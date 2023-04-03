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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 528529530531>
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 22:11

Re: Еміграція, заробітчанство

stm написав:
  anduzenko написав:А вот и сказки про ужасный торонтийський климат подъехали

Обратимся к цифрам
Month High / Low(°C) Rain
January -1° / -7° 9 days
July 27° / 18° 7 days

Для сравнения с райским киевским
January -1° / -7° 8 days
July 26° / 16° 9 days

Есть там маленький секрет. Мы как живущие в подобном Торонтовскому климату всегда упускаем температура/ощущается как, у нас это +4 ощущается +3. А вот жители Торонто на температуру вообще не смотрят, а смотрят на ощущается как, разница между этими 2 показателями до 10 градусов бывает, поверьте очень значительная разница начинается от 5 градусов разницы ;)


У нас теж так буває, буквально в березні було, здається + кілька градусів, відчувається, як - 1. Ну таке
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 22:12

  stm написав:
  rjkz написав:Все равно простыня получилась. Вот что вы со мной делаете? :lol:

Rjkz, давайте так. Климат в Украине намного приятней, чем на многих континентах. Тут нет палящего солнца, нет снежных заносов. Что-то похожее на тандерсторм, только раз в 5-7 меньше бывает крайне редко летом в грозу. В Украине нет крокодилов, тарантулов и акул. Но! 2 недели назад звонила знакомая с необычным повествованием. Они пережили оккупацию в апреле-мае. Но почему-то именно сейчас её 6 летняя дочь не прекращает вопросы такого характера: "мама, а умирать больно? Я хочу если умереть, то только 1 раз. Ты сделаешь так, что бы это было 1 раз. Я не хочу умирать много раз" И тут, чёрт побери, у меня нет аргументов. Вижу ли я розовых пони? Навряд ли... Учитывая, что знакомая уезжать не собиралась тогда и уж точно отказывается теперь, когда в условной безопасности, мы просто ищем хорошего детского психолога, потому что эта тема не уходит и ребёнок рыдает с такими же формулировками уж ни один раз.
Кстати, для меня только вот этот диалог - железобетонный аргумент убежать хоть +60, хоть в тандерсторм...


Ну вот в моем случае, это и было движущим фактором. Дети.
Пока на ветке про обвал щутили над "путенападет".
И я не знал сколько у меня есть времени на это и наивно полагал, что с уровня элементари-преинтермидиэйт сдам айлтс на Канаду.
Конечно, в некотором смысле мне было проще - у моей семьи были 10 летние турвизы в США. Но вопрос, который возник в первые часы войны - как выбраться из Киева и Украины? Я это себе представлял очень хорошо, что это будет большой проблемой. Но как это задалбывало держать более-менее полным бак в машине и я понимал, что дороги на Запад будут забиты. Кстати, я-бы ошибся очень сильно - я предполагал, что основная часть народа ломанется по Житомирской трассе, поэтому планировал по Варщавке. Ага? ЧЕрез Ирпень и Бучу.
Так что, мне надо быть благодарным судьбе, которая дала мне достаточно времени.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 22:52

Re: Еміграція, заробітчанство

Чергове відео з розвинутої країни де втрачаються базові технології
https://t.me/c/1297540669/24549
сьомий гучний випадок в цьому році
https://www.railinsider.com.ua/u-ssha-s ... -pozhezha/
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 04:39

  Wisznia2021 написав:
  akurt написав:Отримав ще одне повідомлення:
"...но здесь картинка очень мрачная, всё серо, первые дни привыкали, сейчас уже норм, но меня по-прежнему удивляет и напрягает количество бомжей на улицах и они все обкуренные, ведут себя очень странно, неприятно за этим наблюдать..."
(кінець цитати)

Я підозрювала, що всі ці люди, які їдуть з Туреччини( і не тільки) в Канаду- не зовсім, м'яко кажучи, розуміють, куди вони їдуть. Не факт, що вони взагалі до війни подорожували ( окрім Єгипта, Турції). А ось і отримала підтвердження цьому. Через рік вони зрозуміють, як часто вони зможуть одягти шорти, майку, в'єтнамки і що усі овочі/ фрукти привозні і "пластмасові". Але то буде не головне. Я б і США розглядала тільки, як плацдарм - заробити грошей на базові потреби, а потім вибрати країну, де хочеш жити. ( Як Север в советском союзе був:))) Зовсім мене не приваблює їх стиль життя. Але заради якоїсь мети чи коли ти молодий і голий-босий можна трохи потерпіти. Люди так хочуть використати вікно можливостей, що навіть не хочуть посидіти в інеті і розібратись, що воно таке - та Канада.


Наверное, Вы имели ввиду нечто на подобии этого. Наберитесь терпения, то что Вам надо в конце, но советую просмотреть все:
(я все этапы пути уже пройти не успею. Он про таких как я тоже говорит40-50 лет. :) я это понимаю, но пока не решил как с этим быть, есть варианты.)
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 08:06

  Wisznia2021 написав:
  akurt написав:Я підозрювала, що всі ці люди, які їдуть з Туреччини( і не тільки) в Канаду- не зовсім, м'яко кажучи, розуміють, куди вони їдуть. Не факт, що вони взагалі до війни подорожували ( окрім Єгипта, Турції). А ось і отримала підтвердження цьому.

