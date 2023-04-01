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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 522523524525
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 12:52

Re: Еміграція, заробітчанство

Та всьо, знайшли винних у проблемах з забезпеченням армії, ви там бухаєте чи що?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 13:02

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:На медицину зарабатывать не надо. Есть доход - покупаешь страховку, нет - имеешь медикейд от штата. Если доход не очень большой по американским меркам, но больше, чем порог медикейда - покупаешь субсидированную страховку. В моей страховой это 20 долларов на каждого члена семьи в месяц.

На фоні зростаючих військових витрат через імовірний конфлікт з Китаєм, або переростанням війни у третю світову шара з безкоштовною медициною в США скінчиться.
Просто дайте відповідь на просте питання: якого біса Вам на старості хтось робитиме операцію за 90 тис. доларів, якщо Ви за 20 років перед "пенсією" сплатили всього 4800 доларів????
  rjkz написав:С пенсией - в любом случае, это будет намного более высокий стандарт жизни нежели в Украине.Надо понимать, что для получения пенсии (и медикера - страховка для 65+) надо иметь минимум 10 лет трудового стажа и потом размер пенсии определяется по любым 3-м годам.

З пенсією - те саме в Європі підрахували, що для отримання пенсії треба +- 40 років стажу. Звідки Вам платити пенсію умовних 14 років (з 65 до 79 як середня тривалість життя в США), якщо Ви сплачували лише 10 років умовних 300-400 баксів.
Ще подумайте над питанням як Ви купите собі житло на старість, якщо Вам доведеться ще вчити 2х дітей в країні з найдорожчою освітою в світі. Наскирдувати щось теж навряд чи щось вийде.
У випадку втягування США у світову гібридну або гарячу війну Ваш рівень життя нічим не відрізнятиметься від рівня життя пенсіонерів в Україні останніми роками. Нагадаю, що в США та Великобританії не було бензину у вільному продажі під час Другої Світової війни. Без хліба ясно що не залишитеся.

Ну і є ще один аспект в дальній еміграції як у Вас: те, що Ви лишаєтесь без спілкування з батьками в останні роки їх життя, та позбавляєте їх близького спілкування з онуками і Вами, лишаючи в деяких випадках на самоті.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 13:04

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:Та всьо, знайшли винних у проблемах з забезпеченням армії, ви там бухаєте чи що?

В армії - звичайний робочий день як і в неділю, бухають лише аватари...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 13:18

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:Та всьо, знайшли винних у проблемах з забезпеченням армії, ви там бухаєте чи що?

В Другу Світову війну жінки працювали, що в СРСР, що в США, а не жалілися на Фейсбуці на те, що в Австрії в СПА треба ходити повністю оголеною...
:D
Denik
 
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