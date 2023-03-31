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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:19
airmax78 написав: andrijk777 написав: BIGor написав:
Цікаво, що наприклад у Кракові я можу спокійно йти вулицею після 22 годин. В Україні до війни це було небезпечно.
Ви жили в якомусь депресивному регіоні України, тому що в моєму місті такого немає. В 90-х хіба таке було.
Не звертайте увагу. Ще 3-5 років і Бігор розкаже ще й не про такі страждання через які йому довелось в Україні пройти.
PS Протягом ковіду влітку 2020 гуляв центром Києва аби не щодня. Раніше 21 вечора дуже рідко виходив. Часто повертався після 24ї. По парках, по вулицях, по 8-10 км за вечір. Жодного разу навіть натяку на небезпеку не було.
Я чомусь не певен, що Бігор жив в центрі)
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:27
Gastarbaiter написав:
Зарплата є вирішальним фактором до певного рівня. Потім вже інші речі набувають ваги: екологія, безпека, архітектура, медицина, ефективність правової системи і т.п. Наприклад, в моєму випадку якогось суттєвого виграшу по рівню споживання після переїзду не відбулося.
Ну, десь до 5-10 тисяч $ вона є вирішальним фактором. Після - згоден, вже ні.
Якщо у вас більше як 5 в місяць, радий за вас, чесно)
BIGor написав:
Якось дуже "ура-патріотично", можливо надивились телемарафону? Якщо так гарно в Україні - то лишайтесь. Одні плюси.
А тут пагано, не їдьте сюди. Толерастія і "негрів лінчують".
Не дивлюсь таку бурду.
Де ви в аргументах ура побачили? Чистий прагматизм.
Я за себе не хвилююсь. А вам би поменше язвити і писати по суті аргументів побажав би.)
/офтоп: якраз-таки негрів не лінчують. А слід було б./
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:38
042013 написав: Gastarbaiter написав:
Зарплата є вирішальним фактором до певного рівня. Потім вже інші речі набувають ваги: екологія, безпека, архітектура, медицина, ефективність правової системи і т.п. Наприклад, в моєму випадку якогось суттєвого виграшу по рівню споживання після переїзду не відбулося.
Ну, десь до 5-10 тисяч $ вона є вирішальним фактором. Після - згоден, вже ні.
Якщо у вас більше як 5 в місяць, радий за вас, чесно)
BIGor написав:
Якось дуже "ура-патріотично", можливо надивились телемарафону? Якщо так гарно в Україні - то лишайтесь. Одні плюси.
А тут пагано, не їдьте сюди. Толерастія і "негрів лінчують".
Не дивлюсь таку бурду.
Де ви в аргументах ура побачили? Чистий прагматизм.
Я й лишуся, за себе не хвилююсь. А вам би поменше язвити і писати по суті аргументів побажав би.)
А Ви що - думаєте що аргументи написали? Якісь казки про прийми і про підсобне господарство. З тими цінами на земельні ділянки і проїзд вигідніше все одно купити готові продукти. Просто не розумію, нащо тут ця пропаганда? Ну добре вам, то лишайтесь, але нащо пропагувати як все добре і кошерно?
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:40
042013 написав: Gastarbaiter написав:
Зарплата є вирішальним фактором до певного рівня. Потім вже інші речі набувають ваги: екологія, безпека, архітектура, медицина, ефективність правової системи і т.п. Наприклад, в моєму випадку якогось суттєвого виграшу по рівню споживання після переїзду не відбулося.
Ну, десь до 5-10 тисяч $ вона є вирішальним фактором. Після - згоден, вже ні.
Якщо у вас більше як 5 в місяць, радий за вас, чесно)
Менше. Але не можу сказати, що я у чомусь втратив. Ну хіба що мінералки улюбленої тут немає. А, ну ще черги до лікарів, але це в більшості країн так. На щастя, поки що їх послугами доводиться користуватися вкрай рідко. Є, звісно, деяка локальна специфіка, до якої довелося звикнути. Крім цього не можу знайти жодного пункту, по якому я б сказав, що щось втратив чи за чимось сумую. Проте є багато чого, що змінилося на краще.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:47
BIGor написав:
А Ви що - думаєте що аргументи написали? Якісь казки про прийми і про підсобне господарство. З тими цінами на земельні ділянки і проїзд вигідніше все одно купити готові продукти. Просто не розумію, нащо тут ця пропаганда? Ну добре вам, то лишайтесь, але нащо пропагувати як все добре і кошерно?
Я поняв, дядько, з тобою нема смислу тут балакать) Іди собі)
Ше один проповідник "американської мрії"™ знайшовся... Гуляй)
Gastarbaiter написав:
Є, звісно, деяка локальна специфіка, до якої довелося звикнути. Крім цього не можу знайти жодного пункту, по якому я б сказав, що щось втратив чи за чимось сумую. Проте є багато чого, що змінилося на краще.
А що можете розказати про специфіку Польщі, якщо не важко? Буду вдячний.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:54
042013 Якщо багато разів казати "халва", то солодко не стане.
І до твого відому, я тут нічого не пропагую, а ділюсь реальною інформацію. Це від тебе тхне дешевою пропагандою в стилі "телемарафону".
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:30
042013 написав: BIGor написав:
А Ви що - думаєте що аргументи написали? Якісь казки про прийми і про підсобне господарство. З тими цінами на земельні ділянки і проїзд вигідніше все одно купити готові продукти. Просто не розумію, нащо тут ця пропаганда? Ну добре вам, то лишайтесь, але нащо пропагувати як все добре і кошерно?
Я поняв, дядько, з тобою нема смислу тут балакать) Іди собі)
Ше один проповідник "американської мрії"™ знайшовся... Гуляй)
Gastarbaiter написав:
Є, звісно, деяка локальна специфіка, до якої довелося звикнути. Крім цього не можу знайти жодного пункту, по якому я б сказав, що щось втратив чи за чимось сумую. Проте є багато чого, що змінилося на краще.
А що можете розказати про специфіку Польщі, якщо не важко? Буду вдячний.
Трохі повернуті на пункті релігії. Хоча ні, не трохи... Одне антиаборційне законодавство, чого вартує.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:33
Bolt написав:
Трохі повернуті на пункті релігії. Хоча ні, не трохи... Одне антиаборційне законодавство, чого вартує.
Наскільки цей архаїчний релігійний фанатизм заважатиме жити звичайній людині, от в повсякденні?
Да, з абортами вони трошки того... В минуле чи позаминуле століття дивляться... Антипрогрес.
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