Додано: Суб 01 кві, 2023 15:25 Denik написав: rjkz написав: На медицину зарабатывать не надо. Есть доход - покупаешь страховку, нет - имеешь медикейд от штата. Если доход не очень большой по американским меркам, но больше, чем порог медикейда - покупаешь субсидированную страховку. В моей страховой это 20 долларов на каждого члена семьи в месяц. На медицину зарабатывать не надо. Есть доход - покупаешь страховку, нет - имеешь медикейд от штата. Если доход не очень большой по американским меркам, но больше, чем порог медикейда - покупаешь субсидированную страховку. В моей страховой это 20 долларов на каждого члена семьи в месяц.

На фоні зростаючих військових витрат через імовірний конфлікт з Китаєм, або переростанням війни у третю світову шара з безкоштовною медициною в США скінчиться.

Просто дайте відповідь на просте питання: якого біса Вам на старості хтось робитиме операцію за 90 тис. доларів, якщо Ви за 20 років перед "пенсією" сплатили всього 4800 доларів????

rjkz написав: С пенсией - в любом случае, это будет намного более высокий стандарт жизни нежели в Украине.Надо понимать, что для получения пенсии (и медикера - страховка для 65+) надо иметь минимум 10 лет трудового стажа и потом размер пенсии определяется по любым 3-м годам. С пенсией - в любом случае, это будет намного более высокий стандарт жизни нежели в Украине.Надо понимать, что для получения пенсии (и медикера - страховка для 65+) надо иметь минимум 10 лет трудового стажа и потом размер пенсии определяется по любым 3-м годам.

З пенсією - те саме в Європі підрахували, що для отримання пенсії треба +- 40 років стажу. Звідки Вам платити пенсію умовних 14 років (з 65 до 79 як середня тривалість життя в США), якщо Ви сплачували лише 10 років умовних 300-400 баксів.

Ще подумайте над питанням як Ви купите собі житло на старість, якщо Вам доведеться ще вчити 2х дітей в країні з найдорожчою освітою в світі. Наскирдувати щось теж навряд чи щось вийде.

У випадку втягування США у світову гібридну або гарячу війну Ваш рівень життя нічим не відрізнятиметься від рівня життя пенсіонерів в Україні останніми роками. Нагадаю, що в США та Великобританії не було бензину у вільному продажі під час Другої Світової війни. Без хліба ясно що не залишитеся.



На фоні зростаючих військових витрат через імовірний конфлікт з Китаєм, або переростанням війни у третю світову шара з безкоштовною медициною в США скінчиться.

Просто дайте відповідь на просте питання: якого біса Вам на старості хтось робитиме операцію за 90 тис. доларів, якщо Ви за 20 років перед "пенсією" сплатили всього 4800 доларів????

З пенсією - те саме в Європі підрахували, що для отримання пенсії треба +- 40 років стажу. Звідки Вам платити пенсію умовних 14 років (з 65 до 79 як середня тривалість життя в США), якщо Ви сплачували лише 10 років умовних 300-400 баксів.

Ще подумайте над питанням як Ви купите собі житло на старість, якщо Вам доведеться ще вчити 2х дітей в країні з найдорожчою освітою в світі. Наскирдувати щось теж навряд чи щось вийде.

У випадку втягування США у світову гібридну або гарячу війну Ваш рівень життя нічим не відрізнятиметься від рівня життя пенсіонерів в Україні останніми роками. Нагадаю, що в США та Великобританії не було бензину у вільному продажі під час Другої Світової війни. Без хліба ясно що не залишитеся.

Ну і є ще один аспект в дальній еміграції як у Вас: те, що Ви лишаєтесь без спілкування з батьками в останні роки їх життя, та позбавляєте їх близького спілкування з онуками і Вами, лишаючи в деяких випадках на самоті.



Малыш, не неси чушь.

Я плачу несколько тысяч уе в месяц налогов. Поэтому не 300-400 долларов.

В США есть элемент социализма - прогрессивная система налогообложения. Поэтому "богатые платят за бедных" - распространенная тут фраза. У меня около 25% налогов, а кто-то платит и 45%. Кроме того, все платят кучу разных налогов не с доходов, а расходов и владения.

И я сейчас плачу больше налогов, чем будет моя пенсия сошиал секьюрити.

Скирдование не получится? Ну-ну.

Образование для детей, как минимум я могу себе позволить CUNY (City University of New York). Для резидентов получится около 30 куе на одного ребенка за 4 года обучения. На двоих 60 куе. Вполне демократично. Давай еще расскажи мне, что это огромные деньги, которых в США ни у кого нет и это только твоя мама может себе позволить.

