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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 520521522523 Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:19 airmax78 написав: andrijk777 написав: BIGor написав: Цікаво, що наприклад у Кракові я можу спокійно йти вулицею після 22 годин. В Україні до війни це було небезпечно. Цікаво, що наприклад у Кракові я можу спокійно йти вулицею після 22 годин. В Україні до війни це було небезпечно.

Ви жили в якомусь депресивному регіоні України, тому що в моєму місті такого немає. В 90-х хіба таке було. Ви жили в якомусь депресивному регіоні України, тому що в моєму місті такого немає. В 90-х хіба таке було.

Не звертайте увагу. Ще 3-5 років і Бігор розкаже ще й не про такі страждання через які йому довелось в Україні пройти.

PS Протягом ковіду влітку 2020 гуляв центром Києва аби не щодня. Раніше 21 вечора дуже рідко виходив. Часто повертався після 24ї. По парках, по вулицях, по 8-10 км за вечір. Жодного разу навіть натяку на небезпеку не було. Не звертайте увагу. Ще 3-5 років і Бігор розкаже ще й не про такі страждання через які йому довелось в Україні пройти.PS Протягом ковіду влітку 2020 гуляв центром Києва аби не щодня. Раніше 21 вечора дуже рідко виходив. Часто повертався після 24ї. По парках, по вулицях, по 8-10 км за вечір. Жодного разу навіть натяку на небезпеку не було.

Я чомусь не певен, що Бігор жив в центрі) Я чомусь не певен, що Бігор жив в центрі) gonchik74

Повідомлень: 211 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:27 Gastarbaiter написав: Зарплата є вирішальним фактором до певного рівня. Потім вже інші речі набувають ваги: екологія, безпека, архітектура, медицина, ефективність правової системи і т.п. Наприклад, в моєму випадку якогось суттєвого виграшу по рівню споживання після переїзду не відбулося. Зарплата є вирішальним фактором до певного рівня. Потім вже інші речі набувають ваги: екологія, безпека, архітектура, медицина, ефективність правової системи і т.п. Наприклад, в моєму випадку якогось суттєвого виграшу по рівню споживання після переїзду не відбулося.



Ну, десь до 5-10 тисяч $ вона є вирішальним фактором. Після - згоден, вже ні.

Якщо у вас більше як 5 в місяць, радий за вас, чесно)



BIGor написав: Якось дуже "ура-патріотично", можливо надивились телемарафону? Якщо так гарно в Україні - то лишайтесь. Одні плюси. А тут пагано, не їдьте сюди. Толерастія і "негрів лінчують". Якось дуже "ура-патріотично", можливо надивились телемарафону? Якщо так гарно в Україні - то лишайтесь. Одні плюси.А тут пагано, не їдьте сюди. Толерастія і "негрів лінчують".

Не дивлюсь таку бурду.

Де ви в аргументах ура побачили? Чистий прагматизм.



Я за себе не хвилююсь. А вам би поменше язвити і писати по суті аргументів побажав би.)



/офтоп: якраз-таки негрів не лінчують. А слід було б./ Ну, десь до 5-10 тисяч $ вона є вирішальним фактором. Після - згоден, вже ні.Якщо у вас більше як 5 в місяць, радий за вас, чесно)Не дивлюсь таку бурду.Де ви в аргументах ура побачили? Чистий прагматизм.Я за себе не хвилююсь. А вам би поменше язвити і писати по суті аргументів побажав би.)/офтоп: якраз-таки негрів не лінчують. А слід було б./ 042013 Повідомлень: 181 З нами з: 22.07.18 Подякував: 208 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:38 042013 написав: Gastarbaiter написав: Зарплата є вирішальним фактором до певного рівня. Потім вже інші речі набувають ваги: екологія, безпека, архітектура, медицина, ефективність правової системи і т.п. Наприклад, в моєму випадку якогось суттєвого виграшу по рівню споживання після переїзду не відбулося. Зарплата є вирішальним фактором до певного рівня. Потім вже інші речі набувають ваги: екологія, безпека, архітектура, медицина, ефективність правової системи і т.п. Наприклад, в моєму випадку якогось суттєвого виграшу по рівню споживання після переїзду не відбулося.



Ну, десь до 5-10 тисяч $ вона є вирішальним фактором. Після - згоден, вже ні.

Якщо у вас більше як 5 в місяць, радий за вас, чесно)



BIGor написав: Якось дуже "ура-патріотично", можливо надивились телемарафону? Якщо так гарно в Україні - то лишайтесь. Одні плюси. А тут пагано, не їдьте сюди. Толерастія і "негрів лінчують". Якось дуже "ура-патріотично", можливо надивились телемарафону? Якщо так гарно в Україні - то лишайтесь. Одні плюси.А тут пагано, не їдьте сюди. Толерастія і "негрів лінчують".

Не дивлюсь таку бурду.

Де ви в аргументах ура побачили? Чистий прагматизм.



