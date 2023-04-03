Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 527528529530 Додано: Нед 02 кві, 2023 22:11 Re: Еміграція, заробітчанство stm написав: anduzenko написав: А вот и сказки про ужасный торонтийський климат подъехали



Обратимся к цифрам

Month High / Low(°C) Rain

January -1° / -7° 9 days

July 27° / 18° 7 days



Для сравнения с райским киевским

January -1° / -7° 8 days

July 26° / 16° 9 days А вот и сказки про ужасный торонтийський климат подъехалиОбратимся к цифрамMonth High / Low(°C) RainJanuary -1° / -7° 9 daysJuly 27° / 18° 7 daysДля сравнения с райским киевскимJanuary -1° / -7° 8 daysJuly 26° / 16° 9 days

Есть там маленький секрет. Мы как живущие в подобном Торонтовскому климату всегда упускаем температура/ощущается как, у нас это +4 ощущается +3. А вот жители Торонто на температуру вообще не смотрят, а смотрят на ощущается как, разница между этими 2 показателями до 10 градусов бывает, поверьте очень значительная разница начинается от 5 градусов разницы Есть там маленький секрет. Мы как живущие в подобном Торонтовскому климату всегда упускаем температура/ощущается как, у нас это +4 ощущается +3. А вот жители Торонто на температуру вообще не смотрят, а смотрят на ощущается как, разница между этими 2 показателями до 10 градусов бывает, поверьте очень значительная разница начинается от 5 градусов разницы



У нас теж так буває, буквально в березні було, здається + кілька градусів, відчувається, як - 1. Ну таке У нас теж так буває, буквально в березні було, здається + кілька градусів, відчувається, як - 1. Ну таке Faceless

Модератор Повідомлень: 32855 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1378 раз. Подякували: 7705 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 кві, 2023 22:12 stm написав: rjkz написав: Все равно простыня получилась. Вот что вы со мной делаете? Все равно простыня получилась. Вот что вы со мной делаете?

Rjkz, давайте так. Климат в Украине намного приятней, чем на многих континентах. Тут нет палящего солнца, нет снежных заносов. Что-то похожее на тандерсторм, только раз в 5-7 меньше бывает крайне редко летом в грозу. В Украине нет крокодилов, тарантулов и акул. Но! 2 недели назад звонила знакомая с необычным повествованием. Они пережили оккупацию в апреле-мае. Но почему-то именно сейчас её 6 летняя дочь не прекращает вопросы такого характера: "мама, а умирать больно? Я хочу если умереть, то только 1 раз. Ты сделаешь так, что бы это было 1 раз. Я не хочу умирать много раз" И тут, чёрт побери, у меня нет аргументов. Вижу ли я розовых пони? Навряд ли... Учитывая, что знакомая уезжать не собиралась тогда и уж точно отказывается теперь, когда в условной безопасности, мы просто ищем хорошего детского психолога, потому что эта тема не уходит и ребёнок рыдает с такими же формулировками уж ни один раз.

Кстати, для меня только вот этот диалог - железобетонный аргумент убежать хоть +60, хоть в тандерсторм... Rjkz, давайте так. Климат в Украине намного приятней, чем на многих континентах. Тут нет палящего солнца, нет снежных заносов. Что-то похожее на тандерсторм, только раз в 5-7 меньше бывает крайне редко летом в грозу. В Украине нет крокодилов, тарантулов и акул. Но! 2 недели назад звонила знакомая с необычным повествованием. Они пережили оккупацию в апреле-мае. Но почему-то именно сейчас её 6 летняя дочь не прекращает вопросы такого характера: "мама, а умирать больно? Я хочу если умереть, то только 1 раз. Ты сделаешь так, что бы это было 1 раз. Я не хочу умирать много раз" И тут, чёрт побери, у меня нет аргументов. Вижу ли я розовых пони? Навряд ли... Учитывая, что знакомая уезжать не собиралась тогда и уж точно отказывается теперь, когда в условной безопасности, мы просто ищем хорошего детского психолога, потому что эта тема не уходит и ребёнок рыдает с такими же формулировками уж ни один раз.Кстати, для меня только вот этот диалог - железобетонный аргумент убежать хоть +60, хоть в тандерсторм...



