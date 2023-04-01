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#<1 ... 521522523524 Додано: П'ят 31 бер, 2023 20:51 Shaman написав: BIGor написав: Shaman написав: я не проти еміграції, але треба розуміти - це дуже тяжка праця роками, й тільки потім - вже такі чудові історії про досягнення - але не у всіх я не проти еміграції, але треба розуміти - це дуже тяжка праця роками, й тільки потім - вже такі чудові історії про досягнення - але не у всіх

А на батьківщині всі виходить працюють на пів-сили і всі досягають саксесу?

В мене взагалі не вийшло ніякої різниці. Що в Україні тяжко працював, що за кордоном. А на батьківщині всі виходить працюють на пів-сили і всі досягають саксесу?В мене взагалі не вийшло ніякої різниці. Що в Україні тяжко працював, що за кордоном.

все одно не зрозуміли.



до всіх труднощів, які напевне є всюди, додається - проблеми з мовою, проблеми з розумінням місцевих реалій, можливо проблеми з наявністю освіти, головне - час, якого в тебе менше для досягнень, бо умовно ти починаєш з початку. для людей, які нічого не досягли - останнє неактуально.



а так все теж саме все одно не зрозуміли.до всіх труднощів, які напевне є всюди, додається - проблеми з мовою, проблеми з розумінням місцевих реалій, можливо проблеми з наявністю освіти,, якого в тебе менше для досягнень, бо умовно ти починаєш з початку. для людей, які нічого не досягли - останнє неактуально.а так все теж саме



Для досягнень?

Яких?

Это если архиважное значение ходить с надутыми щеками в чистом костюме кофе пить? У меня такие знакомые в Украине есть. Заработок - не главное. Что можешь детям дать - пофиг. Жена работает на 2-х работах, чтобы добить бюджет семьи до хоть какого-то уровня. А оно ездит на работу на машине, тратя на бенз почти всю свою зарплату.

Это из той-же оперы, когда кассирша АТБ покупает себе последний яфон в кредит.

Больные на всю голову люди.

"МНе пофиг как я выгляжу на велосипеде" (ТМ rjkz)

Я и по стройке пьяных рабочих гонял и руками работал на себя (было дело). По строительству руками умею делать все или почти все, а что не умею - быстро научусь. Руководил предствавительством промышленной компании. Был манагером. Был директором своей фирмы. В начале своей трудовой деятельности купил ВАЗ 20-летний, там была сделана капиталка двигла. Все остальное не работало - тормозов не было, половина фонарей/фар не работала, передние сиденья держались на заведенных сзади ремнях безопасности,крылья и двери дырявые, дворники не работали. Все починил/заменил/заварил/покрасил. И корона не сваливалась.

И сейчас мне пофиг, что работа предусматривает не только работу головой и общение с большим количествомм людей, но и периодически работу руками. Мало того, тут тех кто умеет разобраться с почти любой технической проблемой ценят намного больше, чем тех, кто кроме свободного Инглиша (тут этим никого не удивишь) ничего не умеет.

К примеру, я своему работодателю указал на возможность экономии электроэнергии на освещении и сам сделал работу в свое рабочее время, когда появлялось время. Теперь каждый месяц работодатель экономит окло 400-500 долларов. Если на эту работу делал-бы контрактор, то взял-бя тысяч 15. Работодатель только купил материалы на 180 долларов. Это только один из эпизодов.

И для меня это нормально и для окружающих.

А если говорить о размере зароботка, то любой работяга в США заткнет за пояс практически любого "белого воротничка" из киевского офиса.

Я уж не говорю про врачей, адвокатов, инженеров и тп.

Поэтому я не совсем понимаю о каких "достижениях" Вы говорите.

Разве что ВЫ аудитор в Украине с американской зарплатой аудитора и не сможете им быть в США. Для досягнень?Яких?Это если архиважное значение ходить с надутыми щеками в чистом костюме кофе пить? У меня такие знакомые в Украине есть. Заработок - не главное. Что можешь детям дать - пофиг. Жена работает на 2-х работах, чтобы добить бюджет семьи до хоть какого-то уровня. А оно ездит на работу на машине, тратя на бенз почти всю свою зарплату.Это из той-же оперы, когда кассирша АТБ покупает себе последний яфон в кредит.Больные на всю голову люди."МНе пофиг как я выгляжу на велосипеде" (ТМ rjkz)Я и по стройке пьяных рабочих гонял и руками работал на себя (было дело). По строительству руками умею делать все или почти все, а что не умею - быстро научусь. Руководил предствавительством промышленной компании. Был манагером. Был директором своей фирмы. В начале своей трудовой деятельности купил ВАЗ 20-летний, там была сделана капиталка двигла. Все остальное не работало - тормозов не было, половина фонарей/фар не работала, передние сиденья держались на заведенных сзади ремнях безопасности,крылья и двери дырявые, дворники не работали. Все починил/заменил/заварил/покрасил. И корона не сваливалась.И сейчас мне пофиг, что работа предусматривает не только работу головой и общение с большим количествомм людей, но и периодически работу руками. Мало того, тут тех кто умеет разобраться с почти любой технической проблемой ценят намного больше, чем тех, кто кроме свободного Инглиша (тут этим никого не удивишь) ничего не умеет.К примеру, я своему работодателю указал на возможность экономии электроэнергии на освещении и сам сделал работу в свое рабочее время, когда появлялось время. Теперь каждый месяц работодатель экономит окло 400-500 долларов. Если на эту работу делал-бы контрактор, то взял-бя тысяч 15. Работодатель только купил материалы на 180 долларов. Это только один из эпизодов.И для меня это нормально и для окружающих.А если говорить о размере зароботка, то любой работяга в США заткнет за пояс практически любого "белого воротничка" из киевского офиса.Я уж не говорю про врачей, адвокатов, инженеров и тп.Поэтому я не совсем понимаю о каких "достижениях" Вы говорите.Разве что ВЫ аудитор в Украине с американской зарплатой аудитора и не сможете им быть в США. rjkz

