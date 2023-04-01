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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 кві, 2023 12:52
Та всьо, знайшли винних у проблемах з забезпеченням армії, ви там бухаєте чи що?
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Faceless
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Додано: Суб 01 кві, 2023 13:02
rjkz написав:
На медицину зарабатывать не надо. Есть доход - покупаешь страховку, нет - имеешь медикейд от штата. Если доход не очень большой по американским меркам, но больше, чем порог медикейда - покупаешь субсидированную страховку. В моей страховой это 20 долларов на каждого члена семьи в месяц.
На фоні зростаючих військових витрат через імовірний конфлікт з Китаєм, або переростанням війни у третю світову шара з безкоштовною медициною в США скінчиться.
Просто дайте відповідь на просте питання: якого біса Вам на старості хтось робитиме операцію за 90 тис. доларів, якщо Ви за 20 років перед "пенсією" сплатили всього 4800 доларів????
rjkz написав:
С пенсией - в любом случае, это будет намного более высокий стандарт жизни нежели в Украине.Надо понимать, что для получения пенсии (и медикера - страховка для 65+) надо иметь минимум 10 лет трудового стажа и потом размер пенсии определяется по любым 3-м годам.
З пенсією - те саме в Європі підрахували, що для отримання пенсії треба +- 40 років стажу. Звідки Вам платити пенсію умовних 14 років (з 65 до 79 як середня тривалість життя в США), якщо Ви сплачували лише 10 років умовних 300-400 баксів.
Ще подумайте над питанням як Ви купите собі житло на старість, якщо Вам доведеться ще вчити 2х дітей в країні з найдорожчою освітою в світі. Наскирдувати щось теж навряд чи щось вийде.
У випадку втягування США у світову гібридну або гарячу війну Ваш рівень життя нічим не відрізнятиметься від рівня життя пенсіонерів в Україні останніми роками. Нагадаю, що в США та Великобританії не було бензину у вільному продажі під час Другої Світової війни. Без хліба ясно що не залишитеся.
Ну і є ще один аспект в дальній еміграції як у Вас: те, що Ви лишаєтесь без спілкування з батьками в останні роки їх життя, та позбавляєте їх близького спілкування з онуками і Вами, лишаючи в деяких випадках на самоті.
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Додано: Суб 01 кві, 2023 13:04
Faceless написав:
Та всьо, знайшли винних у проблемах з забезпеченням армії, ви там бухаєте чи що?
В армії - звичайний робочий день як і в неділю, бухають лише аватари...
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Додано: Суб 01 кві, 2023 13:18
Faceless написав:
Та всьо, знайшли винних у проблемах з забезпеченням армії, ви там бухаєте чи що?
В Другу Світову війну жінки працювали, що в СРСР, що в США, а не жалілися на Фейсбуці на те, що в Австрії в СПА треба ходити повністю оголеною...
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Додано: Суб 01 кві, 2023 15:00
Shaman написав: rjkz написав: Shaman написав:
якраз аудитори з американською зп напевне й зможуть працювати в США
дивиться, я начебто прямо кажу. досягнення - це зробити кар'єру. в кожного своя сфера діяльності. але я не працюю руками, не тому ще нижче за мене, а от не моє. от цифірки я можу проаналізувати, мені це цікаво. тому на вихідних я не на дачі, а інколи намагаюсь розібратися з цифрами, що НБУ публікує. тому повторити кар'єру по фінансовій лінії в мене займе значний час. а сім'ю чим утримувати?
я так розумію, що у вас є значний пасивний дохід. в мене немає. тому трохи по іншому дивимося на речі. в США непогано жити, але свою можливість я вже пропустив. й попасти в США не так вже просто - ви це питання трохи оминаєте - типу в кожного свій шлях
в мене є приклад - знайомий - англійська, американський MBA, діти отримують вищу освіту в США - а працює в України, бо там відповідну посаду просто не займе - якраз ваш умовний аудитор
Мой пассивный доход я во время ковида тратил на помощь оставшимся в Киеве родственникам и для того, чтобы вытащить родственника с того света. Сейчас отдал его полностью родственникам, оставшимся без работы.
Карьера для меня - пустой звук.
На ветке про обвал, в начале ковидного карантина обсуждалась история одной мадамы из Харькова, которая строила карьеру в Киеве и в результате осталась без мужа. Стала замдиректора ивент-агентства, но как случился локдаун, то ее через месяц уволили, а еще через месяц-два ей нечем было закрыть кредитный лимит на карточке и заплатить аренду. В результате, в 35 лет вернулась в Харьков с сыном в родительскую квартиру. Результат к 35 годам:
из плюсов - сын
минусы - ни жилья ни денег ни полной семьи ни работы.
