпечить, в Америці без роботи ти в гробу);

-велике різноманіття території, куди можна поїхати і там жити; близько до Європи - можна катать куди хочеш, а якщо на заході України живеш - то можна по всяке різне на закупки туди їздити, якщо там дешевше;

-гарні локації для життя в нас є, і все одно дешевше, ніж аналогічні котеджі в Европі/Америці (вас же ніхто не заставля жити там, де викидають з балкона і паркуються на газоні);

-дешеве лікування (про стоматологічні турне в Україну вже писали тут);

-я особисто не фанат власного житла, але якщо його десь і купувати, то в Україні. Бо це вдома, а не аби-де в приймах з відом на жітельство...

-тут ти більше розвіваєшся. БО типові американці часто не виїздять і за межі країни, а часто можут і не знати, що инші країни взагалі існуют... Дно. Ну й дніще з усякою толерастією.



BIGor написав: Цікаво, що наприклад у Кракові я можу спокійно йти вулицею після 22 годин. В Україні до війни це було небезпечно. Цікаво, що наприклад у Кракові я можу спокійно йти вулицею після 22 годин. В Україні до війни це було небезпечно.

Не перезаряжайте. Це було нєбєзпєчно в 90-х. Після 90-х - не було.





О, Бігор, згадав ше: в Полякії та багатьох инших европейскіх краинах переказ з картки на картку ж вважається доходом і вімагают платити податкі? Отож-бо. Дніще. Бо це не дохід, поки прямо не вказано або не доведено протилежне. , причіни:-світові кризи докочуються пізніше - є час прийняти певні рішення у бізнесі;-дешевше проживання - ти не втратиш можливість платити за оренду, навіть якщо втратиш роботу, бо банально платежі менші (в тій же США зп 4000/міс, оренда 2000/міс. Місяць поживеш без роботи, а дальші шо?);-легше вижити взагалі без роботи (підсобне господарство завжди тебе забезпечить, в Америці без роботи ти в гробу);-велике різноманіття території, куди можна поїхати і там жити; близько до Європи - можна катать куди хочеш, а якщо на заході України живеш - то можна по всяке різне на закупки туди їздити, якщо там дешевше;-гарні локації для життя в нас є, і все одно дешевше, ніж аналогічні котеджі в Европі/Америці (вас же ніхто не заставля жити там, де викидають з балкона і паркуються на газоні);-дешеве лікування (про стоматологічні турне в Україну вже писали тут);-я особисто не фанат власного житла, але якщо його десь і купувати, то в Україні. Бо це вдома, а не аби-де в приймах з відом на жітельство...-тут ти більше розвіваєшся. БО типові американці часто не виїздять і за межі країни, а часто можут і не знати, що инші країни взагалі існуют... Дно. Ну й дніще з усякою толерастією.Не перезаряжайте. Це було нєбєзпєчно в 90-х. Після 90-х - не було.О, Бігор, згадав ше: в Полякії та багатьох инших европейскіх краинах переказ з картки на картку ж вважається доходом і вімагают платити податкі? Отож-бо. Дніще. Бо це не дохід, поки прямо не вказано або не доведено протилежне.

Якось дуже "ура-патріотично", можливо надивились телемарафону? Якщо так гарно в Україні - то лишайтесь. Одні плюси. А тут пагано, не їдьте сюди. Толерастія і "негрів лінчують". Якось дуже "ура-патріотично", можливо надивились телемарафону? Якщо так гарно в Україні - то лишайтесь. Одні плюси.А тут пагано, не їдьте сюди. Толерастія і "негрів лінчують". BIGor

Повідомлень: 7430 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1131 раз. Подякували: 1559 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 520521522523> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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