Повідомлень: 14367 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7565 раз. Подякували: 4576 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:12 rjkz написав: Shaman написав: BIGor написав: А на батьківщині всі виходить працюють на пів-сили і всі досягають саксесу?

В мене взагалі не вийшло ніякої різниці. Що в Україні тяжко працював, що за кордоном. А на батьківщині всі виходить працюють на пів-сили і всі досягають саксесу?В мене взагалі не вийшло ніякої різниці. Що в Україні тяжко працював, що за кордоном.

все одно не зрозуміли.



до всіх труднощів, які напевне є всюди, додається - проблеми з мовою, проблеми з розумінням місцевих реалій, можливо проблеми з наявністю освіти, головне - час, якого в тебе менше для досягнень, бо умовно ти починаєш з початку. для людей, які нічого не досягли - останнє неактуально.



а так все теж саме все одно не зрозуміли.до всіх труднощів, які напевне є всюди, додається - проблеми з мовою, проблеми з розумінням місцевих реалій, можливо проблеми з наявністю освіти,, якого в тебе менше для досягнень, бо умовно ти починаєш з початку. для людей, які нічого не досягли - останнє неактуально.а так все теж саме



Для досягнень?

Яких?

Это если архиважное значение ходить с надутыми щеками в чистом костюме кофе пить? У меня такие знакомые в Украине есть. Заработок - не главное. Что можешь детям дать - пофиг. Жена работает на 2-х работах, чтобы добить бюджет семьи до хоть какого-то уровня. А оно ездит на работу на машине, тратя на бенз почти всю свою зарплату.

Это из той-же оперы, когда кассирша АТБ покупает себе последний яфон в кредит.

Больные на всю голову люди.

"МНе пофиг как я выгляжу на велосипеде" (ТМ rjkz)

Я и по стройке пьяных рабочих гонял и руками работал на себя (было дело). По строительству руками умею делать все или почти все, а что не умею - быстро научусь. Руководил предствавительством промышленной компании. Был манагером. Был директором своей фирмы. В начале своей трудовой деятельности купил ВАЗ 20-летний, там была сделана капиталка двигла. Все остальное не работало - тормозов не было, половина фонарей/фар не работала, передние сиденья держались на заведенных сзади ремнях безопасности,крылья и двери дырявые, дворники не работали. Все починил/заменил/заварил/покрасил. И корона не сваливалась.

И сейчас мне пофиг, что работа предусматривает не только работу головой и общение с большим количествомм людей, но и периодически работу руками. Мало того, тут тех кто умеет разобраться с почти любой технической проблемой ценят намного больше, чем тех, кто кроме свободного Инглиша (тут этим никого не удивишь) ничего не умеет.

К примеру, я своему работодателю указал на возможность экономии электроэнергии на освещении и сам сделал работу в свое рабочее время, когда появлялось время. Теперь каждый месяц работодатель экономит окло 400-500 долларов. Если на эту работу делал-бы контрактор, то взял-бя тысяч 15. Работодатель только купил материалы на 180 долларов. Это только один из эпизодов.

И для меня это нормально и для окружающих.

А если говорить о размере зароботка, то любой работяга в США заткнет за пояс практически любого "белого воротничка" из киевского офиса.

Я уж не говорю про врачей, адвокатов, инженеров и тп.

Поэтому я не совсем понимаю о каких "достижениях" Вы говорите.

