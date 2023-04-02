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#<1 ... 525526527528> Додано: Нед 02 кві, 2023 17:44 akurt написав: Faceless написав: А кажуть, не повертаються А кажуть, не повертаються

Щойно з Канади, Вінніпег. Вся родина виїхала через Париж 8 березня.

9 березня були в Торонто, там жили в готелі (самі зняли номер в готелі) до 11 березня.

З Торонто перебралися у Вінніпег.

З 11 березня по цей час мешкають (безкоштовно) в готелі.

Цитата по Мессенджеру:

"Добр. день, всё в процессе, ходим смотрим квартиры, знакомимся с районами, здесь есть Украинско-канадские школы с преподаванием на двух языках хотим Никиту (примітка: молодший із синів) туда устроить, но они не во всех районах есть, потому пока смотрим варианты, а старший сын (примітка: хоче жити окремо, бо вже ковтнув свободи) уже снял и переехал.



Сейчас очень много народа сюда валит, каждый день в отель заселяют более 40 человек, и это только в наш - а таких здесь 6 которые принимают украинцев и все переполнены, в основном все едут с Европы, больше всего с Польши, в транспорте, в торговых центрах и просто на улицах очень много наших, везде русско-украинская речь."



(кінець цитати) Щойно з Канади, Вінніпег. Вся родина виїхала через Париж 8 березня.9 березня були в Торонто, там жили в готелі (самі зняли номер в готелі) до 11 березня.З Торонто перебралися у Вінніпег.З 11 березня по цей час мешкають (безкоштовно) в готелі.Цитата по Мессенджеру:"Добр. день, всё в процессе, ходим смотрим квартиры, знакомимся с районами, здесь есть Украинско-канадские школы с преподаванием на двух языках хотим Никиту (примітка: молодший із синів) туда устроить, но они не во всех районах есть, потому пока смотрим варианты, а старший сын (примітка: хоче жити окремо, бо вже ковтнув свободи) уже снял и переехал.Сейчас очень много народа сюда валит, каждый день в отель заселяют более 40 человек, и это только в наш - а таких здесь 6 которые принимают украинцев и все переполнены, в основном все едут с Европы, больше всего с Польши, в транспорте, в торговых центрах и просто на улицах очень много наших, везде русско-украинская речь."(кінець цитати)

Немніжко бруду на розового канадського поні:

https://youtu.be/tzbAIS7L9-E Немніжко бруду на розового канадського поні: airmax78 Повідомлень: 42140 З нами з: 25.10.12 Подякував: 959 раз. Подякували: 5170 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 кві, 2023 17:47 antey1969 написав: Faceless написав: Bolt написав: К дорожают, я считаю:

https://m.censor.net/ua/news/3409608/ki ... yioniv_oon К дорожают, я считаю: "Загалом з України, за даними польської прикордонної служби, до країни від початку війни прибуло 10,819 млн осіб, а у зворотному напрямку відбуло в Україну 8,966 млн."



А кажуть, не повертаються "Загалом з України, за даними польської прикордонної служби, до країни від початку війни прибуло 10,819 млн осіб, а у зворотному напрямку відбуло в Україну 8,966 млн."А кажуть, не повертаються

Согласно немецкой статистике, как раз эти 1+ млн и осели в Германии.

Но тогда почему в Варшаве и в Праге кругом наша речь? Опять же ее слышно, хотя и не так часто во Франции и в Голландии, и в Италии, и в Испании, и в Греции, и прикиньте, даже на Мальте. Туризм оживился, не иначе. Или основная масса таки через Венгрию прошла?

Более вероятно, что опубликованные данные типа от польский службы - банальный фейк, который даже телемарафон постеснялся тиражировать.

Да, есть и те кто возвращается, но процент совсем не тот. Согласно немецкой статистике, как раз эти 1+ млн и осели в Германии.Но тогда почему в Варшаве и в Праге кругом наша речь? Опять же ее слышно, хотя и не так часто во Франции и в Голландии, и в Италии, и в Испании, и в Греции, и прикиньте, даже на Мальте. Туризм оживился, не иначе. Или основная масса таки через Венгрию прошла?Более вероятно, что опубликованные данные типа от польский службы - банальный фейк, который даже телемарафон постеснялся тиражировать.Да, есть и те кто возвращается, но процент совсем не тот.



