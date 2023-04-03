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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 530531532533 Додано: Пон 03 кві, 2023 18:57 airmax78 написав: Як тільки полетить перший літак - я в ньому буду сидіти. Як тільки полетить перший літак - я в ньому буду сидіти.

Ви просто хочете похизуватися у Києві дією якісних омолоджуючих кремів та вишуканою українською мовою з німецьким акцентом Ви просто хочете похизуватися у Києві дією якісних омолоджуючих кремів та вишуканою українською мовою з німецьким акцентом Grand Touring Повідомлень: 1031 З нами з: 23.03.20 Подякував: 336 раз. Подякували: 337 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 кві, 2023 19:12 Faceless написав: rjkz написав: phantom_systems написав: Знакомый с женой покантовался полгода в Калифорнии и Иллинойсе, затем вернулся в Европу. На помощь там не прожить даже в каком-нибудь сарае или подвале, с англ у него не очень. Когда пришлось обратиться к зубному и тот оценил объём работы в несколько килобаксов, стало ясно, что не вывезет. Такие дела, Штаты не всем подходят. Знакомый с женой покантовался полгода в Калифорнии и Иллинойсе, затем вернулся в Европу. На помощь там не прожить даже в каком-нибудь сарае или подвале, с англ у него не очень. Когда пришлось обратиться к зубному и тот оценил объём работы в несколько килобаксов, стало ясно, что не вывезет. Такие дела, Штаты не всем подходят.



Штаты - это не для сидения на попе.

Работаешь - можещь сеье позволить. Штаты - это не для сидения на попе.Работаешь - можещь сеье позволить. Україна теж Україна теж



К сожалению, Ваш сарказм оправдан. К сожалению, Ваш сарказм оправдан. rjkz

Повідомлень: 14397 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7575 раз. Подякували: 4586 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 кві, 2023 19:26 Чукча2 написав: Ну правильно, как полетит самолет , считай война закончилась.

Можно возвращаться с виденьской каторги) Ну правильно, как полетит самолет , считай война закончилась.Можно возвращаться с виденьской каторги)

Максим буквально в одном предложении расставил все по местам.

Горячая фаза войны может закончиться и через полгода, но регулярные авиарейсы не возобновятся до тех пор пока военное положение в Украине не будет отменено.

Да и то, после некоторой паузы. К тому же понадобится некоторое время на восстановление инфраструктуры гражданских аэропортов.

Все это подмечено весьма тонко.

Хотя он раньше вроде бы что-то там о "из командировки летом" говорил. Могу лишь предложить, что это был такой себе утонченный юмор в стиле модных стендаперов. Максим буквально в одном предложении расставил все по местам.Горячая фаза войны может закончиться и через полгода, но регулярные авиарейсы не возобновятся до тех пор пока военное положение в Украине не будет отменено.Да и то, после некоторой паузы. К тому же понадобится некоторое время на восстановление инфраструктуры гражданских аэропортов.Все это подмечено весьма тонко.Хотя он раньше вроде бы что-то там о "из командировки летом" говорил. Могу лишь предложить, что это был такой себе утонченный юмор в стиле модных стендаперов. antey1969 1

Повідомлень: 11857 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1641 раз. Подякували: 3541 раз. Профіль 2 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 кві, 2023 19:45 airmax78 написав: phantom_systems написав: Знакомый с женой покантовался полгода в Калифорнии и Иллинойсе, затем вернулся в Европу. На помощь там не прожить даже в каком-нибудь сарае или подвале, с англ у него не очень. Когда пришлось обратиться к зубному и тот оценил объём работы в несколько килобаксов, стало ясно, что не вывезет. Такие дела, Штаты не всем подходят. Знакомый с женой покантовался полгода в Калифорнии и Иллинойсе, затем вернулся в Европу. На помощь там не прожить даже в каком-нибудь сарае или подвале, с англ у него не очень. Когда пришлось обратиться к зубному и тот оценил объём работы в несколько килобаксов, стало ясно, что не вывезет. Такие дела, Штаты не всем подходят.

Штаты сильно подорожали. С ценами на недвигу - катастрофа. Что с покупкой что с арендой. Исключение - объекты которые находит в Нью Йорке rjkz. В Европе, в которой хотя бы не хуже чем в Киеве (а это Лондон, Амстердам, Париж, Вена, Берлин, .... Дублин (шучу)) ситуация, к сожалению, похожая.

Но в Штатах, ко всему, еще и на все остальное цены очень выросли. Штаты сильно подорожали. С ценами на недвигу - катастрофа. Что с покупкой что с арендой. Исключение - объекты которые находит в Нью Йорке rjkz. В Европе, в которой хотя бы не хуже чем в Киеве (а это Лондон, Амстердам, Париж, Вена, Берлин, .... Дублин (шучу)) ситуация, к сожалению, похожая.Но в Штатах, ко всему, еще и на все остальное цены очень выросли.



Может стоит немного подразобраться на месте?

И не туристом.

Примерно месяц назад выставлена на продажу 1бдрм в состоянии "после бабушки" за 259 куе. Ни одного просмотра. пару дней назад цену спустили на 10 куе.

Если я правильно понял, хозяева сменили агентство как "неоправдавшее оказанного высокого доверия" (с)

Продукты подорожали, шмотки - не заметил.

Машины подорожали еще во время ковида из-за перебоев с чипами. Знакомый недавно взял новую, говорит, немного присела цена.

Аренда не столько выросла, сколько исчезли все объекты в моей локации до 2 куе в месяц. А вот выше - пожалуйста.

