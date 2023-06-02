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#<1 ... 759760761762 Додано: П'ят 02 чер, 2023 06:57 Я конечно сам наблюдал пару раз как мои коллеги работали на 2 фронта, но в обоих кейсах это были галера и фриланс, и в обоих кейсах это было около года, дальше галеру бросали. К тому же оба были без детей, молодыми, когда спать можно по 2-4 часа, и на утро огурцом. Как совмещать два фуллтайма - не представляю. А если это ещё и два энтерпрайз проекта, и оба в США, как у сына Старикана, то выглядит большим челленджем. Там одни митинги полдня занимают, и я думаю, что там на двух проектах конфликты по митингам происходят. Ещё бывают пиковые моменты: релизы, блокеры, дедлайны. А тут ещё возраст, здоровье, дети, жена, родители по Ю4Ю.

Я, кстати, ещё не очень понимаю тянуть две работы по 150к на финансовую компанию, и е-коммерс, когда можно было просто устроиться в фаанг или к кому-то из бей эрии на около 300к, и ограничиться одним проектом и 40 часами, из которых возможно не все нужно работать, там такая же бюрократия, а деньги делаются за счёт эффекта масштаба.

П.С. Я не оспариваю, у меня нет причин не верить Старикану, просто удивлён немного San

Повідомлень: 33492 З нами з: 08.04.08 Подякував: 2327 раз. Подякували: 2603 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 чер, 2023 07:03 Тут ещё и профессия такая, что надо постоянно учиться новому. Поэтому как бы приходится все время находить свободное время на то, чтобы быть в ногу со временем. Может реально лет за 5-7 до пенсии, можно уже будет успокоиться и на багаже знаний доезжать San

Повідомлень: 33492 З нами з: 08.04.08 Подякував: 2327 раз. Подякували: 2603 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 чер, 2023 12:43 rjkz написав: Gastarbaiter написав: Shaman написав: якщо людина чогось досягла, то необов'язково пхатися в США, щоб починати з миття посуду чи тижнями за баранкою. до речі лікарі там взагалі важко пробитися. а у Києві до війни на зп 2 куо хірурга було важко знайти. якщо людина чогось досягла, то необов'язково пхатися в США, щоб починати з миття посуду чи тижнями за баранкою. до речі лікарі там взагалі важко пробитися. а у Києві до війни на зп 2 куо хірурга було важко знайти.

А що значить "чогось досягла"? Це власний бізнес зі стабільним доходом у кілька куо на місяць? Топова посада у великій компанії? Що ви маєте на увазі?

Чи, скажімо, тренер з танців вважається тим, хто "чогось досяг"? А класний перукар? Пілот літака? Шеф-кухар? Фінансовий аналітик чи аудитор? Чи в них теж немає іншого шляху, ніж починати з миття посуду? А що значить "чогось досягла"? Це власний бізнес зі стабільним доходом у кілька куо на місяць? Топова посада у великій компанії? Що ви маєте на увазі?Чи, скажімо, тренер з танців вважається тим, хто "чогось досяг"? А класний перукар? Пілот літака? Шеф-кухар? Фінансовий аналітик чи аудитор? Чи в них теж немає іншого шляху, ніж починати з миття посуду?

Это до того расхожий штамп, что в США едут, чтобы мыть посуду, что просто руки опускаются с ним спорить.

И это люди заявляют, которые даже по турвизе не были в США.

Я не спорю, что для многих эмиграция связана с временным шагом вниз по социальной лестнице. Это мешает в основном тем, кого волнует "как они выглядят на велосипеде" (с). Кого это не парит, это не останавливает.

Трудности есть везде и всегда, преодолевая их человек становится сильнее, опытнее и достигает бОльшего.

Можно никуда не ехать. Можно и не идти учиться даже в украинские вузы. И многие так и делают. Можно сидеть дома на диване, тянуть пиво под футбольчик. Тоже вариант. Почему нет. Только и результат будет соответствующий. Это до того расхожий штамп, что в США едут, чтобы мыть посуду, что просто руки опускаются с ним спорить.И это люди заявляют, которые даже по турвизе не были в США.Я не спорю, что для многих эмиграция связана с временным шагом вниз по социальной лестнице. Это мешает в основном тем, кого волнует "как они выглядят на велосипеде" (с). Кого это не парит, это не останавливает.Трудности есть везде и всегда, преодолевая их человек становится сильнее, опытнее и достигает бОльшего.Можно никуда не ехать. Можно и не идти учиться даже в украинские вузы. И многие так и делают. Можно сидеть дома на диване, тянуть пиво под футбольчик. Тоже вариант. Почему нет. Только и результат будет соответствующий.