Малыш, не неси чушь.

Я плачу несколько тысяч уе в месяц налогов. Поэтому не 300-400 долларов.

В США есть элемент социализма - прогрессивная система налогообложения. Поэтому "богатые платят за бедных" - распространенная тут фраза. У меня около 25% налогов, а кто-то платит и 45%. Кроме того, все платят кучу разных налогов не с доходов, а расходов и владения.

И я сейчас плачу больше налогов, чем будет моя пенсия сошиал секьюрити.

Скирдование не получится? Ну-ну.

Образование для детей, как минимум я могу себе позволить CUNY (City University of New York). Для резидентов получится около 30 куе на одного ребенка за 4 года обучения. На двоих 60 куе. Вполне демократично. Давай еще расскажи мне, что это огромные деньги, которых в США ни у кого нет и это только твоя мама может себе позволить.

Иди постой в углу.

rjkz

Повідомлень: 14376 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7566 раз. Подякували: 4584 раз.

Додано: Суб 01 кві, 2023 16:17 rjkz написав: Для досягнень?

Яких?

Яких?

Это если архиважное значение ходить с надутыми щеками в чистом костюме кофе пить? У меня такие знакомые в Украине есть. Заработок - не главное. Что можешь детям дать - пофиг. Жена работает на 2-х работах, чтобы добить бюджет семьи до хоть какого-то уровня. А оно ездит на работу на машине, тратя на бенз почти всю свою зарплату.

Это из той-же оперы, когда кассирша АТБ покупает себе последний яфон в кредит.

Больные на всю голову люди.

"МНе пофиг как я выгляжу на велосипеде" (ТМ rjkz)

Я и по стройке пьяных рабочих гонял и руками работал на себя (было дело). По строительству руками умею делать все или почти все, а что не умею - быстро научусь. Руководил предствавительством промышленной компании. Был манагером. Был директором своей фирмы. В начале своей трудовой деятельности купил ВАЗ 20-летний, там была сделана капиталка двигла. Все остальное не работало - тормозов не было, половина фонарей/фар не работала, передние сиденья держались на заведенных сзади ремнях безопасности,крылья и двери дырявые, дворники не работали. Все починил/заменил/заварил/покрасил. И корона не сваливалась.

И сейчас мне пофиг, что работа предусматривает не только работу головой и общение с большим количествомм людей, но и периодически работу руками. Мало того, тут тех кто умеет разобраться с почти любой технической проблемой ценят намного больше, чем тех, кто кроме свободного Инглиша (тут этим никого не удивишь) ничего не умеет.

К примеру, я своему работодателю указал на возможность экономии электроэнергии на освещении и сам сделал работу в свое рабочее время, когда появлялось время. Теперь каждый месяц работодатель экономит окло 400-500 долларов. Если на эту работу делал-бы контрактор, то взял-бя тысяч 15. Работодатель только купил материалы на 180 долларов. Это только один из эпизодов.

И для меня это нормально и для окружающих.

А если говорить о размере зароботка, то любой работяга в США заткнет за пояс практически любого "белого воротничка" из киевского офиса.

Я уж не говорю про врачей, адвокатов, инженеров и тп.

Поэтому я не совсем понимаю о каких "достижениях" Вы говорите.

Для досягнень?

Яких?

Это если архиважное значение ходить с надутыми щеками в чистом костюме кофе пить? У меня такие знакомые в Украине есть. Заработок - не главное. Что можешь детям дать - пофиг. Жена работает на 2-х работах, чтобы добить бюджет семьи до хоть какого-то уровня. А оно ездит на работу на машине, тратя на бенз почти всю свою зарплату.

Это из той-же оперы, когда кассирша АТБ покупает себе последний яфон в кредит.

Больные на всю голову люди.

"МНе пофиг как я выгляжу на велосипеде" (ТМ rjkz)

Я и по стройке пьяных рабочих гонял и руками работал на себя (было дело). По строительству руками умею делать все или почти все, а что не умею - быстро научусь. Руководил предствавительством промышленной компании. Был манагером. Был директором своей фирмы. В начале своей трудовой деятельности купил ВАЗ 20-летний, там была сделана капиталка двигла. Все остальное не работало - тормозов не было, половина фонарей/фар не работала, передние сиденья держались на заведенных сзади ремнях безопасности,крылья и двери дырявые, дворники не работали. Все починил/заменил/заварил/покрасил. И корона не сваливалась.