На момент моего приезда смотрел 2 бдрм jr-4 в КингзэндКвинс, сейчас в одном из их бывших домов (продали другой компании)недалеко от меня такая квартира сдалась недавно за 2450, но в гораздо лучшем состоянии - новая столешница из искусственного камня, новый комплект техники - плита-фридж-дишвошер-микровейка и не такие убитые кабинеты на кухне, как в той, что я смотрел по приезду, не новые, но года эдак 2 как из ХоумДипо. Так что это не совсем одно и то-же.

Бенз подорожал. Но как бенз так и продукты подорожали по всему миру. Может стоит немного подразобраться на месте?И не туристом.Примерно месяц назад выставлена на продажу 1бдрм в состоянии "после бабушки" за 259 куе. Ни одного просмотра. пару дней назад цену спустили на 10 куе.Если я правильно понял, хозяева сменили агентство как "неоправдавшее оказанного высокого доверия" (с)Продукты подорожали, шмотки - не заметил.Машины подорожали еще во время ковида из-за перебоев с чипами. Знакомый недавно взял новую, говорит, немного присела цена.Аренда не столько выросла, сколько исчезли все объекты в моей локации до 2 куе в месяц. А вот выше - пожалуйста.На момент моего приезда смотрел 2 бдрм jr-4 в КингзэндКвинс, сейчас в одном из их бывших домов (продали другой компании)недалеко от меня такая квартира сдалась недавно за 2450, но в гораздо лучшем состоянии - новая столешница из искусственного камня, новый комплект техники - плита-фридж-дишвошер-микровейка и не такие убитые кабинеты на кухне, как в той, что я смотрел по приезду, не новые, но года эдак 2 как из ХоумДипо. Так что это не совсем одно и то-же.Бенз подорожал. Но как бенз так и продукты подорожали по всему миру. rjkz

Повідомлень: 14397 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7575 раз. Подякували: 4586 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 кві, 2023 19:46 airmax78 написав: Faceless написав: airmax78 написав: В Европе, в которой хотя бы не хуже чем в Киеве (а это Лондон, Амстердам, Париж, Вена, Берлин, .... Дублин (шучу)) ситуация, к сожалению, похожая. В Европе, в которой хотя бы не хуже чем в Киеве (а это Лондон, Амстердам, Париж, Вена, Берлин, .... Дублин (шучу)) ситуация, к сожалению, похожая.

Конкретно зараз, нажаль, будь-яке відносно велике місто в Європі (ну може, за виключенням балканських країн) буде не гірше, ніж у Києві. Конкретно зараз, нажаль, будь-яке відносно велике місто в Європі (ну може, за виключенням балканських країн) буде не гірше, ніж у Києві.

Ну Ок, додамо до нашого списку ще Копенгаген, Стокгольм та Осло. На цьому все. Ну Ок, додамо до нашого списку ще Копенгаген, Стокгольм та Осло. На цьому все.



И Бровары, всенепременно. И Бровары, всенепременно. rjkz

Повідомлень: 14397 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7575 раз. Подякували: 4586 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 кві, 2023 19:48 airmax78 написав: Хоча там такі цінники, що взагалі нема про що розмовляти. Хоча там такі цінники, що взагалі нема про що розмовляти.



Хоча там такі доходи, що взагалі не можна порівнювати з Україною. Хоча там такі доходи, що взагалі не можна порівнювати з Україною. rjkz

Повідомлень: 14397 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7575 раз. Подякували: 4586 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 кві, 2023 19:52 akurt написав: airmax78 написав: Повернутись в Україну та відбудовувати власну країну. Повернутись в Україну та відбудовувати власну країну.

О! Це реально класно і мудро.

Квитки на літак з Відня на Київ вже купили?

Є чудовий більш реальнйи варіант: щодня ввечері з Відня відходить швидкісний потяг на Чоп.

Там поїзд на Київ.

Щоденно. О! Це реально класно і мудро.Квитки на літак з Відня на Київ вже купили?Є чудовий більш реальнйи варіант: щодня ввечері з Відня відходить швидкісний потяг на Чоп.Там поїзд на Київ.Щоденно.



#Этодругое

#Менятутдержатпротивмоейволи

#Явернуськактолькопродамвангога #Этодругое#Менятутдержатпротивмоейволи#Явернуськактолькопродамвангога rjkz

Повідомлень: 14397 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7575 раз. Подякували: 4586 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 кві, 2023 19:59 BIGor написав: Чукча2 написав: Ну правильно, как полетит самолет , считай война закончилась.

Можно возвращаться с виденьской каторги) Ну правильно, как полетит самолет , считай война закончилась.Можно возвращаться с виденьской каторги)

Напевно ще якийсь суперєлітний - типу Dassault Falcon 2000, на звичайному не полетить. Напевно ще якийсь суперєлітний - типу Dassault Falcon 2000, на звичайному не полетить.



-Мистер Максим, ваш персональный самолет на Киев подан.

-Там Дом Периньон охлажден до +7 градусов?

-Нам очень жаль, пока до +8...

-Тогда не в этом году. Нучто-ж такое? Так рвусь в Киев и все никак не получается. -Мистер Максим, ваш персональный самолет на Киев подан.-Там Дом Периньон охлажден до +7 градусов?-Нам очень жаль, пока до +8...-Тогда не в этом году. Нучто-ж такое? Так рвусь в Киев и все никак не получается. rjkz

Повідомлень: 14397 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7575 раз. Подякували: 4586 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 530531532533 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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