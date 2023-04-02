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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 525526527528>
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 17:44

  akurt написав:
  Faceless написав:А кажуть, не повертаються

Щойно з Канади, Вінніпег. Вся родина виїхала через Париж 8 березня.
9 березня були в Торонто, там жили в готелі (самі зняли номер в готелі) до 11 березня.
З Торонто перебралися у Вінніпег.
З 11 березня по цей час мешкають (безкоштовно) в готелі.
Цитата по Мессенджеру:
"Добр. день, всё в процессе, ходим смотрим квартиры, знакомимся с районами, здесь есть Украинско-канадские школы с преподаванием на двух языках хотим Никиту (примітка: молодший із синів) туда устроить, но они не во всех районах есть, потому пока смотрим варианты, а старший сын (примітка: хоче жити окремо, бо вже ковтнув свободи) уже снял и переехал.

Сейчас очень много народа сюда валит, каждый день в отель заселяют более 40 человек, и это только в наш - а таких здесь 6 которые принимают украинцев и все переполнены, в основном все едут с Европы, больше всего с Польши, в транспорте, в торговых центрах и просто на улицах очень много наших, везде русско-украинская речь."

(кінець цитати)

Немніжко бруду на розового канадського поні:
https://youtu.be/tzbAIS7L9-E
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 17:47

  antey1969 написав:
  Faceless написав:
Bolt написав:К дорожают, я считаю:
https://m.censor.net/ua/news/3409608/ki ... yioniv_oon
"Загалом з України, за даними польської прикордонної служби, до країни від початку війни прибуло 10,819 млн осіб, а у зворотному напрямку відбуло в Україну 8,966 млн."

А кажуть, не повертаються

Согласно немецкой статистике, как раз эти 1+ млн и осели в Германии.
Но тогда почему в Варшаве и в Праге кругом наша речь? Опять же ее слышно, хотя и не так часто во Франции и в Голландии, и в Италии, и в Испании, и в Греции, и прикиньте, даже на Мальте. Туризм оживился, не иначе. Или основная масса таки через Венгрию прошла?
Более вероятно, что опубликованные данные типа от польский службы - банальный фейк, который даже телемарафон постеснялся тиражировать.
Да, есть и те кто возвращается, но процент совсем не тот.


У меня друзья в начале войны мама с ребенком выехали в ЕС. Не пытались даже зацепиться и когда на работе у мамы сказали, что или выходит на работу или увольняют - вернулись в Украину. Да и ребенок к папе хотел.
Но перед возвратом подались на Канаду на всю семью. И уже в Украине получили визы.
Папа хотя имеет серьезные проблемы со здоровьем, несколько раз ходил в военкомат, но его не взяли. Оформлять себе непригодность он не захотел.
Разговаривали с мамой, скорее всего, когда начнут выпускать, выедут в Канаду.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 17:51

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz написав:
  antey1969 написав:Согласно немецкой статистике, как раз эти 1+ млн и осели в Германии.
Но тогда почему в Варшаве и в Праге кругом наша речь? Опять же ее слышно, хотя и не так часто во Франции и в Голландии, и в Италии, и в Испании, и в Греции, и прикиньте, даже на Мальте. Туризм оживился, не иначе. Или основная масса таки через Венгрию прошла?
Более вероятно, что опубликованные данные типа от польский службы - банальный фейк, который даже телемарафон постеснялся тиражировать.
Да, есть и те кто возвращается, но процент совсем не тот.


У меня друзья в начале войны мама с ребенком выехали в ЕС. Не пытались даже зацепиться и когда на работе у мамы сказали, что или выходит на работу или увольняют - вернулись в Украину. Да и ребенок к папе хотел.
Но перед возвратом подались на Канаду на всю семью. И уже в Украине получили визы.
Папа хотя имеет серьезные проблемы со здоровьем, несколько раз ходил в военкомат, но его не взяли. Оформлять себе непригодность он не захотел.
Разговаривали с мамой, скорее всего, когда начнут выпускать, выедут в Канаду.

В ЄС не захотіли чеплятися, то чи захочуть в Канаді?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 17:56

  Faceless написав:
antey1969 написав:
  Faceless написав:Согласно немецкой статистике, как раз эти 1+ млн и осели в Германии.
Но тогда почему в Варшаве и в Праге кругом наша речь? Опять же ее слышно, хотя и не так часто во Франции и в Голландии, и в Италии, и в Испании, и в Греции, и прикиньте, даже на Мальте. Туризм оживился, не иначе. Или основная масса таки через Венгрию прошла?
Более вероятно, что опубликованные данные типа от польский службы - банальный фейк, который даже телемарафон постеснялся тиражировать.
Да, есть и те кто возвращается, но процент совсем не тот.


Так ви в Німеччині, чи в "в Варшаве и в Праге... во Франции и в Голландии, и в Италии, и в Испании, и в Греции, и прикиньте, даже на Мальте"? І всюди водночас, мову на вулицях слухаєте?
В Італії, до речі, якось не спостерігається такої "навали". Але там і ніштяків особливо немає, є допомога 300 євро на місяць, але погодили, здається, місяці три платити і то, не одразу, а через певний період виплачують всю суму. Бюрократія така мабуть. І 300 євро на місяць там навіть на пожерти не стане, про житло немає чого й думати


Так Старикан писал, в США по 380 долларов на человека - это вообще ни о чем.
Поэтому надо идти работать, а работаешь - снимают и фудстемпы и помощь.
И тем не менее и на улицах и в магазинах и в кафе украинская речь. Как среди посетителей так и среди обсуживающего персонала.
Вызывали недавно обслуживающую организацию, приехал механик русскоязычный - спрашивает или я не знаю кто сдает квартиру - родственники из Украины приезжают, не может найти. Я ему ничем помочь не смог ибо ситуация аховая.
Мы когда приехали было не просто снять жилье, а сейчас украиномовни уже просто ходят от билдинга к билдингу и спрашивают или квартиры не сдаются. На сайтах тупо ничего нет.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 18:00

  Faceless написав:
rjkz написав:
  antey1969 написав:Согласно немецкой статистике, как раз эти 1+ млн и осели в Германии.
Но тогда почему в Варшаве и в Праге кругом наша речь? Опять же ее слышно, хотя и не так часто во Франции и в Голландии, и в Италии, и в Испании, и в Греции, и прикиньте, даже на Мальте. Туризм оживился, не иначе. Или основная масса таки через Венгрию прошла?
Более вероятно, что опубликованные данные типа от польский службы - банальный фейк, который даже телемарафон постеснялся тиражировать.
Да, есть и те кто возвращается, но процент совсем не тот.


У меня друзья в начале войны мама с ребенком выехали в ЕС. Не пытались даже зацепиться и когда на работе у мамы сказали, что или выходит на работу или увольняют - вернулись в Украину. Да и ребенок к папе хотел.
Но перед возвратом подались на Канаду на всю семью. И уже в Украине получили визы.
Папа хотя имеет серьезные проблемы со здоровьем, несколько раз ходил в военкомат, но его не взяли. Оформлять себе непригодность он не захотел.
Разговаривали с мамой, скорее всего, когда начнут выпускать, выедут в Канаду.

В ЄС не захотіли чеплятися, то чи захочуть в Канаді?


Они в ЕС были не в англоязычной стране.
У мамы и ребенка есть некоторый уровень Инглиша.
Ну и ребенка тянуло к папе.
Вдвоем в Канаду не поедут - только всей семьей.
Когда можно будет папе уехать.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 18:20

  rjkz написав:Разговаривали с мамой, скорее всего, когда начнут выпускать, выедут в Канаду.


не выедут. визы действуют полгода
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 18:45

  airmax78 написав:Немніжко бруду на розового канадського поні:
https://youtu.be/tzbAIS7L9-E

Схоже що Канада дійсно ну дуже складна країна для еміграції
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 18:59

  airmax78 написав:Немніжко бруду на розового канадського поні:
https://youtu.be/tzbAIS7L9-E

В Канаде очень сложный климат. И да, нужны лицензии, но получать их последовательно не составляет труда. Язык будет проблемой, даже если Вы его знаете. Первые года 2-3. Столько бомжей и бэйсмент за 2000 - это чувак сгущает краски. Бэйсмент или комната можно и за 600-800 легко найти. У чувака может правда быть бэйсмент на 80 квадратов со своим спорт инвентарём, тогда да.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 19:05

Re: Еміграція, заробітчанство

stm написав:
  airmax78 написав:Немніжко бруду на розового канадського поні:
https://youtu.be/tzbAIS7L9-E

В Канаде очень сложный климат. И да, нужны лицензии, но получать их последовательно не составляет труда. Язык будет проблемой, даже если Вы его знаете. Первые года 2-3. Столько бомжей и бэйсмент за 2000 - это чувак сгущает краски. Бэйсмент или комната можно и за 600-800 легко найти. У чувака может правда быть бэйсмент на 80 квадратов со своим спорт инвентарём, тогда да.
Канада велика, в Торонто клімат той самий, що в Києві
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 19:15

Faceless
Фейслес, я была в теплую осень и жаркое лето. Монреаль, Торонто, Квебек (холодина и сильный ветер не мешают считать мне это одним из лучших городов на земле). Так вот лето на градуснике +28 ощущается как +35, Вы чувствуете, как простите испаряется влага из ваших пор в прямом смысле каждую минуту. Тандерсторм - моё любимое, - тонны воды выливаются из неба и потом радость фонтанов метра на 3 из каждого канализационного люка - непередаваемое зрелище. Да, вам дают 6 талонов на бесплатный проезд для 6 видов транспорта, потому что конечно же вы живёте в "одноэтажной Америке" за городом, потому что метро не ходит ;) Зима - отдельный квест, откапывания сугробов в человеческий рост. Торонто и близко не Киев, вот вообще. А теплая осень это ветер такой что именно Канада научила меня самым правильным штормовка и флиск. В Праге погода похожая на Киев, но теплее на градуса 2, мир Торонто - это что-то абсолютно другое.
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