RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 530531532533>
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 18:12

  Bolt написав:Там он сказал, что все мы ставим лестницу к стенке и на протяжении всей жизни карабкаемся по ней(делаем карьеру), так важно сразу поставить лестницу к нужной стенке...

Не читал ничего более гениального на этом форуме (кроме, конечно, отличных мыслей и поступков от rjkz).
Аплодисменты! Блин, ну ведь умно же сказано!
Востаннє редагувалось akurt в Пон 03 кві, 2023 18:13, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7492
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3024 раз.
Подякували: 1016 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 18:13

  akurt написав:
  Wisznia2021 написав:В тому, що ви пишете, для мене стільки трешу, стільки " сирих" вчинків і чужих ідей. І стільки суперечностей! Нема часу писати, і нема сенсу, мабуть. Хай людям там буде добре і хай вони не пожалкують про свій вибір.
ПС. Людям, мабуть, років 40?

Хі-хі, а в чому треш?
Родина батько+мати+двое синів шукає сво' місце під сонцем.
То в чому треш: в тому, що беруть в руки калькулятор і роблять підрахунки: скільки заробляють, скільки можуть заробити, скільки витрачають, с кільки можуить витратити, чи втому, що думають, як та де буде вчитися хлопчик 10 років та яке майбутнє чекає на у минулому студента 3-го курсу?
В чому ж треш? Навіть цікаво...

Шукають легкий шлях - на все готове їдуть: економіка, політичний устрій, інфрастурктура, освіта, медицина, екологія. Власну країну просрали і поїхали в нову. Тук-тук, прийміть нас, будьласка, ми обісрались.
airmax78
 
Повідомлень: 42150
З нами з: 25.10.12
Подякував: 959 раз.
Подякували: 5170 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 18:15

  airmax78 написав:Шукають легкий шлях - на все готове їдуть: економіка, політичний устрій, інфрастурктура, освіта, медицина, екологія. Власну країну просрали і поїхали в нову. Тук-тук, прийміть нас, будьласка, ми обісрались.

Запропонуєтие щось інше, якісь інші варіанти?
Послухаємо. Навіть цікаво...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 03 кві, 2023 18:16, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7492
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3024 раз.
Подякували: 1016 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 18:16

  akurt написав:
  airmax78 написав:Шукають легкий шлях - на все готове їдуть: економіка, політичний устрій, інфрастурктура, освіта, медицина, екологія. Власну країну просрали і поїхали в нову.

Запропонуєтие щось інше, якісь інші варіанти?
Послухаємо. Навіть цікаво...

Повернутись в Україну та відбудовувати власну країну.
airmax78
 
Повідомлень: 42150
З нами з: 25.10.12
Подякував: 959 раз.
Подякували: 5170 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 18:17

  airmax78 написав:Повернутись в Україну та відбудовувати власну країну.

О! Це реально класно і мудро.
Квитки на літак з Відня на Київ вже купили?
Є чудовий більш реальнйи варіант: щодня ввечері з Відня відходить швидкісний потяг на Чоп.
Там поїзд на Київ.
Щоденно.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 03 кві, 2023 18:19, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7492
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3024 раз.
Подякували: 1016 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 18:19

  akurt написав:
  airmax78 написав:Повернутись в Україну та відбудовувати власну країну.

О! Це реально класно і мудро.
Квитки на літак з Відня на Київ вже купили?

Як тільки полетить перший літак - я в ньому буду сидіти. Насправді - автівкою дістанусь.
PS Подивіться всі на себе в дзеркало - ми ж зараз нічим не відрізняємось від тих сирійців або сомалійців, що штурмують Європу. Але ж, насправді, відрізняємось: в них немає ніякої надії на майбутнє у тому що залишилось від їх країн. А в нас все тільки починається, нас всі цивілізовані країни підтримують. Залізні люди стоять на фронті. А ми все одне тікаємо.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 03 кві, 2023 18:26, всього редагувалось 2 разів.
airmax78
 
Повідомлень: 42150
З нами з: 25.10.12
Подякував: 959 раз.
Подякували: 5170 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 18:20

  airmax78 написав:Як тільки полетить перший літак - я в ньому буду сидіти. Насправді - автівкою дістанусь в 2034 році.

Я помітив пропуск у Вашому тексті - відкорегував.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7492
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3024 раз.
Подякували: 1016 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 18:22

Ну правильно, как полетит самолет , считай война закончилась.
Можно возвращаться с виденьской каторги)
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2062
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 18:34

  airmax78 написав:Подивіться всі на себе в дзеркало - ми ж зараз нічим не відрізняємось від тих сирійців або сомалійців, що штурмують Європу. Але ж, насправді, відрізняємось: в них немає ніякої надії на майбутнє у тому що залишилось від їх країн. А в нас все тільки починається, нас всі цивілізовані країни підтримують. Залізні люди стоять на фронті. А ми все одне тікаємо.


Ці фрази справедливі та доволі цікаві.
Для довідки:
1. At the end of 2021, there were 836,300 Somali refugees and asylum seekers worldwide, most of them – almost 80 percent – are living in neighboring countries like Kenya (279,200), Ethiopia (250,719), Yemen (69,940) and Uganda (61,853).

https://www.unrefugees.org/news/somalia ... 0of%202021,)%20and%20Uganda%20(61%2C853).

2. More than half of Syria's population is displaced from their homes by the continuation of war, and an estimated 15.3 million will need emergency aid in 2023. Approximately 5.5 million are refugees and asylum-seekers.
https://www.worldvision.org/refugees-ne ... %2Dseekers.

На жаль українці перевищили ці цифри разом взяті...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 03 кві, 2023 18:37, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7492
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3024 раз.
Подякували: 1016 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 18:36

  Чукча2 написав:Ну правильно, как полетит самолет , считай война закончилась.
Можно возвращаться с виденьской каторги)

Напевно ще якийсь суперєлітний - типу Dassault Falcon 2000, на звичайному не полетить.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7455
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1137 раз.
Подякували: 1563 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 530531532533>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1700)
03.04.2023 20:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.