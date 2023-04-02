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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 кві, 2023 21:15
rjkz написав:
Извините, но я сейчас на грани того, чтобы написать очередную простынь на тему
"ЧТо еще не так не в Украине, чтобы не ехать".
Немного все-таки напишу.
И в НЙ летом дико злое солнце. С пляжа в 8 уже надо уходить и приходить вечером. А днем передвигаться перебежками дом-ОТ (везде кондиционеры)-пункт назначения (везде кондиционеры)-ОТ-дом. Такое-же было летом в Египте. Да и в Болгариии.
В любое время года тот самый тандерсторм может быть. Выщел из дому - солныщко светит, легкий ветерок...через час ветер и похолодало...гроза такая, как-будто из пожарного шланга поливают, пять минут и ....солнышко светит, легкий ветерок.
Вчера буквально. Вышел из дому около 12 дня в футболке и сверху ветровка, потом снял ветровку, шел в футболке, ногам в джинсах и кроссовках было жарко. Возвращался - гроза началась, хорошая ветровка - не промокла, но все что ниже...
Этой зимой не было снега (вообще рекордно теплая зима), но бывает заносит снегом по колено.
И ЧТО?
Скажем так: вам "и что? главное, денег можно заработать побольше".
Другим это "денег побольше" может быть не основным.
Если бы не было войны, конечно.
ЗЫ. и в наших краях (30 миль от Капитолия) были вчера катаклизмы, ночью вырубался свет.
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Додано: Нед 02 кві, 2023 21:23
anduzenko написав:
А вот и сказки про ужасный торонтийський климат подъехали
Обратимся к цифрам
Month High / Low(°C) Rain
January -1° / -7° 9 days
July 27° / 18° 7 days
Для сравнения с райским киевским
January -1° / -7° 8 days
July 26° / 16° 9 days
Торонто - это, если посмотреть на карту Канады, такой клин на юг.
К тому-же там огромное озеро Онтарио, которое медленно нагревается летом, давая прохладу и медленно остывает зимой, отдавая тепло.
С точки зрения климата, на Восточном побережье Канады - это лучшее место.
На Западном - Большое огненное кольцо вулканов в океане дает тепло.
Поэтому, наверное, Ванкувер (канадский, в США тоже есть) и Торонто - самые востребованные для проживания города Канады (кстати, регулярно в топе самых комфортных для проживания городов мира), но и самые дорогие.
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Додано: Нед 02 кві, 2023 21:25
Starikan написав: rjkz написав:
Извините, но я сейчас на грани того, чтобы написать очередную простынь на тему
"ЧТо еще не так не в Украине, чтобы не ехать".
Немного все-таки напишу.
И в НЙ летом дико злое солнце. С пляжа в 8 уже надо уходить и приходить вечером. А днем передвигаться перебежками дом-ОТ (везде кондиционеры)-пункт назначения (везде кондиционеры)-ОТ-дом. Такое-же было летом в Египте. Да и в Болгариии.
В любое время года тот самый тандерсторм может быть. Выщел из дому - солныщко светит, легкий ветерок...через час ветер и похолодало...гроза такая, как-будто из пожарного шланга поливают, пять минут и ....солнышко светит, легкий ветерок.
Вчера буквально. Вышел из дому около 12 дня в футболке и сверху ветровка, потом снял ветровку, шел в футболке, ногам в джинсах и кроссовках было жарко. Возвращался - гроза началась, хорошая ветровка - не промокла, но все что ниже...
Этой зимой не было снега (вообще рекордно теплая зима), но бывает заносит снегом по колено.
И ЧТО?
Скажем так: вам "и что? главное, денег можно заработать побольше".
Другим это "денег побольше" может быть не основным.
Если бы не было войны, конечно.
ЗЫ. и в наших краях (30 миль от Капитолия) были вчера катаклизмы, ночью вырубался свет.
Денег побольшше - для меня не цель, а средство достижения цели.
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Додано: Нед 02 кві, 2023 21:28
Faceless написав:
"Загалом з України, за даними польської прикордонної служби, до країни від початку війни прибуло 10,819 млн осіб, а у зворотному напрямку відбуло в Україну 8,966 млн."
А кажуть, не повертаються
5 млн человек получили временную защиту в Европе
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Додано: Нед 02 кві, 2023 21:30
Grand Touring написав: Faceless написав:
"Загалом з України, за даними польської прикордонної служби, до країни від початку війни прибуло 10,819 млн осіб, а у зворотному напрямку відбуло в Україну 8,966 млн."
А кажуть, не повертаються
5 млн человек получили временную защиту в Европе
Серед них і ті, хто в принципі тимчасово виїзджав, не біженці
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Додано: Нед 02 кві, 2023 21:35
Faceless написав:
Серед них і ті, хто в принципі тимчасово виїзджав, не біженці
Миллионов 2 железно в Европе сидит, тк не везде с ВЗ можно выехать надолго. Например, в Испании 2 дня отсутствия - снимают с программы. Плюс далеко возвращаться и незачем, по сути.
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Додано: Нед 02 кві, 2023 21:40
rjkz написав: Wisznia2021 написав: akurt написав:
Отримав ще одне повідомлення:
"...но здесь картинка очень мрачная, всё серо, первые дни привыкали, сейчас уже норм, но меня по-прежнему удивляет и напрягает количество бомжей на улицах и они все обкуренные, ведут себя очень странно, неприятно за этим наблюдать..."
