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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 529530531532> Додано: Пон 03 кві, 2023 14:08 Bolt написав: airmax78 написав: rjkz написав:

Наверное, Вы имели ввиду нечто на подобии этого. Наберитесь терпения, то что Вам надо в конце, но советую просмотреть все:

(я все этапы пути уже пройти не успею. Он про таких как я тоже говорит40-50 лет. я это понимаю, но пока не решил как с этим быть, есть варианты.)

Наверное, Вы имели ввиду нечто на подобии этого. Наберитесь терпения, то что Вам надо в конце, но советую просмотреть все:(я все этапы пути уже пройти не успею. Он про таких как я тоже говорит40-50 лет.я это понимаю, но пока не решил как с этим быть, есть варианты.)

Интересно, если также рвать Ж в Украине - насколько быстрее можно достичь искомого результата (спокойная пенсия на берегу моря с ни к чему не обязывающим паспортом маленькой страны)?

PS Забавный финал у видео, кстати: бежать всю жизнь, выпрыгивая из штанов чтобы получить заветный паспорт с орлом, чтобы потом поменять его на какой-то менее прожорливый паспорт. Прямо микро-Тинькофф стори. Интересно, если также рвать Ж в Украине - насколько быстрее можно достичь искомого результата (спокойная пенсия на берегу моря с ни к чему не обязывающим паспортом маленькой страны)?PS Забавный финал у видео, кстати: бежать всю жизнь, выпрыгивая из штанов чтобы получить заветный паспорт с орлом, чтобы потом поменять его на какой-то менее прожорливый паспорт. Прямо микро-Тинькофф стори.

У Портнова, тот, что,, Голос силиконовой долины" видос хороший есть. Там он сказал, что все мы ставим лестницу к стенке и на протяжении всей жизни карабкаемся по ней(делаем карьеру), так важно сразу поставить лестницу к нужной стенке... У Портнова, тот, что,, Голос силиконовой долины" видос хороший есть. Там он сказал, что все мы ставим лестницу к стенке и на протяжении всей жизни карабкаемся по ней(делаем карьеру), так важно сразу поставить лестницу к нужной стенке... \



Порой понимаешь, что "стенка" не та и надо переставить лестницу.

Не многие признают даже себе ошибочность своего выбора. Порой понимаешь, что "стенка" не та и надо переставить лестницу.Не многие признают даже себе ошибочность своего выбора. rjkz

Повідомлень: 14391 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7572 раз. Подякували: 4586 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 кві, 2023 14:39 akurt написав: Wisznia2021 написав: akurt написав: Я підозрювала, що всі ці люди, які їдуть з Туреччини( і не тільки) в Канаду- не зовсім, м'яко кажучи, розуміють, куди вони їдуть. Не факт, що вони взагалі до війни подорожували ( окрім Єгипта, Турції). А ось і отримала підтвердження цьому. Я підозрювала, що всі ці люди, які їдуть з Туреччини( і не тільки) в Канаду- не зовсім, м'яко кажучи, розуміють, куди вони їдуть. Не факт, що вони взагалі до війни подорожували ( окрім Єгипта, Турції). А ось і отримала підтвердження цьому.

Це як раз той випадок, коли ви приємно помиляєтеся. І люди ВСЕ РОЗУМІЛИ і розуміють.

Ця родина - класика: 4 особи (двоє дітей) виїхала з Украіни ще в 2021 році, тобто наміри були прозорі: жити за кордоном. Підкреслюю: виїхали повністю, не залишивши якорів, в 2021 році, з наміром жити за кордоном. А за кордоном бували не один раз. І мали досвід роботи (батько).



З усіх країн їм сподобалася саме Туреччина і саме Анталія. Погодьтеся: все природньо. Це і про погоду.



В Туреччині не все медом намазано: іноземець - як і в інших країнах - не має права працювати з карткою ВНП. Потрібна «робоча віза». Тому працювали напівлегально: в основному на іноземців. Жили нормально, старший син і чоловік мали постійну майже щоденну роботу, мати - 2 рази на день.

