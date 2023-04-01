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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 31 бер, 2023 20:51
Shaman написав: BIGor написав: Shaman написав:
я не проти еміграції, але треба розуміти - це дуже тяжка праця роками, й тільки потім - вже такі чудові історії про досягнення - але не у всіх
А на батьківщині всі виходить працюють на пів-сили і всі досягають саксесу?
В мене взагалі не вийшло ніякої різниці. Що в Україні тяжко працював, що за кордоном.
все одно не зрозуміли.
до всіх труднощів, які напевне є всюди, додається - проблеми з мовою, проблеми з розумінням місцевих реалій, можливо проблеми з наявністю освіти, головне - час
, якого в тебе менше для досягнень, бо умовно ти починаєш з початку. для людей, які нічого не досягли - останнє неактуально.
а так все теж саме
Для досягнень?
Яких?
Это если архиважное значение ходить с надутыми щеками в чистом костюме кофе пить? У меня такие знакомые в Украине есть. Заработок - не главное. Что можешь детям дать - пофиг. Жена работает на 2-х работах, чтобы добить бюджет семьи до хоть какого-то уровня. А оно ездит на работу на машине, тратя на бенз почти всю свою зарплату.
Это из той-же оперы, когда кассирша АТБ покупает себе последний яфон в кредит.
Больные на всю голову люди.
"МНе пофиг как я выгляжу на велосипеде" (ТМ rjkz)
Я и по стройке пьяных рабочих гонял и руками работал на себя (было дело). По строительству руками умею делать все или почти все, а что не умею - быстро научусь. Руководил предствавительством промышленной компании. Был манагером. Был директором своей фирмы. В начале своей трудовой деятельности купил ВАЗ 20-летний, там была сделана капиталка двигла. Все остальное не работало - тормозов не было, половина фонарей/фар не работала, передние сиденья держались на заведенных сзади ремнях безопасности,крылья и двери дырявые, дворники не работали. Все починил/заменил/заварил/покрасил. И корона не сваливалась.
И сейчас мне пофиг, что работа предусматривает не только работу головой и общение с большим количествомм людей, но и периодически работу руками. Мало того, тут тех кто умеет разобраться с почти любой технической проблемой ценят намного больше, чем тех, кто кроме свободного Инглиша (тут этим никого не удивишь) ничего не умеет.
К примеру, я своему работодателю указал на возможность экономии электроэнергии на освещении и сам сделал работу в свое рабочее время, когда появлялось время. Теперь каждый месяц работодатель экономит окло 400-500 долларов. Если на эту работу делал-бы контрактор, то взял-бя тысяч 15. Работодатель только купил материалы на 180 долларов. Это только один из эпизодов.
И для меня это нормально и для окружающих.
А если говорить о размере зароботка, то любой работяга в США заткнет за пояс практически любого "белого воротничка" из киевского офиса.
Я уж не говорю про врачей, адвокатов, инженеров и тп.
Поэтому я не совсем понимаю о каких "достижениях" Вы говорите.
Разве что ВЫ аудитор в Украине с американской зарплатой аудитора и не сможете им быть в США.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:12
rjkz написав: Shaman написав: BIGor написав:
А на батьківщині всі виходить працюють на пів-сили і всі досягають саксесу?
В мене взагалі не вийшло ніякої різниці. Що в Україні тяжко працював, що за кордоном.
все одно не зрозуміли.
до всіх труднощів, які напевне є всюди, додається - проблеми з мовою, проблеми з розумінням місцевих реалій, можливо проблеми з наявністю освіти, головне - час
, якого в тебе менше для досягнень, бо умовно ти починаєш з початку. для людей, які нічого не досягли - останнє неактуально.
а так все теж саме
Для досягнень?
Яких?
Это если архиважное значение ходить с надутыми щеками в чистом костюме кофе пить? У меня такие знакомые в Украине есть. Заработок - не главное. Что можешь детям дать - пофиг. Жена работает на 2-х работах, чтобы добить бюджет семьи до хоть какого-то уровня. А оно ездит на работу на машине, тратя на бенз почти всю свою зарплату.