Разве что ВЫ аудитор в Украине с американской зарплатой аудитора и не сможете им быть в США. Для досягнень?Яких?Это если архиважное значение ходить с надутыми щеками в чистом костюме кофе пить? У меня такие знакомые в Украине есть. Заработок - не главное. Что можешь детям дать - пофиг. Жена работает на 2-х работах, чтобы добить бюджет семьи до хоть какого-то уровня. А оно ездит на работу на машине, тратя на бенз почти всю свою зарплату.Это из той-же оперы, когда кассирша АТБ покупает себе последний яфон в кредит.Больные на всю голову люди."МНе пофиг как я выгляжу на велосипеде" (ТМ rjkz)Я и по стройке пьяных рабочих гонял и руками работал на себя (было дело). По строительству руками умею делать все или почти все, а что не умею - быстро научусь. Руководил предствавительством промышленной компании. Был манагером. Был директором своей фирмы. В начале своей трудовой деятельности купил ВАЗ 20-летний, там была сделана капиталка двигла. Все остальное не работало - тормозов не было, половина фонарей/фар не работала, передние сиденья держались на заведенных сзади ремнях безопасности,крылья и двери дырявые, дворники не работали. Все починил/заменил/заварил/покрасил. И корона не сваливалась.И сейчас мне пофиг, что работа предусматривает не только работу головой и общение с большим количествомм людей, но и периодически работу руками. Мало того, тут тех кто умеет разобраться с почти любой технической проблемой ценят намного больше, чем тех, кто кроме свободного Инглиша (тут этим никого не удивишь) ничего не умеет.К примеру, я своему работодателю указал на возможность экономии электроэнергии на освещении и сам сделал работу в свое рабочее время, когда появлялось время. Теперь каждый месяц работодатель экономит окло 400-500 долларов. Если на эту работу делал-бы контрактор, то взял-бя тысяч 15. Работодатель только купил материалы на 180 долларов. Это только один из эпизодов.И для меня это нормально и для окружающих.А если говорить о размере зароботка, то любой работяга в США заткнет за пояс практически любого "белого воротничка" из киевского офиса.Я уж не говорю про врачей, адвокатов, инженеров и тп.Поэтому я не совсем понимаю о каких "достижениях" Вы говорите.Разве что ВЫ аудитор в Украине с американской зарплатой аудитора и не сможете им быть в США.

якраз аудитори з американською зп напевне й зможуть працювати в США



дивиться, я начебто прямо кажу. досягнення - це зробити кар'єру. в кожного своя сфера діяльності. але я не працюю руками, не тому ще нижче за мене, а от не моє. от цифірки я можу проаналізувати, мені це цікаво. тому на вихідних я не на дачі, а інколи намагаюсь розібратися з цифрами, що НБУ публікує. тому повторити кар'єру по фінансовій лінії в мене займе значний час. а сім'ю чим утримувати?



я так розумію, що у вас є значний пасивний дохід. в мене немає. тому трохи по іншому дивимося на речі. в США непогано жити, але свою можливість я вже пропустив. й попасти в США не так вже просто - ви це питання трохи оминаєте - типу в кожного свій шлях



в мене є приклад - знайомий - англійська, американський MBA, діти отримують вищу освіту в США - а працює в України, бо там відповідну посаду просто не займе - якраз ваш умовний аудитор якраз аудитори з американською зп напевне й зможуть працювати в СШАдивиться, я начебто прямо кажу. досягнення - це зробити кар'єру. в кожного своя сфера діяльності. але я не працюю руками, не тому ще нижче за мене, а от не моє. от цифірки я можу проаналізувати, мені це цікаво. тому на вихідних я не на дачі, а інколи намагаюсь розібратися з цифрами, що НБУ публікує. тому повторити кар'єру по фінансовій лінії в мене займе значний час. а сім'ю чим утримувати?я так розумію, що у вас є значний пасивний дохід. в мене немає. тому трохи по іншому дивимося на речі. в США непогано жити, але свою можливість я вже пропустив. й попасти в США не так вже просто - ви це питання трохи оминаєте - типу в кожного свій шляхв мене є приклад - знайомий - англійська, американський MBA, діти отримують вищу освіту в США - а працює в України, бо там відповідну посаду просто не займе - якраз ваш умовний аудитор Shaman

Повідомлень: 2941 З нами з: 29.09.19 Подякував: 400 раз. Подякували: 888 раз. Профіль 1 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:37 042013 написав: А що можете розказати про специфіку Польщі, якщо не важко? Буду вдячний. А що можете розказати про специфіку Польщі, якщо не важко? Буду вдячний.

Рано починають, рано закінчують. Після 14-15 години частини людей вже на місці немає - поїхали додому. Призначити початок якогось заходу/майстеркласу/екскурсії у вихідні на 8 чи 9 ранку - легко!

Знайти непорізаний хліб в упаковці - той ще квест. В магазині при покупці ковбаси чи сиру на вагу не встигнеш сказати, щоб не різали - через секунду вже порубають на прозорі скибочки.

Ще є деякі особливості дорожнього руху. Мигаючого зеленого немає, одразу вмикається жовте. При цьому виїзд на жовте - це вже штраф, хиба що немає можливості безпечно зупинитися. Але "безпечно" чи ні - це вже на суб'єктивний розсуд, особливо коли їдеш 70 і жовте вмикається, коли до перехрестя 20 метрів. Також є така штука, як випередження на пішохідному переході. Але випередження в Польщі - це не тільки виїзд на зустрічну смугу. Тобто штраф можна дістати навіть на дорозі з 2 рядами в один бік, коли 2 машини їдуть поруч і у однієї бампер буде на 10 см попереду іншої. Роблять з дрона "фотофініш" і привіт.