Теоретично: все ОК.

Але, якщо стратегічно було мислити, то:

- насувалася і стала реальною висока ціна оренди нерухомості - а в 2021 купити власну квартиру не було можливості (ціни вже вийшли на високий рівень).

- молодшому сину треба вчитися в школі - а в Туреччині з цим є певна і не дешева для іноземців проблема: навчання в турецьких школах безкоштовне, а ось з англійською (українською) мовою - вже від 3000€ на рік.

- останню краплю в рішення родини про переїзд в Канаду додав я простим запитанням до старшого сина (я інколи давав йому роботу): «Ти до пенсії будеш займатися тим, чим займаєшся з батьком?» Саме ця перспектива миттєво змусила його сісти за ноутбук та оформити заявку на візу CUAET.



Ну ось позитив номер 2: родина реально роботяща, люди розумні, роботи не бояться.

У старшого сина все получається: роботу отримав через місяць після прибуття. Мав тимчасове житло разом з українцями, з якими познайомився в Канаді.

Вчора повідомив, що вже орендував для себе одного (не хоче вже жити з батьками) квартиру за 950CAD на місяць. На роботі платять 20CAD за годину.



Ну а погода - справа важлива. Звісно. Але якось канадці не виїжджають масово заради гарної погоди в Україну… Це як раз той випадок, коли ви приємно помиляєтеся. І люди ВСЕ РОЗУМІЛИ і розуміють.Ця родина - класика: 4 особи (двоє дітей) виїхала з Украіни ще в 2021 році, тобто наміри були прозорі: жити за кордоном. Підкреслюю: виїхали повністю, не залишивши якорів, в 2021 році, з наміром жити за кордоном. А за кордоном бували не один раз. І мали досвід роботи (батько).З усіх країн їм сподобалася саме Туреччина і саме Анталія. Погодьтеся: все природньо. Це і про погоду.В Туреччині не все медом намазано: іноземець - як і в інших країнах - не має права працювати з карткою ВНП. Потрібна «робоча віза». Тому працювали напівлегально: в основному на іноземців. Жили нормально, старший син і чоловік мали постійну майже щоденну роботу, мати - 2 рази на день.Теоретично: все ОК.Але, якщо стратегічно було мислити, то:- насувалася і стала реальною висока ціна оренди нерухомості - а в 2021 купити власну квартиру не було можливості (ціни вже вийшли на високий рівень).- молодшому сину треба вчитися в школі - а в Туреччині з цим є певна і не дешева для іноземців проблема: навчання в турецьких школах безкоштовне, а ось з англійською (українською) мовою - вже від 3000€ на рік.- останню краплю в рішення родини про переїзд в Канаду додав я простим запитанням до старшого сина (я інколи давав йому роботу): «Ти до пенсії будеш займатися тим, чим займаєшся з батьком?» Саме ця перспектива миттєво змусила його сісти за ноутбук та оформити заявку на візу CUAET.Ну ось позитив номер 2: родина реально роботяща, люди розумні, роботи не бояться.У старшого сина все получається: роботу отримав через місяць після прибуття. Мав тимчасове житло разом з українцями, з якими познайомився в Канаді.Вчора повідомив, що вже орендував для себе одного (не хоче вже жити з батьками) квартиру за 950CAD на місяць. На роботі платять 20CAD за годину.Ну а погода - справа важлива. Звісно. Але якось канадці не виїжджають масово заради гарної погоди в Україну…

В тому, що ви пишете, для мене стільки трешу, стільки " сирих" вчинків і чужих ідей. І стільки суперечностей! Нема часу писати, і нема сенсу, мабуть. Хай людям там буде добре і хай вони не пожалкують про свій вибір.

