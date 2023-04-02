Додано: Нед 02 кві, 2023 16:06

Faceless написав: А кажуть, не повертаються А кажуть, не повертаються

Щойно з Канади, Вінніпег. Вся родина виїхала через Париж 8 березня.9 березня були в Торонто, там жили в готелі (самі зняли номер в готелі) до 11 березня.З Торонто перебралися у Вінніпег.З 11 березня по цей час мешкають (безкоштовно) в готелі.Цитата по Мессенджеру:"Добр. день, всё в процессе, ходим смотрим квартиры, знакомимся с районами, здесь есть Украинско-канадские школы с преподаванием на двух языках хотим Никиту (примітка: молодший із синів) туда устроить, но они не во всех районах есть, потому пока смотрим варианты, а старший сын (примітка: хоче жити окремо, бо вже ковтнув свободи) уже снял и переехал.Сейчас очень много народа сюда валит, каждый день в отель заселяют более 40 человек, и это только в наш - а таких здесь 6 которые принимают украинцев и все переполнены, в основном все едут с Европы, больше всего с Польши, в транспорте, в торговых центрах и просто на улицах очень много наших, везде русско-украинская речь."(кінець цитати)