Гучні вечірки до ранку чомусь нікому не заважають. В будинку навпроти в одній з квартир лунає музика, сусідам, судячи з усього, це не заважає. Хоча майже у кожній квартирі діти. Рано починають, рано закінчують. Після 14-15 години частини людей вже на місці немає - поїхали додому. Призначити початок якогось заходу/майстеркласу/екскурсії у вихідні на 8 чи 9 ранку - легко!Знайти непорізаний хліб в упаковці - той ще квест. В магазині при покупці ковбаси чи сиру на вагу не встигнеш сказати, щоб не різали - через секунду вже порубають на прозорі скибочки.Ще є деякі особливості дорожнього руху. Мигаючого зеленого немає, одразу вмикається жовте. При цьому виїзд на жовте - це вже штраф, хиба що немає можливості безпечно зупинитися. Але "безпечно" чи ні - це вже на суб'єктивний розсуд, особливо коли їдеш 70 і жовте вмикається, коли до перехрестя 20 метрів. Також є така штука, як випередження на пішохідному переході. Але випередження в Польщі - це не тільки виїзд на зустрічну смугу. Тобто штраф можна дістати навіть на дорозі з 2 рядами в один бік, коли 2 машини їдуть поруч і у однієї бампер буде на 10 см попереду іншої. Роблять з дрона "фотофініш" і привіт.Гучні вечірки до ранку чомусь нікому не заважають. В будинку навпроти в одній з квартир лунає музика, сусідам, судячи з усього, це не заважає. Хоча майже у кожній квартирі діти. Gastarbaiter Повідомлень: 2455 З нами з: 26.02.18 Подякував: 616 раз. Подякували: 378 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 кві, 2023 00:43 Wisznia2021 написав: rjkz написав: Wisznia2021 написав: Я поняла, в чем моя ошибка:))- я думала, что дети УЧАТСЯ , а дети просто сидят( читай: штаны протирают) вместе с немецкими детьми. Но вы тоже могли бы уточнить, что они просто " присутствуют" в классе. Хотя, в этом тоже есть момент обучения: hören, так сказать. Я поняла, в чем моя ошибка:))- я думала, что дети УЧАТСЯ , а дети просто сидят( читай: штаны протирают) вместе с немецкими детьми. Но вы тоже могли бы уточнить, что они просто " присутствуют" в классе. Хотя, в этом тоже есть момент обучения: hören, так сказать.



Почему?

Я привел пример - мои дети стартовали с американского НЕ"интеграционного" класса в обычной паблик скул с рейтингом 8/10.

Просто первые годы были нелегкими.

Сейчас учеба идет нормально. Почему?Я привел пример - мои дети стартовали с американского НЕ"интеграционного" класса в обычной паблик скул с рейтингом 8/10.Просто первые годы были нелегкими.Сейчас учеба идет нормально.

Ви готувались і дітей готували. І чесно писали, які проблеми були в школі у дітей- і це нормально. Ненормально - коли розказуємо гарну саксес сторі і мовчимо про те, якою ціною це щастя добувалося. Коли пишемо, що українські діти ВЧАТЬСЯ з німцями в одному класі. Але ж вони тільки мові вчаться в одному класі в тому числі з африканськими і арабськими, і ромськими дітьми. І за друзів теж мають тільки( поки що) африканських, азіатських дітей. Ви готувались і дітей готували. І чесно писали, які проблеми були в школі у дітей- і це нормально. Ненормально - коли розказуємо гарну саксес сторі і мовчимо про те, якою ціною це щастя добувалося. Коли пишемо, що українські діти ВЧАТЬСЯ з німцями в одному класі. Але ж вони тільки мові вчаться в одному класі в тому числі з африканськими і арабськими, і ромськими дітьми. І за друзів теж мають тільки( поки що) африканських, азіатських дітей.



Я вот читаю некоторых, которым все что-то не так в забугорье - то язык надо учить, то работать надо, то менталитет.

Я не знаю, у меня много чего в жизни складывалось через преодоление.

На меня мало что сваливалось само.

В институте не лафа была - как пример, чтобы выйти на одну из сессий, была неделя, что в общей сложности спал 9 часов.

К 4-му курсу чуть полегче стало, но ночами чертежи чертить - как норма.

И засыпаешь, а тебе сниться, что чертишь или расчет фермы из железобетона.

На работу пошел после института по объяве в авизо - мастером (самая нижняя ИТР должность на стройке) на 80 грн в месяц. Да, менее года взяло чтобы побыть прорабом и стать начальником участка с 300 уе в месяц (97 год). Но я объекты вел круглосуточно практически. Не нашару мне платили неплохие по тем меркам деньги. И ни один объект не сдал не вовремя, некоторые досрочно. Причем в это никто не верил, что возможно.