а от зараз ви розумієте, що маніпулюєте?



бо з вашого тексту виходить, що люди стають сильнішими, досвідченішими та досягають більше, тільки якщо поїдуть.



а якщо не їдеш - то без освіти й пиво під футбол.



маячня. теж саме можна робити й тут - й деякі речі тут складніше, ніж в Америці.



можна ж й по іншому сказати - пробралися в США (як й більшість напівлегально) - добре, отримайте все готове. навіщо докладати зусилля та будувати щось самому?



нехай вам щастить в США, а ми тут будемо потроху свою країну відбудовувати а от зараз ви розумієте, що маніпулюєте?бо з вашого тексту виходить, що люди стають сильнішими, досвідченішими та досягають більше, тільки якщо поїдуть.а якщо не їдеш - то без освіти й пиво під футбол.маячня. теж саме можна робити й тут - й деякі речі тут складніше, ніж в Америці.можна ж й по іншому сказати - пробралися в США (як й більшість напівлегально) - добре, отримайте все готове. навіщо докладати зусилля та будувати щось самому?нехай вам щастить в США, а ми тут будемо потроху свою країну відбудовувати Shaman

Повідомлень: 3460 З нами з: 29.09.19 Подякував: 440 раз. Подякували: 1012 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 чер, 2023 13:08 Shaman написав: rjkz написав: Это до того расхожий штамп, что в США едут, чтобы мыть посуду, что просто руки опускаются с ним спорить.

И это люди заявляют, которые даже по турвизе не были в США.

Я не спорю, что для многих эмиграция связана с временным шагом вниз по социальной лестнице. Это мешает в основном тем, кого волнует "как они выглядят на велосипеде" (с). Кого это не парит, это не останавливает.

Трудности есть везде и всегда, преодолевая их человек становится сильнее, опытнее и достигает бОльшего.

Можно никуда не ехать. Можно и не идти учиться даже в украинские вузы. И многие так и делают. Можно сидеть дома на диване, тянуть пиво под футбольчик. Тоже вариант. Почему нет. Только и результат будет соответствующий. Это до того расхожий штамп, что в США едут, чтобы мыть посуду, что просто руки опускаются с ним спорить.И это люди заявляют, которые даже по турвизе не были в США.Я не спорю, что для многих эмиграция связана с временным шагом вниз по социальной лестнице. Это мешает в основном тем, кого волнует "как они выглядят на велосипеде" (с). Кого это не парит, это не останавливает.Трудности есть везде и всегда, преодолевая их человек становится сильнее, опытнее и достигает бОльшего.Можно никуда не ехать. Можно и не идти учиться даже в украинские вузы. И многие так и делают. Можно сидеть дома на диване, тянуть пиво под футбольчик. Тоже вариант. Почему нет. Только и результат будет соответствующий.

а от зараз ви розумієте, що маніпулюєте?



бо з вашого тексту виходить, що люди стають сильнішими, досвідченішими та досягають більше, тільки якщо поїдуть.



а якщо не їдеш - то без освіти й пиво під футбол.



маячня. теж саме можна робити й тут - й деякі речі тут складніше, ніж в Америці.



можна ж й по іншому сказати - пробралися в США (як й більшість напівлегально) - добре, отримайте все готове. навіщо докладати зусилля та будувати щось самому?



нехай вам щастить в США, а ми тут будемо потроху свою країну відбудовувати а от зараз ви розумієте, що маніпулюєте?бо з вашого тексту виходить, що люди стають сильнішими, досвідченішими та досягають більше, тільки якщо поїдуть.а якщо не їдеш - то без освіти й пиво під футбол.маячня. теж саме можна робити й тут - й деякі речі тут складніше, ніж в Америці.можна ж й по іншому сказати - пробралися в США (як й більшість напівлегально) - добре, отримайте все готове. навіщо докладати зусилля та будувати щось самому?нехай вам щастить в США, а ми тут будемо потроху свою країну відбудовувати

У нього(та і у багатьох) мірило - гроші.

Відповідно якщо їдеш і не повний дурак то 100% будеш успішнішим(читай - більше зароблятимеш).

Відповідно, я ніяких маніпуляцій не бачу - все логічно. У нього(та і у багатьох) мірило - гроші.Відповідно якщо їдеш і не повний дурак то 100% будеш успішнішим(читай - більше зароблятимеш).Відповідно, я ніяких маніпуляцій не бачу - все логічно. andrijk777

Повідомлень: 4735 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 275 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 чер, 2023 15:16 Shaman написав: rjkz написав: Gastarbaiter написав: А що значить "чогось досягла"? Це власний бізнес зі стабільним доходом у кілька куо на місяць? Топова посада у великій компанії? Що ви маєте на увазі?

