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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 521522523524> Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:19 airmax78 написав: andrijk777 написав: BIGor написав: Цікаво, що наприклад у Кракові я можу спокійно йти вулицею після 22 годин. В Україні до війни це було небезпечно. Цікаво, що наприклад у Кракові я можу спокійно йти вулицею після 22 годин. В Україні до війни це було небезпечно.

Ви жили в якомусь депресивному регіоні України, тому що в моєму місті такого немає. В 90-х хіба таке було. Ви жили в якомусь депресивному регіоні України, тому що в моєму місті такого немає. В 90-х хіба таке було.

Не звертайте увагу. Ще 3-5 років і Бігор розкаже ще й не про такі страждання через які йому довелось в Україні пройти.

PS Протягом ковіду влітку 2020 гуляв центром Києва аби не щодня. Раніше 21 вечора дуже рідко виходив. Часто повертався після 24ї. По парках, по вулицях, по 8-10 км за вечір. Жодного разу навіть натяку на небезпеку не було. Не звертайте увагу. Ще 3-5 років і Бігор розкаже ще й не про такі страждання через які йому довелось в Україні пройти.PS Протягом ковіду влітку 2020 гуляв центром Києва аби не щодня. Раніше 21 вечора дуже рідко виходив. Часто повертався після 24ї. По парках, по вулицях, по 8-10 км за вечір. Жодного разу навіть натяку на небезпеку не було.

Я чомусь не певен, що Бігор жив в центрі) Я чомусь не певен, що Бігор жив в центрі) gonchik74

Повідомлень: 211 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:27 Gastarbaiter написав: Зарплата є вирішальним фактором до певного рівня. Потім вже інші речі набувають ваги: екологія, безпека, архітектура, медицина, ефективність правової системи і т.п. Наприклад, в моєму випадку якогось суттєвого виграшу по рівню споживання після переїзду не відбулося. Зарплата є вирішальним фактором до певного рівня. Потім вже інші речі набувають ваги: екологія, безпека, архітектура, медицина, ефективність правової системи і т.п. Наприклад, в моєму випадку якогось суттєвого виграшу по рівню споживання після переїзду не відбулося.



Ну, десь до 5-10 тисяч $ вона є вирішальним фактором. Після - згоден, вже ні.

Якщо у вас більше як 5 в місяць, радий за вас, чесно)



BIGor написав: Якось дуже "ура-патріотично", можливо надивились телемарафону? Якщо так гарно в Україні - то лишайтесь. Одні плюси. А тут пагано, не їдьте сюди. Толерастія і "негрів лінчують". Якось дуже "ура-патріотично", можливо надивились телемарафону? Якщо так гарно в Україні - то лишайтесь. Одні плюси.А тут пагано, не їдьте сюди. Толерастія і "негрів лінчують".

Не дивлюсь таку бурду.

Де ви в аргументах ура побачили? Чистий прагматизм.



Я за себе не хвилююсь. А вам би поменше язвити і писати по суті аргументів побажав би.)



/офтоп: якраз-таки негрів не лінчують. А слід було б./ Ну, десь до 5-10 тисяч $ вона є вирішальним фактором. Після - згоден, вже ні.Якщо у вас більше як 5 в місяць, радий за вас, чесно)Не дивлюсь таку бурду.Де ви в аргументах ура побачили? Чистий прагматизм.Я за себе не хвилююсь. А вам би поменше язвити і писати по суті аргументів побажав би.)/офтоп: якраз-таки негрів не лінчують. А слід було б./ 042013 Повідомлень: 182 З нами з: 22.07.18 Подякував: 209 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:38 042013 написав: Gastarbaiter написав: Зарплата є вирішальним фактором до певного рівня. Потім вже інші речі набувають ваги: екологія, безпека, архітектура, медицина, ефективність правової системи і т.п. Наприклад, в моєму випадку якогось суттєвого виграшу по рівню споживання після переїзду не відбулося. Зарплата є вирішальним фактором до певного рівня. Потім вже інші речі набувають ваги: екологія, безпека, архітектура, медицина, ефективність правової системи і т.п. Наприклад, в моєму випадку якогось суттєвого виграшу по рівню споживання після переїзду не відбулося.



Ну, десь до 5-10 тисяч $ вона є вирішальним фактором. Після - згоден, вже ні.

Якщо у вас більше як 5 в місяць, радий за вас, чесно)



BIGor написав: Якось дуже "ура-патріотично", можливо надивились телемарафону? Якщо так гарно в Україні - то лишайтесь. Одні плюси. А тут пагано, не їдьте сюди. Толерастія і "негрів лінчують". Якось дуже "ура-патріотично", можливо надивились телемарафону? Якщо так гарно в Україні - то лишайтесь. Одні плюси.А тут пагано, не їдьте сюди. Толерастія і "негрів лінчують".

