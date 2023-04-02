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#<1 ... 527528529530> Додано: Нед 02 кві, 2023 21:15 rjkz написав: Извините, но я сейчас на грани того, чтобы написать очередную простынь на тему

"ЧТо еще не так не в Украине, чтобы не ехать".

Немного все-таки напишу.

И в НЙ летом дико злое солнце. С пляжа в 8 уже надо уходить и приходить вечером. А днем передвигаться перебежками дом-ОТ (везде кондиционеры)-пункт назначения (везде кондиционеры)-ОТ-дом. Такое-же было летом в Египте. Да и в Болгариии.

В любое время года тот самый тандерсторм может быть. Выщел из дому - солныщко светит, легкий ветерок...через час ветер и похолодало...гроза такая, как-будто из пожарного шланга поливают, пять минут и ....солнышко светит, легкий ветерок.

Вчера буквально. Вышел из дому около 12 дня в футболке и сверху ветровка, потом снял ветровку, шел в футболке, ногам в джинсах и кроссовках было жарко. Возвращался - гроза началась, хорошая ветровка - не промокла, но все что ниже...

Этой зимой не было снега (вообще рекордно теплая зима), но бывает заносит снегом по колено.

И ЧТО? Извините, но я сейчас на грани того, чтобы написать очередную простынь на тему"ЧТо еще не так не в Украине, чтобы не ехать".Немного все-таки напишу.И в НЙ летом дико злое солнце. С пляжа в 8 уже надо уходить и приходить вечером. А днем передвигаться перебежками дом-ОТ (везде кондиционеры)-пункт назначения (везде кондиционеры)-ОТ-дом. Такое-же было летом в Египте. Да и в Болгариии.В любое время года тот самый тандерсторм может быть. Выщел из дому - солныщко светит, легкий ветерок...через час ветер и похолодало...гроза такая, как-будто из пожарного шланга поливают, пять минут и ....солнышко светит, легкий ветерок.Вчера буквально. Вышел из дому около 12 дня в футболке и сверху ветровка, потом снял ветровку, шел в футболке, ногам в джинсах и кроссовках было жарко. Возвращался - гроза началась, хорошая ветровка - не промокла, но все что ниже...Этой зимой не было снега (вообще рекордно теплая зима), но бывает заносит снегом по колено.И ЧТО?

Скажем так: вам "и что? главное, денег можно заработать побольше".

Другим это "денег побольше" может быть не основным.

Если бы не было войны, конечно.



ЗЫ. и в наших краях (30 миль от Капитолия) были вчера катаклизмы, ночью вырубался свет. Скажем так: вам "и что? главное, денег можно заработать побольше".Другим это "денег побольше" может быть не основным.Если бы не было войны, конечно.ЗЫ. и в наших краях (30 миль от Капитолия) были вчера катаклизмы, ночью вырубался свет. Starikan 2 Повідомлень: 19225 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2462 раз. Подякували: 3057 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 кві, 2023 21:23 anduzenko написав: А вот и сказки про ужасный торонтийський климат подъехали



Обратимся к цифрам

Month High / Low(°C) Rain

January -1° / -7° 9 days

July 27° / 18° 7 days



Для сравнения с райским киевским

January -1° / -7° 8 days

July 26° / 16° 9 days А вот и сказки про ужасный торонтийський климат подъехалиОбратимся к цифрамMonth High / Low(°C) RainJanuary -1° / -7° 9 daysJuly 27° / 18° 7 daysДля сравнения с райским киевскимJanuary -1° / -7° 8 daysJuly 26° / 16° 9 days



Торонто - это, если посмотреть на карту Канады, такой клин на юг.

К тому-же там огромное озеро Онтарио, которое медленно нагревается летом, давая прохладу и медленно остывает зимой, отдавая тепло.

С точки зрения климата, на Восточном побережье Канады - это лучшее место.

На Западном - Большое огненное кольцо вулканов в океане дает тепло.

Поэтому, наверное, Ванкувер (канадский, в США тоже есть) и Торонто - самые востребованные для проживания города Канады (кстати, регулярно в топе самых комфортных для проживания городов мира), но и самые дорогие. Торонто - это, если посмотреть на карту Канады, такой клин на юг.К тому-же там огромное озеро Онтарио, которое медленно нагревается летом, давая прохладу и медленно остывает зимой, отдавая тепло.С точки зрения климата, на Восточном побережье Канады - это лучшее место.На Западном - Большое огненное кольцо вулканов в океане дает тепло.Поэтому, наверное, Ванкувер (канадский, в США тоже есть) и Торонто - самые востребованные для проживания города Канады (кстати, регулярно в топе самых комфортных для проживания городов мира), но и самые дорогие. rjkz

Повідомлень: 14387 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7572 раз. Подякували: 4586 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 кві, 2023 21:25 Starikan написав: rjkz написав: Извините, но я сейчас на грани того, чтобы написать очередную простынь на тему

"ЧТо еще не так не в Украине, чтобы не ехать".

