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#<1 ... 522523524525 Додано: Суб 01 кві, 2023 12:52 Re: Еміграція, заробітчанство Та всьо, знайшли винних у проблемах з забезпеченням армії, ви там бухаєте чи що? Faceless

Модератор Повідомлень: 32835 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1378 раз. Подякували: 7705 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 кві, 2023 13:02 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: На медицину зарабатывать не надо. Есть доход - покупаешь страховку, нет - имеешь медикейд от штата. Если доход не очень большой по американским меркам, но больше, чем порог медикейда - покупаешь субсидированную страховку. В моей страховой это 20 долларов на каждого члена семьи в месяц. На медицину зарабатывать не надо. Есть доход - покупаешь страховку, нет - имеешь медикейд от штата. Если доход не очень большой по американским меркам, но больше, чем порог медикейда - покупаешь субсидированную страховку. В моей страховой это 20 долларов на каждого члена семьи в месяц.

На фоні зростаючих військових витрат через імовірний конфлікт з Китаєм, або переростанням війни у третю світову шара з безкоштовною медициною в США скінчиться.

Просто дайте відповідь на просте питання: якого біса Вам на старості хтось робитиме операцію за 90 тис. доларів, якщо Ви за 20 років перед "пенсією" сплатили всього 4800 доларів????

rjkz написав: С пенсией - в любом случае, это будет намного более высокий стандарт жизни нежели в Украине.Надо понимать, что для получения пенсии (и медикера - страховка для 65+) надо иметь минимум 10 лет трудового стажа и потом размер пенсии определяется по любым 3-м годам. С пенсией - в любом случае, это будет намного более высокий стандарт жизни нежели в Украине.Надо понимать, что для получения пенсии (и медикера - страховка для 65+) надо иметь минимум 10 лет трудового стажа и потом размер пенсии определяется по любым 3-м годам.

З пенсією - те саме в Європі підрахували, що для отримання пенсії треба +- 40 років стажу. Звідки Вам платити пенсію умовних 14 років (з 65 до 79 як середня тривалість життя в США), якщо Ви сплачували лише 10 років умовних 300-400 баксів.

Ще подумайте над питанням як Ви купите собі житло на старість, якщо Вам доведеться ще вчити 2х дітей в країні з найдорожчою освітою в світі. Наскирдувати щось теж навряд чи щось вийде.

У випадку втягування США у світову гібридну або гарячу війну Ваш рівень життя нічим не відрізнятиметься від рівня життя пенсіонерів в Україні останніми роками. Нагадаю, що в США та Великобританії не було бензину у вільному продажі під час Другої Світової війни. Без хліба ясно що не залишитеся.



Ну і є ще один аспект в дальній еміграції як у Вас: те, що Ви лишаєтесь без спілкування з батьками в останні роки їх життя, та позбавляєте їх близького спілкування з онуками і Вами, лишаючи в деяких випадках на самоті. На фоні зростаючих військових витрат через імовірний конфлікт з Китаєм, або переростанням війни у третю світову шара з безкоштовною медициною в США скінчиться.Просто дайте відповідь на просте питання: якого біса Вам на старості хтось робитиме операцію за 90 тис. доларів, якщо Ви за 20 років перед "пенсією" сплатили всього 4800 доларів????З пенсією - те саме в Європі підрахували, що для отримання пенсії треба +- 40 років стажу. Звідки Вам платити пенсію умовних 14 років (з 65 до 79 як середня тривалість життя в США), якщо Ви сплачували лише 10 років умовних 300-400 баксів.Ще подумайте над питанням як Ви купите собі житло на старість, якщо Вам доведеться ще вчити 2х дітей в країні з найдорожчою освітою в світі. Наскирдувати щось теж навряд чи щось вийде.У випадку втягування США у світову гібридну або гарячу війну Ваш рівень життя нічим не відрізнятиметься від рівня життя пенсіонерів в Україні останніми роками. Нагадаю, що в США та Великобританії не було бензину у вільному продажі під час Другої Світової війни. Без хліба ясно що не залишитеся.Ну і є ще один аспект в дальній еміграції як у Вас: те, що Ви лишаєтесь без спілкування з батьками в останні роки їх життя, та позбавляєте їх близького спілкування з онуками і Вами, лишаючи в деяких випадках на самоті. Denik Повідомлень: 1969 З нами з: 23.02.09 Подякував: 552 раз. Подякували: 1051 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 кві, 2023 13:04 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: Та всьо, знайшли винних у проблемах з забезпеченням армії, ви там бухаєте чи що? Та всьо, знайшли винних у проблемах з забезпеченням армії, ви там бухаєте чи що?

В армії - звичайний робочий день як і в неділю, бухають лише аватари... В армії - звичайний робочий день як і в неділю, бухають лише аватари... Denik Повідомлень: 1969 З нами з: 23.02.09 Подякував: 552 раз. Подякували: 1051 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 кві, 2023 13:18 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: Та всьо, знайшли винних у проблемах з забезпеченням армії, ви там бухаєте чи що? Та всьо, знайшли винних у проблемах з забезпеченням армії, ви там бухаєте чи що?

В Другу Світову війну жінки працювали, що в СРСР, що в США, а не жалілися на Фейсбуці на те, що в Австрії в СПА треба ходити повністю оголеною...

В Другу Світову війну жінки працювали, що в СРСР, що в США, а не жалілися на Фейсбуці на те, що в Австрії в СПА треба ходити повністю оголеною... Denik Повідомлень: 1969 З нами з: 23.02.09 Подякував: 552 раз. Подякували: 1051 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 522523524525 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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