И когда все на фирме удивлялись моей стремительной карьере, я уволился.

Почему?!!! Да потому что мне там больше нечего было делать.

Останься я там и до седых волос работал-бы за зарплату, гоняя рабочих.

А искать другую работу, работая почти без выходных и приходя домой в 11 ночи как-то не получалось.

Полгода был без работы. Зарабатывал тем, что в гараже варил металлоизделия.

Потом увидел возможность пробиться в другую сферу. Но для этого пришлось идти менеджером на 80 долларов в месяц, чтобы через полгода стать руководителем представительства и зарабатывать до 1500 уе (это 99 год). При этом и клиентов нарабатывал и договора заключал с предприятиями с которыми до меня 8 лет не могли договориться. И логистикой занимался. А приходилось и самому продукцию принимать-отгружать. Тогда первый раз сорвал спину.

И потом работал когда уже на себя - и на объекты по ночам и выходные выезжал и сметы до 4х утра с клиентами на телефоне делал. И бандитами меня пугать пытались и налоговая наезжала.

Блин, да сейчас это как сюр это все вспоминаю.

И когда надо было напрячься, чтобы и Инглиш выучить и готовиться к эмиграции, то ничего сверхестественного в этом для меня не было.

Поэтому мне трудно понять людей, которые хотят чего-то в жизни, но не хотят/не готовы приложить для этого усилия или преодолеть препятствия. Самое главное преодоление - это преодолеть себя. Свою лень. Свою инертность. Лень - полезное качество. В меру. Не хочешь махать всю жизнь лопатой - поработай головой, чтобы придумать как это не делать. Не хочешь работать всю жизнь на дядю - поработай так, чтобы другие на тебя работали. Это тоже от лени. От здоровой лени. А не от такой, как тут некоторые продвигают.

Но и ценить себя надо. И результат своего труда. Когда депутат вместо того, чтобы с тобой рассчитаться, натравливает на тебя налоговую. Или когда тебе сама налоговая открытым текстом говорит, что ты должен мухлевать, чтобы они приняли отчет по НДС.

Поэтому мне очень понятно о чем говорил тот тракдрайвер из Канады.

В США, если ты работаешь - зарабатываешь. Работодатель хочет, чтобы ты работал более 8 часов в день и в выходные? - не вопрос, только он ОБЯЗАН заплатить овертайм за каждый час свыше 40 часов в неделю или за часы выше 10 часов в день по полуторному рейту. Не имеет права не заплатить.

Если работодатель не хочет платить овертайм, звонок прозвенел - бай-бай.

Да тут врачи со своим бизнесом не хотят трубку снять в нерабочее время или выходной. Захотели - закрыли офис, персоналу отгулы, уехали на Багамы на неделю.

На меня тут поставщик наорал, когда я не проникшись духом работы только в рабочее время, посмел ему через час после окончания рабочего дня заказ скинуть, а когда он не подтвердил, как обычно, имел наглость позвонить спросить или он видел мой заказ.

Упираются рогом только ньюкамеры в первые несколько лет. Потому что нашему человеку в диковинку, что можно покрыть все свои расходы и еще наскирдовать несколько куе в месяц. Потом успокаиваются, подтягивают язык (сегодня присутствовал на переговорах, кстати, кроме меня (мне немного пришлось говорить) было 4 человека, говорили вперемежку, 2 чистых американца и 2 бывших наших, не очень быстро, нормально, понял около 80%. Когда только приехал, для меня это был-бы "шум моря"), находят со временем работу, где платят сопоставимые деньги, но работать не напряжно.

Так что трудности, в моем понимании, есть везде, их преодолевать - это естественнно и нормально. По-другому у меня не было. Вот и удивляюсь некоторым.

