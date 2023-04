Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 522523524525 Додано: Суб 01 кві, 2023 12:52 Re: Еміграція, заробітчанство Та всьо, знайшли винних у проблемах з забезпеченням армії, ви там бухаєте чи що? Faceless

Модератор Повідомлень: 32835 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1378 раз. Подякували: 7705 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 кві, 2023 13:02 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: На медицину зарабатывать не надо. Есть доход - покупаешь страховку, нет - имеешь медикейд от штата. Если доход не очень большой по американским меркам, но больше, чем порог медикейда - покупаешь субсидированную страховку. В моей страховой это 20 долларов на каждого члена семьи в месяц. На медицину зарабатывать не надо. Есть доход - покупаешь страховку, нет - имеешь медикейд от штата. Если доход не очень большой по американским меркам, но больше, чем порог медикейда - покупаешь субсидированную страховку. В моей страховой это 20 долларов на каждого члена семьи в месяц.

На фоні зростаючих військових витрат через імовірний конфлікт з Китаєм, або переростанням війни у третю світову шара з безкоштовною медициною в США скінчиться.

Просто дайте відповідь на просте питання: якого біса Вам на старості хтось робитиме операцію за 90 тис. доларів, якщо Ви за 20 років перед "пенсією" сплатили всього 4800 доларів????

rjkz написав: С пенсией - в любом случае, это будет намного более высокий стандарт жизни нежели в Украине.Надо понимать, что для получения пенсии (и медикера - страховка для 65+) надо иметь минимум 10 лет трудового стажа и потом размер пенсии определяется по любым 3-м годам. С пенсией - в любом случае, это будет намного более высокий стандарт жизни нежели в Украине.Надо понимать, что для получения пенсии (и медикера - страховка для 65+) надо иметь минимум 10 лет трудового стажа и потом размер пенсии определяется по любым 3-м годам.

З пенсією - те саме в Європі підрахували, що для отримання пенсії треба +- 40 років стажу. Звідки Вам платити пенсію умовних 14 років (з 65 до 79 як середня тривалість життя в США), якщо Ви сплачували лише 10 років умовних 300-400 баксів.

Ще подумайте над питанням як Ви купите собі житло на старість, якщо Вам доведеться ще вчити 2х дітей в країні з найдорожчою освітою в світі. Наскирдувати щось теж навряд чи щось вийде.

У випадку втягування США у світову гібридну або гарячу війну Ваш рівень життя нічим не відрізнятиметься від рівня життя пенсіонерів в Україні останніми роками. Нагадаю, що в США та Великобританії не було бензину у вільному продажі під час Другої Світової війни. Без хліба ясно що не залишитеся.



Ну і є ще один аспект в дальній еміграції як у Вас: те, що Ви лишаєтесь без спілкування з батьками в останні роки їх життя, та позбавляєте їх близького спілкування з онуками і Вами, лишаючи в деяких випадках на самоті. На фоні зростаючих військових витрат через імовірний конфлікт з Китаєм, або переростанням війни у третю світову шара з безкоштовною медициною в США скінчиться.Просто дайте відповідь на просте питання: якого біса Вам на старості хтось робитиме операцію за 90 тис. доларів, якщо Ви за 20 років перед "пенсією" сплатили всього 4800 доларів????З пенсією - те саме в Європі підрахували, що для отримання пенсії треба +- 40 років стажу. Звідки Вам платити пенсію умовних 14 років (з 65 до 79 як середня тривалість життя в США), якщо Ви сплачували лише 10 років умовних 300-400 баксів.Ще подумайте над питанням як Ви купите собі житло на старість, якщо Вам доведеться ще вчити 2х дітей в країні з найдорожчою освітою в світі. Наскирдувати щось теж навряд чи щось вийде.У випадку втягування США у світову гібридну або гарячу війну Ваш рівень життя нічим не відрізнятиметься від рівня життя пенсіонерів в Україні останніми роками. Нагадаю, що в США та Великобританії не було бензину у вільному продажі під час Другої Світової війни. Без хліба ясно що не залишитеся.Ну і є ще один аспект в дальній еміграції як у Вас: те, що Ви лишаєтесь без спілкування з батьками в останні роки їх життя, та позбавляєте їх близького спілкування з онуками і Вами, лишаючи в деяких випадках на самоті. Denik Повідомлень: 1969 З нами з: 23.02.09 Подякував: 552 раз. Подякували: 1052 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 кві, 2023 13:04 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: Та всьо, знайшли винних у проблемах з забезпеченням армії, ви там бухаєте чи що? Та всьо, знайшли винних у проблемах з забезпеченням армії, ви там бухаєте чи що?