Чи, скажімо, тренер з танців вважається тим, хто "чогось досяг"? А класний перукар? Пілот літака? Шеф-кухар? Фінансовий аналітик чи аудитор? Чи в них теж немає іншого шляху, ніж починати з миття посуду? А що значить "чогось досягла"? Це власний бізнес зі стабільним доходом у кілька куо на місяць? Топова посада у великій компанії? Що ви маєте на увазі?Чи, скажімо, тренер з танців вважається тим, хто "чогось досяг"? А класний перукар? Пілот літака? Шеф-кухар? Фінансовий аналітик чи аудитор? Чи в них теж немає іншого шляху, ніж починати з миття посуду?

Это до того расхожий штамп, что в США едут, чтобы мыть посуду, что просто руки опускаются с ним спорить.

И это люди заявляют, которые даже по турвизе не были в США.

Я не спорю, что для многих эмиграция связана с временным шагом вниз по социальной лестнице. Это мешает в основном тем, кого волнует "как они выглядят на велосипеде" (с). Кого это не парит, это не останавливает.

Трудности есть везде и всегда, преодолевая их человек становится сильнее, опытнее и достигает бОльшего.

Можно никуда не ехать. Можно и не идти учиться даже в украинские вузы. И многие так и делают. Можно сидеть дома на диване, тянуть пиво под футбольчик. Тоже вариант. Почему нет. Только и результат будет соответствующий. Это до того расхожий штамп, что в США едут, чтобы мыть посуду, что просто руки опускаются с ним спорить.И это люди заявляют, которые даже по турвизе не были в США.Я не спорю, что для многих эмиграция связана с временным шагом вниз по социальной лестнице. Это мешает в основном тем, кого волнует "как они выглядят на велосипеде" (с). Кого это не парит, это не останавливает.Трудности есть везде и всегда, преодолевая их человек становится сильнее, опытнее и достигает бОльшего.Можно никуда не ехать. Можно и не идти учиться даже в украинские вузы. И многие так и делают. Можно сидеть дома на диване, тянуть пиво под футбольчик. Тоже вариант. Почему нет. Только и результат будет соответствующий.

а от зараз ви розумієте, що маніпулюєте?



бо з вашого тексту виходить, що люди стають сильнішими, досвідченішими та досягають більше, тільки якщо поїдуть.



а якщо не їдеш - то без освіти й пиво під футбол.



маячня. теж саме можна робити й тут - й деякі речі тут складніше, ніж в Америці.



можна ж й по іншому сказати - пробралися в США (як й більшість напівлегально) - добре, отримайте все готове. навіщо докладати зусилля та будувати щось самому?



нехай вам щастить в США, а ми тут будемо потроху свою країну відбудовувати а от зараз ви розумієте, що маніпулюєте?бо з вашого тексту виходить, що люди стають сильнішими, досвідченішими та досягають більше, тільки якщо поїдуть.а якщо не їдеш - то без освіти й пиво під футбол.маячня. теж саме можна робити й тут - й деякі речі тут складніше, ніж в Америці.можна ж й по іншому сказати - пробралися в США (як й більшість напівлегально) - добре, отримайте все готове. навіщо докладати зусилля та будувати щось самому?нехай вам щастить в США, а ми тут будемо потроху свою країну відбудовувати



Нифинга Вы не поняли.

Представте, что Вы играете в компьютерную игру.Я не любитель этого, но когда-то сутками чертей гонял в DOOMII. Переходите с уровня на уровень.

По дороге наращиваете возможности, но и сложность повышается.

Насколько Вам будет интересно вернуться на первый уровень и бегать с пистолетиком?

В США я попал настолько легально, что легальней просто некуда. 100%. Железобетонно. У государства Украина ко мне нет ни малейших вопросов. Государство знает где я и в каком статусе.



Насчет сложно/не сложно. Я-бы принял Ваши выпады, если-бы сидел на социале, так тоже "можно". Просидел-бы на фудстемпах, велфере, медикейде и 8 программе до пенсии (я-ж типа "предпенсионного " возраста), потом получил-бы все плюшки старого бедного человека, которые будут в сумме тянуть может и больше, чем моя пенсия. Такие тут тоже есть, но ради этого ехать в страну с такими возможностями?

Надо ехать, чтобы иметь возможность "расти над собой" (с). Есть куда.