Сорри за многобуквие. Я вот читаю некоторых, которым все что-то не так в забугорье - то язык надо учить, то работать надо, то менталитет.Я не знаю, у меня много чего в жизни складывалось через преодоление.На меня мало что сваливалось само.В институте не лафа была - как пример, чтобы выйти на одну из сессий, была неделя, что в общей сложности спал 9 часов.К 4-му курсу чуть полегче стало, но ночами чертежи чертить - как норма.И засыпаешь, а тебе сниться, что чертишь или расчет фермы из железобетона.На работу пошел после института по объяве в авизо - мастером (самая нижняя ИТР должность на стройке) на 80 грн в месяц. Да, менее года взяло чтобы побыть прорабом и стать начальником участка с 300 уе в месяц (97 год). Но я объекты вел круглосуточно практически. Не нашару мне платили неплохие по тем меркам деньги. И ни один объект не сдал не вовремя, некоторые досрочно. Причем в это никто не верил, что возможно.И когда все на фирме удивлялись моей стремительной карьере, я уволился.Почему?!!! Да потому что мне там больше нечего было делать.Останься я там и до седых волос работал-бы за зарплату, гоняя рабочих.А искать другую работу, работая почти без выходных и приходя домой в 11 ночи как-то не получалось.Полгода был без работы. Зарабатывал тем, что в гараже варил металлоизделия.Потом увидел возможность пробиться в другую сферу. Но для этого пришлось идти менеджером на 80 долларов в месяц, чтобы через полгода стать руководителем представительства и зарабатывать до 1500 уе (это 99 год). При этом и клиентов нарабатывал и договора заключал с предприятиями с которыми до меня 8 лет не могли договориться. И логистикой занимался. А приходилось и самому продукцию принимать-отгружать. Тогда первый раз сорвал спину.И потом работал когда уже на себя - и на объекты по ночам и выходные выезжал и сметы до 4х утра с клиентами на телефоне делал. И бандитами меня пугать пытались и налоговая наезжала.Блин, да сейчас это как сюр это все вспоминаю.И когда надо было напрячься, чтобы и Инглиш выучить и готовиться к эмиграции, то ничего сверхестественного в этом для меня не было.Поэтому мне трудно понять людей, которые хотят чего-то в жизни, но не хотят/не готовы приложить для этого усилия или преодолеть препятствия. Самое главное преодоление - это преодолеть себя. Свою лень. Свою инертность. Лень - полезное качество. В меру. Не хочешь махать всю жизнь лопатой - поработай головой, чтобы придумать как это не делать. Не хочешь работать всю жизнь на дядю - поработай так, чтобы другие на тебя работали. Это тоже от лени. От здоровой лени. А не от такой, как тут некоторые продвигают.Но и ценить себя надо. И результат своего труда. Когда депутат вместо того, чтобы с тобой рассчитаться, натравливает на тебя налоговую. Или когда тебе сама налоговая открытым текстом говорит, что ты должен мухлевать, чтобы они приняли отчет по НДС.Поэтому мне очень понятно о чем говорил тот тракдрайвер из Канады.В США, если ты работаешь - зарабатываешь. Работодатель хочет, чтобы ты работал более 8 часов в день и в выходные? - не вопрос, только он ОБЯЗАН заплатить овертайм за каждый час свыше 40 часов в неделю или за часы выше 10 часов в день по полуторному рейту. Не имеет права не заплатить.Если работодатель не хочет платить овертайм, звонок прозвенел - бай-бай.Да тут врачи со своим бизнесом не хотят трубку снять в нерабочее время или выходной. Захотели - закрыли офис, персоналу отгулы, уехали на Багамы на неделю.На меня тут поставщик наорал, когда я не проникшись духом работы только в рабочее время, посмел ему через час после окончания рабочего дня заказ скинуть, а когда он не подтвердил, как обычно, имел наглость позвонить спросить или он видел мой заказ.Упираются рогом только ньюкамеры в первые несколько лет. Потому что нашему человеку в диковинку, что можно покрыть все свои расходы и еще наскирдовать несколько куе в месяц. Потом успокаиваются, подтягивают язык (сегодня присутствовал на переговорах, кстати, кроме меня (мне немного пришлось говорить) было 4 человека, говорили вперемежку, 2 чистых американца и 2 бывших наших, не очень быстро, нормально, понял около 80%. Когда только приехал, для меня это был-бы "шум моря"), находят со временем работу, где платят сопоставимые деньги, но работать не напряжно.Так что трудности, в моем понимании, есть везде, их преодолевать - это естественнно и нормально. По-другому у меня не было. Вот и удивляюсь некоторым.Сорри за многобуквие. rjkz

Повідомлень: 14367 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7565 раз. Подякували: 4576 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 кві, 2023 01:11 Shaman написав: rjkz написав: Shaman написав: все одно не зрозуміли.



до всіх труднощів, які напевне є всюди, додається - проблеми з мовою, проблеми з розумінням місцевих реалій, можливо проблеми з наявністю освіти, головне - час, якого в тебе менше для досягнень, бо умовно ти починаєш з початку. для людей, які нічого не досягли - останнє неактуально.



а так все теж саме все одно не зрозуміли.до всіх труднощів, які напевне є всюди, додається - проблеми з мовою, проблеми з розумінням місцевих реалій, можливо проблеми з наявністю освіти,, якого в тебе менше для досягнень, бо умовно ти починаєш з початку. для людей, які нічого не досягли - останнє неактуально.а так все теж саме



Для досягнень?

Яких?

Это если архиважное значение ходить с надутыми щеками в чистом костюме кофе пить? У меня такие знакомые в Украине есть. Заработок - не главное. Что можешь детям дать - пофиг. Жена работает на 2-х работах, чтобы добить бюджет семьи до хоть какого-то уровня. А оно ездит на работу на машине, тратя на бенз почти всю свою зарплату.

Это из той-же оперы, когда кассирша АТБ покупает себе последний яфон в кредит.

Больные на всю голову люди.