Не дивлюсь таку бурду.

Де ви в аргументах ура побачили? Чистий прагматизм.



Я й лишуся, за себе не хвилююсь. А вам би поменше язвити і писати по суті аргументів побажав би.) Ну, десь до 5-10 тисяч $ вона є вирішальним фактором. Після - згоден, вже ні.Якщо у вас більше як 5 в місяць, радий за вас, чесно)Не дивлюсь таку бурду.Де ви в аргументах ура побачили? Чистий прагматизм.Я й лишуся, за себе не хвилююсь. А вам би поменше язвити і писати по суті аргументів побажав би.)

А Ви що - думаєте що аргументи написали? Якісь казки про прийми і про підсобне господарство. З тими цінами на земельні ділянки і проїзд вигідніше все одно купити готові продукти. Просто не розумію, нащо тут ця пропаганда? Ну добре вам, то лишайтесь, але нащо пропагувати як все добре і кошерно? А Ви що - думаєте що аргументи написали? Якісь казки про прийми і про підсобне господарство. З тими цінами на земельні ділянки і проїзд вигідніше все одно купити готові продукти. Просто не розумію, нащо тут ця пропаганда? Ну добре вам, то лишайтесь, але нащо пропагувати як все добре і кошерно? BIGor

Повідомлень: 7433 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1132 раз. Подякували: 1560 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:40 042013 написав: Gastarbaiter написав: Зарплата є вирішальним фактором до певного рівня. Потім вже інші речі набувають ваги: екологія, безпека, архітектура, медицина, ефективність правової системи і т.п. Наприклад, в моєму випадку якогось суттєвого виграшу по рівню споживання після переїзду не відбулося. Зарплата є вирішальним фактором до певного рівня. Потім вже інші речі набувають ваги: екологія, безпека, архітектура, медицина, ефективність правової системи і т.п. Наприклад, в моєму випадку якогось суттєвого виграшу по рівню споживання після переїзду не відбулося.



Ну, десь до 5-10 тисяч $ вона є вирішальним фактором. Після - згоден, вже ні.

Якщо у вас більше як 5 в місяць, радий за вас, чесно)

Ну, десь до 5-10 тисяч $ вона є вирішальним фактором. Після - згоден, вже ні.Якщо у вас більше як 5 в місяць, радий за вас, чесно)

Менше. Але не можу сказати, що я у чомусь втратив. Ну хіба що мінералки улюбленої тут немає. А, ну ще черги до лікарів, але це в більшості країн так. На щастя, поки що їх послугами доводиться користуватися вкрай рідко. Є, звісно, деяка локальна специфіка, до якої довелося звикнути. Крім цього не можу знайти жодного пункту, по якому я б сказав, що щось втратив чи за чимось сумую. Проте є багато чого, що змінилося на краще. Менше. Але не можу сказати, що я у чомусь втратив. Ну хіба що мінералки улюбленої тут немає. А, ну ще черги до лікарів, але це в більшості країн так. На щастя, поки що їх послугами доводиться користуватися вкрай рідко. Є, звісно, деяка локальна специфіка, до якої довелося звикнути. Крім цього не можу знайти жодного пункту, по якому я б сказав, що щось втратив чи за чимось сумую. Проте є багато чого, що змінилося на краще. Gastarbaiter Повідомлень: 2454 З нами з: 26.02.18 Подякував: 616 раз. Подякували: 376 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:47 BIGor написав: А Ви що - думаєте що аргументи написали? Якісь казки про прийми і про підсобне господарство. З тими цінами на земельні ділянки і проїзд вигідніше все одно купити готові продукти. Просто не розумію, нащо тут ця пропаганда? Ну добре вам, то лишайтесь, але нащо пропагувати як все добре і кошерно? А Ви що - думаєте що аргументи написали? Якісь казки про прийми і про підсобне господарство. З тими цінами на земельні ділянки і проїзд вигідніше все одно купити готові продукти. Просто не розумію, нащо тут ця пропаганда? Ну добре вам, то лишайтесь, але нащо пропагувати як все добре і кошерно?

Я поняв, дядько, з тобою нема смислу тут балакать) Іди собі)

Ше один проповідник "американської мрії"™ знайшовся... Гуляй)



Gastarbaiter написав: Є, звісно, деяка локальна специфіка, до якої довелося звикнути. Крім цього не можу знайти жодного пункту, по якому я б сказав, що щось втратив чи за чимось сумую. Проте є багато чого, що змінилося на краще. Є, звісно, деяка локальна специфіка, до якої довелося звикнути. Крім цього не можу знайти жодного пункту, по якому я б сказав, що щось втратив чи за чимось сумую. Проте є багато чого, що змінилося на краще.