(кінець цитати)
Я підозрювала, що всі ці люди, які їдуть з Туреччини( і не тільки) в Канаду- не зовсім, м'яко кажучи, розуміють, куди вони їдуть. Не факт, що вони взагалі до війни подорожували ( окрім Єгипта, Турції). А ось і отримала підтвердження цьому. Через рік вони зрозуміють, як часто вони зможуть одягти шорти, майку, в'єтнамки і що усі овочі/ фрукти привозні і "пластмасові". Але то буде не головне. Я б і США розглядала тільки, як плацдарм - заробити грошей на базові потреби, а потім вибрати країну, де хочеш жити. ( Як Север в советском союзе був:))) Зовсім мене не приваблює їх стиль життя. Але заради якоїсь мети чи коли ти молодий і голий-босий можна трохи потерпіти. Люди так хочуть використати вікно можливостей, що навіть не хочуть посидіти в інеті і розібратись, що воно таке - та Канада.
Если насчет погоды, то в США есть любой климат и любой ландшафт.
Если говорить о "стиль життя" - то какая страна по Вашему стоит того, чтобы предпочесть ее? Разве что Швейцария...но это надо в США очень много заработать, чтобы там просто жить и не работать.
И что по Вашему "заробити грошей"? Сто тысяч? Двести?...Миллион? Десять миллионов?
Завалили вопросами. До війни-були відповіді, зараз - треба все по- новому обмозговать. Я ще в шоці від того, що відбувається. І відповіді будуть у кожного свої і будуть залежати від точки сидіння. Наприклад,- вам ще треба двох дітей на ноги ставити, мені вже цього не треба, або треба в меншій кількості, тож і відчуття у нас з вами будуть різні. Тому, я не буду ""копіювати"" ваше життя, а ви моє. На вашому місці, я б мабуть, теж зробила такий вибір, на своєму місці- ні, бо в мене інші обставини, які потребують інших дій.
Востаннє редагувалось Wisznia2021
в Нед 02 кві, 2023 21:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 02 кві, 2023 21:50
rjkz написав:
Все равно простыня получилась. Вот что вы со мной делаете?
Rjkz, давайте так. Климат в Украине намного приятней, чем на многих континентах. Тут нет палящего солнца, нет снежных заносов. Что-то похожее на тандерсторм, только раз в 5-7 меньше бывает крайне редко летом в грозу. В Украине нет крокодилов, тарантулов и акул. Но! 2 недели назад звонила знакомая с необычным повествованием. Они пережили оккупацию в апреле-мае. Но почему-то именно сейчас её 6 летняя дочь не прекращает вопросы такого характера: "мама, а умирать больно? Я хочу если умереть, то только 1 раз. Ты сделаешь так, что бы это было 1 раз. Я не хочу умирать много раз" И тут, чёрт побери, у меня нет аргументов. Вижу ли я розовых пони? Навряд ли... Учитывая, что знакомая уезжать не собиралась тогда и уж точно отказывается теперь, когда в условной безопасности, мы просто ищем хорошего детского психолога, потому что эта тема не уходит и ребёнок рыдает с такими же формулировками уж ни один раз.
Кстати, для меня только вот этот диалог - железобетонный аргумент убежать хоть +60, хоть в тандерсторм...
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Додано: Нед 02 кві, 2023 21:59
Wisznia2021 написав: rjkz написав: Wisznia2021 написав:
Я підозрювала, що всі ці люди, які їдуть з Туреччини( і не тільки) в Канаду- не зовсім, м'яко кажучи, розуміють, куди вони їдуть. Не факт, що вони взагалі до війни подорожували ( окрім Єгипта, Турції). А ось і отримала підтвердження цьому. Через рік вони зрозуміють, як часто вони зможуть одягти шорти, майку, в'єтнамки і що усі овочі/ фрукти привозні і "пластмасові". Але то буде не головне. Я б і США розглядала тільки, як плацдарм - заробити грошей на базові потреби, а потім вибрати країну, де хочеш жити. ( Як Север в советском союзе був:))) Зовсім мене не приваблює їх стиль життя. Але заради якоїсь мети чи коли ти молодий і голий-босий можна трохи потерпіти. Люди так хочуть використати вікно можливостей, що навіть не хочуть посидіти в інеті і розібратись, що воно таке - та Канада.
Если насчет погоды, то в США есть любой климат и любой ландшафт.
Если говорить о "стиль життя" - то какая страна по Вашему стоит того, чтобы предпочесть ее? Разве что Швейцария...но это надо в США очень много заработать, чтобы там просто жить и не работать.
И что по Вашему "заробити грошей"? Сто тысяч? Двести?...Миллион? Десять миллионов?
Завалили вопросами. До війни-були відповіді, зараз - треба все по- новому обмозговать. Я ще в шоці від того, що відбувається. І відповіді будуть у кожного свої і будуть залежати від точки сидіння. Наприклад,- вам ще треба двох дітей на ноги ставити, мені вже цього не треба, або треба в меншій кількості, тож і відчуття у нас з вами будуть різні. Тому, я не буду ""копіювати"" ваше життя, а ви моє. На вашому місці, я б мабуть, теж зробила такий вибір, на своєму місці- ні, бо в мене інші обставини, які потребують інших дій.
Спасибо за ответ и понимание.
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Додано: Нед 02 кві, 2023 21:59
anduzenko написав:
А вот и сказки про ужасный торонтийський климат подъехали
Обратимся к цифрам
Month High / Low(°C) Rain
January -1° / -7° 9 days
July 27° / 18° 7 days
Для сравнения с райским киевским
January -1° / -7° 8 days
July 26° / 16° 9 days
Есть там маленький секрет. Мы как живущие в подобном Торонтовскому климату всегда упускаем температура/ощущается как, у нас это +4 ощущается +3. А вот жители Торонто на температуру вообще не смотрят, а смотрят на ощущается как, разница между этими 2 показателями до 10 градусов бывает, поверьте очень значительная разница начинается от 5 градусов разницы
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