Це як раз той випадок, коли ви приємно помиляєтеся. І люди ВСЕ РОЗУМІЛИ і розуміють.
Ця родина - класика: 4 особи (двоє дітей) виїхала з Украіни ще в 2021 році, тобто наміри були прозорі: жити за кордоном. Підкреслюю: виїхали повністю, не залишивши якорів, в 2021 році, з наміром жити за кордоном. А за кордоном бували не один раз. І мали досвід роботи (батько).

З усіх країн їм сподобалася саме Туреччина і саме Анталія. Погодьтеся: все природньо. Це і про погоду.

В Туреччині не все медом намазано: іноземець - як і в інших країнах - не має права працювати з карткою ВНП. Потрібна «робоча віза». Тому працювали напівлегально: в основному на іноземців. Жили нормально, старший син і чоловік мали постійну майже щоденну роботу, мати - 2 рази на день.
Теоретично: все ОК.
Але, якщо стратегічно було мислити, то:
- насувалася і стала реальною висока ціна оренди нерухомості - а в 2021 купити власну квартиру не було можливості (ціни вже вийшли на високий рівень).
- молодшому сину треба вчитися в школі - а в Туреччині з цим є певна і не дешева для іноземців проблема: навчання в турецьких школах безкоштовне, а ось з англійською (українською) мовою - вже від 3000€ на рік.
- останню краплю в рішення родини про переїзд в Канаду додав я простим запитанням до старшого сина (я інколи давав йому роботу): «Ти до пенсії будеш займатися тим, чим займаєшся з батьком?» Саме ця перспектива миттєво змусила його сісти за ноутбук та оформити заявку на візу CUAET.

Ну ось позитив номер 2: родина реально роботяща, люди розумні, роботи не бояться.
У старшого сина все получається: роботу отримав через місяць після прибуття. Мав тимчасове житло разом з українцями, з якими познайомився в Канаді.
Вчора повідомив, що вже орендував для себе одного (не хоче вже жити з батьками) квартиру за 950CAD на місяць. На роботі платять 20CAD за годину.

Ну а погода - справа важлива. Звісно. Але якось канадці не виїжджають масово заради гарної погоди в Україну…
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 10:05

  stm написав:
  anduzenko написав:А вот и сказки про ужасный торонтийський климат подъехали

Обратимся к цифрам
Month High / Low(°C) Rain
January -1° / -7° 9 days
July 27° / 18° 7 days

Для сравнения с райским киевским
January -1° / -7° 8 days
July 26° / 16° 9 days

Есть там маленький секрет. Мы как живущие в подобном Торонтовскому климату всегда упускаем температура/ощущается как, у нас это +4 ощущается +3. А вот жители Торонто на температуру вообще не смотрят, а смотрят на ощущается как, разница между этими 2 показателями до 10 градусов бывает, поверьте очень значительная разница начинается от 5 градусов разницы ;)

Кстати да. Никогда не понимал этого "ощущается как". А в Испании понял. На градуснике 24, и в тени и правда где-то так и есть. НО, выходишь на солнце, а там ппц, все 35 наверное. Солнце тут адское, жарит так что мало не покажется. И это только конец марта :)
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 12:00

  rjkz написав:
  Wisznia2021 написав:
  akurt написав:Отримав ще одне повідомлення:
"...но здесь картинка очень мрачная, всё серо, первые дни привыкали, сейчас уже норм, но меня по-прежнему удивляет и напрягает количество бомжей на улицах и они все обкуренные, ведут себя очень странно, неприятно за этим наблюдать..."
(кінець цитати)

Я підозрювала, що всі ці люди, які їдуть з Туреччини( і не тільки) в Канаду- не зовсім, м'яко кажучи, розуміють, куди вони їдуть. Не факт, що вони взагалі до війни подорожували ( окрім Єгипта, Турції). А ось і отримала підтвердження цьому. Через рік вони зрозуміють, як часто вони зможуть одягти шорти, майку, в'єтнамки і що усі овочі/ фрукти привозні і "пластмасові". Але то буде не головне. Я б і США розглядала тільки, як плацдарм - заробити грошей на базові потреби, а потім вибрати країну, де хочеш жити. ( Як Север в советском союзе був:))) Зовсім мене не приваблює їх стиль життя. Але заради якоїсь мети чи коли ти молодий і голий-босий можна трохи потерпіти. Люди так хочуть використати вікно можливостей, що навіть не хочуть посидіти в інеті і розібратись, що воно таке - та Канада.


Наверное, Вы имели ввиду нечто на подобии этого. Наберитесь терпения, то что Вам надо в конце, но советую просмотреть все:
(я все этапы пути уже пройти не успею. Он про таких как я тоже говорит40-50 лет. :) я это понимаю, но пока не решил как с этим быть, есть варианты.)

