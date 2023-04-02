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Щойно з Канади, Вінніпег. Вся родина виїхала через Париж 8 березня. 9 березня були в Торонто, там жили в готелі (самі зняли номер в готелі) до 11 березня. З Торонто перебралися у Вінніпег. З 11 березня по цей час мешкають (безкоштовно) в готелі. Цитата по Мессенджеру: "Добр. день, всё в процессе, ходим смотрим квартиры, знакомимся с районами, здесь есть Украинско-канадские школы с преподаванием на двух языках хотим Никиту (примітка: молодший із синів) туда устроить, но они не во всех районах есть, потому пока смотрим варианты, а старший сын (примітка: хоче жити окремо, бо вже ковтнув свободи) уже снял и переехал.
Сейчас очень много народа сюда валит, каждый день в отель заселяют более 40 человек, и это только в наш - а таких здесь 6 которые принимают украинцев и все переполнены, в основном все едут с Европы, больше всего с Польши, в транспорте, в торговых центрах и просто на улицах очень много наших, везде русско-украинская речь."
"Загалом з України, за даними польської прикордонної служби, до країни від початку війни прибуло 10,819 млн осіб, а у зворотному напрямку відбуло в Україну 8,966 млн."
А кажуть, не повертаються
Согласно немецкой статистике, как раз эти 1+ млн и осели в Германии. Но тогда почему в Варшаве и в Праге кругом наша речь? Опять же ее слышно, хотя и не так часто во Франции и в Голландии, и в Италии, и в Испании, и в Греции, и прикиньте, даже на Мальте. Туризм оживился, не иначе. Или основная масса таки через Венгрию прошла? Более вероятно, что опубликованные данные типа от польский службы - банальный фейк, который даже телемарафон постеснялся тиражировать. Да, есть и те кто возвращается, но процент совсем не тот.
У меня друзья в начале войны мама с ребенком выехали в ЕС. Не пытались даже зацепиться и когда на работе у мамы сказали, что или выходит на работу или увольняют - вернулись в Украину. Да и ребенок к папе хотел. Но перед возвратом подались на Канаду на всю семью. И уже в Украине получили визы. Папа хотя имеет серьезные проблемы со здоровьем, несколько раз ходил в военкомат, но его не взяли. Оформлять себе непригодность он не захотел. Разговаривали с мамой, скорее всего, когда начнут выпускать, выедут в Канаду.
antey1969 написав:Согласно немецкой статистике, как раз эти 1+ млн и осели в Германии. Но тогда почему в Варшаве и в Праге кругом наша речь? Опять же ее слышно, хотя и не так часто во Франции и в Голландии, и в Италии, и в Испании, и в Греции, и прикиньте, даже на Мальте. Туризм оживился, не иначе. Или основная масса таки через Венгрию прошла? Более вероятно, что опубликованные данные типа от польский службы - банальный фейк, который даже телемарафон постеснялся тиражировать. Да, есть и те кто возвращается, но процент совсем не тот.
У меня друзья в начале войны мама с ребенком выехали в ЕС. Не пытались даже зацепиться и когда на работе у мамы сказали, что или выходит на работу или увольняют - вернулись в Украину. Да и ребенок к папе хотел. Но перед возвратом подались на Канаду на всю семью. И уже в Украине получили визы. Папа хотя имеет серьезные проблемы со здоровьем, несколько раз ходил в военкомат, но его не взяли. Оформлять себе непригодность он не захотел. Разговаривали с мамой, скорее всего, когда начнут выпускать, выедут в Канаду.
В ЄС не захотіли чеплятися, то чи захочуть в Канаді?
Faceless написав:Согласно немецкой статистике, как раз эти 1+ млн и осели в Германии. Но тогда почему в Варшаве и в Праге кругом наша речь? Опять же ее слышно, хотя и не так часто во Франции и в Голландии, и в Италии, и в Испании, и в Греции, и прикиньте, даже на Мальте. Туризм оживился, не иначе. Или основная масса таки через Венгрию прошла? Более вероятно, что опубликованные данные типа от польский службы - банальный фейк, который даже телемарафон постеснялся тиражировать. Да, есть и те кто возвращается, но процент совсем не тот.