Это из той-же оперы, когда кассирша АТБ покупает себе последний яфон в кредит.
Больные на всю голову люди.
"МНе пофиг как я выгляжу на велосипеде" (ТМ rjkz)
Я и по стройке пьяных рабочих гонял и руками работал на себя (было дело). По строительству руками умею делать все или почти все, а что не умею - быстро научусь. Руководил предствавительством промышленной компании. Был манагером. Был директором своей фирмы. В начале своей трудовой деятельности купил ВАЗ 20-летний, там была сделана капиталка двигла. Все остальное не работало - тормозов не было, половина фонарей/фар не работала, передние сиденья держались на заведенных сзади ремнях безопасности,крылья и двери дырявые, дворники не работали. Все починил/заменил/заварил/покрасил. И корона не сваливалась.
И сейчас мне пофиг, что работа предусматривает не только работу головой и общение с большим количествомм людей, но и периодически работу руками. Мало того, тут тех кто умеет разобраться с почти любой технической проблемой ценят намного больше, чем тех, кто кроме свободного Инглиша (тут этим никого не удивишь) ничего не умеет.
К примеру, я своему работодателю указал на возможность экономии электроэнергии на освещении и сам сделал работу в свое рабочее время, когда появлялось время. Теперь каждый месяц работодатель экономит окло 400-500 долларов. Если на эту работу делал-бы контрактор, то взял-бя тысяч 15. Работодатель только купил материалы на 180 долларов. Это только один из эпизодов.
И для меня это нормально и для окружающих.
А если говорить о размере зароботка, то любой работяга в США заткнет за пояс практически любого "белого воротничка" из киевского офиса.
Я уж не говорю про врачей, адвокатов, инженеров и тп.
Поэтому я не совсем понимаю о каких "достижениях" Вы говорите.
Разве что ВЫ аудитор в Украине с американской зарплатой аудитора и не сможете им быть в США.
якраз аудитори з американською зп напевне й зможуть працювати в США
дивиться, я начебто прямо кажу. досягнення - це зробити кар'єру. в кожного своя сфера діяльності. але я не працюю руками, не тому ще нижче за мене, а от не моє. от цифірки я можу проаналізувати, мені це цікаво. тому на вихідних я не на дачі, а інколи намагаюсь розібратися з цифрами, що НБУ публікує. тому повторити кар'єру по фінансовій лінії в мене займе значний час. а сім'ю чим утримувати?
я так розумію, що у вас є значний пасивний дохід. в мене немає. тому трохи по іншому дивимося на речі. в США непогано жити, але свою можливість я вже пропустив. й попасти в США не так вже просто - ви це питання трохи оминаєте - типу в кожного свій шлях
в мене є приклад - знайомий - англійська, американський MBA, діти отримують вищу освіту в США - а працює в України, бо там відповідну посаду просто не займе - якраз ваш умовний аудитор
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Shaman
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:37
042013 написав:
А що можете розказати про специфіку Польщі, якщо не важко? Буду вдячний.
Рано починають, рано закінчують. Після 14-15 години частини людей вже на місці немає - поїхали додому. Призначити початок якогось заходу/майстеркласу/екскурсії у вихідні на 8 чи 9 ранку - легко!
Знайти непорізаний хліб в упаковці - той ще квест. В магазині при покупці ковбаси чи сиру на вагу не встигнеш сказати, щоб не різали - через секунду вже порубають на прозорі скибочки.
Ще є деякі особливості дорожнього руху. Мигаючого зеленого немає, одразу вмикається жовте. При цьому виїзд на жовте - це вже штраф, хиба що немає можливості безпечно зупинитися. Але "безпечно" чи ні - це вже на суб'єктивний розсуд, особливо коли їдеш 70 і жовте вмикається, коли до перехрестя 20 метрів. Також є така штука, як випередження на пішохідному переході. Але випередження в Польщі - це не тільки виїзд на зустрічну смугу. Тобто штраф можна дістати навіть на дорозі з 2 рядами в один бік, коли 2 машини їдуть поруч і у однієї бампер буде на 10 см попереду іншої. Роблять з дрона "фотофініш" і привіт.