Немного все-таки напишу.

И в НЙ летом дико злое солнце. С пляжа в 8 уже надо уходить и приходить вечером. А днем передвигаться перебежками дом-ОТ (везде кондиционеры)-пункт назначения (везде кондиционеры)-ОТ-дом. Такое-же было летом в Египте. Да и в Болгариии.

В любое время года тот самый тандерсторм может быть. Выщел из дому - солныщко светит, легкий ветерок...через час ветер и похолодало...гроза такая, как-будто из пожарного шланга поливают, пять минут и ....солнышко светит, легкий ветерок.

Вчера буквально. Вышел из дому около 12 дня в футболке и сверху ветровка, потом снял ветровку, шел в футболке, ногам в джинсах и кроссовках было жарко. Возвращался - гроза началась, хорошая ветровка - не промокла, но все что ниже...

Этой зимой не было снега (вообще рекордно теплая зима), но бывает заносит снегом по колено.

И ЧТО? Извините, но я сейчас на грани того, чтобы написать очередную простынь на тему"ЧТо еще не так не в Украине, чтобы не ехать".Немного все-таки напишу.И в НЙ летом дико злое солнце. С пляжа в 8 уже надо уходить и приходить вечером. А днем передвигаться перебежками дом-ОТ (везде кондиционеры)-пункт назначения (везде кондиционеры)-ОТ-дом. Такое-же было летом в Египте. Да и в Болгариии.В любое время года тот самый тандерсторм может быть. Выщел из дому - солныщко светит, легкий ветерок...через час ветер и похолодало...гроза такая, как-будто из пожарного шланга поливают, пять минут и ....солнышко светит, легкий ветерок.Вчера буквально. Вышел из дому около 12 дня в футболке и сверху ветровка, потом снял ветровку, шел в футболке, ногам в джинсах и кроссовках было жарко. Возвращался - гроза началась, хорошая ветровка - не промокла, но все что ниже...Этой зимой не было снега (вообще рекордно теплая зима), но бывает заносит снегом по колено.И ЧТО?

Скажем так: вам "и что? главное, денег можно заработать побольше".

Другим это "денег побольше" может быть не основным.

Если бы не было войны, конечно.



ЗЫ. и в наших краях (30 миль от Капитолия) были вчера катаклизмы, ночью вырубался свет. Скажем так: вам "и что? главное, денег можно заработать побольше".Другим это "денег побольше" может быть не основным.Если бы не было войны, конечно.ЗЫ. и в наших краях (30 миль от Капитолия) были вчера катаклизмы, ночью вырубался свет.



Денег побольшше - для меня не цель, а средство достижения цели. Денег побольшше - для меня не цель, а средство достижения цели. rjkz

Повідомлень: 14387 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7572 раз. Подякували: 4586 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 кві, 2023 21:28 Faceless написав: Bolt написав: К дорожают, я считаю:

https://m.censor.net/ua/news/3409608/ki ... yioniv_oon К дорожают, я считаю: "Загалом з України, за даними польської прикордонної служби, до країни від початку війни прибуло 10,819 млн осіб, а у зворотному напрямку відбуло в Україну 8,966 млн."



А кажуть, не повертаються "Загалом з України, за даними польської прикордонної служби, до країни від початку війни прибуло 10,819 млн осіб, а у зворотному напрямку відбуло в Україну 8,966 млн."А кажуть, не повертаються 5 млн человек получили временную защиту в Европе 5 млн человек получили временную защиту в Европе Grand Touring Повідомлень: 1030 З нами з: 23.03.20 Подякував: 336 раз. Подякували: 337 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 кві, 2023 21:30 Re: Еміграція, заробітчанство Grand Touring написав: Faceless написав: Bolt написав: К дорожают, я считаю:

https://m.censor.net/ua/news/3409608/ki ... yioniv_oon К дорожают, я считаю: "Загалом з України, за даними польської прикордонної служби, до країни від початку війни прибуло 10,819 млн осіб, а у зворотному напрямку відбуло в Україну 8,966 млн."