И сейчас мне пофиг, что работа предусматривает не только работу головой и общение с большим количествомм людей, но и периодически работу руками. Мало того, тут тех кто умеет разобраться с почти любой технической проблемой ценят намного больше, чем тех, кто кроме свободного Инглиша (тут этим никого не удивишь) ничего не умеет.

К примеру, я своему работодателю указал на возможность экономии электроэнергии на освещении и сам сделал работу в свое рабочее время, когда появлялось время. Теперь каждый месяц работодатель экономит окло 400-500 долларов. Если на эту работу делал-бы контрактор, то взял-бя тысяч 15. Работодатель только купил материалы на 180 долларов. Это только один из эпизодов.

И для меня это нормально и для окружающих.

А если говорить о размере зароботка, то любой работяга в США заткнет за пояс практически любого "белого воротничка" из киевского офиса.

Я уж не говорю про врачей, адвокатов, инженеров и тп.

Поэтому я не совсем понимаю о каких "достижениях" Вы говорите.

Разве что ВЫ аудитор в Украине с американской зарплатой аудитора и не сможете им быть в США.

Респект. Человек с прямыми руками и головой на плечах в Штатах не пропадёт. Если же англ средний и выше, так вообще отлично стартанёт. Меня не раз впечатляли их расценки хэндименов и автомехаников. Это при том, что качество работы часто посредственное. На Украине я бы такое просто не принял, заставил бы переделывать, а там норм.

phantom_systems

Повідомлень: 2238 З нами з: 14.04.15 Подякував: 27 раз. Подякували: 499 раз.

Додано: Суб 01 кві, 2023 17:01 Как переслать деньги Получаю ЗП в чешских кронах, имеею гривневый кредит, раньше посылал деньги через paysend на карту сенс банка, но после того как закрыли iBox банк этот перевод стал дорогим. Кто то может подсказать дешевые способы? kianushkolosov

Повідомлень: 91 З нами з: 22.01.19 Подякував: 2 раз. Подякували: 13 раз.

Додано: Суб 01 кві, 2023 18:34 phantom_systems написав: rjkz написав: Для досягнень?

Яких?

Яких?

Это если архиважное значение ходить с надутыми щеками в чистом костюме кофе пить? У меня такие знакомые в Украине есть. Заработок - не главное. Что можешь детям дать - пофиг. Жена работает на 2-х работах, чтобы добить бюджет семьи до хоть какого-то уровня. А оно ездит на работу на машине, тратя на бенз почти всю свою зарплату.

Это из той-же оперы, когда кассирша АТБ покупает себе последний яфон в кредит.

Больные на всю голову люди.

"МНе пофиг как я выгляжу на велосипеде" (ТМ rjkz)

Я и по стройке пьяных рабочих гонял и руками работал на себя (было дело). По строительству руками умею делать все или почти все, а что не умею - быстро научусь. Руководил предствавительством промышленной компании. Был манагером. Был директором своей фирмы. В начале своей трудовой деятельности купил ВАЗ 20-летний, там была сделана капиталка двигла. Все остальное не работало - тормозов не было, половина фонарей/фар не работала, передние сиденья держались на заведенных сзади ремнях безопасности,крылья и двери дырявые, дворники не работали. Все починил/заменил/заварил/покрасил. И корона не сваливалась.

И сейчас мне пофиг, что работа предусматривает не только работу головой и общение с большим количествомм людей, но и периодически работу руками. Мало того, тут тех кто умеет разобраться с почти любой технической проблемой ценят намного больше, чем тех, кто кроме свободного Инглиша (тут этим никого не удивишь) ничего не умеет.

К примеру, я своему работодателю указал на возможность экономии электроэнергии на освещении и сам сделал работу в свое рабочее время, когда появлялось время. Теперь каждый месяц работодатель экономит окло 400-500 долларов. Если на эту работу делал-бы контрактор, то взял-бя тысяч 15. Работодатель только купил материалы на 180 долларов. Это только один из эпизодов.

И для меня это нормально и для окружающих.

А если говорить о размере зароботка, то любой работяга в США заткнет за пояс практически любого "белого воротничка" из киевского офиса.

Я уж не говорю про врачей, адвокатов, инженеров и тп.

Поэтому я не совсем понимаю о каких "достижениях" Вы говорите.

Для досягнень?

Яких?

Это если архиважное значение ходить с надутыми щеками в чистом костюме кофе пить? У меня такие знакомые в Украине есть. Заработок - не главное. Что можешь детям дать - пофиг. Жена работает на 2-х работах, чтобы добить бюджет семьи до хоть какого-то уровня. А оно ездит на работу на машине, тратя на бенз почти всю свою зарплату.