Гучні вечірки до ранку чомусь нікому не заважають. В будинку навпроти в одній з квартир лунає музика, сусідам, судячи з усього, це не заважає. Хоча майже у кожній квартирі діти.
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Додано: Суб 01 кві, 2023 00:43
Wisznia2021 написав: rjkz написав: Wisznia2021 написав:
Я поняла, в чем моя ошибка:))- я думала, что дети УЧАТСЯ , а дети просто сидят( читай: штаны протирают) вместе с немецкими детьми. Но вы тоже могли бы уточнить, что они просто " присутствуют" в классе. Хотя, в этом тоже есть момент обучения: hören, так сказать.
Почему?
Я привел пример - мои дети стартовали с американского НЕ"интеграционного" класса в обычной паблик скул с рейтингом 8/10.
Просто первые годы были нелегкими.
Сейчас учеба идет нормально.
Ви готувались і дітей готували. І чесно писали, які проблеми були в школі у дітей- і це нормально. Ненормально - коли розказуємо гарну саксес сторі і мовчимо про те, якою ціною це щастя добувалося. Коли пишемо, що українські діти ВЧАТЬСЯ з німцями в одному класі. Але ж вони тільки мові вчаться в одному класі в тому числі з африканськими і арабськими, і ромськими дітьми. І за друзів теж мають тільки( поки що) африканських, азіатських дітей.
Я вот читаю некоторых, которым все что-то не так в забугорье - то язык надо учить, то работать надо, то менталитет.
Я не знаю, у меня много чего в жизни складывалось через преодоление.
На меня мало что сваливалось само.
В институте не лафа была - как пример, чтобы выйти на одну из сессий, была неделя, что в общей сложности спал 9 часов.
К 4-му курсу чуть полегче стало, но ночами чертежи чертить - как норма.
И засыпаешь, а тебе сниться, что чертишь или расчет фермы из железобетона.
На работу пошел после института по объяве в авизо - мастером (самая нижняя ИТР должность на стройке) на 80 грн в месяц. Да, менее года взяло чтобы побыть прорабом и стать начальником участка с 300 уе в месяц (97 год). Но я объекты вел круглосуточно практически. Не нашару мне платили неплохие по тем меркам деньги. И ни один объект не сдал не вовремя, некоторые досрочно. Причем в это никто не верил, что возможно.
И когда все на фирме удивлялись моей стремительной карьере, я уволился.
Почему?!!! Да потому что мне там больше нечего было делать.
Останься я там и до седых волос работал-бы за зарплату, гоняя рабочих.
А искать другую работу, работая почти без выходных и приходя домой в 11 ночи как-то не получалось.
Полгода был без работы. Зарабатывал тем, что в гараже варил металлоизделия.
Потом увидел возможность пробиться в другую сферу. Но для этого пришлось идти менеджером на 80 долларов в месяц, чтобы через полгода стать руководителем представительства и зарабатывать до 1500 уе (это 99 год). При этом и клиентов нарабатывал и договора заключал с предприятиями с которыми до меня 8 лет не могли договориться. И логистикой занимался. А приходилось и самому продукцию принимать-отгружать. Тогда первый раз сорвал спину.
И потом работал когда уже на себя - и на объекты по ночам и выходные выезжал и сметы до 4х утра с клиентами на телефоне делал. И бандитами меня пугать пытались и налоговая наезжала.
Блин, да сейчас это как сюр это все вспоминаю.
И когда надо было напрячься, чтобы и Инглиш выучить и готовиться к эмиграции, то ничего сверхестественного в этом для меня не было.