А кажуть, не повертаються "Загалом з України, за даними польської прикордонної служби, до країни від початку війни прибуло 10,819 млн осіб, а у зворотному напрямку відбуло в Україну 8,966 млн."А кажуть, не повертаються 5 млн человек получили временную защиту в Европе 5 млн человек получили временную защиту в Европе



Серед них і ті, хто в принципі тимчасово виїзджав, не біженці Серед них і ті, хто в принципі тимчасово виїзджав, не біженці Faceless

Модератор Повідомлень: 32853 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1378 раз. Подякували: 7705 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 кві, 2023 21:35 Faceless написав:

Серед них і ті, хто в принципі тимчасово виїзджав, не біженці Серед них і ті, хто в принципі тимчасово виїзджав, не біженці

Миллионов 2 железно в Европе сидит, тк не везде с ВЗ можно выехать надолго. Например, в Испании 2 дня отсутствия - снимают с программы. Плюс далеко возвращаться и незачем, по сути. Миллионов 2 железно в Европе сидит, тк не везде с ВЗ можно выехать надолго. Например, в Испании 2 дня отсутствия - снимают с программы. Плюс далеко возвращаться и незачем, по сути. Grand Touring Повідомлень: 1030 З нами з: 23.03.20 Подякував: 336 раз. Подякували: 337 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 кві, 2023 21:40 rjkz написав: Wisznia2021 написав: akurt написав: Отримав ще одне повідомлення:

"...но здесь картинка очень мрачная, всё серо, первые дни привыкали, сейчас уже норм, но меня по-прежнему удивляет и напрягает количество бомжей на улицах и они все обкуренные, ведут себя очень странно, неприятно за этим наблюдать..."

(кінець цитати) Отримав ще одне повідомлення:"...но здесь картинка очень мрачная, всё серо, первые дни привыкали, сейчас уже норм, но меня по-прежнему удивляет и напрягает количество бомжей на улицах и они все обкуренные, ведут себя очень странно, неприятно за этим наблюдать..."(кінець цитати)

Я підозрювала, що всі ці люди, які їдуть з Туреччини( і не тільки) в Канаду- не зовсім, м'яко кажучи, розуміють, куди вони їдуть. Не факт, що вони взагалі до війни подорожували ( окрім Єгипта, Турції). А ось і отримала підтвердження цьому. Через рік вони зрозуміють, як часто вони зможуть одягти шорти, майку, в'єтнамки і що усі овочі/ фрукти привозні і "пластмасові". Але то буде не головне. Я б і США розглядала тільки, як плацдарм - заробити грошей на базові потреби, а потім вибрати країну, де хочеш жити. ( Як Север в советском союзе був:))) Зовсім мене не приваблює їх стиль життя. Але заради якоїсь мети чи коли ти молодий і голий-босий можна трохи потерпіти. Люди так хочуть використати вікно можливостей, що навіть не хочуть посидіти в інеті і розібратись, що воно таке - та Канада. Я підозрювала, що всі ці люди, які їдуть з Туреччини( і не тільки) в Канаду- не зовсім, м'яко кажучи, розуміють, куди вони їдуть. Не факт, що вони взагалі до війни подорожували ( окрім Єгипта, Турції). А ось і отримала підтвердження цьому. Через рік вони зрозуміють, як часто вони зможуть одягти шорти, майку, в'єтнамки і що усі овочі/ фрукти привозні і "пластмасові". Але то буде не головне. Я б і США розглядала тільки, як плацдарм - заробити грошей на базові потреби, а потім вибрати країну, де хочеш жити. ( Як Север в советском союзе був:))) Зовсім мене не приваблює їх стиль життя. Але заради якоїсь мети чи коли ти молодий і голий-босий можна трохи потерпіти. Люди так хочуть використати вікно можливостей, що навіть не хочуть посидіти в інеті і розібратись, що воно таке - та Канада.



Если насчет погоды, то в США есть любой климат и любой ландшафт.

Если говорить о "стиль життя" - то какая страна по Вашему стоит того, чтобы предпочесть ее? Разве что Швейцария...но это надо в США очень много заработать, чтобы там просто жить и не работать.

И что по Вашему "заробити грошей"? Сто тысяч? Двести?...Миллион? Десять миллионов? Если насчет погоды, то в США есть любой климат и любой ландшафт.Если говорить о "стиль життя" - то какая страна по Вашему стоит того, чтобы предпочесть ее? Разве что Швейцария...но это надо в США очень много заработать, чтобы там просто жить и не работать.И что по Вашему "заробити грошей"? Сто тысяч? Двести?...Миллион? Десять миллионов?