Ну вот в моем случае, это и было движущим фактором. Дети.

Пока на ветке про обвал щутили над "путенападет".

И я не знал сколько у меня есть времени на это и наивно полагал, что с уровня элементари-преинтермидиэйт сдам айлтс на Канаду.

Конечно, в некотором смысле мне было проще - у моей семьи были 10 летние турвизы в США. Но вопрос, который возник в первые часы войны - как выбраться из Киева и Украины? Я это себе представлял очень хорошо, что это будет большой проблемой. Но как это задалбывало держать более-менее полным бак в машине и я понимал, что дороги на Запад будут забиты. Кстати, я-бы ошибся очень сильно - я предполагал, что основная часть народа ломанется по Житомирской трассе, поэтому планировал по Варщавке. Ага? ЧЕрез Ирпень и Бучу.

Так что, мне надо быть благодарным судьбе, которая дала мне достаточно времени. Ну вот в моем случае, это и было движущим фактором. Дети.Пока на ветке про обвал щутили над "путенападет".И я не знал сколько у меня есть времени на это и наивно полагал, что с уровня элементари-преинтермидиэйт сдам айлтс на Канаду.Конечно, в некотором смысле мне было проще - у моей семьи были 10 летние турвизы в США. Но вопрос, который возник в первые часы войны - как выбраться из Киева и Украины? Я это себе представлял очень хорошо, что это будет большой проблемой. Но как это задалбывало держать более-менее полным бак в машине и я понимал, что дороги на Запад будут забиты. Кстати, я-бы ошибся очень сильно - я предполагал, что основная часть народа ломанется по Житомирской трассе, поэтому планировал по Варщавке. Ага? ЧЕрез Ирпень и Бучу.Так что, мне надо быть благодарным судьбе, которая дала мне достаточно времени. rjkz

Повідомлень: 14388 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7572 раз. Подякували: 4586 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 кві, 2023 22:52 Re: Еміграція, заробітчанство

https://t.me/c/1297540669/24549

сьомий гучний випадок в цьому році

https://www.railinsider.com.ua/u-ssha-s ... -pozhezha/ Чергове відео з розвинутої країни де втрачаються базові технологіїсьомий гучний випадок в цьому році Denik Повідомлень: 1975 З нами з: 23.02.09 Подякував: 552 раз. Подякували: 1053 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 кві, 2023 04:39 Wisznia2021 написав: akurt написав: Отримав ще одне повідомлення:

"...но здесь картинка очень мрачная, всё серо, первые дни привыкали, сейчас уже норм, но меня по-прежнему удивляет и напрягает количество бомжей на улицах и они все обкуренные, ведут себя очень странно, неприятно за этим наблюдать..."

(кінець цитати) Отримав ще одне повідомлення:"...но здесь картинка очень мрачная, всё серо, первые дни привыкали, сейчас уже норм, но меня по-прежнему удивляет и напрягает количество бомжей на улицах и они все обкуренные, ведут себя очень странно, неприятно за этим наблюдать..."(кінець цитати)

Я підозрювала, що всі ці люди, які їдуть з Туреччини( і не тільки) в Канаду- не зовсім, м'яко кажучи, розуміють, куди вони їдуть. Не факт, що вони взагалі до війни подорожували ( окрім Єгипта, Турції). А ось і отримала підтвердження цьому. Через рік вони зрозуміють, як часто вони зможуть одягти шорти, майку, в'єтнамки і що усі овочі/ фрукти привозні і "пластмасові". Але то буде не головне. Я б і США розглядала тільки, як плацдарм - заробити грошей на базові потреби, а потім вибрати країну, де хочеш жити. ( Як Север в советском союзе був:))) Зовсім мене не приваблює їх стиль життя. Але заради якоїсь мети чи коли ти молодий і голий-босий можна трохи потерпіти. Люди так хочуть використати вікно можливостей, що навіть не хочуть посидіти в інеті і розібратись, що воно таке - та Канада. Я підозрювала, що всі ці люди, які їдуть з Туреччини( і не тільки) в Канаду- не зовсім, м'яко кажучи, розуміють, куди вони їдуть. Не факт, що вони взагалі до війни подорожували ( окрім Єгипта, Турції). А ось і отримала підтвердження цьому. Через рік вони зрозуміють, як часто вони зможуть одягти шорти, майку, в'єтнамки і що усі овочі/ фрукти привозні і "пластмасові". Але то буде не головне.( Як Север в советском союзе був:))) Зовсім мене не приваблює їх стиль життя. Але заради якоїсь мети чи коли ти молодий і голий-босий можна трохи потерпіти. Люди так хочуть використати вікно можливостей, що навіть не хочуть посидіти в інеті і розібратись, що воно таке - та Канада.