Поэтому мне трудно понять людей, которые хотят чего-то в жизни, но не хотят/не готовы приложить для этого усилия или преодолеть препятствия. Самое главное преодоление - это преодолеть себя. Свою лень. Свою инертность. Лень - полезное качество. В меру. Не хочешь махать всю жизнь лопатой - поработай головой, чтобы придумать как это не делать. Не хочешь работать всю жизнь на дядю - поработай так, чтобы другие на тебя работали. Это тоже от лени. От здоровой лени. А не от такой, как тут некоторые продвигают.
Но и ценить себя надо. И результат своего труда. Когда депутат вместо того, чтобы с тобой рассчитаться, натравливает на тебя налоговую. Или когда тебе сама налоговая открытым текстом говорит, что ты должен мухлевать, чтобы они приняли отчет по НДС.
Поэтому мне очень понятно о чем говорил тот тракдрайвер из Канады.
В США, если ты работаешь - зарабатываешь. Работодатель хочет, чтобы ты работал более 8 часов в день и в выходные? - не вопрос, только он ОБЯЗАН заплатить овертайм за каждый час свыше 40 часов в неделю или за часы выше 10 часов в день по полуторному рейту. Не имеет права не заплатить.
Если работодатель не хочет платить овертайм, звонок прозвенел - бай-бай.
Да тут врачи со своим бизнесом не хотят трубку снять в нерабочее время или выходной. Захотели - закрыли офис, персоналу отгулы, уехали на Багамы на неделю.
На меня тут поставщик наорал, когда я не проникшись духом работы только в рабочее время, посмел ему через час после окончания рабочего дня заказ скинуть, а когда он не подтвердил, как обычно, имел наглость позвонить спросить или он видел мой заказ.
Упираются рогом только ньюкамеры в первые несколько лет. Потому что нашему человеку в диковинку, что можно покрыть все свои расходы и еще наскирдовать несколько куе в месяц. Потом успокаиваются, подтягивают язык (сегодня присутствовал на переговорах, кстати, кроме меня (мне немного пришлось говорить) было 4 человека, говорили вперемежку, 2 чистых американца и 2 бывших наших, не очень быстро, нормально, понял около 80%. Когда только приехал, для меня это был-бы "шум моря"), находят со временем работу, где платят сопоставимые деньги, но работать не напряжно.
Так что трудности, в моем понимании, есть везде, их преодолевать - это естественнно и нормально. По-другому у меня не было. Вот и удивляюсь некоторым.
Сорри за многобуквие.
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rjkz
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Додано: Суб 01 кві, 2023 01:11
Shaman написав: rjkz написав: Shaman написав:
все одно не зрозуміли.
до всіх труднощів, які напевне є всюди, додається - проблеми з мовою, проблеми з розумінням місцевих реалій, можливо проблеми з наявністю освіти, головне - час
, якого в тебе менше для досягнень, бо умовно ти починаєш з початку. для людей, які нічого не досягли - останнє неактуально.
а так все теж саме
Для досягнень?
Яких?
Это если архиважное значение ходить с надутыми щеками в чистом костюме кофе пить? У меня такие знакомые в Украине есть. Заработок - не главное. Что можешь детям дать - пофиг. Жена работает на 2-х работах, чтобы добить бюджет семьи до хоть какого-то уровня. А оно ездит на работу на машине, тратя на бенз почти всю свою зарплату.
Это из той-же оперы, когда кассирша АТБ покупает себе последний яфон в кредит.
Больные на всю голову люди.
"МНе пофиг как я выгляжу на велосипеде" (ТМ rjkz)
Я и по стройке пьяных рабочих гонял и руками работал на себя (было дело). По строительству руками умею делать все или почти все, а что не умею - быстро научусь. Руководил предствавительством промышленной компании. Был манагером. Был директором своей фирмы. В начале своей трудовой деятельности купил ВАЗ 20-летний, там была сделана капиталка двигла. Все остальное не работало - тормозов не было, половина фонарей/фар не работала, передние сиденья держались на заведенных сзади ремнях безопасности,крылья и двери дырявые, дворники не работали. Все починил/заменил/заварил/покрасил. И корона не сваливалась.
