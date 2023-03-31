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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 31 бер, 2023 20:51
Shaman написав: BIGor написав: Shaman написав:
я не проти еміграції, але треба розуміти - це дуже тяжка праця роками, й тільки потім - вже такі чудові історії про досягнення - але не у всіх
А на батьківщині всі виходить працюють на пів-сили і всі досягають саксесу?
В мене взагалі не вийшло ніякої різниці. Що в Україні тяжко працював, що за кордоном.
все одно не зрозуміли.
до всіх труднощів, які напевне є всюди, додається - проблеми з мовою, проблеми з розумінням місцевих реалій, можливо проблеми з наявністю освіти, головне - час
, якого в тебе менше для досягнень, бо умовно ти починаєш з початку. для людей, які нічого не досягли - останнє неактуально.
а так все теж саме
Для досягнень?
Яких?
Это если архиважное значение ходить с надутыми щеками в чистом костюме кофе пить? У меня такие знакомые в Украине есть. Заработок - не главное. Что можешь детям дать - пофиг. Жена работает на 2-х работах, чтобы добить бюджет семьи до хоть какого-то уровня. А оно ездит на работу на машине, тратя на бенз почти всю свою зарплату.
Это из той-же оперы, когда кассирша АТБ покупает себе последний яфон в кредит.
Больные на всю голову люди.
"МНе пофиг как я выгляжу на велосипеде" (ТМ rjkz)
Я и по стройке пьяных рабочих гонял и руками работал на себя (было дело). По строительству руками умею делать все или почти все, а что не умею - быстро научусь. Руководил предствавительством промышленной компании. Был манагером. Был директором своей фирмы. В начале своей трудовой деятельности купил ВАЗ 20-летний, там была сделана капиталка двигла. Все остальное не работало - тормозов не было, половина фонарей/фар не работала, передние сиденья держались на заведенных сзади ремнях безопасности,крылья и двери дырявые, дворники не работали. Все починил/заменил/заварил/покрасил. И корона не сваливалась.
И сейчас мне пофиг, что работа предусматривает не только работу головой и общение с большим количествомм людей, но и периодически работу руками. Мало того, тут тех кто умеет разобраться с почти любой технической проблемой ценят намного больше, чем тех, кто кроме свободного Инглиша (тут этим никого не удивишь) ничего не умеет.
К примеру, я своему работодателю указал на возможность экономии электроэнергии на освещении и сам сделал работу в свое рабочее время, когда появлялось время. Теперь каждый месяц работодатель экономит окло 400-500 долларов. Если на эту работу делал-бы контрактор, то взял-бя тысяч 15. Работодатель только купил материалы на 180 долларов. Это только один из эпизодов.
И для меня это нормально и для окружающих.
А если говорить о размере зароботка, то любой работяга в США заткнет за пояс практически любого "белого воротничка" из киевского офиса.
Я уж не говорю про врачей, адвокатов, инженеров и тп.
Поэтому я не совсем понимаю о каких "достижениях" Вы говорите.
Разве что ВЫ аудитор в Украине с американской зарплатой аудитора и не сможете им быть в США.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:12
rjkz написав: Shaman написав: BIGor написав:
А на батьківщині всі виходить працюють на пів-сили і всі досягають саксесу?
В мене взагалі не вийшло ніякої різниці. Що в Україні тяжко працював, що за кордоном.
все одно не зрозуміли.
до всіх труднощів, які напевне є всюди, додається - проблеми з мовою, проблеми з розумінням місцевих реалій, можливо проблеми з наявністю освіти, головне - час
, якого в тебе менше для досягнень, бо умовно ти починаєш з початку. для людей, які нічого не досягли - останнє неактуально.
а так все теж саме
Для досягнень?
Яких?
Это если архиважное значение ходить с надутыми щеками в чистом костюме кофе пить? У меня такие знакомые в Украине есть. Заработок - не главное. Что можешь детям дать - пофиг. Жена работает на 2-х работах, чтобы добить бюджет семьи до хоть какого-то уровня. А оно ездит на работу на машине, тратя на бенз почти всю свою зарплату.
Это из той-же оперы, когда кассирша АТБ покупает себе последний яфон в кредит.
Больные на всю голову люди.
"МНе пофиг как я выгляжу на велосипеде" (ТМ rjkz)
Я и по стройке пьяных рабочих гонял и руками работал на себя (было дело). По строительству руками умею делать все или почти все, а что не умею - быстро научусь. Руководил предствавительством промышленной компании. Был манагером. Был директором своей фирмы. В начале своей трудовой деятельности купил ВАЗ 20-летний, там была сделана капиталка двигла. Все остальное не работало - тормозов не было, половина фонарей/фар не работала, передние сиденья держались на заведенных сзади ремнях безопасности,крылья и двери дырявые, дворники не работали. Все починил/заменил/заварил/покрасил. И корона не сваливалась.
И сейчас мне пофиг, что работа предусматривает не только работу головой и общение с большим количествомм людей, но и периодически работу руками. Мало того, тут тех кто умеет разобраться с почти любой технической проблемой ценят намного больше, чем тех, кто кроме свободного Инглиша (тут этим никого не удивишь) ничего не умеет.
К примеру, я своему работодателю указал на возможность экономии электроэнергии на освещении и сам сделал работу в свое рабочее время, когда появлялось время. Теперь каждый месяц работодатель экономит окло 400-500 долларов. Если на эту работу делал-бы контрактор, то взял-бя тысяч 15. Работодатель только купил материалы на 180 долларов. Это только один из эпизодов.
И для меня это нормально и для окружающих.
А если говорить о размере зароботка, то любой работяга в США заткнет за пояс практически любого "белого воротничка" из киевского офиса.