Так ви в Німеччині, чи в "в Варшаве и в Праге... во Франции и в Голландии, и в Италии, и в Испании, и в Греции, и прикиньте, даже на Мальте"? І всюди водночас, мову на вулицях слухаєте? В Італії, до речі, якось не спостерігається такої "навали". Але там і ніштяків особливо немає, є допомога 300 євро на місяць, але погодили, здається, місяці три платити і то, не одразу, а через певний період виплачують всю суму. Бюрократія така мабуть. І 300 євро на місяць там навіть на пожерти не стане, про житло немає чого й думати
Так Старикан писал, в США по 380 долларов на человека - это вообще ни о чем. Поэтому надо идти работать, а работаешь - снимают и фудстемпы и помощь. И тем не менее и на улицах и в магазинах и в кафе украинская речь. Как среди посетителей так и среди обсуживающего персонала. Вызывали недавно обслуживающую организацию, приехал механик русскоязычный - спрашивает или я не знаю кто сдает квартиру - родственники из Украины приезжают, не может найти. Я ему ничем помочь не смог ибо ситуация аховая. Мы когда приехали было не просто снять жилье, а сейчас украиномовни уже просто ходят от билдинга к билдингу и спрашивают или квартиры не сдаются. На сайтах тупо ничего нет.
antey1969 написав:Согласно немецкой статистике, как раз эти 1+ млн и осели в Германии. Но тогда почему в Варшаве и в Праге кругом наша речь? Опять же ее слышно, хотя и не так часто во Франции и в Голландии, и в Италии, и в Испании, и в Греции, и прикиньте, даже на Мальте. Туризм оживился, не иначе. Или основная масса таки через Венгрию прошла? Более вероятно, что опубликованные данные типа от польский службы - банальный фейк, который даже телемарафон постеснялся тиражировать. Да, есть и те кто возвращается, но процент совсем не тот.
У меня друзья в начале войны мама с ребенком выехали в ЕС. Не пытались даже зацепиться и когда на работе у мамы сказали, что или выходит на работу или увольняют - вернулись в Украину. Да и ребенок к папе хотел. Но перед возвратом подались на Канаду на всю семью. И уже в Украине получили визы. Папа хотя имеет серьезные проблемы со здоровьем, несколько раз ходил в военкомат, но его не взяли. Оформлять себе непригодность он не захотел. Разговаривали с мамой, скорее всего, когда начнут выпускать, выедут в Канаду.
В ЄС не захотіли чеплятися, то чи захочуть в Канаді?
Они в ЕС были не в англоязычной стране. У мамы и ребенка есть некоторый уровень Инглиша. Ну и ребенка тянуло к папе. Вдвоем в Канаду не поедут - только всей семьей. Когда можно будет папе уехать.
В Канаде очень сложный климат. И да, нужны лицензии, но получать их последовательно не составляет труда. Язык будет проблемой, даже если Вы его знаете. Первые года 2-3. Столько бомжей и бэйсмент за 2000 - это чувак сгущает краски. Бэйсмент или комната можно и за 600-800 легко найти. У чувака может правда быть бэйсмент на 80 квадратов со своим спорт инвентарём, тогда да.
В Канаде очень сложный климат. И да, нужны лицензии, но получать их последовательно не составляет труда. Язык будет проблемой, даже если Вы его знаете. Первые года 2-3. Столько бомжей и бэйсмент за 2000 - это чувак сгущает краски. Бэйсмент или комната можно и за 600-800 легко найти. У чувака может правда быть бэйсмент на 80 квадратов со своим спорт инвентарём, тогда да.
Канада велика, в Торонто клімат той самий, що в Києві