В армії - звичайний робочий день як і в неділю, бухають лише аватари... В армії - звичайний робочий день як і в неділю, бухають лише аватари... Denik Повідомлень: 1969 З нами з: 23.02.09 Подякував: 552 раз. Подякували: 1052 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 кві, 2023 13:18 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: Та всьо, знайшли винних у проблемах з забезпеченням армії, ви там бухаєте чи що? Та всьо, знайшли винних у проблемах з забезпеченням армії, ви там бухаєте чи що?

В Другу Світову війну жінки працювали, що в СРСР, що в США, а не жалілися на Фейсбуці на те, що в Австрії в СПА треба ходити повністю оголеною...

В Другу Світову війну жінки працювали, що в СРСР, що в США, а не жалілися на Фейсбуці на те, що в Австрії в СПА треба ходити повністю оголеною... Denik Повідомлень: 1969 З нами з: 23.02.09 Подякував: 552 раз. Подякували: 1052 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 кві, 2023 15:00 Shaman написав: rjkz написав: Shaman написав: якраз аудитори з американською зп напевне й зможуть працювати в США



дивиться, я начебто прямо кажу. досягнення - це зробити кар'єру. в кожного своя сфера діяльності. але я не працюю руками, не тому ще нижче за мене, а от не моє. от цифірки я можу проаналізувати, мені це цікаво. тому на вихідних я не на дачі, а інколи намагаюсь розібратися з цифрами, що НБУ публікує. тому повторити кар'єру по фінансовій лінії в мене займе значний час. а сім'ю чим утримувати?



я так розумію, що у вас є значний пасивний дохід. в мене немає. тому трохи по іншому дивимося на речі. в США непогано жити, але свою можливість я вже пропустив. й попасти в США не так вже просто - ви це питання трохи оминаєте - типу в кожного свій шлях



в мене є приклад - знайомий - англійська, американський MBA, діти отримують вищу освіту в США - а працює в України, бо там відповідну посаду просто не займе - якраз ваш умовний аудитор якраз аудитори з американською зп напевне й зможуть працювати в СШАдивиться, я начебто прямо кажу. досягнення - це зробити кар'єру. в кожного своя сфера діяльності. але я не працюю руками, не тому ще нижче за мене, а от не моє. от цифірки я можу проаналізувати, мені це цікаво. тому на вихідних я не на дачі, а інколи намагаюсь розібратися з цифрами, що НБУ публікує. тому повторити кар'єру по фінансовій лінії в мене займе значний час. а сім'ю чим утримувати?я так розумію, що у вас є значний пасивний дохід. в мене немає. тому трохи по іншому дивимося на речі. в США непогано жити, але свою можливість я вже пропустив. й попасти в США не так вже просто - ви це питання трохи оминаєте - типу в кожного свій шляхв мене є приклад - знайомий - англійська, американський MBA, діти отримують вищу освіту в США - а працює в України, бо там відповідну посаду просто не займе - якраз ваш умовний аудитор



Мой пассивный доход я во время ковида тратил на помощь оставшимся в Киеве родственникам и для того, чтобы вытащить родственника с того света. Сейчас отдал его полностью родственникам, оставшимся без работы.

Карьера для меня - пустой звук.

На ветке про обвал, в начале ковидного карантина обсуждалась история одной мадамы из Харькова, которая строила карьеру в Киеве и в результате осталась без мужа. Стала замдиректора ивент-агентства, но как случился локдаун, то ее через месяц уволили, а еще через месяц-два ей нечем было закрыть кредитный лимит на карточке и заплатить аренду. В результате, в 35 лет вернулась в Харьков с сыном в родительскую квартиру. Результат к 35 годам:

из плюсов - сын

минусы - ни жилья ни денег ни полной семьи ни работы.

Свой шанс в США попасть Вы упустили - это как? Вас иммиграционная служба США забанила?