А що можете розказати про специфіку Польщі, якщо не важко? Буду вдячний. Я поняв, дядько, з тобою нема смислу тут балакать) Іди собі)Ше один проповідник "американської мрії"™ знайшовся... Гуляй)А що можете розказати про специфіку Польщі, якщо не важко? Буду вдячний. 042013 Повідомлень: 182 З нами з: 22.07.18 Подякував: 209 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:54 042013 Якщо багато разів казати "халва", то солодко не стане.

І до твого відому, я тут нічого не пропагую, а ділюсь реальною інформацію. Це від тебе тхне дешевою пропагандою в стилі "телемарафону". BIGor

Повідомлень: 7433 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1132 раз. Подякували: 1560 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:30 042013 написав: BIGor написав: А Ви що - думаєте що аргументи написали? Якісь казки про прийми і про підсобне господарство. З тими цінами на земельні ділянки і проїзд вигідніше все одно купити готові продукти. Просто не розумію, нащо тут ця пропаганда? Ну добре вам, то лишайтесь, але нащо пропагувати як все добре і кошерно? А Ви що - думаєте що аргументи написали? Якісь казки про прийми і про підсобне господарство. З тими цінами на земельні ділянки і проїзд вигідніше все одно купити готові продукти. Просто не розумію, нащо тут ця пропаганда? Ну добре вам, то лишайтесь, але нащо пропагувати як все добре і кошерно?

Я поняв, дядько, з тобою нема смислу тут балакать) Іди собі)

Ше один проповідник "американської мрії"™ знайшовся... Гуляй)



Gastarbaiter написав: Є, звісно, деяка локальна специфіка, до якої довелося звикнути. Крім цього не можу знайти жодного пункту, по якому я б сказав, що щось втратив чи за чимось сумую. Проте є багато чого, що змінилося на краще. Є, звісно, деяка локальна специфіка, до якої довелося звикнути. Крім цього не можу знайти жодного пункту, по якому я б сказав, що щось втратив чи за чимось сумую. Проте є багато чого, що змінилося на краще.

А що можете розказати про специфіку Польщі, якщо не важко? Буду вдячний. Я поняв, дядько, з тобою нема смислу тут балакать) Іди собі)Ше один проповідник "американської мрії"™ знайшовся... Гуляй)А що можете розказати про специфіку Польщі, якщо не важко? Буду вдячний.

Трохі повернуті на пункті релігії. Хоча ні, не трохи... Одне антиаборційне законодавство, чого вартує. Трохі повернуті на пункті релігії. Хоча ні, не трохи... Одне антиаборційне законодавство, чого вартує. Bolt Повідомлень: 1754 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 117 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:33 Bolt написав: Трохі повернуті на пункті релігії. Хоча ні, не трохи... Одне антиаборційне законодавство, чого вартує. Трохі повернуті на пункті релігії. Хоча ні, не трохи... Одне антиаборційне законодавство, чого вартує.

Наскільки цей архаїчний релігійний фанатизм заважатиме жити звичайній людині, от в повсякденні?



Да, з абортами вони трошки того... В минуле чи позаминуле століття дивляться... Антипрогрес. Наскільки цей архаїчний релігійний фанатизм заважатиме жити звичайній людині, от в повсякденні?Да, з абортами вони трошки того... В минуле чи позаминуле століття дивляться... Антипрогрес. 042013 Повідомлень: 182 З нами з: 22.07.18 Подякував: 209 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 бер, 2023 20:06 042013 написав: Bolt написав: Трохі повернуті на пункті релігії. Хоча ні, не трохи... Одне антиаборційне законодавство, чого вартує. Трохі повернуті на пункті релігії. Хоча ні, не трохи... Одне антиаборційне законодавство, чого вартує.

Наскільки цей архаїчний релігійний фанатизм заважатиме жити звичайній людині, от в повсякденні?



Да, з абортами вони трошки того... В минуле чи позаминуле століття дивляться... Антипрогрес. Наскільки цей архаїчний релігійний фанатизм заважатиме жити звичайній людині, от в повсякденні?Да, з абортами вони трошки того... В минуле чи позаминуле століття дивляться... Антипрогрес.

