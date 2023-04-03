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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 кві, 2023 18:57
airmax78 написав:
Як тільки полетить перший літак - я в ньому буду сидіти.
Ви просто хочете похизуватися у Києві дією якісних омолоджуючих кремів та вишуканою українською мовою з німецьким акцентом
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Додано: Пон 03 кві, 2023 19:12
Faceless написав: rjkz написав: phantom_systems написав:
Знакомый с женой покантовался полгода в Калифорнии и Иллинойсе, затем вернулся в Европу. На помощь там не прожить даже в каком-нибудь сарае или подвале, с англ у него не очень. Когда пришлось обратиться к зубному и тот оценил объём работы в несколько килобаксов, стало ясно, что не вывезет. Такие дела, Штаты не всем подходят.
Штаты - это не для сидения на попе.
Работаешь - можещь сеье позволить.
Україна теж
К сожалению, Ваш сарказм оправдан.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 19:26
Чукча2 написав:
Ну правильно, как полетит самолет , считай война закончилась.
Можно возвращаться с виденьской каторги)
Максим буквально в одном предложении расставил все по местам.
Горячая фаза войны может закончиться и через полгода, но регулярные авиарейсы не возобновятся до тех пор пока военное положение в Украине не будет отменено.
Да и то, после некоторой паузы. К тому же понадобится некоторое время на восстановление инфраструктуры гражданских аэропортов.
Все это подмечено весьма тонко.
Хотя он раньше вроде бы что-то там о "из командировки летом" говорил. Могу лишь предложить, что это был такой себе утонченный юмор в стиле модных стендаперов.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 19:45
airmax78 написав: phantom_systems написав:
Знакомый с женой покантовался полгода в Калифорнии и Иллинойсе, затем вернулся в Европу. На помощь там не прожить даже в каком-нибудь сарае или подвале, с англ у него не очень. Когда пришлось обратиться к зубному и тот оценил объём работы в несколько килобаксов, стало ясно, что не вывезет. Такие дела, Штаты не всем подходят.
Штаты сильно подорожали. С ценами на недвигу - катастрофа. Что с покупкой что с арендой. Исключение - объекты которые находит в Нью Йорке rjkz. В Европе, в которой хотя бы не хуже чем в Киеве (а это Лондон, Амстердам, Париж, Вена, Берлин, .... Дублин (шучу)) ситуация, к сожалению, похожая.
Но в Штатах, ко всему, еще и на все остальное цены очень выросли.
Может стоит немного подразобраться на месте?
И не туристом.
Примерно месяц назад выставлена на продажу 1бдрм в состоянии "после бабушки" за 259 куе. Ни одного просмотра. пару дней назад цену спустили на 10 куе.
Если я правильно понял, хозяева сменили агентство как "неоправдавшее оказанного высокого доверия" (с)
Продукты подорожали, шмотки - не заметил.
Машины подорожали еще во время ковида из-за перебоев с чипами. Знакомый недавно взял новую, говорит, немного присела цена.
Аренда не столько выросла, сколько исчезли все объекты в моей локации до 2 куе в месяц. А вот выше - пожалуйста.
На момент моего приезда смотрел 2 бдрм jr-4 в КингзэндКвинс, сейчас в одном из их бывших домов (продали другой компании)недалеко от меня такая квартира сдалась недавно за 2450, но в гораздо лучшем состоянии - новая столешница из искусственного камня, новый комплект техники - плита-фридж-дишвошер-микровейка и не такие убитые кабинеты на кухне, как в той, что я смотрел по приезду, не новые, но года эдак 2 как из ХоумДипо. Так что это не совсем одно и то-же.
Бенз подорожал. Но как бенз так и продукты подорожали по всему миру.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 19:46
airmax78 написав: Faceless написав: airmax78 написав:
В Европе, в которой хотя бы не хуже чем в Киеве (а это Лондон, Амстердам, Париж, Вена, Берлин, .... Дублин (шучу)) ситуация, к сожалению, похожая.
Конкретно зараз, нажаль, будь-яке відносно велике місто в Європі (ну може, за виключенням балканських країн) буде не гірше, ніж у Києві.
Ну Ок, додамо до нашого списку ще Копенгаген, Стокгольм та Осло. На цьому все.
И Бровары, всенепременно.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 19:48
airmax78 написав:
Хоча там такі цінники, що взагалі нема про що розмовляти.
Хоча там такі доходи, що взагалі не можна порівнювати з Україною.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 19:52
akurt написав: airmax78 написав:
Повернутись в Україну та відбудовувати власну країну.
О! Це реально класно і мудро.
Квитки на літак з Відня на Київ вже купили?
Є чудовий більш реальнйи варіант: щодня ввечері з Відня відходить швидкісний потяг на Чоп.
Там поїзд на Київ.
Щоденно.
#Этодругое
#Менятутдержатпротивмоейволи
#Явернуськактолькопродамвангога
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Додано: Пон 03 кві, 2023 19:59
BIGor написав: Чукча2 написав:
Ну правильно, как полетит самолет , считай война закончилась.
Можно возвращаться с виденьской каторги)
Напевно ще якийсь суперєлітний - типу Dassault Falcon 2000, на звичайному не полетить.
-Мистер Максим, ваш персональный самолет на Киев подан.
-Там Дом Периньон охлажден до +7 градусов?
-Нам очень жаль, пока до +8...
-Тогда не в этом году. Нучто-ж такое? Так рвусь в Киев и все никак не получается.
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