Да, в США у каждого свой путь. Кто-то выигрывает в гринкард лотерею, кто-то едет по рабочей визе, кто-то едет туристом и просит ПУ, кто-то по воссоединению семьи, кто-то по студ визе, кто-то по визе инвестора, кто-то через брак, кто-то через визу для одаренных людей (единственная программа, по которой хронический недобор) и тд.

Есть постоянные возможности, есть временные (о них практически никто не знает) - они открываются иногда и потом закрываются.

Вы хотите знать по какому пути я пошел? На 99% - Вам он не подойдет. Но Вы можете свой найти. Поэтому и пишу, что у каждого свой путь.

В Канаду попасть намного проще если хороший Инглиш (IELTS не менее средний 6 и по каждой секции не менее 6), и профессия из NOK, а остальное - мелочи. Вот там путь у всех похожий, хотя тоже есть варианты - провинциальные программы, ПУ и тп.

Но все это, как правило, занимает годы.

Кроме визы невесты/жениха и вызова родителей взрослыми детьми по воссоединению.

Это от полугода.

И вот, немного намекнув на сложность попасть в США (да и в Канаду) не туристом, можете оценить возможности, которые сложились из-за войны. Мой пассивный доход я во время ковида тратил на помощь оставшимся в Киеве родственникам и для того, чтобы вытащить родственника с того света. Сейчас отдал его полностью родственникам, оставшимся без работы.Карьера для меня - пустой звук.На ветке про обвал, в начале ковидного карантина обсуждалась история одной мадамы из Харькова, которая строила карьеру в Киеве и в результате осталась без мужа. Стала замдиректора ивент-агентства, но как случился локдаун, то ее через месяц уволили, а еще через месяц-два ей нечем было закрыть кредитный лимит на карточке и заплатить аренду. В результате, в 35 лет вернулась в Харьков с сыном в родительскую квартиру. Результат к 35 годам:из плюсов - сынминусы - ни жилья ни денег ни полной семьи ни работы.Свой шанс в США попасть Вы упустили - это как? Вас иммиграционная служба США забанила?Да, в США у каждого свой путь. Кто-то выигрывает в гринкард лотерею, кто-то едет по рабочей визе, кто-то едет туристом и просит ПУ, кто-то по воссоединению семьи, кто-то по студ визе, кто-то по визе инвестора, кто-то через брак, кто-то через визу для одаренных людей (единственная программа, по которой хронический недобор) и тд.Есть постоянные возможности, есть временные (о них практически никто не знает) - они открываются иногда и потом закрываются.Вы хотите знать по какому пути я пошел? На 99% - Вам он не подойдет. Но Вы можете свой найти. Поэтому и пишу, что у каждого свой путь.В Канаду попасть намного проще если хороший Инглиш (IELTS не менее средний 6 и по каждой секции не менее 6), и профессия из NOK, а остальное - мелочи. Вот там путь у всех похожий, хотя тоже есть варианты - провинциальные программы, ПУ и тп.Но все это, как правило, занимает годы.Кроме визы невесты/жениха и вызова родителей взрослыми детьми по воссоединению.Это от полугода.И вот, немного намекнув на сложность попасть в США (да и в Канаду) не туристом, можете, которые сложились из-за войны.

ніяких можливостей війна не додала - я не можу виїхати за кордон до кінця війни - ми ж поважаємо закон? а після війни всі ці програми згорнуть.



я не заперечую, що в США краще. але коли тут хтось каже, що декому вже немає сенсу їхати - ви агітуєте в стилі - їхати мають всі всі не можуть жити в США - тому краще будувати схожу країну в себе вдома



навіть у Європі залишиться не так багато людей після війни - трохи більше відсотків звичайних емігрантів. серед моїх знайомих, гадаю відсоток, хто залишиться буде вищий за середній.



й кар'єра це не носити костюм, а займатися тим, що подобається, підвищувати свій рівень й відповідно отримувати за це гроші.



ви як бачу універсал - більшість спеціалізується на якийсь одній роботі. відсоток підприємців не дуже великий, не всі можуть бути підприємцями. ніяких можливостей війна не додала - я не можу виїхати за кордон до кінця війни - ми ж поважаємо закон? а після війни всі ці програми згорнуть.навіть у Європі залишиться не так багато людей після війни - трохи більше відсотків звичайних емігрантів. серед моїх знайомих, гадаю відсоток, хто залишиться буде вищий за середній.й кар'єра це не носити костюм, а займатися тим, що подобається, підвищувати свій рівень й відповідно отримувати за це гроші.ви як бачу універсал- більшість спеціалізується на якийсь одній роботі. відсоток підприємців не дуже великий, не всі можуть бути підприємцями.