Наскільки читав, що Польский конституційний суд, визнав верховенство польского права над унійним, і тепер їм заморозили кількість, ярдів євро допомоги від Евросоюзу,+антиунійні заяви урядовців, поляки поговорюють, що це все може закінчитися wypierpolem.(від слова wypierdalać). Взагалі правляча партія веде якусь мутну політику. Наскільки читав, що Польский конституційний суд, визнав верховенство польского права над унійним, і тепер їм заморозили кількість, ярдів євро допомоги від Евросоюзу,+антиунійні заяви урядовців, поляки поговорюють, що це все може закінчитися wypierpolem.(від слова wypierdalać). Взагалі правляча партія веде якусь мутну політику. Bolt Повідомлень: 1754 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 117 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 бер, 2023 20:12 Shaman написав: rjkz написав: andrijk777 написав: Ну порівнювати 1994 і 2023 роки - абсолютно некоректно.

В 1994 для майже будь-якого українця США був раєм на Землі. Ніхто не думав їхати мені чи ні.

Але з того часу життя в Україні сильно покращилось а США по-моєму вже не ті.

Тому не зовсім розумію навіщо тягнути сюди ці кейси з 1994 року?

По-моєму в 2014 багато виїхали, тягніть сюди свіжі кейси з 2014. Ну порівнювати 1994 і 2023 роки - абсолютно некоректно.В 1994 для майжеСША був раєм на Землі. Ніхто не думав їхати мені чи ні.Але з того часу життя в Україні сильно покращилось а США по-моєму вже не ті.Тому не зовсім розумію навіщо тягнути сюди ці кейси з 1994 року?По-моєму в 2014 багато виїхали, тягніть сюди свіжі кейси з 2014.



Пост был ответом на другой пост, утверждавший, в общем, что эмигрантам кроме как работать на тяжелой, непристижной и низкооплачиваемой работе, в США ничего не светит.

Свежее?

В 2019 году приехал львовянин в НЙ, пошел работать электриком на стройку.

24 доллара в час сходу и 27 через 3 месяца.

Полгода проработал на особом объекте, где ему платили 108-160 долларов в час.

Параллельно учился на курсах QA. Закончил, начал искать работу. Искал довольно долго - были предложнния из других городов, но не хотнл уезжать из НЙ.

Год назад нашел. 90 куе в год. К НГ получил хороший бонус и повышение зп на 20%. Годится? Пост был ответом на другой пост, утверждавший, в общем, что эмигрантам кроме как работать на тяжелой, непристижной и низкооплачиваемой работе, в США ничего не светит.Свежее?В 2019 году приехал львовянин в НЙ, пошел работать электриком на стройку.24 доллара в час сходу и 27 через 3 месяца.Полгода проработал на особом объекте, где ему платили 108-160 долларов в час.Параллельно учился на курсах QA. Закончил, начал искать работу. Искал довольно долго - были предложнния из других городов, но не хотнл уезжать из НЙ.Год назад нашел. 90 куе в год. К НГ получил хороший бонус и повышение зп на 20%. Годится?

чомусь на форумі не намагаються зрозуміти, що сказав інший форумчанин, а все одно гнуть свою лінію...



те, що спочатку доведеться працювати на некваліфікованій роботі (наприклад в Канаді)- та ви це теж не заперечуєте. й головна ідея була в тому, що спочатку доведеться почати з меншого, декому з початку. а там, якщо людина з головою потім якось проб'ється - це факт - але це час - років 10-15. - це ви теж не заперечуєте.



просто як на мене є такий момент, що якщо людина щось досягла в України та вік вже значний - то вже нема сенсу їхати. хіба що за медициною - але на дійсно якісну медицину гроші ще потрібно заробити. а так мортидж, пенсія. тоді вже краще дати дитині освіту тут, а там вже студент нехай штурмує закордон. бо часто еміграція заради дітей, а самим емігрантам важко. їхати з перспективою жити на фудстемпи в соціальному житлі - не бачу сенсу, я більше тут зароблю.



а щодо пенсії тут - то як в тому анекдоті:"дід онуку, який втикає в планшет - я в твоєму віці вже работав. онук дивиться на діда - а я в твоєму віці ще буду работати "



й коли ви наводите приклади, то треба ж розуміти, що бувають будь-які випадки, але є так річ, як статистика - яка вірогідність дуже щасливого випадку та що буває частіше всього.



й знову ж таки - мова. от ви кажете, рік інтенсивно вчили мову - клас. а в мене немає можливості вчити так мову, бо робота, діти. приймаю закид, що не можу організувати свій час , але якби я міг дозволити собі рік не працювати та оплачувати вивчення англійської - гадаю за рік би теж впорався, но то таке...