В Украине мне уже было некуда расти. Нифинга Вы не поняли.Представте, что Вы играете в компьютерную игру.Я не любитель этого, но когда-то сутками чертей гонял в DOOMII. Переходите с уровня на уровень.По дороге наращиваете возможности, но и сложность повышается.Насколько Вам будет интересно вернуться на первый уровень и бегать с пистолетиком?В США я попал настолько легально, что легальней просто некуда. 100%. Железобетонно. У государства Украина ко мне нет ни малейших вопросов. Государство знает где я и в каком статусе.Насчет сложно/не сложно. Я-бы принял Ваши выпады, если-бы сидел на социале, так тоже "можно". Просидел-бы на фудстемпах, велфере, медикейде и 8 программе до пенсии (я-ж типа "предпенсионного " возраста), потом получил-бы все плюшки старого бедного человека, которые будут в сумме тянуть может и больше, чем моя пенсия. Такие тут тоже есть, но ради этого ехать в страну с такими возможностями?Надо ехать, чтобы иметь возможность "расти над собой" (с). Есть куда.В Украине мне уже было некуда расти. rjkz

Повідомлень: 14705 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7689 раз. Подякували: 4688 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 чер, 2023 16:01 rjkz написав: Shaman написав: rjkz написав: Это до того расхожий штамп, что в США едут, чтобы мыть посуду, что просто руки опускаются с ним спорить.

И это люди заявляют, которые даже по турвизе не были в США.

Я не спорю, что для многих эмиграция связана с временным шагом вниз по социальной лестнице. Это мешает в основном тем, кого волнует "как они выглядят на велосипеде" (с). Кого это не парит, это не останавливает.

Трудности есть везде и всегда, преодолевая их человек становится сильнее, опытнее и достигает бОльшего.

Можно никуда не ехать. Можно и не идти учиться даже в украинские вузы. И многие так и делают. Можно сидеть дома на диване, тянуть пиво под футбольчик. Тоже вариант. Почему нет. Только и результат будет соответствующий. Это до того расхожий штамп, что в США едут, чтобы мыть посуду, что просто руки опускаются с ним спорить.И это люди заявляют, которые даже по турвизе не были в США.Я не спорю, что для многих эмиграция связана с временным шагом вниз по социальной лестнице. Это мешает в основном тем, кого волнует "как они выглядят на велосипеде" (с). Кого это не парит, это не останавливает.Трудности есть везде и всегда, преодолевая их человек становится сильнее, опытнее и достигает бОльшего.Можно никуда не ехать. Можно и не идти учиться даже в украинские вузы. И многие так и делают. Можно сидеть дома на диване, тянуть пиво под футбольчик. Тоже вариант. Почему нет. Только и результат будет соответствующий.

а от зараз ви розумієте, що маніпулюєте?



бо з вашого тексту виходить, що люди стають сильнішими, досвідченішими та досягають більше, тільки якщо поїдуть.



а якщо не їдеш - то без освіти й пиво під футбол.



маячня. теж саме можна робити й тут - й деякі речі тут складніше, ніж в Америці.



можна ж й по іншому сказати - пробралися в США (як й більшість напівлегально) - добре, отримайте все готове. навіщо докладати зусилля та будувати щось самому?



нехай вам щастить в США, а ми тут будемо потроху свою країну відбудовувати а от зараз ви розумієте, що маніпулюєте?бо з вашого тексту виходить, що люди стають сильнішими, досвідченішими та досягають більше, тільки якщо поїдуть.а якщо не їдеш - то без освіти й пиво під футбол.маячня. теж саме можна робити й тут - й деякі речі тут складніше, ніж в Америці.можна ж й по іншому сказати - пробралися в США (як й більшість напівлегально) - добре, отримайте все готове. навіщо докладати зусилля та будувати щось самому?нехай вам щастить в США, а ми тут будемо потроху свою країну відбудовувати



Нифинга Вы не поняли.

Представте, что Вы играете в компьютерную игру.Я не любитель этого, но когда-то сутками чертей гонял в DOOMII. Переходите с уровня на уровень.

По дороге наращиваете возможности, но и сложность повышается.

Насколько Вам будет интересно вернуться на первый уровень и бегать с пистолетиком?

В США я попал настолько легально, что легальней просто некуда. 100%. Железобетонно. У государства Украина ко мне нет ни малейших вопросов. Государство знает где я и в каком статусе.



Насчет сложно/не сложно. Я-бы принял Ваши выпады, если-бы сидел на социале, так тоже "можно". Просидел-бы на фудстемпах, велфере, медикейде и 8 программе до пенсии (я-ж типа "предпенсионного " возраста), потом получил-бы все плюшки старого бедного человека, которые будут в сумме тянуть может и больше, чем моя пенсия. Такие тут тоже есть, но ради этого ехать в страну с такими возможностями?