Свой шанс в США попасть Вы упустили - это как? Вас иммиграционная служба США забанила?
Да, в США у каждого свой путь. Кто-то выигрывает в гринкард лотерею, кто-то едет по рабочей визе, кто-то едет туристом и просит ПУ, кто-то по воссоединению семьи, кто-то по студ визе, кто-то по визе инвестора, кто-то через брак, кто-то через визу для одаренных людей (единственная программа, по которой хронический недобор) и тд.
Есть постоянные возможности, есть временные (о них практически никто не знает) - они открываются иногда и потом закрываются.
Вы хотите знать по какому пути я пошел? На 99% - Вам он не подойдет. Но Вы можете свой найти. Поэтому и пишу, что у каждого свой путь.
В Канаду попасть намного проще если хороший Инглиш (IELTS не менее средний 6 и по каждой секции не менее 6), и профессия из NOK, а остальное - мелочи. Вот там путь у всех похожий, хотя тоже есть варианты - провинциальные программы, ПУ и тп.
Но все это, как правило, занимает годы.
Кроме визы невесты/жениха и вызова родителей взрослыми детьми по воссоединению.
Это от полугода.
И вот, немного намекнув на сложность попасть в США (да и в Канаду) не туристом, можете оценить возможности
, которые сложились из-за войны.
ніяких можливостей війна не додала - я не можу виїхати за кордон до кінця війни - ми ж поважаємо закон? а після війни всі ці програми згорнуть.я не заперечую, що в США краще. але коли тут хтось каже, що декому вже немає сенсу їхати - ви агітуєте в стилі - їхати мають всі всі не можуть жити в США - тому краще будувати схожу країну в себе вдома
навіть у Європі залишиться не так багато людей після війни - трохи більше відсотків звичайних емігрантів. серед моїх знайомих, гадаю відсоток, хто залишиться буде вищий за середній.
й кар'єра це не носити костюм, а займатися тим, що подобається, підвищувати свій рівень й відповідно отримувати за це гроші.
ви як бачу універсал
- більшість спеціалізується на якийсь одній роботі. відсоток підприємців не дуже великий, не всі можуть бути підприємцями.
Я никого не агитирую.
Тут итак уже столько украинцев приехало, что удивляюсь, что кто-то уехал еще куда-то. Шутка.
Я лишь указываю, что факт то, что очень многие ехали, едут и будут ехать.
И для США возраст - не помеха, хотя и очень важный фактор. Есть очень короткий возрастной промежуток, когда нет большого смысла ехать. 55-65.
До и после - вполне, хотя 50-55 уже рискованно, но все равно, я-бы пробовал.
Насчет "после войны".
Большинство приехавших по Ю4Ю будут пытаться зацепиться. Это не халява а-ля Германия. Тут на ту помощь что дают - не проживешь.
Украинцы сейчас выгребли почти всю стартовую работу и стартовое жилье.
Если или когда они уедут обратно - образуется вакуум.
Я ЗА, чтобы украинцы вернулись в Украину и строили там сопостовимый с США уровень жизни, но все-таки давайте ттрезво оценивать ситуацию, а не лозунгами.
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Додано: Суб 01 кві, 2023 15:06
Denik написав: rjkz написав:
Уехал по многим причинам, в том числе, в 2015 году пришел к выводу, что большой войне быть.
Це - вибір тих, хто повівся на капську пропаганду. На момент 2015 року окри вже отримали поразки під Мар'янкою. Навесні 2016 - в боях за Авдіївську промзону. Були створені нові механізовані, мотопіхотні та танкові бригади, озброєні тим, що зняли зі зберігання + компенсовані втрати танків/БМП війни 2014 року.
Було зрозуміло, що ніякого бліцкригу з боку орків не буде, а будуть
неприйнятні втрати
.
Власне загроза нанесення неприйнятних втрат
противнику є одним із механізмів недопустити війну. Або можна виграти війну, нанесши противнику неприйнятні втрати.