я не проти еміграції, але треба розуміти - це дуже тяжка праця роками, й тільки потім - вже такі чудові історії про досягнення - але не у всіх й людям, які роблять руками - легше. якщо ти працюєш більше головою - то залежить, саме чим ти займаєшся. а так дещо в Америці не потрібно, своїх вистачає розумників чомусь на форумі не намагаються зрозуміти, що сказав інший форумчанин, а все одно гнуть свою лінію...те, що спочатку доведеться працювати на некваліфікованій роботі (наприклад в Канаді)- та ви це теж не заперечуєте. й головна ідея була в тому, що спочатку доведеться почати з меншого, декому з початку. а там, якщо людина з головою потім якось проб'ється - це факт - але це час - років 10-15. - це ви теж не заперечуєте.просто як на мене є такий момент, що якщо людина щось досягла в України та вік вже значний - то вже нема сенсу їхати. хіба що за медициною - але на дійсно якісну медицину гроші ще потрібно заробити. а так мортидж, пенсія. тоді вже краще дати дитині освіту тут, а там вже студент нехай штурмує закордон. бо часто еміграція заради дітей, а самим емігрантам важко. їхати з перспективою жити на фудстемпи в соціальному житлі - не бачу сенсу, я більше тут зароблю.а щодо пенсії тут - то як в тому анекдоті:"дід онуку, який втикає в планшет - я в твоєму віціработав. онук дивиться на діда - а я в твоєму віцібуду работатий коли ви наводите приклади, то треба ж розуміти, що бувають будь-які випадки, але є так річ, як статистика - яка вірогідність дуже щасливого випадку та що буває частіше всього.й знову ж таки - мова. от ви кажете, рік інтенсивно вчили мову - клас. а в мене немає можливості вчити так мову, бо робота, діти. приймаю закид, що не можу організувати свій час, але якби я міг дозволити собі рік не працювати та оплачувати вивчення англійської - гадаю за рік би теж впорався, но то таке...я не проти еміграції, але треба розуміти - це дуже тяжка праця роками, й тільки потім - вже такі чудові історії про досягнення - але не у всіхй людям, які роблять руками - легше. якщо ти працюєш більше головою - то залежить, саме чим ти займаєшся. а так дещо в Америці не потрібно, своїх вистачає розумників

Слушайте, а что в том что Вы написали такого?

Я уехал в 40 с приличным +, сделал хороший такой шаг назад, в Украине мог работать несколько часов в неделю или даже месяц, имея пассивный доход. Тут я не скажу, что легко работаю. Отнюдь. Но результат меня удовлетворяет

Уехал по многим причинам, в том числе, в 2015 году пришел к выводу, что большой войне быть. Дети у нас появились позно, и они стали основной мотивацией. И тут не согласен - дети в раннем возрасте на адаптацию потратят год-два, в студенческом будет и тяжелее и больше, хотя тоже возраст отличный.

На медицину зарабатывать не надо. Есть доход - покупаешь страховку, нет - имеешь медикейд от штата. Если доход не очень большой по американским меркам, но больше, чем порог медикейда - покупаешь субсидированную страховку. В моей страховой это 20 долларов на каждого члена семьи в месяц.

С пенсией - в любом случае, это будет намного более высокий стандарт жизни нежели в Украине.Надо понимать, что для получения пенсии (и медикера - страховка для 65+) надо иметь минимум 10 лет трудового стажа и потом размер пенсии определяется по любым 3-м годам. Слушайте, а что в том что Вы написали такого?Я уехал в 40 с приличным +, сделал хороший такой шаг назад, в Украине мог работать несколько часов в неделю или даже месяц, имея пассивный доход. Тут я не скажу, что легко работаю. Отнюдь. Но результат меня удовлетворяетУехал по многим причинам, в том числе, в 2015 году пришел к выводу, что большой войне быть. Дети у нас появились позно, и они стали основной мотивацией. И тут не согласен - дети в раннем возрасте на адаптацию потратят год-два, в студенческом будет и тяжелее и больше, хотя тоже возраст отличный.На медицину зарабатывать не надо. Есть доход - покупаешь страховку, нет - имеешь медикейд от штата. Если доход не очень большой по американским меркам, но больше, чем порог медикейда - покупаешь субсидированную страховку. В моей страховой это 20 долларов на каждого члена семьи в месяц.С пенсией - в любом случае, это будет намного более высокий стандарт жизни нежели в Украине.Надо понимать, что для получения пенсии (и медикера - страховка для 65+) надо иметь минимум 10 лет трудового стажа и потом размер пенсии определяется по любым 3-м годам. rjkz

Повідомлень: 14363 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7564 раз. Подякували: 4575 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 521522523524> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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