Я никого не агитирую.

Тут итак уже столько украинцев приехало, что удивляюсь, что кто-то уехал еще куда-то. Шутка.

Я лишь указываю, что факт то, что очень многие ехали, едут и будут ехать.

И для США возраст - не помеха, хотя и очень важный фактор. Есть очень короткий возрастной промежуток, когда нет большого смысла ехать. 55-65.

До и после - вполне, хотя 50-55 уже рискованно, но все равно, я-бы пробовал.

Насчет "после войны".

Большинство приехавших по Ю4Ю будут пытаться зацепиться. Это не халява а-ля Германия. Тут на ту помощь что дают - не проживешь.

Украинцы сейчас выгребли почти всю стартовую работу и стартовое жилье.

Если или когда они уедут обратно - образуется вакуум.

Я ЗА, чтобы украинцы вернулись в Украину и строили там сопостовимый с США уровень жизни, но все-таки давайте ттрезво оценивать ситуацию, а не лозунгами. Я никого не агитирую.Тут итак уже столько украинцев приехало, что удивляюсь, что кто-то уехал еще куда-то. Шутка.Я лишь указываю, что факт то, что очень многие ехали, едут и будут ехать.И для США возраст - не помеха, хотя и очень важный фактор. Есть очень короткий возрастной промежуток, когда нет большого смысла ехать. 55-65.До и после - вполне, хотя 50-55 уже рискованно, но все равно, я-бы пробовал.Насчет "после войны".Большинство приехавших по Ю4Ю будут пытаться зацепиться. Это не халява а-ля Германия. Тут на ту помощь что дают - не проживешь.Украинцы сейчас выгребли почти всю стартовую работу и стартовое жилье.Если или когда они уедут обратно - образуется вакуум.Я ЗА, чтобы украинцы вернулись в Украину и строили там сопостовимый с США уровень жизни, но все-таки давайте ттрезво оценивать ситуацию, а не лозунгами. rjkz

Повідомлень: 14374 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7565 раз. Подякували: 4581 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 кві, 2023 15:06 Denik написав: rjkz написав: Уехал по многим причинам, в том числе, в 2015 году пришел к выводу, что большой войне быть. Уехал по многим причинам, в том числе, в 2015 году пришел к выводу, что большой войне быть.

Це - вибір тих, хто повівся на капську пропаганду. На момент 2015 року окри вже отримали поразки під Мар'янкою. Навесні 2016 - в боях за Авдіївську промзону. Були створені нові механізовані, мотопіхотні та танкові бригади, озброєні тим, що зняли зі зберігання + компенсовані втрати танків/БМП війни 2014 року.

Було зрозуміло, що ніякого бліцкригу з боку орків не буде, а будуть неприйнятні втрати .

Власне загроза нанесення неприйнятних втрат противнику є одним із механізмів недопустити війну. Або можна виграти війну, нанесши противнику неприйнятні втрати.



Але в Україні знайшлося достатньо людей (може мільйон), які повірили візгам Соловйоба/залізної ляльки путінського ТБ та виїхали за Кордон. Якщо б вони не виїхали, то на момент 2022 року вистачило б грошей з їх податків на купівлю важливих потреб за версією того ж Чмута.

viewtopic.php?p=5553742#p5553742

Потреби теж визначені:

- радіолокатори;

- снаряди 122, 152;

- додаткові Стугни в комплектації з тепловізором;

- ракети Вільхи;

- снаряди до РСЗВ 122 мм;

- авіаційні некеровані ракети 80 мм та більше.

потреб на десяток мільярдів доларів.



В додачу до цього ще б була модернізована більша кількість МіГ-29 до версії МУ1, більша кількість танків Т-64 зі зберігання, модернізованих до версії Т-64Б зразка 2017 року або БМ2, більш масові закупки БТР-4, зокрема для морської піхоти на півдні, імовірно Нептуна у версії земля-земля, САУ Богдана та інших.

