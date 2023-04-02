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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 525526527528
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 19:18

Re: Еміграція, заробітчанство

stm написав:Faceless
Фейслес, я была в теплую осень и жаркое лето. Монреаль, Торонто, Квебек (холодина и сильный ветер не мешают считать мне это одним из лучших городов на земле). Так вот лето на градуснике +28 ощущается как +35, Вы чувствуете, как простите испаряется влага из ваших пор в прямом смысле каждую минуту. Тандерсторм - моё любимое, - тонны воды выливаются из неба и потом радость фонтанов метра на 3 из каждого канализационного люка - непередаваемое зрелище. Да, вам дают 6 талонов на бесплатный проезд для 6 видов транспорта, потому что конечно же вы живёте в "одноэтажной Америке" за городом, потому что метро не ходит ;) Зима - отдельный квест, откапывания сугробов в человеческий рост. Торонто и близко не Киев, вот вообще. А теплая осень это ветер такой что именно Канада научила меня самым правильным штормовка и флиск. В Праге погода похожая на Киев, но теплее на градуса 2, мир Торонто - это что-то абсолютно другое.
Родичі в Торонто живуть багато років, поїхали якраз з Києва, і це з їх слів порівняння
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 19:22

  akurt написав:Отримав ще одне повідомлення:
"...но здесь картинка очень мрачная, всё серо, первые дни привыкали, сейчас уже норм, но меня по-прежнему удивляет и напрягает количество бомжей на улицах и они все обкуренные, ведут себя очень странно, неприятно за этим наблюдать..."
(кінець цитати)

Я підозрювала, що всі ці люди, які їдуть з Туреччини( і не тільки) в Канаду- не зовсім, м'яко кажучи, розуміють, куди вони їдуть. Не факт, що вони взагалі до війни подорожували ( окрім Єгипта, Турції). А ось і отримала підтвердження цьому. Через рік вони зрозуміють, як часто вони зможуть одягти шорти, майку, в'єтнамки і що усі овочі/ фрукти привозні і "пластмасові". Але то буде не головне. Я б і США розглядала тільки, як плацдарм - заробити грошей на базові потреби, а потім вибрати країну, де хочеш жити. ( Як Север в советском союзе був:))) Зовсім мене не приваблює їх стиль життя. Але заради якоїсь мети чи коли ти молодий і голий-босий можна трохи потерпіти. Люди так хочуть використати вікно можливостей, що навіть не хочуть посидіти в інеті і розібратись, що воно таке - та Канада.
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 19:47

  Faceless написав:Родичі в Торонто живуть багато років, поїхали якраз з Києва, і це з їх слів порівняння

Природа похожа, только красных клёнов значительно больше. Погода - надо просто почувствовать))) После победы скатайтесь к родственникам, в любое время года ;)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 19:58

  rjkz написав:
  beee написав:Вторая семья возвращается в Украину. Зато постарели от ночных смен лет на 5. Продуктивно год прошёл


Откуда возвращаются?
Почему брали ночные смены?

Скорее всего из Польши.
Удлиненные смены там в порядке вещей.
На ночные пошли чтобы больше заработать или просто схватились за первое же предложение.
antey1969
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  #<1 ... 525526527528
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