ПС. Людям, мабуть, років 40? В тому, що ви пишете, для мене стільки трешу, стільки " сирих" вчинків і чужих ідей. І стільки суперечностей! Нема часу писати, і нема сенсу, мабуть. Хай людям там буде добре і хай вони не пожалкують про свій вибір.ПС. Людям, мабуть, років 40? Wisznia2021 Повідомлень: 331 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 23 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 кві, 2023 17:06 rjkz написав: Faceless написав: Так ви в Німеччині, чи в "в Варшаве и в Праге... во Франции и в Голландии, и в Италии, и в Испании, и в Греции, и прикиньте, даже на Мальте"? І всюди водночас, мову на вулицях слухаєте?

В Італії, до речі, якось не спостерігається такої "навали". Але там і ніштяків особливо немає, є допомога 300 євро на місяць, але погодили, здається, місяці три платити і то, не одразу, а через певний період виплачують всю суму. Бюрократія така мабуть. І 300 євро на місяць там навіть на пожерти не стане, про житло немає чого й думати Так ви в Німеччині, чи в "в Варшаве и в Праге... во Франции и в Голландии, и в Италии, и в Испании, и в Греции, и прикиньте, даже на Мальте"? І всюди водночас, мову на вулицях слухаєте?В Італії, до речі, якось не спостерігається такої "навали". Але там і ніштяків особливо немає, є допомога 300 євро на місяць, але погодили, здається, місяці три платити і то, не одразу, а через певний період виплачують всю суму. Бюрократія така мабуть. І 300 євро на місяць там навіть на пожерти не стане, про житло немає чого й думати



Так Старикан писал, в США по 380 долларов на человека - это вообще ни о чем.

Поэтому надо идти работать, а работаешь - снимают и фудстемпы и помощь. Так Старикан писал, в США по 380 долларов на человека - это вообще ни о чем.Поэтому надо идти работать, а работаешь - снимают и фудстемпы и помощь.

Знакомый с женой покантовался полгода в Калифорнии и Иллинойсе, затем вернулся в Европу. На помощь там не прожить даже в каком-нибудь сарае или подвале, с англ у него не очень. Когда пришлось обратиться к зубному и тот оценил объём работы в несколько килобаксов, стало ясно, что не вывезет. Такие дела, Штаты не всем подходят. Знакомый с женой покантовался полгода в Калифорнии и Иллинойсе, затем вернулся в Европу. На помощь там не прожить даже в каком-нибудь сарае или подвале, с англ у него не очень. Когда пришлось обратиться к зубному и тот оценил объём работы в несколько килобаксов, стало ясно, что не вывезет. Такие дела, Штаты не всем подходят. phantom_systems

Повідомлень: 2240 З нами з: 14.04.15 Подякував: 27 раз. Подякували: 499 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 кві, 2023 17:38 phantom_systems написав: rjkz написав: Faceless написав: Так ви в Німеччині, чи в "в Варшаве и в Праге... во Франции и в Голландии, и в Италии, и в Испании, и в Греции, и прикиньте, даже на Мальте"? І всюди водночас, мову на вулицях слухаєте?

В Італії, до речі, якось не спостерігається такої "навали". Але там і ніштяків особливо немає, є допомога 300 євро на місяць, але погодили, здається, місяці три платити і то, не одразу, а через певний період виплачують всю суму. Бюрократія така мабуть. І 300 євро на місяць там навіть на пожерти не стане, про житло немає чого й думати Так ви в Німеччині, чи в "в Варшаве и в Праге... во Франции и в Голландии, и в Италии, и в Испании, и в Греции, и прикиньте, даже на Мальте"? І всюди водночас, мову на вулицях слухаєте?В Італії, до речі, якось не спостерігається такої "навали". Але там і ніштяків особливо немає, є допомога 300 євро на місяць, але погодили, здається, місяці три платити і то, не одразу, а через певний період виплачують всю суму. Бюрократія така мабуть. І 300 євро на місяць там навіть на пожерти не стане, про житло немає чого й думати



Так Старикан писал, в США по 380 долларов на человека - это вообще ни о чем.

Поэтому надо идти работать, а работаешь - снимают и фудстемпы и помощь. Так Старикан писал, в США по 380 долларов на человека - это вообще ни о чем.Поэтому надо идти работать, а работаешь - снимают и фудстемпы и помощь.

