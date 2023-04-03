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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 кві, 2023 14:08
Bolt написав: airmax78 написав: rjkz написав:
Наверное, Вы имели ввиду нечто на подобии этого. Наберитесь терпения, то что Вам надо в конце, но советую просмотреть все:
(я все этапы пути уже пройти не успею. Он про таких как я тоже говорит40-50 лет.
я это понимаю, но пока не решил как с этим быть, есть варианты.)
Интересно, если также рвать Ж в Украине - насколько быстрее можно достичь искомого результата (спокойная пенсия на берегу моря с ни к чему не обязывающим паспортом маленькой страны)?
PS Забавный финал у видео, кстати: бежать всю жизнь, выпрыгивая из штанов чтобы получить заветный паспорт с орлом, чтобы потом поменять его на какой-то менее прожорливый паспорт. Прямо микро-Тинькофф стори.
У Портнова, тот, что,, Голос силиконовой долины" видос хороший есть. Там он сказал, что все мы ставим лестницу к стенке и на протяжении всей жизни карабкаемся по ней(делаем карьеру), так важно сразу поставить лестницу к нужной стенке...
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Порой понимаешь, что "стенка" не та и надо переставить лестницу.
Не многие признают даже себе ошибочность своего выбора.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 14:39
akurt написав: Wisznia2021 написав: akurt написав:
Я підозрювала, що всі ці люди, які їдуть з Туреччини( і не тільки) в Канаду- не зовсім, м'яко кажучи, розуміють, куди вони їдуть. Не факт, що вони взагалі до війни подорожували ( окрім Єгипта, Турції). А ось і отримала підтвердження цьому.
Це як раз той випадок, коли ви приємно помиляєтеся. І люди ВСЕ РОЗУМІЛИ і розуміють.
Ця родина - класика: 4 особи (двоє дітей) виїхала з Украіни ще в 2021 році, тобто наміри були прозорі: жити за кордоном. Підкреслюю: виїхали повністю, не залишивши якорів, в 2021 році, з наміром жити за кордоном. А за кордоном бували не один раз. І мали досвід роботи (батько).
З усіх країн їм сподобалася саме Туреччина і саме Анталія. Погодьтеся: все природньо. Це і про погоду.
В Туреччині не все медом намазано: іноземець - як і в інших країнах - не має права працювати з карткою ВНП. Потрібна «робоча віза». Тому працювали напівлегально: в основному на іноземців. Жили нормально, старший син і чоловік мали постійну майже щоденну роботу, мати - 2 рази на день.
Теоретично: все ОК.
Але, якщо стратегічно було мислити, то:
- насувалася і стала реальною висока ціна оренди нерухомості - а в 2021 купити власну квартиру не було можливості (ціни вже вийшли на високий рівень).
- молодшому сину треба вчитися в школі - а в Туреччині з цим є певна і не дешева для іноземців проблема: навчання в турецьких школах безкоштовне, а ось з англійською (українською) мовою - вже від 3000€ на рік.
- останню краплю в рішення родини про переїзд в Канаду додав я простим запитанням до старшого сина (я інколи давав йому роботу): «Ти до пенсії будеш займатися тим, чим займаєшся з батьком?» Саме ця перспектива миттєво змусила його сісти за ноутбук та оформити заявку на візу CUAET.
Ну ось позитив номер 2: родина реально роботяща, люди розумні, роботи не бояться.
У старшого сина все получається: роботу отримав через місяць після прибуття. Мав тимчасове житло разом з українцями, з якими познайомився в Канаді.
Вчора повідомив, що вже орендував для себе одного (не хоче вже жити з батьками) квартиру за 950CAD на місяць. На роботі платять 20CAD за годину.
Ну а погода - справа важлива. Звісно. Але якось канадці не виїжджають масово заради гарної погоди в Україну…
В тому, що ви пишете, для мене стільки трешу, стільки " сирих" вчинків і чужих ідей. І стільки суперечностей! Нема часу писати, і нема сенсу, мабуть. Хай людям там буде добре і хай вони не пожалкують про свій вибір.
ПС. Людям, мабуть, років 40?
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Додано: Пон 03 кві, 2023 17:06
rjkz написав: Faceless написав:
Так ви в Німеччині, чи в "в Варшаве и в Праге... во Франции и в Голландии, и в Италии, и в Испании, и в Греции, и прикиньте, даже на Мальте"? І всюди водночас, мову на вулицях слухаєте?
В Італії, до речі, якось не спостерігається такої "навали". Але там і ніштяків особливо немає, є допомога 300 євро на місяць, але погодили, здається, місяці три платити і то, не одразу, а через певний період виплачують всю суму. Бюрократія така мабуть. І 300 євро на місяць там навіть на пожерти не стане, про житло немає чого й думати
Так Старикан писал, в США по 380 долларов на человека - это вообще ни о чем.
Поэтому надо идти работать, а работаешь - снимают и фудстемпы и помощь.