Надо ехать, чтобы иметь возможность "расти над собой" (с). Есть куда.

В Украине мне уже было некуда расти. Нифинга Вы не поняли.Представте, что Вы играете в компьютерную игру.Я не любитель этого, но когда-то сутками чертей гонял в DOOMII. Переходите с уровня на уровень.По дороге наращиваете возможности, но и сложность повышается.Насколько Вам будет интересно вернуться на первый уровень и бегать с пистолетиком?В США я попал настолько легально, что легальней просто некуда. 100%. Железобетонно. У государства Украина ко мне нет ни малейших вопросов. Государство знает где я и в каком статусе.Насчет сложно/не сложно. Я-бы принял Ваши выпады, если-бы сидел на социале, так тоже "можно". Просидел-бы на фудстемпах, велфере, медикейде и 8 программе до пенсии (я-ж типа "предпенсионного " возраста), потом получил-бы все плюшки старого бедного человека, которые будут в сумме тянуть может и больше, чем моя пенсия. Такие тут тоже есть, но ради этого ехать в страну с такими возможностями?Надо ехать, чтобы иметь возможность "расти над собой" (с). Есть куда.В Украине мне уже было некуда расти.

у вас виходить, що зростати можна лише в США. особисто у вас може й так. у інших - по-різному. дехто зростати може навпаки тут, а в США - часу вже не вистачить.



з точки зору України - питань нема. а з точки зору законодавства США - певен, є шпаринки у вас виходить, що зростати можна лише в США. особисто у вас може й так. у інших - по-різному. дехто зростати може навпаки тут, а в США - часу вже не вистачить.з точки зору України - питань нема. а з точки зору законодавства США - певен, є шпаринки Shaman

Повідомлень: 3460 З нами з: 29.09.19 Подякував: 440 раз. Подякували: 1012 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 чер, 2023 17:27 Shaman написав: rjkz написав: Shaman написав: а от зараз ви розумієте, що маніпулюєте?



бо з вашого тексту виходить, що люди стають сильнішими, досвідченішими та досягають більше, тільки якщо поїдуть.



а якщо не їдеш - то без освіти й пиво під футбол.



маячня. теж саме можна робити й тут - й деякі речі тут складніше, ніж в Америці.



можна ж й по іншому сказати - пробралися в США (як й більшість напівлегально) - добре, отримайте все готове. навіщо докладати зусилля та будувати щось самому?



нехай вам щастить в США, а ми тут будемо потроху свою країну відбудовувати а от зараз ви розумієте, що маніпулюєте?бо з вашого тексту виходить, що люди стають сильнішими, досвідченішими та досягають більше, тільки якщо поїдуть.а якщо не їдеш - то без освіти й пиво під футбол.маячня. теж саме можна робити й тут - й деякі речі тут складніше, ніж в Америці.можна ж й по іншому сказати - пробралися в США (як й більшість напівлегально) - добре, отримайте все готове. навіщо докладати зусилля та будувати щось самому?нехай вам щастить в США, а ми тут будемо потроху свою країну відбудовувати



Нифинга Вы не поняли.

Представте, что Вы играете в компьютерную игру.Я не любитель этого, но когда-то сутками чертей гонял в DOOMII. Переходите с уровня на уровень.

По дороге наращиваете возможности, но и сложность повышается.

Насколько Вам будет интересно вернуться на первый уровень и бегать с пистолетиком?

В США я попал настолько легально, что легальней просто некуда. 100%. Железобетонно. У государства Украина ко мне нет ни малейших вопросов. Государство знает где я и в каком статусе.



Насчет сложно/не сложно. Я-бы принял Ваши выпады, если-бы сидел на социале, так тоже "можно". Просидел-бы на фудстемпах, велфере, медикейде и 8 программе до пенсии (я-ж типа "предпенсионного " возраста), потом получил-бы все плюшки старого бедного человека, которые будут в сумме тянуть может и больше, чем моя пенсия. Такие тут тоже есть, но ради этого ехать в страну с такими возможностями?

Надо ехать, чтобы иметь возможность "расти над собой" (с). Есть куда.

В Украине мне уже было некуда расти. Нифинга Вы не поняли.Представте, что Вы играете в компьютерную игру.Я не любитель этого, но когда-то сутками чертей гонял в DOOMII. Переходите с уровня на уровень.По дороге наращиваете возможности, но и сложность повышается.Насколько Вам будет интересно вернуться на первый уровень и бегать с пистолетиком?В США я попал настолько легально, что легальней просто некуда. 100%. Железобетонно. У государства Украина ко мне нет ни малейших вопросов. Государство знает где я и в каком статусе.Насчет сложно/не сложно. Я-бы принял Ваши выпады, если-бы сидел на социале, так тоже "можно". Просидел-бы на фудстемпах, велфере, медикейде и 8 программе до пенсии (я-ж типа "предпенсионного " возраста), потом получил-бы все плюшки старого бедного человека, которые будут в сумме тянуть может и больше, чем моя пенсия. Такие тут тоже есть, но ради этого ехать в страну с такими возможностями?Надо ехать, чтобы иметь возможность "расти над собой" (с). Есть куда.В Украине мне уже было некуда расти.