"МНе пофиг как я выгляжу на велосипеде" (ТМ rjkz)

Я и по стройке пьяных рабочих гонял и руками работал на себя (было дело). По строительству руками умею делать все или почти все, а что не умею - быстро научусь. Руководил предствавительством промышленной компании. Был манагером. Был директором своей фирмы. В начале своей трудовой деятельности купил ВАЗ 20-летний, там была сделана капиталка двигла. Все остальное не работало - тормозов не было, половина фонарей/фар не работала, передние сиденья держались на заведенных сзади ремнях безопасности,крылья и двери дырявые, дворники не работали. Все починил/заменил/заварил/покрасил. И корона не сваливалась.

И сейчас мне пофиг, что работа предусматривает не только работу головой и общение с большим количествомм людей, но и периодически работу руками. Мало того, тут тех кто умеет разобраться с почти любой технической проблемой ценят намного больше, чем тех, кто кроме свободного Инглиша (тут этим никого не удивишь) ничего не умеет.

К примеру, я своему работодателю указал на возможность экономии электроэнергии на освещении и сам сделал работу в свое рабочее время, когда появлялось время. Теперь каждый месяц работодатель экономит окло 400-500 долларов. Если на эту работу делал-бы контрактор, то взял-бя тысяч 15. Работодатель только купил материалы на 180 долларов. Это только один из эпизодов.

И для меня это нормально и для окружающих.

А если говорить о размере зароботка, то любой работяга в США заткнет за пояс практически любого "белого воротничка" из киевского офиса.

Я уж не говорю про врачей, адвокатов, инженеров и тп.

Поэтому я не совсем понимаю о каких "достижениях" Вы говорите.

Разве что ВЫ аудитор в Украине с американской зарплатой аудитора и не сможете им быть в США. Для досягнень?Яких?Это если архиважное значение ходить с надутыми щеками в чистом костюме кофе пить? У меня такие знакомые в Украине есть. Заработок - не главное. Что можешь детям дать - пофиг. Жена работает на 2-х работах, чтобы добить бюджет семьи до хоть какого-то уровня. А оно ездит на работу на машине, тратя на бенз почти всю свою зарплату.Это из той-же оперы, когда кассирша АТБ покупает себе последний яфон в кредит.Больные на всю голову люди."МНе пофиг как я выгляжу на велосипеде" (ТМ rjkz)Я и по стройке пьяных рабочих гонял и руками работал на себя (было дело). По строительству руками умею делать все или почти все, а что не умею - быстро научусь. Руководил предствавительством промышленной компании. Был манагером. Был директором своей фирмы. В начале своей трудовой деятельности купил ВАЗ 20-летний, там была сделана капиталка двигла. Все остальное не работало - тормозов не было, половина фонарей/фар не работала, передние сиденья держались на заведенных сзади ремнях безопасности,крылья и двери дырявые, дворники не работали. Все починил/заменил/заварил/покрасил. И корона не сваливалась.И сейчас мне пофиг, что работа предусматривает не только работу головой и общение с большим количествомм людей, но и периодически работу руками. Мало того, тут тех кто умеет разобраться с почти любой технической проблемой ценят намного больше, чем тех, кто кроме свободного Инглиша (тут этим никого не удивишь) ничего не умеет.К примеру, я своему работодателю указал на возможность экономии электроэнергии на освещении и сам сделал работу в свое рабочее время, когда появлялось время. Теперь каждый месяц работодатель экономит окло 400-500 долларов. Если на эту работу делал-бы контрактор, то взял-бя тысяч 15. Работодатель только купил материалы на 180 долларов. Это только один из эпизодов.И для меня это нормально и для окружающих.А если говорить о размере зароботка, то любой работяга в США заткнет за пояс практически любого "белого воротничка" из киевского офиса.Я уж не говорю про врачей, адвокатов, инженеров и тп.Поэтому я не совсем понимаю о каких "достижениях" Вы говорите.Разве что ВЫ аудитор в Украине с американской зарплатой аудитора и не сможете им быть в США.

якраз аудитори з американською зп напевне й зможуть працювати в США



дивиться, я начебто прямо кажу. досягнення - це зробити кар'єру. в кожного своя сфера діяльності. але я не працюю руками, не тому ще нижче за мене, а от не моє. от цифірки я можу проаналізувати, мені це цікаво. тому на вихідних я не на дачі, а інколи намагаюсь розібратися з цифрами, що НБУ публікує. тому повторити кар'єру по фінансовій лінії в мене займе значний час. а сім'ю чим утримувати?