Знакомый с женой покантовался полгода в Калифорнии и Иллинойсе, затем вернулся в Европу. На помощь там не прожить даже в каком-нибудь сарае или подвале, с англ у него не очень. Когда пришлось обратиться к зубному и тот оценил объём работы в несколько килобаксов, стало ясно, что не вывезет. Такие дела, Штаты не всем подходят.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 17:38
phantom_systems написав: rjkz написав: Faceless написав:
Так ви в Німеччині, чи в "в Варшаве и в Праге... во Франции и в Голландии, и в Италии, и в Испании, и в Греции, и прикиньте, даже на Мальте"? І всюди водночас, мову на вулицях слухаєте?
В Італії, до речі, якось не спостерігається такої "навали". Але там і ніштяків особливо немає, є допомога 300 євро на місяць, але погодили, здається, місяці три платити і то, не одразу, а через певний період виплачують всю суму. Бюрократія така мабуть. І 300 євро на місяць там навіть на пожерти не стане, про житло немає чого й думати
Так Старикан писал, в США по 380 долларов на человека - это вообще ни о чем.
Поэтому надо идти работать, а работаешь - снимают и фудстемпы и помощь.
Знакомый с женой покантовался полгода в Калифорнии и Иллинойсе, затем вернулся в Европу. На помощь там не прожить даже в каком-нибудь сарае или подвале, с англ у него не очень. Когда пришлось обратиться к зубному и тот оценил объём работы в несколько килобаксов, стало ясно, что не вывезет. Такие дела, Штаты не всем подходят.
Штаты - это не для сидения на попе.
Работаешь - можещь сеье позволить.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 17:40
rjkz написав: phantom_systems написав: rjkz написав:
Так Старикан писал, в США по 380 долларов на человека - это вообще ни о чем.
Поэтому надо идти работать, а работаешь - снимают и фудстемпы и помощь.
Знакомый с женой покантовался полгода в Калифорнии и Иллинойсе, затем вернулся в Европу. На помощь там не прожить даже в каком-нибудь сарае или подвале, с англ у него не очень. Когда пришлось обратиться к зубному и тот оценил объём работы в несколько килобаксов, стало ясно, что не вывезет. Такие дела, Штаты не всем подходят.
Штаты - это не для сидения на попе.
Работаешь - можещь сеье позволить.
Україна теж
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Додано: Пон 03 кві, 2023 17:59
phantom_systems написав:
Знакомый с женой покантовался полгода в Калифорнии и Иллинойсе, затем вернулся в Европу. На помощь там не прожить даже в каком-нибудь сарае или подвале, с англ у него не очень. Когда пришлось обратиться к зубному и тот оценил объём работы в несколько килобаксов, стало ясно, что не вывезет. Такие дела, Штаты не всем подходят.
Штаты сильно подорожали. С ценами на недвигу - катастрофа. Что с покупкой что с арендой. Исключение - объекты которые находит в Нью Йорке rjkz. В Европе, в которой хотя бы не хуже чем в Киеве (а это Лондон, Амстердам, Париж, Вена, Берлин, .... Дублин (шучу)) ситуация, к сожалению, похожая.
Но в Штатах, ко всему, еще и на все остальное цены очень выросли.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 18:02
airmax78 написав:
В Европе, в которой хотя бы не хуже чем в Киеве (а это Лондон, Амстердам, Париж, Вена, Берлин, .... Дублин (шучу)) ситуация, к сожалению, похожая.
Конкретно зараз, нажаль, будь-яке відносно велике місто в Європі (ну може, за виключенням балканських країн) буде не гірше, ніж у Києві.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 18:05
Faceless написав: airmax78 написав:
В Европе, в которой хотя бы не хуже чем в Киеве (а это Лондон, Амстердам, Париж, Вена, Берлин, .... Дублин (шучу)) ситуация, к сожалению, похожая.
Конкретно зараз, нажаль, будь-яке відносно велике місто в Європі (ну може, за виключенням балканських країн) буде не гірше, ніж у Києві.
Ну Ок, додамо до нашого списку ще Копенгаген, Стокгольм та Осло. На цьому все.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 18:06
Хоча там такі цінники, що взагалі нема про що розмовляти.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 18:09
Wisznia2021 написав:
В тому, що ви пишете, для мене стільки трешу, стільки " сирих" вчинків і чужих ідей. І стільки суперечностей! Нема часу писати, і нема сенсу, мабуть. Хай людям там буде добре і хай вони не пожалкують про свій вибір.
ПС. Людям, мабуть, років 40?
Хі-хі, а в чому треш?
Родина батько+мати+двое синів шукає сво' місце під сонцем.
То в чому треш: в тому, що беруть в руки калькулятор і роблять підрахунки: скільки заробляють, скільки можуть заробити, скільки витрачають, с кільки можуить витратити, чи втому, що думають, як та де буде вчитися хлопчик 10 років та яке майбутнє чекає на у минулому студента 3-го курсу?
В чому ж треш? Навіть цікаво...
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