Це все би дало те, що рашка не вдалася би до війни, розуміючи, що лінія зіткнення на півдні зупиниться десь на лінії Олешки-Нова Каховка-Мелітополь на півдні та Маріуполь-Волноваха + Купянськ-Сватове-Кремінна-Лисичанськ на сході. Це - вибір тих, хто повівся на капську пропаганду. На момент 2015 року окри вже отримали поразки під Мар'янкою. Навесні 2016 - в боях за Авдіївську промзону. Були створені нові механізовані, мотопіхотні та танкові бригади, озброєні тим, що зняли зі зберігання + компенсовані втрати танків/БМП війни 2014 року.Було зрозуміло, що ніякого бліцкригу з боку орків не буде, а будутьВласне загроза нанесенняпротивнику є одним із механізмів недопустити війну. Або можна виграти війну, нанесши противнику неприйнятні втрати.Але в Україні знайшлося достатньо людей (може мільйон), які повірили візгам Соловйоба/залізної ляльки путінського ТБ та виїхали за Кордон. Якщо б вони не виїхали, то на момент 2022 року вистачило б грошей з їх податків на купівлю важливих потреб за версією того ж Чмута.В додачу до цього ще б була модернізована більша кількість МіГ-29 до версії МУ1, більша кількість танків Т-64 зі зберігання, модернізованих до версії Т-64Б зразка 2017 року або БМ2, більш масові закупки БТР-4, зокрема для морської піхоти на півдні, імовірно Нептуна у версії земля-земля, САУ Богдана та інших.Це все би дало те, що рашка не вдалася би до війни, розуміючи, що лінія зіткнення на півдні зупиниться десь на лінії Олешки-Нова Каховка-Мелітополь на півдні та Маріуполь-Волноваха + Купянськ-Сватове-Кремінна-Лисичанськ на сході.



Я не смотрел и не смотрю раша тв совершенно.

не читаю их сми, даже оппозиционные.

мне очень давно плевать что у них происходит.

С военной точки зрения, нападение на Украину - огромная ошибка просто по соотношению сил. Не важно, что у раши численное превосходство - оно недостаточно для того, чтобы выиграть войну.

Но оценив неадекватность и нелогичность пуйла и его действия в Украине и Сирии, пришел к выводу, что большая война очень вероятна.

Никаких визгов. Никакой паники. Я не смотрел и не смотрю раша тв совершенно.не читаю их сми, даже оппозиционные.мне очень давно плевать что у них происходит.С военной точки зрения, нападение на Украину - огромная ошибка просто по соотношению сил. Не важно, что у раши численное превосходство - оно недостаточно для того, чтобы выиграть войну.Но оценив неадекватность и нелогичность пуйла и его действия в Украине и Сирии, пришел к выводу, что большая война очень вероятна.Никаких визгов. Никакой паники. rjkz

Повідомлень: 14374 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7565 раз. Подякували: 4581 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 кві, 2023 15:25 Denik написав: rjkz написав: На медицину зарабатывать не надо. Есть доход - покупаешь страховку, нет - имеешь медикейд от штата. Если доход не очень большой по американским меркам, но больше, чем порог медикейда - покупаешь субсидированную страховку. В моей страховой это 20 долларов на каждого члена семьи в месяц. На медицину зарабатывать не надо. Есть доход - покупаешь страховку, нет - имеешь медикейд от штата. Если доход не очень большой по американским меркам, но больше, чем порог медикейда - покупаешь субсидированную страховку. В моей страховой это 20 долларов на каждого члена семьи в месяц.

На фоні зростаючих військових витрат через імовірний конфлікт з Китаєм, або переростанням війни у третю світову шара з безкоштовною медициною в США скінчиться.

Просто дайте відповідь на просте питання: якого біса Вам на старості хтось робитиме операцію за 90 тис. доларів, якщо Ви за 20 років перед "пенсією" сплатили всього 4800 доларів????

rjkz написав: С пенсией - в любом случае, это будет намного более высокий стандарт жизни нежели в Украине.Надо понимать, что для получения пенсии (и медикера - страховка для 65+) надо иметь минимум 10 лет трудового стажа и потом размер пенсии определяется по любым 3-м годам. С пенсией - в любом случае, это будет намного более высокий стандарт жизни нежели в Украине.Надо понимать, что для получения пенсии (и медикера - страховка для 65+) надо иметь минимум 10 лет трудового стажа и потом размер пенсии определяется по любым 3-м годам.