Это из той-же оперы, когда кассирша АТБ покупает себе последний яфон в кредит.

Больные на всю голову люди.

"МНе пофиг как я выгляжу на велосипеде" (ТМ rjkz)

Я и по стройке пьяных рабочих гонял и руками работал на себя (было дело). По строительству руками умею делать все или почти все, а что не умею - быстро научусь. Руководил предствавительством промышленной компании. Был манагером. Был директором своей фирмы. В начале своей трудовой деятельности купил ВАЗ 20-летний, там была сделана капиталка двигла. Все остальное не работало - тормозов не было, половина фонарей/фар не работала, передние сиденья держались на заведенных сзади ремнях безопасности,крылья и двери дырявые, дворники не работали. Все починил/заменил/заварил/покрасил. И корона не сваливалась.

И сейчас мне пофиг, что работа предусматривает не только работу головой и общение с большим количествомм людей, но и периодически работу руками. Мало того, тут тех кто умеет разобраться с почти любой технической проблемой ценят намного больше, чем тех, кто кроме свободного Инглиша (тут этим никого не удивишь) ничего не умеет.

К примеру, я своему работодателю указал на возможность экономии электроэнергии на освещении и сам сделал работу в свое рабочее время, когда появлялось время. Теперь каждый месяц работодатель экономит окло 400-500 долларов. Если на эту работу делал-бы контрактор, то взял-бя тысяч 15. Работодатель только купил материалы на 180 долларов. Это только один из эпизодов.

И для меня это нормально и для окружающих.

А если говорить о размере зароботка, то любой работяга в США заткнет за пояс практически любого "белого воротничка" из киевского офиса.

Я уж не говорю про врачей, адвокатов, инженеров и тп.

Поэтому я не совсем понимаю о каких "достижениях" Вы говорите.

Разве что ВЫ аудитор в Украине с американской зарплатой аудитора и не сможете им быть в США.

Респект. Человек с прямыми руками и головой на плечах в Штатах не пропадёт. Если же англ средний и выше, так вообще отлично стартанёт. Меня не раз впечатляли их расценки хэндименов и автомехаников. Это при том, что качество работы часто посредственное. На Украине я бы такое просто не принял, заставил бы переделывать, а там норм.

Респект. Человек с прямыми руками и головой на плечах в Штатах не пропадёт. Если же англ средний и выше, так вообще отлично стартанёт. Меня не раз впечатляли их расценки хэндименов и автомехаников. Это при том, что качество работы часто посредственное. На Украине я бы такое просто не принял, заставил бы переделывать, а там норм. Респект. Человек с прямыми руками и головой на плечах в Штатах не пропадёт. Если же англ средний и выше, так вообще отлично стартанёт. Меня не раз впечатляли их расценки хэндименов и автомехаников. Это при том, что качество работы часто посредственное. На Украине я бы такое просто не принял, заставил бы переделывать, а там норм.

Да тоже думаю, что если приперло, то пошёл бы плитку ложить и ходовуху перекидывать. Но только если припрет...

Bolt Повідомлень: 1756 З нами з: 09.11.

Повідомлень: 14376 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7566 раз. Подякували: 4584 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 кві, 2023 19:40 rjkz написав: Bolt , а если припрет, когда уже не в состоянии это делать будете? , а если припрет, когда уже не в состоянии это делать будете?

Это во,сколько? Лет в 70?

Пы. Сы. К тому времени, у мну ещё несколько объектов недвиги появится.(наследство) Главное, что-бы было кому её сдавать. Это во,сколько? Лет в 70?Пы. Сы. К тому времени, у мну ещё несколько объектов недвиги появится.(наследство) Главное, что-бы было кому её сдавать. Bolt Повідомлень: 1756 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 117 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 кві, 2023 20:01 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Малыш, не неси чушь. Малыш, не неси чушь.

Діду, несеш нісенітницю саме ти.

Тепер поясню чому.

rjkz написав: Я плачу несколько тысяч уе в месяц налогов. Поэтому не 300-400 долларов.

В США есть элемент социализма - прогрессивная система налогообложения. Поэтому "богатые платят за бедных" - распространенная тут фраза. У меня около 25% налогов, а кто-то платит и 45%. Кроме того, все платят кучу разных налогов не с доходов, а расходов и владения.

И я сейчас плачу больше налогов, чем будет моя пенсия сошиал секьюрити.