у вас виходить, що зростати можна лише в США. особисто у вас може й так. у інших - по-різному. дехто зростати може навпаки тут, а в США - часу вже не вистачить.



з точки зору України - питань нема. а з точки зору законодавства США - певен, є шпаринки :D у вас виходить, що зростати можна лише в США. особисто у вас може й так. у інших - по-різному. дехто зростати може навпаки тут,:D



1. Мой "предпенсионный" опыт Вам ничего не доказывает? Помните, мы с Вами дискутировали на умершей ветке про Глобализацию? Я там расписал возрастные риски и возможности. Можно сделать на поправку "Я это делать буду, а это - не буду" в свете проявившихся "наклонностей"

2. В США я на абсолютно законных основаниях. Даже не ПУ. МОй въезд был в эмиграционном статусе. С первой секунды в США - все честно. И также абсолютно все честно в отношении Украины. До последней секунды в Украине. 1. Мой "предпенсионный" опыт Вам ничего не доказывает? Помните, мы с Вами дискутировали на умершей ветке про Глобализацию? Я там расписал возрастные риски и возможности. Можно сделать на поправку "Я это делать буду, а это - не буду" в свете проявившихся "наклонностей"2. В США я на абсолютно законных основаниях. Даже не ПУ. МОй въезд был в эмиграционном статусе. С первой секунды в США - все честно. И также абсолютно все честно в отношении Украины. До последней секунды в Украине. rjkz

Повідомлень: 14705 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7689 раз. Подякували: 4688 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 чер, 2023 17:39 andrijk777 написав: Shaman написав: rjkz написав: Это до того расхожий штамп, что в США едут, чтобы мыть посуду, что просто руки опускаются с ним спорить.

И это люди заявляют, которые даже по турвизе не были в США.

Я не спорю, что для многих эмиграция связана с временным шагом вниз по социальной лестнице. Это мешает в основном тем, кого волнует "как они выглядят на велосипеде" (с). Кого это не парит, это не останавливает.

Трудности есть везде и всегда, преодолевая их человек становится сильнее, опытнее и достигает бОльшего.

Можно никуда не ехать. Можно и не идти учиться даже в украинские вузы. И многие так и делают. Можно сидеть дома на диване, тянуть пиво под футбольчик. Тоже вариант. Почему нет. Только и результат будет соответствующий. Это до того расхожий штамп, что в США едут, чтобы мыть посуду, что просто руки опускаются с ним спорить.И это люди заявляют, которые даже по турвизе не были в США.Я не спорю, что для многих эмиграция связана с временным шагом вниз по социальной лестнице. Это мешает в основном тем, кого волнует "как они выглядят на велосипеде" (с). Кого это не парит, это не останавливает.Трудности есть везде и всегда, преодолевая их человек становится сильнее, опытнее и достигает бОльшего.Можно никуда не ехать. Можно и не идти учиться даже в украинские вузы. И многие так и делают. Можно сидеть дома на диване, тянуть пиво под футбольчик. Тоже вариант. Почему нет. Только и результат будет соответствующий.

а от зараз ви розумієте, що маніпулюєте?



бо з вашого тексту виходить, що люди стають сильнішими, досвідченішими та досягають більше, тільки якщо поїдуть.



а якщо не їдеш - то без освіти й пиво під футбол.



маячня. теж саме можна робити й тут - й деякі речі тут складніше, ніж в Америці.



можна ж й по іншому сказати - пробралися в США (як й більшість напівлегально) - добре, отримайте все готове. навіщо докладати зусилля та будувати щось самому?



нехай вам щастить в США, а ми тут будемо потроху свою країну відбудовувати а от зараз ви розумієте, що маніпулюєте?бо з вашого тексту виходить, що люди стають сильнішими, досвідченішими та досягають більше, тільки якщо поїдуть.а якщо не їдеш - то без освіти й пиво під футбол.маячня. теж саме можна робити й тут - й деякі речі тут складніше, ніж в Америці.можна ж й по іншому сказати - пробралися в США (як й більшість напівлегально) - добре, отримайте все готове. навіщо докладати зусилля та будувати щось самому?нехай вам щастить в США, а ми тут будемо потроху свою країну відбудовувати

У нього(та і у багатьох) мірило - гроші.

Відповідно якщо їдеш і не повний дурак то 100% будеш успішнішим(читай - більше зароблятимеш).

Відповідно, я ніяких маніпуляцій не бачу - все логічно. У нього(та і у багатьох) мірило - гроші.Відповідно якщо їдеш і не повний дурак то 100% будеш успішнішим(читай - більше зароблятимеш).Відповідно, я ніяких маніпуляцій не бачу - все логічно.



Для меня деньги - средство, а не цель.

Цель - мои дети должны жить в нормальной стране.

Где мне не надо будет учить ребенка, когда, скажем, буду передавать ему/им свой бизнес, что-то в стиле:

-Смотрите, ребятки, видите того дядю с большим животом и волосатыми руками?

Это очень хороший и нужный дядя из налоговой. Мы ему каждый месяц отстегиваем несколько куе, чтобы он оплачивал учебу своих деток в Сорбонне.

-Папа, но почему мы это должны делать? Мы-же честно ведем бизнес, а не как дядя Петя - тупо держим "конверт".

-Понимаете, дядя Петя - кум этого дяди из налоговой и если-бы не этот дядя, то дядя Петя уже-бы сидел в тюрьме, но они каждую пятницу с дядей из налоговой и дядей из ментовки ходят в сауну и они большие друзья и партнеры.

-Партнеры? Папа, они что - геи?

-Нет, детки, геи - это представители ЛГБТ сообщества, эти - просто тридварасы. Для меня деньги - средство, а не цель.Цель - мои дети должны жить в нормальной стране.Где мне не надо будет учить ребенка, когда, скажем, буду передавать ему/им свой бизнес, что-то в стиле:-Смотрите, ребятки, видите того дядю с большим животом и волосатыми руками?Это очень хороший и нужный дядя из налоговой. Мы ему каждый месяц отстегиваем несколько куе, чтобы он оплачивал учебу своих деток в Сорбонне.-Папа, но почему мы это должны делать? Мы-же честно ведем бизнес, а не как дядя Петя - тупо держим "конверт".-Понимаете, дядя Петя - кум этого дяди из налоговой и если-бы не этот дядя, то дядя Петя уже-бы сидел в тюрьме, но они каждую пятницу с дядей из налоговой и дядей из ментовки ходят в сауну и они большие друзья и партнеры.-Партнеры? Папа, они что - геи?-Нет, детки, геи - это представители ЛГБТ сообщества, эти - просто тридварасы. rjkz

Повідомлень: 14705 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7689 раз. Подякували: 4688 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 чер, 2023 19:20 rjkz написав: andrijk777 написав: Shaman написав: а от зараз ви розумієте, що маніпулюєте?



бо з вашого тексту виходить, що люди стають сильнішими, досвідченішими та досягають більше, тільки якщо поїдуть.



а якщо не їдеш - то без освіти й пиво під футбол.



маячня. теж саме можна робити й тут - й деякі речі тут складніше, ніж в Америці.



можна ж й по іншому сказати - пробралися в США (як й більшість напівлегально) - добре, отримайте все готове. навіщо докладати зусилля та будувати щось самому?



нехай вам щастить в США, а ми тут будемо потроху свою країну відбудовувати а от зараз ви розумієте, що маніпулюєте?бо з вашого тексту виходить, що люди стають сильнішими, досвідченішими та досягають більше, тільки якщо поїдуть.а якщо не їдеш - то без освіти й пиво під футбол.маячня. теж саме можна робити й тут - й деякі речі тут складніше, ніж в Америці.можна ж й по іншому сказати - пробралися в США (як й більшість напівлегально) - добре, отримайте все готове. навіщо докладати зусилля та будувати щось самому?нехай вам щастить в США, а ми тут будемо потроху свою країну відбудовувати

У нього(та і у багатьох) мірило - гроші.

Відповідно якщо їдеш і не повний дурак то 100% будеш успішнішим(читай - більше зароблятимеш).

Відповідно, я ніяких маніпуляцій не бачу - все логічно. У нього(та і у багатьох) мірило - гроші.Відповідно якщо їдеш і не повний дурак то 100% будеш успішнішим(читай - більше зароблятимеш).Відповідно, я ніяких маніпуляцій не бачу - все логічно.



Для меня деньги - средство, а не цель.

Цель - мои дети должны жить в нормальной стране.

Где мне не надо будет учить ребенка, когда, скажем, буду передавать ему/им свой бизнес, что-то в стиле:

-Смотрите, ребятки, видите того дядю с большим животом и волосатыми руками?

