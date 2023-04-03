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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 528529530531
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 14:08

  Bolt написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:
Наверное, Вы имели ввиду нечто на подобии этого. Наберитесь терпения, то что Вам надо в конце, но советую просмотреть все:
(я все этапы пути уже пройти не успею. Он про таких как я тоже говорит40-50 лет. :) я это понимаю, но пока не решил как с этим быть, есть варианты.)

Интересно, если также рвать Ж в Украине - насколько быстрее можно достичь искомого результата (спокойная пенсия на берегу моря с ни к чему не обязывающим паспортом маленькой страны)?
PS Забавный финал у видео, кстати: бежать всю жизнь, выпрыгивая из штанов чтобы получить заветный паспорт с орлом, чтобы потом поменять его на какой-то менее прожорливый паспорт. Прямо микро-Тинькофф стори.

У Портнова, тот, что,, Голос силиконовой долины" видос хороший есть. Там он сказал, что все мы ставим лестницу к стенке и на протяжении всей жизни карабкаемся по ней(делаем карьеру), так важно сразу поставить лестницу к нужной стенке...
\

Порой понимаешь, что "стенка" не та и надо переставить лестницу.
Не многие признают даже себе ошибочность своего выбора.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 14:39

  akurt написав:
  Wisznia2021 написав:
  akurt написав:Я підозрювала, що всі ці люди, які їдуть з Туреччини( і не тільки) в Канаду- не зовсім, м'яко кажучи, розуміють, куди вони їдуть. Не факт, що вони взагалі до війни подорожували ( окрім Єгипта, Турції). А ось і отримала підтвердження цьому.

Це як раз той випадок, коли ви приємно помиляєтеся. І люди ВСЕ РОЗУМІЛИ і розуміють.
Ця родина - класика: 4 особи (двоє дітей) виїхала з Украіни ще в 2021 році, тобто наміри були прозорі: жити за кордоном. Підкреслюю: виїхали повністю, не залишивши якорів, в 2021 році, з наміром жити за кордоном. А за кордоном бували не один раз. І мали досвід роботи (батько).

З усіх країн їм сподобалася саме Туреччина і саме Анталія. Погодьтеся: все природньо. Це і про погоду.

В Туреччині не все медом намазано: іноземець - як і в інших країнах - не має права працювати з карткою ВНП. Потрібна «робоча віза». Тому працювали напівлегально: в основному на іноземців. Жили нормально, старший син і чоловік мали постійну майже щоденну роботу, мати - 2 рази на день.
Теоретично: все ОК.
Але, якщо стратегічно було мислити, то:
- насувалася і стала реальною висока ціна оренди нерухомості - а в 2021 купити власну квартиру не було можливості (ціни вже вийшли на високий рівень).
- молодшому сину треба вчитися в школі - а в Туреччині з цим є певна і не дешева для іноземців проблема: навчання в турецьких школах безкоштовне, а ось з англійською (українською) мовою - вже від 3000€ на рік.
- останню краплю в рішення родини про переїзд в Канаду додав я простим запитанням до старшого сина (я інколи давав йому роботу): «Ти до пенсії будеш займатися тим, чим займаєшся з батьком?» Саме ця перспектива миттєво змусила його сісти за ноутбук та оформити заявку на візу CUAET.

Ну ось позитив номер 2: родина реально роботяща, люди розумні, роботи не бояться.
У старшого сина все получається: роботу отримав через місяць після прибуття. Мав тимчасове житло разом з українцями, з якими познайомився в Канаді.
Вчора повідомив, що вже орендував для себе одного (не хоче вже жити з батьками) квартиру за 950CAD на місяць. На роботі платять 20CAD за годину.

Ну а погода - справа важлива. Звісно. Але якось канадці не виїжджають масово заради гарної погоди в Україну…

В тому, що ви пишете, для мене стільки трешу, стільки " сирих" вчинків і чужих ідей. І стільки суперечностей! Нема часу писати, і нема сенсу, мабуть. Хай людям там буде добре і хай вони не пожалкують про свій вибір.
Wisznia2021
 
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