И сейчас мне пофиг, что работа предусматривает не только работу головой и общение с большим количествомм людей, но и периодически работу руками. Мало того, тут тех кто умеет разобраться с почти любой технической проблемой ценят намного больше, чем тех, кто кроме свободного Инглиша (тут этим никого не удивишь) ничего не умеет.
К примеру, я своему работодателю указал на возможность экономии электроэнергии на освещении и сам сделал работу в свое рабочее время, когда появлялось время. Теперь каждый месяц работодатель экономит окло 400-500 долларов. Если на эту работу делал-бы контрактор, то взял-бя тысяч 15. Работодатель только купил материалы на 180 долларов. Это только один из эпизодов.
И для меня это нормально и для окружающих.
А если говорить о размере зароботка, то любой работяга в США заткнет за пояс практически любого "белого воротничка" из киевского офиса.
Я уж не говорю про врачей, адвокатов, инженеров и тп.
Поэтому я не совсем понимаю о каких "достижениях" Вы говорите.
Разве что ВЫ аудитор в Украине с американской зарплатой аудитора и не сможете им быть в США.
якраз аудитори з американською зп напевне й зможуть працювати в США
дивиться, я начебто прямо кажу. досягнення - це зробити кар'єру. в кожного своя сфера діяльності. але я не працюю руками, не тому ще нижче за мене, а от не моє. от цифірки я можу проаналізувати, мені це цікаво. тому на вихідних я не на дачі, а інколи намагаюсь розібратися з цифрами, що НБУ публікує. тому повторити кар'єру по фінансовій лінії в мене займе значний час. а сім'ю чим утримувати?
я так розумію, що у вас є значний пасивний дохід. в мене немає. тому трохи по іншому дивимося на речі. в США непогано жити, але свою можливість я вже пропустив. й попасти в США не так вже просто - ви це питання трохи оминаєте - типу в кожного свій шлях
в мене є приклад - знайомий - англійська, американський MBA, діти отримують вищу освіту в США - а працює в України, бо там відповідну посаду просто не займе - якраз ваш умовний аудитор
Мой пассивный доход я во время ковида тратил на помощь оставшимся в Киеве родственникам и для того, чтобы вытащить родственника с того света. Сейчас отдал его полностью родственникам, оставшимся без работы.
Карьера для меня - пустой звук.
На ветке про обвал, в начале ковидного карантина обсуждалась история одной мадамы из Харькова, которая строила карьеру в Киеве и в результате осталась без мужа. Стала замдиректора ивент-агентства, но как случился локдаун, то ее через месяц уволили, а еще через месяц-два ей нечем было закрыть кредитный лимит на карточке и заплатить аренду. В результате, в 35 лет вернулась в Харьков с сыном в родительскую квартиру. Результат к 35 годам:
из плюсов - сын
минусы - ни жилья ни денег ни полной семьи ни работы.
Свой шанс в США попасть Вы упустили - это как? Вас иммиграционная служба США забанила?
Да, в США у каждого свой путь. Кто-то выигрывает в гринкард лотерею, кто-то едет по рабочей визе, кто-то едет туристом и просит ПУ, кто-то по воссоединению семьи, кто-то по студ визе, кто-то по визе инвестора, кто-то через брак, кто-то через визу для одаренных людей (единственная программа, по которой хронический недобор) и тд.
Есть постоянные возможности, есть временные (о них практически никто не знает) - они открываются иногда и потом закрываются.
Вы хотите знать по какому пути я пошел? На 99% - Вам он не подойдет. Но Вы можете свой найти. Поэтому и пишу, что у каждого свой путь.
В Канаду попасть намного проще если хороший Инглиш (IELTS не менее средний 6 и по каждой секции не менее 6), и профессия из NOK, а остальное - мелочи. Вот там путь у всех похожий, хотя тоже есть варианты - провинциальные программы, ПУ и тп.
Но все это, как правило, занимает годы.
Кроме визы невесты/жениха и вызова родителей взрослыми детьми по воссоединению.
Это от полугода.
И вот, немного намекнув на сложность попасть в США (да и в Канаду) не туристом, можете оценить возможности, которые сложились из-за войны.
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Додано: Суб 01 кві, 2023 02:21
Коля, ві такі очень хочєтє у ету чудну нічь пописати мємуари
Давайте по порядку
Почему с английским были проблемы? Вы что рок-музыку или как я тяжмет именно штатовский года так с 90го не слушали?
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барабашов
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Додано: Суб 01 кві, 2023 05:15
барабашов написав:
Коля, ві такі очень хочєтє у ету чудну нічь пописати мємуари
Давайте по порядку
Почему с английским были проблемы? Вы что рок-музыку или как я тяжмет именно штатовский года так с 90го не слушали?
Ну не учил я Инглиш никогда.
Так случилось, что в школе был другой язык, который я учил-учил и забыл.
С десяток слов помню.
В 90-м я еще тяжметом совсем не проникся.
Да и разную музыку слушал именно как музыку.
А слова - "шум моря".
Недавно на ютубе решил послушать что я там в школьные 80-е слушал.
Уже начал понимать. Боже! какое это убожество. Лучше и не понимать это.
Это, наверное, только в совке слушали по причине не понимания слов.
Такое бессмысленное г.но.
Или потому что очень долгое время я слушал исполнителей, где смысл именно в словах. Высоцкий и Цой. После этого искать смысл в чем-то типа СиСиКэтч или в мордутоком вообще сложно. Погремущки.
Кстати, в Металлике смысл такой себе, своеобразный. Наркоманский зачастую. Master of Puppets -это о наркозависимости.
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rjkz
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Додано: Суб 01 кві, 2023 05:56
rjkz написав: Shaman написав: rjkz написав:
Для досягнень?
Яких?
Это если архиважное значение ходить с надутыми щеками в чистом костюме кофе пить? У меня такие знакомые в Украине есть. Заработок - не главное. Что можешь детям дать - пофиг. Жена работает на 2-х работах, чтобы добить бюджет семьи до хоть какого-то уровня. А оно ездит на работу на машине, тратя на бенз почти всю свою зарплату.
Это из той-же оперы, когда кассирша АТБ покупает себе последний яфон в кредит.
Больные на всю голову люди.
"МНе пофиг как я выгляжу на велосипеде" (ТМ rjkz)
Я и по стройке пьяных рабочих гонял и руками работал на себя (было дело). По строительству руками умею делать все или почти все, а что не умею - быстро научусь. Руководил предствавительством промышленной компании. Был манагером. Был директором своей фирмы. В начале своей трудовой деятельности купил ВАЗ 20-летний, там была сделана капиталка двигла. Все остальное не работало - тормозов не было, половина фонарей/фар не работала, передние сиденья держались на заведенных сзади ремнях безопасности,крылья и двери дырявые, дворники не работали. Все починил/заменил/заварил/покрасил. И корона не сваливалась.
И сейчас мне пофиг, что работа предусматривает не только работу головой и общение с большим количествомм людей, но и периодически работу руками. Мало того, тут тех кто умеет разобраться с почти любой технической проблемой ценят намного больше, чем тех, кто кроме свободного Инглиша (тут этим никого не удивишь) ничего не умеет.
К примеру, я своему работодателю указал на возможность экономии электроэнергии на освещении и сам сделал работу в свое рабочее время, когда появлялось время. Теперь каждый месяц работодатель экономит окло 400-500 долларов. Если на эту работу делал-бы контрактор, то взял-бя тысяч 15. Работодатель только купил материалы на 180 долларов. Это только один из эпизодов.
И для меня это нормально и для окружающих.
А если говорить о размере зароботка, то любой работяга в США заткнет за пояс практически любого "белого воротничка" из киевского офиса.
Я уж не говорю про врачей, адвокатов, инженеров и тп.
Поэтому я не совсем понимаю о каких "достижениях" Вы говорите.