я так розумію, що у вас є значний пасивний дохід. в мене немає. тому трохи по іншому дивимося на речі. в США непогано жити, але свою можливість я вже пропустив. й попасти в США не так вже просто - ви це питання трохи оминаєте - типу в кожного свій шлях



в мене є приклад - знайомий - англійська, американський MBA, діти отримують вищу освіту в США - а працює в України, бо там відповідну посаду просто не займе - якраз ваш умовний аудитор якраз аудитори з американською зп напевне й зможуть працювати в СШАдивиться, я начебто прямо кажу. досягнення - це зробити кар'єру. в кожного своя сфера діяльності. але я не працюю руками, не тому ще нижче за мене, а от не моє. от цифірки я можу проаналізувати, мені це цікаво. тому на вихідних я не на дачі, а інколи намагаюсь розібратися з цифрами, що НБУ публікує. тому повторити кар'єру по фінансовій лінії в мене займе значний час. а сім'ю чим утримувати?я так розумію, що у вас є значний пасивний дохід. в мене немає. тому трохи по іншому дивимося на речі. в США непогано жити, але свою можливість я вже пропустив. й попасти в США не так вже просто - ви це питання трохи оминаєте - типу в кожного свій шляхв мене є приклад - знайомий - англійська, американський MBA, діти отримують вищу освіту в США - а працює в України, бо там відповідну посаду просто не займе - якраз ваш умовний аудитор



Мой пассивный доход я во время ковида тратил на помощь оставшимся в Киеве родственникам и для того, чтобы вытащить родственника с того света. Сейчас отдал его полностью родственникам, оставшимся без работы.

Карьера для меня - пустой звук.

На ветке про обвал, в начале ковидного карантина обсуждалась история одной мадамы из Харькова, которая строила карьеру в Киеве и в результате осталась без мужа. Стала замдиректора ивент-агентства, но как случился локдаун, то ее через месяц уволили, а еще через месяц-два ей нечем было закрыть кредитный лимит на карточке и заплатить аренду. В результате, в 35 лет вернулась в Харьков с сыном в родительскую квартиру. Результат к 35 годам:

из плюсов - сын

минусы - ни жилья ни денег ни полной семьи ни работы.

Свой шанс в США попасть Вы упустили - это как? Вас иммиграционная служба США забанила?

Да, в США у каждого свой путь. Кто-то выигрывает в гринкард лотерею, кто-то едет по рабочей визе, кто-то едет туристом и просит ПУ, кто-то по воссоединению семьи, кто-то по студ визе, кто-то по визе инвестора, кто-то через брак, кто-то через визу для одаренных людей (единственная программа, по которой хронический недобор) и тд.

Есть постоянные возможности, есть временные (о них практически никто не знает) - они открываются иногда и потом закрываются.

Вы хотите знать по какому пути я пошел? На 99% - Вам он не подойдет. Но Вы можете свой найти. Поэтому и пишу, что у каждого свой путь.

В Канаду попасть намного проще если хороший Инглиш (IELTS не менее средний 6 и по каждой секции не менее 6), и профессия из NOK, а остальное - мелочи. Вот там путь у всех похожий, хотя тоже есть варианты - провинциальные программы, ПУ и тп.

Но все это, как правило, занимает годы.

Кроме визы невесты/жениха и вызова родителей взрослыми детьми по воссоединению.

Это от полугода.

И вот, немного намекнув на сложность попасть в США (да и в Канаду) не туристом, можете оценить возможности, которые сложились из-за войны. Мой пассивный доход я во время ковида тратил на помощь оставшимся в Киеве родственникам и для того, чтобы вытащить родственника с того света. Сейчас отдал его полностью родственникам, оставшимся без работы.Карьера для меня - пустой звук.На ветке про обвал, в начале ковидного карантина обсуждалась история одной мадамы из Харькова, которая строила карьеру в Киеве и в результате осталась без мужа. Стала замдиректора ивент-агентства, но как случился локдаун, то ее через месяц уволили, а еще через месяц-два ей нечем было закрыть кредитный лимит на карточке и заплатить аренду. В результате, в 35 лет вернулась в Харьков с сыном в родительскую квартиру. Результат к 35 годам:из плюсов - сынминусы - ни жилья ни денег ни полной семьи ни работы.Свой шанс в США попасть Вы упустили - это как? Вас иммиграционная служба США забанила?Да, в США у каждого свой путь. Кто-то выигрывает в гринкард лотерею, кто-то едет по рабочей визе, кто-то едет туристом и просит ПУ, кто-то по воссоединению семьи, кто-то по студ визе, кто-то по визе инвестора, кто-то через брак, кто-то через визу для одаренных людей (единственная программа, по которой хронический недобор) и тд.Есть постоянные возможности, есть временные (о них практически никто не знает) - они открываются иногда и потом закрываются.Вы хотите знать по какому пути я пошел? На 99% - Вам он не подойдет. Но Вы можете свой найти. Поэтому и пишу, что у каждого свой путь.В Канаду попасть намного проще если хороший Инглиш (IELTS не менее средний 6 и по каждой секции не менее 6), и профессия из NOK, а остальное - мелочи. Вот там путь у всех похожий, хотя тоже есть варианты - провинциальные программы, ПУ и тп.Но все это, как правило, занимает годы.Кроме визы невесты/жениха и вызова родителей взрослыми детьми по воссоединению.Это от полугода.И вот, немного намекнув на сложность попасть в США (да и в Канаду) не туристом, можете оценить возможности, которые сложились из-за войны. rjkz

Повідомлень: 14367 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7565 раз. Подякували: 4576 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 521522523524 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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