Знакомый с женой покантовался полгода в Калифорнии и Иллинойсе, затем вернулся в Европу. На помощь там не прожить даже в каком-нибудь сарае или подвале, с англ у него не очень. Когда пришлось обратиться к зубному и тот оценил объём работы в несколько килобаксов, стало ясно, что не вывезет. Такие дела, Штаты не всем подходят. Знакомый с женой покантовался полгода в Калифорнии и Иллинойсе, затем вернулся в Европу. На помощь там не прожить даже в каком-нибудь сарае или подвале, с англ у него не очень. Когда пришлось обратиться к зубному и тот оценил объём работы в несколько килобаксов, стало ясно, что не вывезет. Такие дела, Штаты не всем подходят.



Штаты - это не для сидения на попе.

Работаешь - можещь сеье позволить. Штаты - это не для сидения на попе.Работаешь - можещь сеье позволить. rjkz

Повідомлень: 14391 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7572 раз. Подякували: 4586 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 кві, 2023 17:40 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: phantom_systems написав: rjkz написав: Так Старикан писал, в США по 380 долларов на человека - это вообще ни о чем.

Поэтому надо идти работать, а работаешь - снимают и фудстемпы и помощь. Так Старикан писал, в США по 380 долларов на человека - это вообще ни о чем.Поэтому надо идти работать, а работаешь - снимают и фудстемпы и помощь.

Знакомый с женой покантовался полгода в Калифорнии и Иллинойсе, затем вернулся в Европу. На помощь там не прожить даже в каком-нибудь сарае или подвале, с англ у него не очень. Когда пришлось обратиться к зубному и тот оценил объём работы в несколько килобаксов, стало ясно, что не вывезет. Такие дела, Штаты не всем подходят. Знакомый с женой покантовался полгода в Калифорнии и Иллинойсе, затем вернулся в Европу. На помощь там не прожить даже в каком-нибудь сарае или подвале, с англ у него не очень. Когда пришлось обратиться к зубному и тот оценил объём работы в несколько килобаксов, стало ясно, что не вывезет. Такие дела, Штаты не всем подходят.



Штаты - это не для сидения на попе.

Работаешь - можещь сеье позволить. Штаты - это не для сидения на попе.Работаешь - можещь сеье позволить. Україна теж Україна теж Faceless

Модератор Повідомлень: 32863 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1378 раз. Подякували: 7705 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 кві, 2023 17:59 phantom_systems написав: Знакомый с женой покантовался полгода в Калифорнии и Иллинойсе, затем вернулся в Европу. На помощь там не прожить даже в каком-нибудь сарае или подвале, с англ у него не очень. Когда пришлось обратиться к зубному и тот оценил объём работы в несколько килобаксов, стало ясно, что не вывезет. Такие дела, Штаты не всем подходят. Знакомый с женой покантовался полгода в Калифорнии и Иллинойсе, затем вернулся в Европу. На помощь там не прожить даже в каком-нибудь сарае или подвале, с англ у него не очень. Когда пришлось обратиться к зубному и тот оценил объём работы в несколько килобаксов, стало ясно, что не вывезет. Такие дела, Штаты не всем подходят.

Штаты сильно подорожали. С ценами на недвигу - катастрофа. Что с покупкой что с арендой. Исключение - объекты которые находит в Нью Йорке rjkz. В Европе, в которой хотя бы не хуже чем в Киеве (а это Лондон, Амстердам, Париж, Вена, Берлин, .... Дублин (шучу)) ситуация, к сожалению, похожая.