Разве что ВЫ аудитор в Украине с американской зарплатой аудитора и не сможете им быть в США.
якраз аудитори з американською зп напевне й зможуть працювати в США
дивиться, я начебто прямо кажу. досягнення - це зробити кар'єру. в кожного своя сфера діяльності. але я не працюю руками, не тому ще нижче за мене, а от не моє. от цифірки я можу проаналізувати, мені це цікаво. тому на вихідних я не на дачі, а інколи намагаюсь розібратися з цифрами, що НБУ публікує. тому повторити кар'єру по фінансовій лінії в мене займе значний час. а сім'ю чим утримувати?
я так розумію, що у вас є значний пасивний дохід. в мене немає. тому трохи по іншому дивимося на речі. в США непогано жити, але свою можливість я вже пропустив. й попасти в США не так вже просто - ви це питання трохи оминаєте - типу в кожного свій шлях
в мене є приклад - знайомий - англійська, американський MBA, діти отримують вищу освіту в США - а працює в України, бо там відповідну посаду просто не займе - якраз ваш умовний аудитор
Мой пассивный доход я во время ковида тратил на помощь оставшимся в Киеве родственникам и для того, чтобы вытащить родственника с того света. Сейчас отдал его полностью родственникам, оставшимся без работы.
Карьера для меня - пустой звук.
На ветке про обвал, в начале ковидного карантина обсуждалась история одной мадамы из Харькова, которая строила карьеру в Киеве и в результате осталась без мужа. Стала замдиректора ивент-агентства, но как случился локдаун, то ее через месяц уволили, а еще через месяц-два ей нечем было закрыть кредитный лимит на карточке и заплатить аренду. В результате, в 35 лет вернулась в Харьков с сыном в родительскую квартиру. Результат к 35 годам:
из плюсов - сын
минусы - ни жилья ни денег ни полной семьи ни работы.
Свой шанс в США попасть Вы упустили - это как? Вас иммиграционная служба США забанила?
Да, в США у каждого свой путь. Кто-то выигрывает в гринкард лотерею, кто-то едет по рабочей визе, кто-то едет туристом и просит ПУ, кто-то по воссоединению семьи, кто-то по студ визе, кто-то по визе инвестора, кто-то через брак, кто-то через визу для одаренных людей (единственная программа, по которой хронический недобор) и тд.
Есть постоянные возможности, есть временные (о них практически никто не знает) - они открываются иногда и потом закрываются.
Вы хотите знать по какому пути я пошел? На 99% - Вам он не подойдет. Но Вы можете свой найти. Поэтому и пишу, что у каждого свой путь.
В Канаду попасть намного проще если хороший Инглиш (IELTS не менее средний 6 и по каждой секции не менее 6), и профессия из NOK, а остальное - мелочи. Вот там путь у всех похожий, хотя тоже есть варианты - провинциальные программы, ПУ и тп.
Но все это, как правило, занимает годы.
Кроме визы невесты/жениха и вызова родителей взрослыми детьми по воссоединению.
Это от полугода.
И вот, немного намекнув на сложность попасть в США (да и в Канаду) не туристом, можете оценить возможности
, которые сложились из-за войны.
ніяких можливостей війна не додала - я не можу виїхати за кордон до кінця війни - ми ж поважаємо закон? а після війни всі ці програми згорнуть.
я не заперечую, що в США краще. але коли тут хтось каже, що декому вже немає сенсу їхати - ви агітуєте в стилі - їхати мають всі
всі не можуть жити в США - тому краще будувати схожу країну в себе вдома
навіть у Європі залишиться не так багато людей після війни - трохи більше відсотків звичайних емігрантів. серед моїх знайомих, гадаю відсоток, хто залишиться буде вищий за середній.
й кар'єра це не носити костюм, а займатися тим, що подобається, підвищувати свій рівень й відповідно отримувати за це гроші.
ви як бачу універсал
- більшість спеціалізується на якийсь одній роботі. відсоток підприємців не дуже великий, не всі можуть бути підприємцями.
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