Скирдование не получится? Ну-ну. Я плачу несколько тысяч уе в месяц налогов. Поэтому не 300-400 долларов.В США есть элемент социализма - прогрессивная система налогообложения. Поэтому "богатые платят за бедных" - распространенная тут фраза. У меня около 25% налогов, а кто-то платит и 45%. Кроме того, все платят кучу разных налогов не с доходов, а расходов и владения.И я сейчас плачу больше налогов, чем будет моя пенсия сошиал секьюрити.Скирдование не получится? Ну-ну.



Можна приблизно оцінити долю того, що оподатковується в ВВП США в 40%.

Доля розходів на оборону США - 3,7%.

Це забере 10% сплачених тобою податків.

В США держборг 129% від ВВП.

Ще 10% - це борг муніципалітету Нью-Йорк.

При обліковій ставці 5% 7% ВВП піде на фінансування держборгу + муніципальні борги.

Це ще десь 17,5% твоїх податків.

Ще десь 2-3% від ВВП - це фінансування доріг.

Це ще 6-7% твоїх податків сумарно 34,5%.

Шкільна освіта - 4% від ВВП, або ще десь 10% твоїх податків.

Ще є розходи на правоохоронну систему: поліція, нацгвардія, судді та тюрми, прикордонники, ФБР, боротьба з наркотиками - ще десь 5-6% від ВВП + 12,5-15% від податків.

Ще 2-3 % ВВП або + 6-7% податків - фінансування всяких державних служб, бібліотек, музеїв тощо.

Ітого - це 64-66,5%.

На соціалізм лишається всього десь 33% або 13% від ВВП, куди входить пільги на вищу освіту, пільги на медицину всякі субсидії, виплати по безробіттю, фудстемпи та пенсії.

Так що на пенсії йде всього 10-15% того, що ти сплачуєш і це сотні доларів. Тобто на 13% американських пенсіонерів у вигляді виплат йде 5-6% ВВП.



Підвищення ставок та ризик війни вбивають всі можливості соціалізму.



Так що "надейся и жди". Діду, несеш нісенітницю саме ти.Тепер поясню чому.Можна приблизно оцінити долю того, що оподатковується в ВВП США в 40%.Доля розходів на оборону США - 3,7%.Це забере 10% сплачених тобою податків.В США держборг 129% від ВВП.Ще 10% - це борг муніципалітету Нью-Йорк.При обліковій ставці 5% 7% ВВП піде на фінансування держборгу + муніципальні борги.Це ще десь 17,5% твоїх податків.Ще десь 2-3% від ВВП - це фінансування доріг.Це ще 6-7% твоїх податків сумарно 34,5%.Шкільна освіта - 4% від ВВП, або ще десь 10% твоїх податків.Ще є розходи на правоохоронну систему: поліція, нацгвардія, судді та тюрми, прикордонники, ФБР, боротьба з наркотиками - ще десь 5-6% від ВВП + 12,5-15% від податків.Ще 2-3 % ВВП або + 6-7% податків - фінансування всяких державних служб, бібліотек, музеїв тощо.Ітого - це 64-66,5%.На соціалізм лишається всього десь 33% або 13% від ВВП, куди входить пільги на вищу освіту, пільги на медицину всякі субсидії, виплати по безробіттю, фудстемпи та пенсії.Так що на пенсії йде всього 10-15% того, що ти сплачуєш і це сотні доларів. Тобто на 13% американських пенсіонерів у вигляді виплат йде 5-6% ВВП.Підвищення ставок та ризик війни вбивають всі можливості соціалізму.Так що "надейся и жди". Denik Повідомлень: 1969 З нами з: 23.02.09 Подякував: 552 раз. Подякували: 1053 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 кві, 2023 20:07 Re: Еміграція, заробітчанство Власне @rjkz сміявся з впливу війни та високих сировинних цін на життя в США. Але високі ціни підвищили інфляцію в США, у відповідь на це ФРС підвищила облікову ставку, тепер у уряду США виникнуть складнощі із обслуговуванням держборгу. І буде підрізана якраз соціальна сфера - можливості субсидованої медицини, субсидованої вищої освіти та субсидування пенсій.



Зате бензин мабуть лишиться дешевим))) Denik Повідомлень: 1969 З нами з: 23.02.09 Подякував: 552 раз. Подякували: 1053 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 кві, 2023 20:08 Re: Еміграція, заробітчанство Власне @rjkz сміявся з впливу війни та високих сировинних цін на життя в США. Але високі ціни підвищили інфляцію в США, у відповідь на це ФРС підвищила облікову ставку, тепер у уряду США виникнуть складнощі із обслуговуванням держборгу. І буде підрізана якраз соціальна сфера - можливості субсидованої медицини, субсидованої вищої освіти та субсидування пенсій.



