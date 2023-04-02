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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 кві, 2023 15:51
К дорожают, я считаю:
Додано: Нед 02 кві, 2023 15:58
Re: Еміграція, заробітчанство
"Загалом з України, за даними польської прикордонної служби, до країни від початку війни прибуло 10,819 млн осіб, а у зворотному напрямку відбуло в Україну 8,966 млн."
А кажуть, не повертаються
Додано: Нед 02 кві, 2023 16:06
Щойно з Канади, Вінніпег. Вся родина виїхала через Париж 8 березня.
9 березня були в Торонто, там жили в готелі (самі зняли номер в готелі) до 11 березня.
З Торонто перебралися у Вінніпег.
З 11 березня по цей час мешкають (безкоштовно) в готелі.
Цитата по Мессенджеру:
"Добр. день, всё в процессе, ходим смотрим квартиры, знакомимся с районами, здесь есть Украинско-канадские школы с преподаванием на двух языках хотим Никиту (примітка: молодший із синів) туда устроить, но они не во всех районах есть, потому пока смотрим варианты, а старший сын (примітка: хоче жити окремо, бо вже ковтнув свободи) уже снял и переехал.
Сейчас очень много народа сюда валит, каждый день в отель заселяют более 40 человек, и это только в наш - а таких здесь 6 которые принимают украинцев и все переполнены, в основном все едут с Европы, больше всего с Польши, в транспорте, в торговых центрах и просто на улицах очень много наших, везде русско-украинская речь."
(кінець цитати)
Додано: Нед 02 кві, 2023 16:15
Отримав ще одне повідомлення:
"...но здесь картинка после Анталии (Примітка: з 2021 року по березень 2023 жили в Анталії, орендуючи квартиру 2+1 за ціною близько 300 доларів) очень мрачная, всё серо, первые дни привыкали, сейчас уже норм, но меня по-прежнему удивляет и напрягает количество бомжей на улицах и они все обкуренные, ведут себя очень странно, неприятно за этим наблюдать..."
(кінець цитати)
Додано: Нед 02 кві, 2023 16:18
Согласно немецкой статистике, как раз эти 1+ млн и осели в Германии.
Но тогда почему в Варшаве и в Праге кругом наша речь? Опять же ее слышно, хотя и не так часто во Франции и в Голландии, и в Италии, и в Испании, и в Греции, и прикиньте, даже на Мальте. Туризм оживился, не иначе. Или основная масса таки через Венгрию прошла?
Более вероятно, что опубликованные данные типа от польский службы - банальный фейк, который даже телемарафон постеснялся тиражировать.
Да, есть и те кто возвращается, но процент совсем не тот.
Додано: Нед 02 кві, 2023 16:25
Re: Еміграція, заробітчанство
Так ви в Німеччині, чи в "в Варшаве и в Праге... во Франции и в Голландии, и в Италии, и в Испании, и в Греции, и прикиньте, даже на Мальте"? І всюди водночас, мову на вулицях слухаєте?
В Італії, до речі, якось не спостерігається такої "навали". Але там і ніштяків особливо немає, є допомога 300 євро на місяць, але погодили, здається, місяці три платити і то, не одразу, а через певний період виплачують всю суму. Бюрократія така мабуть. І 300 євро на місяць там навіть на пожерти не стане, про житло немає чого й думати
Додано: Нед 02 кві, 2023 16:35
Ех, що там Греція або Голандія, або і Мальта...
Ось приятель вчора написав по Вайберу:
"Добрый день. Нет, (ім"я одного із синів) съехал на остров Самуи, где то в Таиланде...
Второй сын тоже съехал подальше: из Лондона в Рио...
Дочки: старшая - в Варшаве в (назву навчального закладу видалено), младшая в Оклахома-Сити с мамой, учит английский.
Я здесь один, бороню, за всех."
(кінець цитат)
Додано: Нед 02 кві, 2023 16:44
Faceless
А обязательно там жить?
Отпуска и выходные придумали фантасты?)))
И да, таки слушаю, родная речь выделяется мгновенно. Причем россияне звучат несколько иначе, да и темы разговоров многое проясняют.
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