Але в Україні знайшлося достатньо людей (може мільйон), які повірили візгам Соловйоба/залізної ляльки путінського ТБ та виїхали за Кордон. Якщо б вони не виїхали, то на момент 2022 року вистачило б грошей з їх податків на купівлю важливих потреб за версією того ж Чмута. viewtopic.php?p=5553742#p5553742
Потреби теж визначені:
- радіолокатори;
- снаряди 122, 152;
- додаткові Стугни в комплектації з тепловізором;
- ракети Вільхи;
- снаряди до РСЗВ 122 мм;
- авіаційні некеровані ракети 80 мм та більше.
потреб на десяток мільярдів доларів.
В додачу до цього ще б була модернізована більша кількість МіГ-29 до версії МУ1, більша кількість танків Т-64 зі зберігання, модернізованих до версії Т-64Б зразка 2017 року або БМ2, більш масові закупки БТР-4, зокрема для морської піхоти на півдні, імовірно Нептуна у версії земля-земля, САУ Богдана та інших.
Це все би дало те, що рашка не вдалася би до війни, розуміючи, що лінія зіткнення на півдні зупиниться десь на лінії Олешки-Нова Каховка-Мелітополь на півдні та Маріуполь-Волноваха + Купянськ-Сватове-Кремінна-Лисичанськ на сході.
Я не смотрел и не смотрю раша тв совершенно.
не читаю их сми, даже оппозиционные.
мне очень давно плевать что у них происходит.
С военной точки зрения, нападение на Украину - огромная ошибка просто по соотношению сил. Не важно, что у раши численное превосходство - оно недостаточно для того, чтобы выиграть войну.
Но оценив неадекватность и нелогичность пуйла и его действия в Украине и Сирии, пришел к выводу, что большая война очень вероятна.
Никаких визгов. Никакой паники.
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Додано: Суб 01 кві, 2023 15:25
Denik написав: rjkz написав:
На медицину зарабатывать не надо. Есть доход - покупаешь страховку, нет - имеешь медикейд от штата. Если доход не очень большой по американским меркам, но больше, чем порог медикейда - покупаешь субсидированную страховку. В моей страховой это 20 долларов на каждого члена семьи в месяц.
На фоні зростаючих військових витрат через імовірний конфлікт з Китаєм, або переростанням війни у третю світову шара з безкоштовною медициною в США скінчиться.
Просто дайте відповідь на просте питання: якого біса Вам на старості хтось робитиме операцію за 90 тис. доларів, якщо Ви за 20 років перед "пенсією" сплатили всього 4800 доларів????
rjkz написав:
С пенсией - в любом случае, это будет намного более высокий стандарт жизни нежели в Украине.Надо понимать, что для получения пенсии (и медикера - страховка для 65+) надо иметь минимум 10 лет трудового стажа и потом размер пенсии определяется по любым 3-м годам.
З пенсією - те саме в Європі підрахували, що для отримання пенсії треба +- 40 років стажу. Звідки Вам платити пенсію умовних 14 років (з 65 до 79 як середня тривалість життя в США), якщо Ви сплачували лише 10 років умовних 300-400 баксів.
Ще подумайте над питанням як Ви купите собі житло на старість, якщо Вам доведеться ще вчити 2х дітей в країні з найдорожчою освітою в світі. Наскирдувати щось теж навряд чи щось вийде.
У випадку втягування США у світову гібридну або гарячу війну Ваш рівень життя нічим не відрізнятиметься від рівня життя пенсіонерів в Україні останніми роками. Нагадаю, що в США та Великобританії не було бензину у вільному продажі під час Другої Світової війни. Без хліба ясно що не залишитеся.
Ну і є ще один аспект в дальній еміграції як у Вас: те, що Ви лишаєтесь без спілкування з батьками в останні роки їх життя, та позбавляєте їх близького спілкування з онуками і Вами, лишаючи в деяких випадках на самоті.
Малыш, не неси чушь.
Я плачу несколько тысяч уе в месяц налогов. Поэтому не 300-400 долларов.
В США есть элемент социализма - прогрессивная система налогообложения. Поэтому "богатые платят за бедных" - распространенная тут фраза. У меня около 25% налогов, а кто-то платит и 45%. Кроме того, все платят кучу разных налогов не с доходов, а расходов и владения.
И я сейчас плачу больше налогов, чем будет моя пенсия сошиал секьюрити.
Скирдование не получится? Ну-ну.
Образование для детей, как минимум я могу себе позволить CUNY (City University of New York). Для резидентов получится около 30 куе на одного ребенка за 4 года обучения. На двоих 60 куе. Вполне демократично. Давай еще расскажи мне, что это огромные деньги, которых в США ни у кого нет и это только твоя мама может себе позволить.
Иди постой в углу.
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