З пенсією - те саме в Європі підрахували, що для отримання пенсії треба +- 40 років стажу. Звідки Вам платити пенсію умовних 14 років (з 65 до 79 як середня тривалість життя в США), якщо Ви сплачували лише 10 років умовних 300-400 баксів.

Ще подумайте над питанням як Ви купите собі житло на старість, якщо Вам доведеться ще вчити 2х дітей в країні з найдорожчою освітою в світі. Наскирдувати щось теж навряд чи щось вийде.

У випадку втягування США у світову гібридну або гарячу війну Ваш рівень життя нічим не відрізнятиметься від рівня життя пенсіонерів в Україні останніми роками. Нагадаю, що в США та Великобританії не було бензину у вільному продажі під час Другої Світової війни. Без хліба ясно що не залишитеся.



Ну і є ще один аспект в дальній еміграції як у Вас: те, що Ви лишаєтесь без спілкування з батьками в останні роки їх життя, та позбавляєте їх близького спілкування з онуками і Вами, лишаючи в деяких випадках на самоті. На фоні зростаючих військових витрат через імовірний конфлікт з Китаєм, або переростанням війни у третю світову шара з безкоштовною медициною в США скінчиться.Просто дайте відповідь на просте питання: якого біса Вам на старості хтось робитиме операцію за 90 тис. доларів, якщо Ви за 20 років перед "пенсією" сплатили всього 4800 доларів????З пенсією - те саме в Європі підрахували, що для отримання пенсії треба +- 40 років стажу. Звідки Вам платити пенсію умовних 14 років (з 65 до 79 як середня тривалість життя в США), якщо Ви сплачували лише 10 років умовних 300-400 баксів.Ще подумайте над питанням як Ви купите собі житло на старість, якщо Вам доведеться ще вчити 2х дітей в країні з найдорожчою освітою в світі. Наскирдувати щось теж навряд чи щось вийде.У випадку втягування США у світову гібридну або гарячу війну Ваш рівень життя нічим не відрізнятиметься від рівня життя пенсіонерів в Україні останніми роками. Нагадаю, що в США та Великобританії не було бензину у вільному продажі під час Другої Світової війни. Без хліба ясно що не залишитеся.Ну і є ще один аспект в дальній еміграції як у Вас: те, що Ви лишаєтесь без спілкування з батьками в останні роки їх життя, та позбавляєте їх близького спілкування з онуками і Вами, лишаючи в деяких випадках на самоті.



Малыш, не неси чушь.

Я плачу несколько тысяч уе в месяц налогов. Поэтому не 300-400 долларов.

В США есть элемент социализма - прогрессивная система налогообложения. Поэтому "богатые платят за бедных" - распространенная тут фраза. У меня около 25% налогов, а кто-то платит и 45%. Кроме того, все платят кучу разных налогов не с доходов, а расходов и владения.

И я сейчас плачу больше налогов, чем будет моя пенсия сошиал секьюрити.

Скирдование не получится? Ну-ну.

Образование для детей, как минимум я могу себе позволить CUNY (City University of New York). Для резидентов получится около 30 куе на одного ребенка за 4 года обучения. На двоих 60 куе. Вполне демократично. Давай еще расскажи мне, что это огромные деньги, которых в США ни у кого нет и это только твоя мама может себе позволить.

Иди постой в углу. Малыш, не неси чушь.Я плачу несколько тысяч уе в месяц налогов. Поэтому не 300-400 долларов.В США есть элемент социализма - прогрессивная система налогообложения. Поэтому "богатые платят за бедных" - распространенная тут фраза. У меня около 25% налогов, а кто-то платит и 45%. Кроме того, все платят кучу разных налогов не с доходов, а расходов и владения.И я сейчас плачу больше налогов, чем будет моя пенсия сошиал секьюрити.Скирдование не получится? Ну-ну.Образование для детей, как минимум я могу себе позволить CUNY (City University of New York). Для резидентов получится около 30 куе на одного ребенка за 4 года обучения. На двоих 60 куе. Вполне демократично. Давай еще расскажи мне, что это огромные деньги, которых в США ни у кого нет и это только твоя мама может себе позволить.Иди постой в углу. rjkz

Повідомлень: 14374 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7565 раз. Подякували: 4581 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 522523524525 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор