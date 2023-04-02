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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 кві, 2023 19:18
stm написав:Faceless
Фейслес, я была в теплую осень и жаркое лето. Монреаль, Торонто, Квебек (холодина и сильный ветер не мешают считать мне это одним из лучших городов на земле). Так вот лето на градуснике +28 ощущается как +35, Вы чувствуете, как простите испаряется влага из ваших пор в прямом смысле каждую минуту. Тандерсторм - моё любимое, - тонны воды выливаются из неба и потом радость фонтанов метра на 3 из каждого канализационного люка - непередаваемое зрелище. Да, вам дают 6 талонов на бесплатный проезд для 6 видов транспорта, потому что конечно же вы живёте в "одноэтажной Америке" за городом, потому что метро не ходит
Зима - отдельный квест, откапывания сугробов в человеческий рост. Торонто и близко не Киев, вот вообще. А теплая осень это ветер такой что именно Канада научила меня самым правильным штормовка и флиск. В Праге погода похожая на Киев, но теплее на градуса 2, мир Торонто - это что-то абсолютно другое.
Родичі в Торонто живуть багато років, поїхали якраз з Києва, і це з їх слів порівняння
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Додано: Нед 02 кві, 2023 19:22
akurt написав:
Отримав ще одне повідомлення:
"...но здесь картинка очень мрачная, всё серо, первые дни привыкали, сейчас уже норм, но меня по-прежнему удивляет и напрягает количество бомжей на улицах и они все обкуренные, ведут себя очень странно, неприятно за этим наблюдать..."
(кінець цитати)
Я підозрювала, що всі ці люди, які їдуть з Туреччини( і не тільки) в Канаду- не зовсім, м'яко кажучи, розуміють, куди вони їдуть. Не факт, що вони взагалі до війни подорожували ( окрім Єгипта, Турції). А ось і отримала підтвердження цьому. Через рік вони зрозуміють, як часто вони зможуть одягти шорти, майку, в'єтнамки і що усі овочі/ фрукти привозні і "пластмасові". Але то буде не головне. Я б і США розглядала тільки, як плацдарм - заробити грошей на базові потреби, а потім вибрати країну, де хочеш жити. ( Як Север в советском союзе був:))) Зовсім мене не приваблює їх стиль життя. Але заради якоїсь мети чи коли ти молодий і голий-босий можна трохи потерпіти. Люди так хочуть використати вікно можливостей, що навіть не хочуть посидіти в інеті і розібратись, що воно таке - та Канада.
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Додано: Нед 02 кві, 2023 19:58
rjkz написав: beee написав:
Вторая семья возвращается в Украину. Зато постарели от ночных смен лет на 5. Продуктивно год прошёл
Откуда возвращаются?
Почему брали ночные смены?
Скорее всего из Польши.
Удлиненные смены там в порядке вещей.
На ночные пошли чтобы больше заработать или просто схватились за первое же предложение.
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Додано: Нед 02 кві, 2023 20:58
stm написав:Faceless
Фейслес, я была в теплую осень и жаркое лето. Монреаль, Торонто, Квебек (холодина и сильный ветер не мешают считать мне это одним из лучших городов на земле). Так вот лето на градуснике +28 ощущается как +35, Вы чувствуете, как простите испаряется влага из ваших пор в прямом смысле каждую минуту. Тандерсторм - моё любимое, - тонны воды выливаются из неба и потом радость фонтанов метра на 3 из каждого канализационного люка - непередаваемое зрелище. Да, вам дают 6 талонов на бесплатный проезд для 6 видов транспорта, потому что конечно же вы живёте в "одноэтажной Америке" за городом, потому что метро не ходит
Зима - отдельный квест, откапывания сугробов в человеческий рост. Торонто и близко не Киев, вот вообще. А теплая осень это ветер такой что именно Канада научила меня самым правильным штормовка и флиск. В Праге погода похожая на Киев, но теплее на градуса 2, мир Торонто - это что-то абсолютно другое.
Извините, но я сейчас на грани того, чтобы написать очередную простынь на тему
"ЧТо еще не так не в Украине, чтобы не ехать".
Немного все-таки напишу.
И в НЙ летом дико злое солнце. С пляжа в 8 уже надо уходить и приходить вечером. А днем передвигаться перебежками дом-ОТ (везде кондиционеры)-пункт назначения (везде кондиционеры)-ОТ-дом. Такое-же было летом в Египте. Да и в Болгариии.
В любое время года тот самый тандерсторм может быть. Выщел из дому - солныщко светит, легкий ветерок...через час ветер и похолодало...гроза такая, как-будто из пожарного шланга поливают, пять минут и ....солнышко светит, легкий ветерок.
Вчера буквально. Вышел из дому около 12 дня в футболке и сверху ветровка, потом снял ветровку, шел в футболке, ногам в джинсах и кроссовках было жарко. Возвращался - гроза началась, хорошая ветровка - не промокла, но все что ниже...
Этой зимой не было снега (вообще рекордно теплая зима), но бывает заносит снегом по колено.
И ЧТО?
Замерзнем, занесет, изжарит на солнце, растаем под дождем? Человек в состоянии вынести температурный интервал между -60 и +60. Я застал самую низкую температуру -56 (Крайний север) и +60 (Египет). И не превратился в льдинку и не сгорел.
Самый ровный климат - на Западном побережье, примерно +22 круглый год.
Это обусловлено Большим огненным кольцом вулканов в Тихом океане.
Все равно простыня получилась. Вот что вы со мной делаете?
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Додано: Нед 02 кві, 2023 21:02
В плане погоды "хорошо" в Польше. Ходишь зимой и летом в одной куртке и не думаешь, что надевать.
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Додано: Нед 02 кві, 2023 21:05
А як люди в всяких Еміратах живуть... Жах
В Індії навіть місцеві, загартовані, можуть тепловий удар вхопити, пересування влітку тільки в транспорті з кондиціонерами, бо за бортом як у пеклі. І це в Пуні. В якомусь Раджастані краще взагалі вдень не соватися
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Додано: Нед 02 кві, 2023 21:05
Gastarbaiter написав:В плане погоды "хорошо" в Польше. Ходишь зимой и летом в одной куртке и не думаешь, что надевать.
Аби не здуло
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Додано: Нед 02 кві, 2023 21:13
Wisznia2021 написав: akurt написав:
Отримав ще одне повідомлення:
"...но здесь картинка очень мрачная, всё серо, первые дни привыкали, сейчас уже норм, но меня по-прежнему удивляет и напрягает количество бомжей на улицах и они все обкуренные, ведут себя очень странно, неприятно за этим наблюдать..."
(кінець цитати)
Я підозрювала, що всі ці люди, які їдуть з Туреччини( і не тільки) в Канаду- не зовсім, м'яко кажучи, розуміють, куди вони їдуть. Не факт, що вони взагалі до війни подорожували ( окрім Єгипта, Турції). А ось і отримала підтвердження цьому. Через рік вони зрозуміють, як часто вони зможуть одягти шорти, майку, в'єтнамки і що усі овочі/ фрукти привозні і "пластмасові". Але то буде не головне. Я б і США розглядала тільки, як плацдарм - заробити грошей на базові потреби, а потім вибрати країну, де хочеш жити. ( Як Север в советском союзе був:))) Зовсім мене не приваблює їх стиль життя. Але заради якоїсь мети чи коли ти молодий і голий-босий можна трохи потерпіти. Люди так хочуть використати вікно можливостей, що навіть не хочуть посидіти в інеті і розібратись, що воно таке - та Канада.
Если насчет погоды, то в США есть любой климат и любой ландшафт.
Если говорить о "стиль життя" - то какая страна по Вашему стоит того, чтобы предпочесть ее? Разве что Швейцария...но это надо в США очень много заработать, чтобы там просто жить и не работать.
И что по Вашему "заробити грошей"? Сто тысяч? Двести?...Миллион? Десять миллионов?
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Додано: Нед 02 кві, 2023 21:13
А вот и сказки про ужасный торонтийський климат подъехали
Обратимся к цифрам
Month High / Low(°C) Rain
January -1° / -7° 9 days
July 27° / 18° 7 days
Для сравнения с райским киевским
January -1° / -7° 8 days
July 26° / 16° 9 days
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