Наверное, Вы имели ввиду нечто на подобии этого. Наберитесь терпения, то что Вам надо в конце, но советую просмотреть все:

(я все этапы пути уже пройти не успею. Он про таких как я тоже говорит40-50 лет. я это понимаю, но пока не решил как с этим быть, есть варианты.)

Наверное, Вы имели ввиду нечто на подобии этого. Наберитесь терпения, то что Вам надо в конце, но советую просмотреть все:(я все этапы пути уже пройти не успею. Он про таких как я тоже говорит40-50 лет.я это понимаю, но пока не решил как с этим быть, есть варианты.) rjkz

Повідомлень: 14388 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7572 раз. Подякували: 4586 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 кві, 2023 08:06 Wisznia2021 написав: akurt написав: Я підозрювала, що всі ці люди, які їдуть з Туреччини( і не тільки) в Канаду- не зовсім, м'яко кажучи, розуміють, куди вони їдуть. Не факт, що вони взагалі до війни подорожували ( окрім Єгипта, Турції). А ось і отримала підтвердження цьому. Я підозрювала, що всі ці люди, які їдуть з Туреччини( і не тільки) в Канаду- не зовсім, м'яко кажучи, розуміють, куди вони їдуть. Не факт, що вони взагалі до війни подорожували ( окрім Єгипта, Турції). А ось і отримала підтвердження цьому.

Це як раз той випадок, коли ви приємно помиляєтеся. І люди ВСЕ РОЗУМІЛИ і розуміють.

Ця родина - класика: 4 особи (двоє дітей) виїхала з Украіни ще в 2021 році, тобто наміри були прозорі: жити за кордоном. Підкреслюю: виїхали повністю, не залишивши якорів, в 2021 році, з наміром жити за кордоном. А за кордоном бували не один раз. І мали досвід роботи (батько).



З усіх країн їм сподобалася саме Туреччина і саме Анталія. Погодьтеся: все природньо. Це і про погоду.



В Туреччині не все медом намазано: іноземець - як і в інших країнах - не має права працювати з карткою ВНП. Потрібна «робоча віза». Тому працювали напівлегально: в основному на іноземців. Жили нормально, старший син і чоловік мали постійну майже щоденну роботу, мати - 2 рази на день.

Теоретично: все ОК.

Але, якщо стратегічно було мислити, то:

- насувалася і стала реальною висока ціна оренди нерухомості - а в 2021 купити власну квартиру не було можливості (ціни вже вийшли на високий рівень).

- молодшому сину треба вчитися в школі - а в Туреччині з цим є певна і не дешева для іноземців проблема: навчання в турецьких школах безкоштовне, а ось з англійською (українською) мовою - вже від 3000€ на рік.

- останню краплю в рішення родини про переїзд в Канаду додав я простим запитанням до старшого сина (я інколи давав йому роботу): «Ти до пенсії будеш займатися тим, чим займаєшся з батьком?» Саме ця перспектива миттєво змусила його сісти за ноутбук та оформити заявку на візу CUAET.



Ну ось позитив номер 2: родина реально роботяща, люди розумні, роботи не бояться.

У старшого сина все получається: роботу отримав через місяць після прибуття. Мав тимчасове житло разом з українцями, з якими познайомився в Канаді.

Вчора повідомив, що вже орендував для себе одного (не хоче вже жити з батьками) квартиру за 950CAD на місяць. На роботі платять 20CAD за годину.