У меня друзья в начале войны мама с ребенком выехали в ЕС. Не пытались даже зацепиться и когда на работе у мамы сказали, что или выходит на работу или увольняют - вернулись в Украину. Да и ребенок к папе хотел.

Но перед возвратом подались на Канаду на всю семью. И уже в Украине получили визы.

Папа хотя имеет серьезные проблемы со здоровьем, несколько раз ходил в военкомат, но его не взяли. Оформлять себе непригодность он не захотел.

Разговаривали с мамой, скорее всего, когда начнут выпускать, выедут в Канаду. У меня друзья в начале войны мама с ребенком выехали в ЕС. Не пытались даже зацепиться и когда на работе у мамы сказали, что или выходит на работу или увольняют - вернулись в Украину. Да и ребенок к папе хотел.Но перед возвратом подались на Канаду на всю семью. И уже в Украине получили визы.Папа хотя имеет серьезные проблемы со здоровьем, несколько раз ходил в военкомат, но его не взяли. Оформлять себе непригодность он не захотел.Разговаривали с мамой, скорее всего, когда начнут выпускать, выедут в Канаду. rjkz

Повідомлень: 14381 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7569 раз. Подякували: 4586 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 кві, 2023 17:51 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: antey1969 написав: Согласно немецкой статистике, как раз эти 1+ млн и осели в Германии.

Но тогда почему в Варшаве и в Праге кругом наша речь? Опять же ее слышно, хотя и не так часто во Франции и в Голландии, и в Италии, и в Испании, и в Греции, и прикиньте, даже на Мальте. Туризм оживился, не иначе. Или основная масса таки через Венгрию прошла?

Более вероятно, что опубликованные данные типа от польский службы - банальный фейк, который даже телемарафон постеснялся тиражировать.

Да, есть и те кто возвращается, но процент совсем не тот. Согласно немецкой статистике, как раз эти 1+ млн и осели в Германии.Но тогда почему в Варшаве и в Праге кругом наша речь? Опять же ее слышно, хотя и не так часто во Франции и в Голландии, и в Италии, и в Испании, и в Греции, и прикиньте, даже на Мальте. Туризм оживился, не иначе. Или основная масса таки через Венгрию прошла?Более вероятно, что опубликованные данные типа от польский службы - банальный фейк, который даже телемарафон постеснялся тиражировать.Да, есть и те кто возвращается, но процент совсем не тот.



У меня друзья в начале войны мама с ребенком выехали в ЕС. Не пытались даже зацепиться и когда на работе у мамы сказали, что или выходит на работу или увольняют - вернулись в Украину. Да и ребенок к папе хотел.

Но перед возвратом подались на Канаду на всю семью. И уже в Украине получили визы.

Папа хотя имеет серьезные проблемы со здоровьем, несколько раз ходил в военкомат, но его не взяли. Оформлять себе непригодность он не захотел.

Разговаривали с мамой, скорее всего, когда начнут выпускать, выедут в Канаду. У меня друзья в начале войны мама с ребенком выехали в ЕС. Не пытались даже зацепиться и когда на работе у мамы сказали, что или выходит на работу или увольняют - вернулись в Украину. Да и ребенок к папе хотел.Но перед возвратом подались на Канаду на всю семью. И уже в Украине получили визы.Папа хотя имеет серьезные проблемы со здоровьем, несколько раз ходил в военкомат, но его не взяли. Оформлять себе непригодность он не захотел.Разговаривали с мамой, скорее всего, когда начнут выпускать, выедут в Канаду.

В ЄС не захотіли чеплятися, то чи захочуть в Канаді? В ЄС не захотіли чеплятися, то чи захочуть в Канаді? Faceless

Модератор Повідомлень: 32846 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1378 раз. Подякували: 7705 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 кві, 2023 17:56 Faceless написав: antey1969 написав: Faceless написав: Согласно немецкой статистике, как раз эти 1+ млн и осели в Германии.