Завалили вопросами. До війни-були відповіді, зараз - треба все по- новому обмозговать. Я ще в шоці від того, що відбувається. І відповіді будуть у кожного свої і будуть залежати від точки сидіння. Наприклад,- вам ще треба двох дітей на ноги ставити, мені вже цього не треба, або треба в меншій кількості, тож і відчуття у нас з вами будуть різні. Тому, я не буду ""копіювати"" ваше життя, а ви моє. На вашому місці, я б мабуть, теж зробила такий вибір, на своєму місці- ні, бо в мене інші обставини, які потребують інших дій. Завалили вопросами. До війни-були відповіді, зараз - треба все по- новому обмозговать. Я ще в шоці від того, що відбувається. І відповіді будуть у кожного свої і будуть залежати від точки сидіння. Наприклад,- вам ще треба двох дітей на ноги ставити, мені вже цього не треба, або треба в меншій кількості, тож і відчуття у нас з вами будуть різні. Тому, я не буду ""копіювати"" ваше життя, а ви моє. На вашому місці, я б мабуть, теж зробила такий вибір, на своєму місці- ні, бо в мене інші обставини, які потребують інших дій. Востаннє редагувалось Wisznia2021 в Нед 02 кві, 2023 21:51, всього редагувалось 1 раз. Wisznia2021 Повідомлень: 330 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 23 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 кві, 2023 21:50 rjkz написав: Все равно простыня получилась. Вот что вы со мной делаете? Все равно простыня получилась. Вот что вы со мной делаете?

Rjkz, давайте так. Климат в Украине намного приятней, чем на многих континентах. Тут нет палящего солнца, нет снежных заносов. Что-то похожее на тандерсторм, только раз в 5-7 меньше бывает крайне редко летом в грозу. В Украине нет крокодилов, тарантулов и акул. Но! 2 недели назад звонила знакомая с необычным повествованием. Они пережили оккупацию в апреле-мае. Но почему-то именно сейчас её 6 летняя дочь не прекращает вопросы такого характера: "мама, а умирать больно? Я хочу если умереть, то только 1 раз. Ты сделаешь так, что бы это было 1 раз. Я не хочу умирать много раз" И тут, чёрт побери, у меня нет аргументов. Вижу ли я розовых пони? Навряд ли... Учитывая, что знакомая уезжать не собиралась тогда и уж точно отказывается теперь, когда в условной безопасности, мы просто ищем хорошего детского психолога, потому что эта тема не уходит и ребёнок рыдает с такими же формулировками уж ни один раз.

Кстати, для меня только вот этот диалог - железобетонный аргумент убежать хоть +60, хоть в тандерсторм... Rjkz, давайте так. Климат в Украине намного приятней, чем на многих континентах. Тут нет палящего солнца, нет снежных заносов. Что-то похожее на тандерсторм, только раз в 5-7 меньше бывает крайне редко летом в грозу. В Украине нет крокодилов, тарантулов и акул. Но! 2 недели назад звонила знакомая с необычным повествованием. Они пережили оккупацию в апреле-мае. Но почему-то именно сейчас её 6 летняя дочь не прекращает вопросы такого характера: "мама, а умирать больно? Я хочу если умереть, то только 1 раз. Ты сделаешь так, что бы это было 1 раз. Я не хочу умирать много раз" И тут, чёрт побери, у меня нет аргументов. Вижу ли я розовых пони? Навряд ли... Учитывая, что знакомая уезжать не собиралась тогда и уж точно отказывается теперь, когда в условной безопасности, мы просто ищем хорошего детского психолога, потому что эта тема не уходит и ребёнок рыдает с такими же формулировками уж ни один раз.Кстати, для меня только вот этот диалог - железобетонный аргумент убежать хоть +60, хоть в тандерсторм... stm