Но в Штатах, ко всему, еще и на все остальное цены очень выросли. Штаты сильно подорожали. С ценами на недвигу - катастрофа. Что с покупкой что с арендой. Исключение - объекты которые находит в Нью Йорке rjkz. В Европе, в которой хотя бы не хуже чем в Киеве (а это Лондон, Амстердам, Париж, Вена, Берлин, .... Дублин (шучу)) ситуация, к сожалению, похожая.Но в Штатах, ко всему, еще и на все остальное цены очень выросли. airmax78 Повідомлень: 42150 З нами з: 25.10.12 Подякував: 959 раз. Подякували: 5170 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 кві, 2023 18:02 Re: Еміграція, заробітчанство airmax78 написав: В Европе, в которой хотя бы не хуже чем в Киеве (а это Лондон, Амстердам, Париж, Вена, Берлин, .... Дублин (шучу)) ситуация, к сожалению, похожая. В Европе, в которой хотя бы не хуже чем в Киеве (а это Лондон, Амстердам, Париж, Вена, Берлин, .... Дублин (шучу)) ситуация, к сожалению, похожая.

Конкретно зараз, нажаль, будь-яке відносно велике місто в Європі (ну може, за виключенням балканських країн) буде не гірше, ніж у Києві. Конкретно зараз, нажаль, будь-яке відносно велике місто в Європі (ну може, за виключенням балканських країн) буде не гірше, ніж у Києві. Faceless

Модератор Повідомлень: 32863 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1378 раз. Подякували: 7705 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 кві, 2023 18:05 Faceless написав: airmax78 написав: В Европе, в которой хотя бы не хуже чем в Киеве (а это Лондон, Амстердам, Париж, Вена, Берлин, .... Дублин (шучу)) ситуация, к сожалению, похожая. В Европе, в которой хотя бы не хуже чем в Киеве (а это Лондон, Амстердам, Париж, Вена, Берлин, .... Дублин (шучу)) ситуация, к сожалению, похожая.

Конкретно зараз, нажаль, будь-яке відносно велике місто в Європі (ну може, за виключенням балканських країн) буде не гірше, ніж у Києві. Конкретно зараз, нажаль, будь-яке відносно велике місто в Європі (ну може, за виключенням балканських країн) буде не гірше, ніж у Києві.

Ну Ок, додамо до нашого списку ще Копенгаген, Стокгольм та Осло. На цьому все. Ну Ок, додамо до нашого списку ще Копенгаген, Стокгольм та Осло. На цьому все. airmax78 Повідомлень: 42150 З нами з: 25.10.12 Подякував: 959 раз. Подякували: 5170 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 кві, 2023 18:06 Re: Еміграція, заробітчанство Хоча там такі цінники, що взагалі нема про що розмовляти. airmax78 Повідомлень: 42150 З нами з: 25.10.12 Подякував: 959 раз. Подякували: 5170 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 кві, 2023 18:09 Wisznia2021 написав: В тому, що ви пишете, для мене стільки трешу, стільки " сирих" вчинків і чужих ідей. І стільки суперечностей! Нема часу писати, і нема сенсу, мабуть. Хай людям там буде добре і хай вони не пожалкують про свій вибір.

ПС. Людям, мабуть, років 40? В тому, що ви пишете, для мене стільки трешу, стільки " сирих" вчинків і чужих ідей. І стільки суперечностей! Нема часу писати, і нема сенсу, мабуть. Хай людям там буде добре і хай вони не пожалкують про свій вибір.ПС. Людям, мабуть, років 40?

Хі-хі, а в чому треш?

Родина батько+мати+двое синів шукає сво' місце під сонцем.

То в чому треш: в тому, що беруть в руки калькулятор і роблять підрахунки: скільки заробляють, скільки можуть заробити, скільки витрачають, с кільки можуить витратити, чи втому, що думають, як та де буде вчитися хлопчик 10 років та яке майбутнє чекає на у минулому студента 3-го курсу?

В чому ж треш? Навіть цікаво... Хі-хі, а в чому треш?Родина батько+мати+двое синів шукає сво' місце під сонцем.То в чому треш: в тому, що беруть в руки калькулятор і роблять підрахунки: скільки заробляють, скільки можуть заробити, скільки витрачають, с кільки можуить витратити, чи втому, що думають, як та де буде вчитися хлопчик 10 років та яке майбутнє чекає на у минулому студента 3-го курсу?В чому ж треш? Навіть цікаво... akurt

Повідомлень: 7490 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3023 раз. Подякували: 1013 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 529530531532> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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