Но тогда почему в Варшаве и в Праге кругом наша речь? Опять же ее слышно, хотя и не так часто во Франции и в Голландии, и в Италии, и в Испании, и в Греции, и прикиньте, даже на Мальте. Туризм оживился, не иначе. Или основная масса таки через Венгрию прошла?

Более вероятно, что опубликованные данные типа от польский службы - банальный фейк, который даже телемарафон постеснялся тиражировать.

Да, есть и те кто возвращается, но процент совсем не тот. Согласно немецкой статистике, как раз эти 1+ млн и осели в Германии.Но тогда почему в Варшаве и в Праге кругом наша речь? Опять же ее слышно, хотя и не так часто во Франции и в Голландии, и в Италии, и в Испании, и в Греции, и прикиньте, даже на Мальте. Туризм оживился, не иначе. Или основная масса таки через Венгрию прошла?Более вероятно, что опубликованные данные типа от польский службы - банальный фейк, который даже телемарафон постеснялся тиражировать.Да, есть и те кто возвращается, но процент совсем не тот.



Так ви в Німеччині, чи в "в Варшаве и в Праге... во Франции и в Голландии, и в Италии, и в Испании, и в Греции, и прикиньте, даже на Мальте"? І всюди водночас, мову на вулицях слухаєте?

В Італії, до речі, якось не спостерігається такої "навали". Але там і ніштяків особливо немає, є допомога 300 євро на місяць, але погодили, здається, місяці три платити і то, не одразу, а через певний період виплачують всю суму. Бюрократія така мабуть. І 300 євро на місяць там навіть на пожерти не стане, про житло немає чого й думати Так ви в Німеччині, чи в "в Варшаве и в Праге... во Франции и в Голландии, и в Италии, и в Испании, и в Греции, и прикиньте, даже на Мальте"? І всюди водночас, мову на вулицях слухаєте?В Італії, до речі, якось не спостерігається такої "навали". Але там і ніштяків особливо немає, є допомога 300 євро на місяць, але погодили, здається, місяці три платити і то, не одразу, а через певний період виплачують всю суму. Бюрократія така мабуть. І 300 євро на місяць там навіть на пожерти не стане, про житло немає чого й думати



Так Старикан писал, в США по 380 долларов на человека - это вообще ни о чем.

Поэтому надо идти работать, а работаешь - снимают и фудстемпы и помощь.

И тем не менее и на улицах и в магазинах и в кафе украинская речь. Как среди посетителей так и среди обсуживающего персонала.

Вызывали недавно обслуживающую организацию, приехал механик русскоязычный - спрашивает или я не знаю кто сдает квартиру - родственники из Украины приезжают, не может найти. Я ему ничем помочь не смог ибо ситуация аховая.

Мы когда приехали было не просто снять жилье, а сейчас украиномовни уже просто ходят от билдинга к билдингу и спрашивают или квартиры не сдаются. На сайтах тупо ничего нет. Так Старикан писал, в США по 380 долларов на человека - это вообще ни о чем.Поэтому надо идти работать, а работаешь - снимают и фудстемпы и помощь.И тем не менее и на улицах и в магазинах и в кафе украинская речь. Как среди посетителей так и среди обсуживающего персонала.Вызывали недавно обслуживающую организацию, приехал механик русскоязычный - спрашивает или я не знаю кто сдает квартиру - родственники из Украины приезжают, не может найти. Я ему ничем помочь не смог ибо ситуация аховая.Мы когда приехали было не просто снять жилье, а сейчас украиномовни уже просто ходят от билдинга к билдингу и спрашивают или квартиры не сдаются. На сайтах тупо ничего нет. rjkz

Повідомлень: 14381 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7569 раз. Подякували: 4586 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 кві, 2023 18:00 Faceless написав: rjkz написав: antey1969 написав: Согласно немецкой статистике, как раз эти 1+ млн и осели в Германии.