Ну а погода - справа важлива. Звісно. Але якось канадці не виїжджають масово заради гарної погоди в Україну… Це як раз той випадок, коли ви приємно помиляєтеся. І люди ВСЕ РОЗУМІЛИ і розуміють.Ця родина - класика: 4 особи (двоє дітей) виїхала з Украіни ще в 2021 році, тобто наміри були прозорі: жити за кордоном. Підкреслюю: виїхали повністю, не залишивши якорів, в 2021 році, з наміром жити за кордоном. А за кордоном бували не один раз. І мали досвід роботи (батько).З усіх країн їм сподобалася саме Туреччина і саме Анталія. Погодьтеся: все природньо. Це і про погоду.В Туреччині не все медом намазано: іноземець - як і в інших країнах - не має права працювати з карткою ВНП. Потрібна «робоча віза». Тому працювали напівлегально: в основному на іноземців. Жили нормально, старший син і чоловік мали постійну майже щоденну роботу, мати - 2 рази на день.Теоретично: все ОК.Але, якщо стратегічно було мислити, то:- насувалася і стала реальною висока ціна оренди нерухомості - а в 2021 купити власну квартиру не було можливості (ціни вже вийшли на високий рівень).- молодшому сину треба вчитися в школі - а в Туреччині з цим є певна і не дешева для іноземців проблема: навчання в турецьких школах безкоштовне, а ось з англійською (українською) мовою - вже від 3000€ на рік.- останню краплю в рішення родини про переїзд в Канаду додав я простим запитанням до старшого сина (я інколи давав йому роботу): «Ти до пенсії будеш займатися тим, чим займаєшся з батьком?» Саме ця перспектива миттєво змусила його сісти за ноутбук та оформити заявку на візу CUAET.Ну ось позитив номер 2: родина реально роботяща, люди розумні, роботи не бояться.У старшого сина все получається: роботу отримав через місяць після прибуття. Мав тимчасове житло разом з українцями, з якими познайомився в Канаді.Вчора повідомив, що вже орендував для себе одного (не хоче вже жити з батьками) квартиру за 950CAD на місяць. На роботі платять 20CAD за годину.Ну а погода - справа важлива. Звісно. Але якось канадці не виїжджають масово заради гарної погоди в Україну… akurt

Повідомлень: 7486 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3022 раз. Подякували: 1013 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 кві, 2023 10:05 stm написав: anduzenko написав: А вот и сказки про ужасный торонтийський климат подъехали



Обратимся к цифрам

Month High / Low(°C) Rain

January -1° / -7° 9 days

July 27° / 18° 7 days



Для сравнения с райским киевским

January -1° / -7° 8 days

July 26° / 16° 9 days А вот и сказки про ужасный торонтийський климат подъехалиОбратимся к цифрамMonth High / Low(°C) RainJanuary -1° / -7° 9 daysJuly 27° / 18° 7 daysДля сравнения с райским киевскимJanuary -1° / -7° 8 daysJuly 26° / 16° 9 days

Есть там маленький секрет. Мы как живущие в подобном Торонтовскому климату всегда упускаем температура/ощущается как, у нас это +4 ощущается +3. А вот жители Торонто на температуру вообще не смотрят, а смотрят на ощущается как, разница между этими 2 показателями до 10 градусов бывает, поверьте очень значительная разница начинается от 5 градусов разницы Есть там маленький секрет. Мы как живущие в подобном Торонтовскому климату всегда упускаем температура/ощущается как, у нас это +4 ощущается +3. А вот жители Торонто на температуру вообще не смотрят, а смотрят на ощущается как, разница между этими 2 показателями до 10 градусов бывает, поверьте очень значительная разница начинается от 5 градусов разницы

Кстати да. Никогда не понимал этого "ощущается как". А в Испании понял. На градуснике 24, и в тени и правда где-то так и есть. НО, выходишь на солнце, а там ппц, все 35 наверное. Солнце тут адское, жарит так что мало не покажется. И это только конец марта Кстати да. Никогда не понимал этого "ощущается как". А в Испании понял. На градуснике 24, и в тени и правда где-то так и есть. НО, выходишь на солнце, а там ппц, все 35 наверное. Солнце тут адское, жарит так что мало не покажется. И это только конец марта slonomag Повідомлень: 237 З нами з: 23.11.17 Подякував: 8 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 527528529530 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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