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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 31 бер, 2023 20:51
Shaman написав: BIGor написав: Shaman написав:
я не проти еміграції, але треба розуміти - це дуже тяжка праця роками, й тільки потім - вже такі чудові історії про досягнення - але не у всіх
А на батьківщині всі виходить працюють на пів-сили і всі досягають саксесу?
В мене взагалі не вийшло ніякої різниці. Що в Україні тяжко працював, що за кордоном.
все одно не зрозуміли.
до всіх труднощів, які напевне є всюди, додається - проблеми з мовою, проблеми з розумінням місцевих реалій, можливо проблеми з наявністю освіти, головне - час
, якого в тебе менше для досягнень, бо умовно ти починаєш з початку. для людей, які нічого не досягли - останнє неактуально.
а так все теж саме
Для досягнень?
Яких?
Это если архиважное значение ходить с надутыми щеками в чистом костюме кофе пить? У меня такие знакомые в Украине есть. Заработок - не главное. Что можешь детям дать - пофиг. Жена работает на 2-х работах, чтобы добить бюджет семьи до хоть какого-то уровня. А оно ездит на работу на машине, тратя на бенз почти всю свою зарплату.
Это из той-же оперы, когда кассирша АТБ покупает себе последний яфон в кредит.
Больные на всю голову люди.
"МНе пофиг как я выгляжу на велосипеде" (ТМ rjkz)
Я и по стройке пьяных рабочих гонял и руками работал на себя (было дело). По строительству руками умею делать все или почти все, а что не умею - быстро научусь. Руководил предствавительством промышленной компании. Был манагером. Был директором своей фирмы. В начале своей трудовой деятельности купил ВАЗ 20-летний, там была сделана капиталка двигла. Все остальное не работало - тормозов не было, половина фонарей/фар не работала, передние сиденья держались на заведенных сзади ремнях безопасности,крылья и двери дырявые, дворники не работали. Все починил/заменил/заварил/покрасил. И корона не сваливалась.
И сейчас мне пофиг, что работа предусматривает не только работу головой и общение с большим количествомм людей, но и периодически работу руками. Мало того, тут тех кто умеет разобраться с почти любой технической проблемой ценят намного больше, чем тех, кто кроме свободного Инглиша (тут этим никого не удивишь) ничего не умеет.
К примеру, я своему работодателю указал на возможность экономии электроэнергии на освещении и сам сделал работу в свое рабочее время, когда появлялось время. Теперь каждый месяц работодатель экономит окло 400-500 долларов. Если на эту работу делал-бы контрактор, то взял-бя тысяч 15. Работодатель только купил материалы на 180 долларов. Это только один из эпизодов.
И для меня это нормально и для окружающих.
А если говорить о размере зароботка, то любой работяга в США заткнет за пояс практически любого "белого воротничка" из киевского офиса.
Я уж не говорю про врачей, адвокатов, инженеров и тп.
Поэтому я не совсем понимаю о каких "достижениях" Вы говорите.
Разве что ВЫ аудитор в Украине с американской зарплатой аудитора и не сможете им быть в США.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:12
rjkz написав: Shaman написав: BIGor написав:
А на батьківщині всі виходить працюють на пів-сили і всі досягають саксесу?
В мене взагалі не вийшло ніякої різниці. Що в Україні тяжко працював, що за кордоном.
все одно не зрозуміли.
до всіх труднощів, які напевне є всюди, додається - проблеми з мовою, проблеми з розумінням місцевих реалій, можливо проблеми з наявністю освіти, головне - час
, якого в тебе менше для досягнень, бо умовно ти починаєш з початку. для людей, які нічого не досягли - останнє неактуально.
а так все теж саме
Для досягнень?
Яких?
Это если архиважное значение ходить с надутыми щеками в чистом костюме кофе пить? У меня такие знакомые в Украине есть. Заработок - не главное. Что можешь детям дать - пофиг. Жена работает на 2-х работах, чтобы добить бюджет семьи до хоть какого-то уровня. А оно ездит на работу на машине, тратя на бенз почти всю свою зарплату.
Это из той-же оперы, когда кассирша АТБ покупает себе последний яфон в кредит.
Больные на всю голову люди.
"МНе пофиг как я выгляжу на велосипеде" (ТМ rjkz)
Я и по стройке пьяных рабочих гонял и руками работал на себя (было дело). По строительству руками умею делать все или почти все, а что не умею - быстро научусь. Руководил предствавительством промышленной компании. Был манагером. Был директором своей фирмы. В начале своей трудовой деятельности купил ВАЗ 20-летний, там была сделана капиталка двигла. Все остальное не работало - тормозов не было, половина фонарей/фар не работала, передние сиденья держались на заведенных сзади ремнях безопасности,крылья и двери дырявые, дворники не работали. Все починил/заменил/заварил/покрасил. И корона не сваливалась.
И сейчас мне пофиг, что работа предусматривает не только работу головой и общение с большим количествомм людей, но и периодически работу руками. Мало того, тут тех кто умеет разобраться с почти любой технической проблемой ценят намного больше, чем тех, кто кроме свободного Инглиша (тут этим никого не удивишь) ничего не умеет.
К примеру, я своему работодателю указал на возможность экономии электроэнергии на освещении и сам сделал работу в свое рабочее время, когда появлялось время. Теперь каждый месяц работодатель экономит окло 400-500 долларов. Если на эту работу делал-бы контрактор, то взял-бя тысяч 15. Работодатель только купил материалы на 180 долларов. Это только один из эпизодов.
И для меня это нормально и для окружающих.
А если говорить о размере зароботка, то любой работяга в США заткнет за пояс практически любого "белого воротничка" из киевского офиса.
Я уж не говорю про врачей, адвокатов, инженеров и тп.
Поэтому я не совсем понимаю о каких "достижениях" Вы говорите.
Разве что ВЫ аудитор в Украине с американской зарплатой аудитора и не сможете им быть в США.
якраз аудитори з американською зп напевне й зможуть працювати в США
дивиться, я начебто прямо кажу. досягнення - це зробити кар'єру. в кожного своя сфера діяльності. але я не працюю руками, не тому ще нижче за мене, а от не моє. от цифірки я можу проаналізувати, мені це цікаво. тому на вихідних я не на дачі, а інколи намагаюсь розібратися з цифрами, що НБУ публікує. тому повторити кар'єру по фінансовій лінії в мене займе значний час. а сім'ю чим утримувати?
я так розумію, що у вас є значний пасивний дохід. в мене немає. тому трохи по іншому дивимося на речі. в США непогано жити, але свою можливість я вже пропустив. й попасти в США не так вже просто - ви це питання трохи оминаєте - типу в кожного свій шлях
в мене є приклад - знайомий - англійська, американський MBA, діти отримують вищу освіту в США - а працює в України, бо там відповідну посаду просто не займе - якраз ваш умовний аудитор
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