Но тогда почему в Варшаве и в Праге кругом наша речь? Опять же ее слышно, хотя и не так часто во Франции и в Голландии, и в Италии, и в Испании, и в Греции, и прикиньте, даже на Мальте. Туризм оживился, не иначе. Или основная масса таки через Венгрию прошла?

Более вероятно, что опубликованные данные типа от польский службы - банальный фейк, который даже телемарафон постеснялся тиражировать.

Да, есть и те кто возвращается, но процент совсем не тот. Согласно немецкой статистике, как раз эти 1+ млн и осели в Германии.Но тогда почему в Варшаве и в Праге кругом наша речь? Опять же ее слышно, хотя и не так часто во Франции и в Голландии, и в Италии, и в Испании, и в Греции, и прикиньте, даже на Мальте. Туризм оживился, не иначе. Или основная масса таки через Венгрию прошла?Более вероятно, что опубликованные данные типа от польский службы - банальный фейк, который даже телемарафон постеснялся тиражировать.Да, есть и те кто возвращается, но процент совсем не тот.



У меня друзья в начале войны мама с ребенком выехали в ЕС. Не пытались даже зацепиться и когда на работе у мамы сказали, что или выходит на работу или увольняют - вернулись в Украину. Да и ребенок к папе хотел.

Но перед возвратом подались на Канаду на всю семью. И уже в Украине получили визы.

Папа хотя имеет серьезные проблемы со здоровьем, несколько раз ходил в военкомат, но его не взяли. Оформлять себе непригодность он не захотел.

Разговаривали с мамой, скорее всего, когда начнут выпускать, выедут в Канаду. У меня друзья в начале войны мама с ребенком выехали в ЕС. Не пытались даже зацепиться и когда на работе у мамы сказали, что или выходит на работу или увольняют - вернулись в Украину. Да и ребенок к папе хотел.Но перед возвратом подались на Канаду на всю семью. И уже в Украине получили визы.Папа хотя имеет серьезные проблемы со здоровьем, несколько раз ходил в военкомат, но его не взяли. Оформлять себе непригодность он не захотел.Разговаривали с мамой, скорее всего, когда начнут выпускать, выедут в Канаду.

В ЄС не захотіли чеплятися, то чи захочуть в Канаді? В ЄС не захотіли чеплятися, то чи захочуть в Канаді?



Они в ЕС были не в англоязычной стране.

У мамы и ребенка есть некоторый уровень Инглиша.

Ну и ребенка тянуло к папе.

Вдвоем в Канаду не поедут - только всей семьей.

Когда можно будет папе уехать. Они в ЕС были не в англоязычной стране.У мамы и ребенка есть некоторый уровень Инглиша.Ну и ребенка тянуло к папе.Вдвоем в Канаду не поедут - только всей семьей.Когда можно будет папе уехать. rjkz

Повідомлень: 14381 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7569 раз. Подякували: 4586 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 кві, 2023 18:20 rjkz написав: Разговаривали с мамой, скорее всего, когда начнут выпускать, выедут в Канаду. Разговаривали с мамой, скорее всего, когда начнут выпускать, выедут в Канаду.



не выедут. визы действуют полгода не выедут. визы действуют полгода adeges Повідомлень: 4201 З нами з: 14.03.06 Подякував: 367 раз. Подякували: 930 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 кві, 2023 18:45 airmax78 написав: Немніжко бруду на розового канадського поні:

https://youtu.be/tzbAIS7L9-E Немніжко бруду на розового канадського поні:

Схоже що Канада дійсно ну дуже складна країна для еміграції

Схоже що Канада дійсно ну дуже складна країна для еміграції BIGor

Повідомлень: 7453 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1133 раз. Подякували: 1563 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 кві, 2023 18:59 airmax78 написав: Немніжко бруду на розового канадського поні:

https://youtu.be/tzbAIS7L9-E Немніжко бруду на розового канадського поні:

В Канаде очень сложный климат. И да, нужны лицензии, но получать их последовательно не составляет труда. Язык будет проблемой, даже если Вы его знаете. Первые года 2-3. Столько бомжей и бэйсмент за 2000 - это чувак сгущает краски. Бэйсмент или комната можно и за 600-800 легко найти. У чувака может правда быть бэйсмент на 80 квадратов со своим спорт инвентарём, тогда да. В Канаде очень сложный климат. И да, нужны лицензии, но получать их последовательно не составляет труда. Язык будет проблемой, даже если Вы его знаете. Первые года 2-3. Столько бомжей и бэйсмент за 2000 - это чувак сгущает краски. Бэйсмент или комната можно и за 600-800 легко найти. У чувака может правда быть бэйсмент на 80 квадратов со своим спорт инвентарём, тогда да. stm

Повідомлень: 3703 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 608 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 кві, 2023 19:05 Re: Еміграція, заробітчанство stm написав: airmax78 написав: Немніжко бруду на розового канадського поні:

https://youtu.be/tzbAIS7L9-E Немніжко бруду на розового канадського поні:

В Канаде очень сложный климат. И да, нужны лицензии, но получать их последовательно не составляет труда. Язык будет проблемой, даже если Вы его знаете. Первые года 2-3. Столько бомжей и бэйсмент за 2000 - это чувак сгущает краски. Бэйсмент или комната можно и за 600-800 легко найти. У чувака может правда быть бэйсмент на 80 квадратов со своим спорт инвентарём, тогда да. В Канаде очень сложный климат. И да, нужны лицензии, но получать их последовательно не составляет труда. Язык будет проблемой, даже если Вы его знаете. Первые года 2-3. Столько бомжей и бэйсмент за 2000 - это чувак сгущает краски. Бэйсмент или комната можно и за 600-800 легко найти. У чувака может правда быть бэйсмент на 80 квадратов со своим спорт инвентарём, тогда да. Канада велика, в Торонто клімат той самий, що в Києві Канада велика, в Торонто клімат той самий, що в Києві Faceless

Модератор Повідомлень: 32846 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1378 раз. Подякували: 7705 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 кві, 2023 19:15 Faceless

Фейслес, я была в теплую осень и жаркое лето. Монреаль, Торонто, Квебек (холодина и сильный ветер не мешают считать мне это одним из лучших городов на земле). Так вот лето на градуснике +28 ощущается как +35, Вы чувствуете, как простите испаряется влага из ваших пор в прямом смысле каждую минуту. Тандерсторм - моё любимое, - тонны воды выливаются из неба и потом радость фонтанов метра на 3 из каждого канализационного люка - непередаваемое зрелище. Да, вам дают 6 талонов на бесплатный проезд для 6 видов транспорта, потому что конечно же вы живёте в "одноэтажной Америке" за городом, потому что метро не ходит Зима - отдельный квест, откапывания сугробов в человеческий рост. Торонто и близко не Киев, вот вообще. А теплая осень это ветер такой что именно Канада научила меня самым правильным штормовка и флиск. В Праге погода похожая на Киев, но теплее на градуса 2, мир Торонто - это что-то абсолютно другое. Фейслес, я была в теплую осень и жаркое лето. Монреаль, Торонто, Квебек (холодина и сильный ветер не мешают считать мне это одним из лучших городов на земле). Так вот лето на градуснике +28 ощущается как +35, Вы чувствуете, как простите испаряется влага из ваших пор в прямом смысле каждую минуту. Тандерсторм - моё любимое, - тонны воды выливаются из неба и потом радость фонтанов метра на 3 из каждого канализационного люка - непередаваемое зрелище. Да, вам дают 6 талонов на бесплатный проезд для 6 видов транспорта, потому что конечно же вы живёте в "одноэтажной Америке" за городом, потому что метро не ходитЗима - отдельный квест, откапывания сугробов в человеческий рост. Торонто и близко не Киев, вот вообще. А теплая осень это ветер такой что именно Канада научила меня самым правильным штормовка и флиск. В Праге погода похожая на Киев, но теплее на градуса 2, мир Торонто - это что-то абсолютно другое. stm

Повідомлень: 3703 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 608 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 525526527528> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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