Я уж не говорю про врачей, адвокатов, инженеров и тп.
Поэтому я не совсем понимаю о каких "достижениях" Вы говорите.
Разве что ВЫ аудитор в Украине с американской зарплатой аудитора и не сможете им быть в США.
якраз аудитори з американською зп напевне й зможуть працювати в США
дивиться, я начебто прямо кажу. досягнення - це зробити кар'єру. в кожного своя сфера діяльності. але я не працюю руками, не тому ще нижче за мене, а от не моє. от цифірки я можу проаналізувати, мені це цікаво. тому на вихідних я не на дачі, а інколи намагаюсь розібратися з цифрами, що НБУ публікує. тому повторити кар'єру по фінансовій лінії в мене займе значний час. а сім'ю чим утримувати?
я так розумію, що у вас є значний пасивний дохід. в мене немає. тому трохи по іншому дивимося на речі. в США непогано жити, але свою можливість я вже пропустив. й попасти в США не так вже просто - ви це питання трохи оминаєте - типу в кожного свій шлях
в мене є приклад - знайомий - англійська, американський MBA, діти отримують вищу освіту в США - а працює в України, бо там відповідну посаду просто не займе - якраз ваш умовний аудитор
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:37
042013 написав:
А що можете розказати про специфіку Польщі, якщо не важко? Буду вдячний.
Рано починають, рано закінчують. Після 14-15 години частини людей вже на місці немає - поїхали додому. Призначити початок якогось заходу/майстеркласу/екскурсії у вихідні на 8 чи 9 ранку - легко!
Знайти непорізаний хліб в упаковці - той ще квест. В магазині при покупці ковбаси чи сиру на вагу не встигнеш сказати, щоб не різали - через секунду вже порубають на прозорі скибочки.
Ще є деякі особливості дорожнього руху. Мигаючого зеленого немає, одразу вмикається жовте. При цьому виїзд на жовте - це вже штраф, хиба що немає можливості безпечно зупинитися. Але "безпечно" чи ні - це вже на суб'єктивний розсуд, особливо коли їдеш 70 і жовте вмикається, коли до перехрестя 20 метрів. Також є така штука, як випередження на пішохідному переході. Але випередження в Польщі - це не тільки виїзд на зустрічну смугу. Тобто штраф можна дістати навіть на дорозі з 2 рядами в один бік, коли 2 машини їдуть поруч і у однієї бампер буде на 10 см попереду іншої. Роблять з дрона "фотофініш" і привіт.
Гучні вечірки до ранку чомусь нікому не заважають. В будинку навпроти в одній з квартир лунає музика, сусідам, судячи з усього, це не заважає. Хоча майже у кожній квартирі діти.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 22:09
Gastarbaiter написав:
Рано починають, рано закінчують. Після 14-15 години частини людей вже на місці немає - поїхали додому. Призначити початок якогось заходу/майстеркласу/екскурсії у вихідні на 8 чи 9 ранку - легко!
Знайти непорізаний хліб в упаковці - той ще квест. В магазині при покупці ковбаси чи сиру на вагу не встигнеш сказати, щоб не різали - через секунду вже порубають на прозорі скибочки.
Ще є деякі особливості дорожнього руху. Мигаючого зеленого немає
, одразу вмикається жовте. При цьому виїзд на жовте - це вже штраф,
хиба що немає можливості безпечно зупинитися. Але "безпечно" чи ні - це вже на суб'єктивний розсуд, особливо коли їдеш 70 і жовте вмикається, коли до перехрестя 20 метрів. Також є така штука, як випередження на пішохідному переході. Але випередження в Польщі - це не тільки виїзд на зустрічну смугу. Тобто штраф можна дістати навіть на дорозі з 2 рядами в один бік, коли 2 машини їдуть поруч і у однієї бампер буде на 10 см попереду іншої. Роблять з дрона "фотофініш" і привіт.
Гучні вечірки до ранку чомусь нікому не заважають. В будинку навпроти в одній з квартир лунає музика, сусідам, судячи з усього, це не заважає. Хоча майже у кожній квартирі діти.
Просто жах! Я як дійсно нормальній людині там їздити...
Для довідки з ПДД Польщі:"Зелений сигнал - дозволяє в'їзд або виїзд за сигнальним пристроєм.
Червоний сигнал - в'їзд заборонено або в'їзд за сигнальним пристроєм.
Жовтий сигнал - за світлофор в'їзд заборонено.
Це також означає, що ось-ось загориться червоне світло".
Про випередження на пішоходному переході: "Kierowcy doskonale wiedzą
, że nie można wyprzedzać na przejściu dla pieszych, a także bezpośrednio przed nim. Niestety nie zdają sobie z tego sprawy, jak często to wykroczenie popełniają"
Може хто не зрозумів наведене вище: "Водії чудово знають, що не можна обганяти на пішохідному переході,
а також безпосередньо перед ним. На жаль, вони не усвідомлюють, як часто вчиняють це правопорушення."
Блін, я ж здригувся: і як мені вдавалося їздити за кермом свого авто дорогами Варшави, Любліна, Жешува, Кракова, Бєлько-Бьяла, Щирка, Вісли, Закопанє і інших багатьох міст Польші: там же зеление світло не миготить... ще й ковбасу нарізають... жах...
Блін, нашим людям ще вчити та вчити поляків.... Дикуни ж вони...P.S.
Ех, ще б навчити американців прибрати 4 (ЧОТИРИ) знаки STOP з перехресть (з кожного з 4-х напрямків - знак STOP), австрійців прибрати з вулиць міст знаки "30", та турків прибрати найрозповсюджені знаки обмеження швидкості з незвичною нам цифрою "82
"...
Можна було б жити...
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