Интересно, если также рвать Ж в Украине - насколько быстрее можно достичь искомого результата (спокойная пенсия на берегу моря с ни к чему не обязывающим паспортом маленькой страны)?
PS Забавный финал у видео, кстати: бежать всю жизнь, выпрыгивая из штанов чтобы получить заветный паспорт с орлом, чтобы потом поменять его на какой-то менее прожорливый паспорт. Прямо микро-Тинькофф стори.
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 12:31

  slonomag написав:Кстати да. Никогда не понимал этого "ощущается как". А в Испании понял. На градуснике 24, и в тени и правда где-то так и есть. НО, выходишь на солнце, а там ппц, все 35 наверное. Солнце тут адское, жарит так что мало не покажется. И это только конец марта :)

То уявіть собі, що відчувають люди, які народилися та прожили майже усе життя в східній Європі, а пізніше переїхали наприклад.. в СПЕКОТНУ Анталію.
Між іншим прочитав сьогодні, що росіяни-релоканти, які біжать з Туреччини, бо не отримали ВНЖ, змушені за копійки продавати все нажите в Туреччині майно. https://www.tourprom.ru/news/59487/
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 13:36

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  Wisznia2021 написав:Я підозрювала, що всі ці люди, які їдуть з Туреччини( і не тільки) в Канаду- не зовсім, м'яко кажучи, розуміють, куди вони їдуть. Не факт, що вони взагалі до війни подорожували ( окрім Єгипта, Турції). А ось і отримала підтвердження цьому. Через рік вони зрозуміють, як часто вони зможуть одягти шорти, майку, в'єтнамки і що усі овочі/ фрукти привозні і "пластмасові". Але то буде не головне. Я б і США розглядала тільки, як плацдарм - заробити грошей на базові потреби, а потім вибрати країну, де хочеш жити. ( Як Север в советском союзе був:))) Зовсім мене не приваблює їх стиль життя. Але заради якоїсь мети чи коли ти молодий і голий-босий можна трохи потерпіти. Люди так хочуть використати вікно можливостей, що навіть не хочуть посидіти в інеті і розібратись, що воно таке - та Канада.


Наверное, Вы имели ввиду нечто на подобии этого. Наберитесь терпения, то что Вам надо в конце, но советую просмотреть все:
(я все этапы пути уже пройти не успею. Он про таких как я тоже говорит40-50 лет. :) я это понимаю, но пока не решил как с этим быть, есть варианты.)

Интересно, если также рвать Ж в Украине - насколько быстрее можно достичь искомого результата (спокойная пенсия на берегу моря с ни к чему не обязывающим паспортом маленькой страны)?
PS Забавный финал у видео, кстати: бежать всю жизнь, выпрыгивая из штанов чтобы получить заветный паспорт с орлом, чтобы потом поменять его на какой-то менее прожорливый паспорт. Прямо микро-Тинькофф стори.

У Портнова, тот, что,, Голос силиконовой долины" видос хороший есть. Там он сказал, что все мы ставим лестницу к стенке и на протяжении всей жизни карабкаемся по ней(делаем карьеру), так важно сразу поставить лестницу к нужной стенке...
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 14:05

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  Wisznia2021 написав:Я підозрювала, що всі ці люди, які їдуть з Туреччини( і не тільки) в Канаду- не зовсім, м'яко кажучи, розуміють, куди вони їдуть. Не факт, що вони взагалі до війни подорожували ( окрім Єгипта, Турції). А ось і отримала підтвердження цьому. Через рік вони зрозуміють, як часто вони зможуть одягти шорти, майку, в'єтнамки і що усі овочі/ фрукти привозні і "пластмасові". Але то буде не головне. Я б і США розглядала тільки, як плацдарм - заробити грошей на базові потреби, а потім вибрати країну, де хочеш жити. ( Як Север в советском союзе був:))) Зовсім мене не приваблює їх стиль життя. Але заради якоїсь мети чи коли ти молодий і голий-босий можна трохи потерпіти. Люди так хочуть використати вікно можливостей, що навіть не хочуть посидіти в інеті і розібратись, що воно таке - та Канада.


Наверное, Вы имели ввиду нечто на подобии этого. Наберитесь терпения, то что Вам надо в конце, но советую просмотреть все:
(я все этапы пути уже пройти не успею. Он про таких как я тоже говорит40-50 лет. :) я это понимаю, но пока не решил как с этим быть, есть варианты.)

Интересно, если также рвать Ж в Украине - насколько быстрее можно достичь искомого результата (спокойная пенсия на берегу моря с ни к чему не обязывающим паспортом маленькой страны)?
PS Забавный финал у видео, кстати: бежать всю жизнь, выпрыгивая из штанов чтобы получить заветный паспорт с орлом, чтобы потом поменять его на какой-то менее прожорливый паспорт. Прямо микро-Тинькофф стори.


На самом деле, я с ним не совсем согласен, но чувак мыслит нестандартно, мне такие люди нравятся.
Он не выпрыгивает из штанов, можете посмотреть его канал сначала, вам зайдет.
Приехал 8 лет назад и как для этого срока много чего добился.
У него одни цели, у меня другие.
Его видео для меня полезны хотя-бы в таком плане - как не стать его "клиентом".
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