Повідомлень: 3705 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 609 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 кві, 2023 21:59 Wisznia2021 написав: rjkz написав: Wisznia2021 написав: Я підозрювала, що всі ці люди, які їдуть з Туреччини( і не тільки) в Канаду- не зовсім, м'яко кажучи, розуміють, куди вони їдуть. Не факт, що вони взагалі до війни подорожували ( окрім Єгипта, Турції). А ось і отримала підтвердження цьому. Через рік вони зрозуміють, як часто вони зможуть одягти шорти, майку, в'єтнамки і що усі овочі/ фрукти привозні і "пластмасові". Але то буде не головне. Я б і США розглядала тільки, як плацдарм - заробити грошей на базові потреби, а потім вибрати країну, де хочеш жити. ( Як Север в советском союзе був:))) Зовсім мене не приваблює їх стиль життя. Але заради якоїсь мети чи коли ти молодий і голий-босий можна трохи потерпіти. Люди так хочуть використати вікно можливостей, що навіть не хочуть посидіти в інеті і розібратись, що воно таке - та Канада. Я підозрювала, що всі ці люди, які їдуть з Туреччини( і не тільки) в Канаду- не зовсім, м'яко кажучи, розуміють, куди вони їдуть. Не факт, що вони взагалі до війни подорожували ( окрім Єгипта, Турції). А ось і отримала підтвердження цьому. Через рік вони зрозуміють, як часто вони зможуть одягти шорти, майку, в'єтнамки і що усі овочі/ фрукти привозні і "пластмасові". Але то буде не головне. Я б і США розглядала тільки, як плацдарм - заробити грошей на базові потреби, а потім вибрати країну, де хочеш жити. ( Як Север в советском союзе був:))) Зовсім мене не приваблює їх стиль життя. Але заради якоїсь мети чи коли ти молодий і голий-босий можна трохи потерпіти. Люди так хочуть використати вікно можливостей, що навіть не хочуть посидіти в інеті і розібратись, що воно таке - та Канада.



Если насчет погоды, то в США есть любой климат и любой ландшафт.

Если говорить о "стиль життя" - то какая страна по Вашему стоит того, чтобы предпочесть ее? Разве что Швейцария...но это надо в США очень много заработать, чтобы там просто жить и не работать.

И что по Вашему "заробити грошей"? Сто тысяч? Двести?...Миллион? Десять миллионов? Если насчет погоды, то в США есть любой климат и любой ландшафт.Если говорить о "стиль життя" - то какая страна по Вашему стоит того, чтобы предпочесть ее? Разве что Швейцария...но это надо в США очень много заработать, чтобы там просто жить и не работать.И что по Вашему "заробити грошей"? Сто тысяч? Двести?...Миллион? Десять миллионов?

Завалили вопросами. До війни-були відповіді, зараз - треба все по- новому обмозговать. Я ще в шоці від того, що відбувається. І відповіді будуть у кожного свої і будуть залежати від точки сидіння. Наприклад,- вам ще треба двох дітей на ноги ставити, мені вже цього не треба, або треба в меншій кількості, тож і відчуття у нас з вами будуть різні. Тому, я не буду ""копіювати"" ваше життя, а ви моє. На вашому місці, я б мабуть, теж зробила такий вибір, на своєму місці- ні, бо в мене інші обставини, які потребують інших дій. Завалили вопросами. До війни-були відповіді, зараз - треба все по- новому обмозговать. Я ще в шоці від того, що відбувається. І відповіді будуть у кожного свої і будуть залежати від точки сидіння. Наприклад,- вам ще треба двох дітей на ноги ставити, мені вже цього не треба, або треба в меншій кількості, тож і відчуття у нас з вами будуть різні. Тому, я не буду ""копіювати"" ваше життя, а ви моє. На вашому місці, я б мабуть, теж зробила такий вибір, на своєму місці- ні, бо в мене інші обставини, які потребують інших дій.



Спасибо за ответ и понимание. Спасибо за ответ и понимание. rjkz

Повідомлень: 14387 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7572 раз. Подякували: 4586 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 кві, 2023 21:59 anduzenko написав: А вот и сказки про ужасный торонтийський климат подъехали



Обратимся к цифрам

Month High / Low(°C) Rain

January -1° / -7° 9 days

July 27° / 18° 7 days



Для сравнения с райским киевским

January -1° / -7° 8 days

July 26° / 16° 9 days А вот и сказки про ужасный торонтийський климат подъехалиОбратимся к цифрамMonth High / Low(°C) RainJanuary -1° / -7° 9 daysJuly 27° / 18° 7 daysДля сравнения с райским киевскимJanuary -1° / -7° 8 daysJuly 26° / 16° 9 days

Есть там маленький секрет. Мы как живущие в подобном Торонтовскому климату всегда упускаем температура/ощущается как, у нас это +4 ощущается +3. А вот жители Торонто на температуру вообще не смотрят, а смотрят на ощущается как, разница между этими 2 показателями до 10 градусов бывает, поверьте очень значительная разница начинается от 5 градусов разницы Есть там маленький секрет. Мы как живущие в подобном Торонтовскому климату всегда упускаем температура/ощущается как, у нас это +4 ощущается +3. А вот жители Торонто на температуру вообще не смотрят, а смотрят на ощущается как, разница между этими 2 показателями до 10 градусов бывает, поверьте очень значительная разница начинается от 5 градусов разницы stm

Повідомлень: 3705 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 609 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 527528529530> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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