Я й лишуся, за себе не хвилююсь. А вам би поменше язвити і писати по суті аргументів побажав би.) Ну, десь до 5-10 тисяч $ вона є вирішальним фактором. Після - згоден, вже ні.Якщо у вас більше як 5 в місяць, радий за вас, чесно)Не дивлюсь таку бурду.Де ви в аргументах ура побачили? Чистий прагматизм.Я й лишуся, за себе не хвилююсь. А вам би поменше язвити і писати по суті аргументів побажав би.)

А Ви що - думаєте що аргументи написали? Якісь казки про прийми і про підсобне господарство. З тими цінами на земельні ділянки і проїзд вигідніше все одно купити готові продукти. Просто не розумію, нащо тут ця пропаганда? Ну добре вам, то лишайтесь, але нащо пропагувати як все добре і кошерно? А Ви що - думаєте що аргументи написали? Якісь казки про прийми і про підсобне господарство. З тими цінами на земельні ділянки і проїзд вигідніше все одно купити готові продукти. Просто не розумію, нащо тут ця пропаганда? Ну добре вам, то лишайтесь, але нащо пропагувати як все добре і кошерно? BIGor

Повідомлень: 7432 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1132 раз. Подякували: 1559 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:40 042013 написав: Gastarbaiter написав: Зарплата є вирішальним фактором до певного рівня. Потім вже інші речі набувають ваги: екологія, безпека, архітектура, медицина, ефективність правової системи і т.п. Наприклад, в моєму випадку якогось суттєвого виграшу по рівню споживання після переїзду не відбулося. Зарплата є вирішальним фактором до певного рівня. Потім вже інші речі набувають ваги: екологія, безпека, архітектура, медицина, ефективність правової системи і т.п. Наприклад, в моєму випадку якогось суттєвого виграшу по рівню споживання після переїзду не відбулося.



Ну, десь до 5-10 тисяч $ вона є вирішальним фактором. Після - згоден, вже ні.

Якщо у вас більше як 5 в місяць, радий за вас, чесно)

Ну, десь до 5-10 тисяч $ вона є вирішальним фактором. Після - згоден, вже ні.Якщо у вас більше як 5 в місяць, радий за вас, чесно)

Менше. Але не можу сказати, що я у чомусь втратив. Ну хіба що мінералки улюбленої тут немає. А, ну ще черги до лікарів, але це в більшості країн так. На щастя, поки що їх послугами доводиться користуватися вкрай рідко. Є, звісно, деяка локальна специфіка, до якої довелося звикнути. Крім цього не можу знайти жодного пункту, по якому я б сказав, що щось втратив чи за чимось сумую. Проте є багато чого, що змінилося на краще. Менше. Але не можу сказати, що я у чомусь втратив. Ну хіба що мінералки улюбленої тут немає. А, ну ще черги до лікарів, але це в більшості країн так. На щастя, поки що їх послугами доводиться користуватися вкрай рідко. Є, звісно, деяка локальна специфіка, до якої довелося звикнути. Крім цього не можу знайти жодного пункту, по якому я б сказав, що щось втратив чи за чимось сумую. Проте є багато чого, що змінилося на краще. Gastarbaiter Повідомлень: 2454 З нами з: 26.02.18 Подякував: 616 раз. Подякували: 376 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:47 BIGor написав: А Ви що - думаєте що аргументи написали? Якісь казки про прийми і про підсобне господарство. З тими цінами на земельні ділянки і проїзд вигідніше все одно купити готові продукти. Просто не розумію, нащо тут ця пропаганда? Ну добре вам, то лишайтесь, але нащо пропагувати як все добре і кошерно? А Ви що - думаєте що аргументи написали? Якісь казки про прийми і про підсобне господарство. З тими цінами на земельні ділянки і проїзд вигідніше все одно купити готові продукти. Просто не розумію, нащо тут ця пропаганда? Ну добре вам, то лишайтесь, але нащо пропагувати як все добре і кошерно?

Я поняв, дядько, з тобою нема смислу тут балакать) Іди собі)

Ше один проповідник "американської мрії"™ знайшовся... Гуляй)



Gastarbaiter написав: Є, звісно, деяка локальна специфіка, до якої довелося звикнути. Крім цього не можу знайти жодного пункту, по якому я б сказав, що щось втратив чи за чимось сумую. Проте є багато чого, що змінилося на краще. Є, звісно, деяка локальна специфіка, до якої довелося звикнути. Крім цього не можу знайти жодного пункту, по якому я б сказав, що щось втратив чи за чимось сумую. Проте є багато чого, що змінилося на краще.

А що можете розказати про специфіку Польщі, якщо не важко? Буду вдячний. Я поняв, дядько, з тобою нема смислу тут балакать) Іди собі)Ше один проповідник "американської мрії"™ знайшовся... Гуляй)А що можете розказати про специфіку Польщі, якщо не важко? Буду вдячний. 042013 Повідомлень: 181 З нами з: 22.07.18 Подякував: 208 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:54 042013 Якщо багато разів казати "халва", то солодко не стане.

І до твого відому, я тут нічого не пропагую, а ділюсь реальною інформацію. Це від тебе тхне дешевою пропагандою в стилі "телемарафону". BIGor

Повідомлень: 7432 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1132 раз. Подякували: 1559 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 520521522523 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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