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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 527528529530
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 22:11

Re: Еміграція, заробітчанство

stm написав:
  anduzenko написав:А вот и сказки про ужасный торонтийський климат подъехали

Обратимся к цифрам
Month High / Low(°C) Rain
January -1° / -7° 9 days
July 27° / 18° 7 days

Для сравнения с райским киевским
January -1° / -7° 8 days
July 26° / 16° 9 days

Есть там маленький секрет. Мы как живущие в подобном Торонтовскому климату всегда упускаем температура/ощущается как, у нас это +4 ощущается +3. А вот жители Торонто на температуру вообще не смотрят, а смотрят на ощущается как, разница между этими 2 показателями до 10 градусов бывает, поверьте очень значительная разница начинается от 5 градусов разницы ;)


У нас теж так буває, буквально в березні було, здається + кілька градусів, відчувається, як - 1. Ну таке
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 22:12

  stm написав:
  rjkz написав:Все равно простыня получилась. Вот что вы со мной делаете? :lol:

Rjkz, давайте так. Климат в Украине намного приятней, чем на многих континентах. Тут нет палящего солнца, нет снежных заносов. Что-то похожее на тандерсторм, только раз в 5-7 меньше бывает крайне редко летом в грозу. В Украине нет крокодилов, тарантулов и акул. Но! 2 недели назад звонила знакомая с необычным повествованием. Они пережили оккупацию в апреле-мае. Но почему-то именно сейчас её 6 летняя дочь не прекращает вопросы такого характера: "мама, а умирать больно? Я хочу если умереть, то только 1 раз. Ты сделаешь так, что бы это было 1 раз. Я не хочу умирать много раз" И тут, чёрт побери, у меня нет аргументов. Вижу ли я розовых пони? Навряд ли... Учитывая, что знакомая уезжать не собиралась тогда и уж точно отказывается теперь, когда в условной безопасности, мы просто ищем хорошего детского психолога, потому что эта тема не уходит и ребёнок рыдает с такими же формулировками уж ни один раз.
Кстати, для меня только вот этот диалог - железобетонный аргумент убежать хоть +60, хоть в тандерсторм...


Ну вот в моем случае, это и было движущим фактором. Дети.
Пока на ветке про обвал щутили над "путенападет".
И я не знал сколько у меня есть времени на это и наивно полагал, что с уровня элементари-преинтермидиэйт сдам айлтс на Канаду.
Конечно, в некотором смысле мне было проще - у моей семьи были 10 летние турвизы в США. Но вопрос, который возник в первые часы войны - как выбраться из Киева и Украины? Я это себе представлял очень хорошо, что это будет большой проблемой. Но как это задалбывало держать более-менее полным бак в машине и я понимал, что дороги на Запад будут забиты. Кстати, я-бы ошибся очень сильно - я предполагал, что основная часть народа ломанется по Житомирской трассе, поэтому планировал по Варщавке. Ага? ЧЕрез Ирпень и Бучу.
Так что, мне надо быть благодарным судьбе, которая дала мне достаточно времени.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 22:52

Re: Еміграція, заробітчанство

Чергове відео з розвинутої країни де втрачаються базові технології
https://t.me/c/1297540669/24549
сьомий гучний випадок в цьому році
https://www.railinsider.com.ua/u-ssha-s ... -pozhezha/
Denik
 
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