Это очень хороший и нужный дядя из налоговой. Мы ему каждый месяц отстегиваем несколько куе, чтобы он оплачивал учебу своих деток в Сорбонне.

-Папа, но почему мы это должны делать? Мы-же честно ведем бизнес, а не как дядя Петя - тупо держим "конверт".

-Понимаете, дядя Петя - кум этого дяди из налоговой и если-бы не этот дядя, то дядя Петя уже-бы сидел в тюрьме, но они каждую пятницу с дядей из налоговой и дядей из ментовки ходят в сауну и они большие друзья и партнеры.

-Партнеры? Папа, они что - геи?

-Нет, детки, геи - это представители ЛГБТ сообщества, эти - просто тридварасы. Для меня деньги - средство, а не цель.Цель - мои дети должны жить в нормальной стране.Где мне не надо будет учить ребенка, когда, скажем, буду передавать ему/им свой бизнес, что-то в стиле:-Смотрите, ребятки, видите того дядю с большим животом и волосатыми руками?Это очень хороший и нужный дядя из налоговой. Мы ему каждый месяц отстегиваем несколько куе, чтобы он оплачивал учебу своих деток в Сорбонне.-Папа, но почему мы это должны делать? Мы-же честно ведем бизнес, а не как дядя Петя - тупо держим "конверт".-Понимаете, дядя Петя - кум этого дяди из налоговой и если-бы не этот дядя, то дядя Петя уже-бы сидел в тюрьме, но они каждую пятницу с дядей из налоговой и дядей из ментовки ходят в сауну и они большие друзья и партнеры.-Партнеры? Папа, они что - геи?-Нет, детки, геи - это представители ЛГБТ сообщества, эти - просто тридварасы.

отож й питання, як зробити нормальну країну.



з анекдоту все одно не зрозуміло, чому треба платити, якщо бізнес чесний. "конверт" дяді Петі - то проблеми дяді Петі отож й питання, як зробити нормальну країну.з анекдоту все одно не зрозуміло, чому треба платити, якщо бізнес чесний. "конверт" дяді Петі - то проблеми дяді Петі Shaman

Повідомлень: 3460 З нами з: 29.09.19 Подякував: 440 раз. Подякували: 1012 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 чер, 2023 21:47 Shaman написав: rjkz написав: andrijk777 написав: У нього(та і у багатьох) мірило - гроші.

Відповідно якщо їдеш і не повний дурак то 100% будеш успішнішим(читай - більше зароблятимеш).

Відповідно, я ніяких маніпуляцій не бачу - все логічно. У нього(та і у багатьох) мірило - гроші.Відповідно якщо їдеш і не повний дурак то 100% будеш успішнішим(читай - більше зароблятимеш).Відповідно, я ніяких маніпуляцій не бачу - все логічно.



Для меня деньги - средство, а не цель.

Цель - мои дети должны жить в нормальной стране.

Где мне не надо будет учить ребенка, когда, скажем, буду передавать ему/им свой бизнес, что-то в стиле:

-Смотрите, ребятки, видите того дядю с большим животом и волосатыми руками?

Это очень хороший и нужный дядя из налоговой. Мы ему каждый месяц отстегиваем несколько куе, чтобы он оплачивал учебу своих деток в Сорбонне.

-Папа, но почему мы это должны делать? Мы-же честно ведем бизнес, а не как дядя Петя - тупо держим "конверт".

-Понимаете, дядя Петя - кум этого дяди из налоговой и если-бы не этот дядя, то дядя Петя уже-бы сидел в тюрьме, но они каждую пятницу с дядей из налоговой и дядей из ментовки ходят в сауну и они большие друзья и партнеры.

-Партнеры? Папа, они что - геи?

-Нет, детки, геи - это представители ЛГБТ сообщества, эти - просто тридварасы. Для меня деньги - средство, а не цель.Цель - мои дети должны жить в нормальной стране.Где мне не надо будет учить ребенка, когда, скажем, буду передавать ему/им свой бизнес, что-то в стиле:-Смотрите, ребятки, видите того дядю с большим животом и волосатыми руками?Это очень хороший и нужный дядя из налоговой. Мы ему каждый месяц отстегиваем несколько куе, чтобы он оплачивал учебу своих деток в Сорбонне.-Папа, но почему мы это должны делать? Мы-же честно ведем бизнес, а не как дядя Петя - тупо держим "конверт".-Понимаете, дядя Петя - кум этого дяди из налоговой и если-бы не этот дядя, то дядя Петя уже-бы сидел в тюрьме, но они каждую пятницу с дядей из налоговой и дядей из ментовки ходят в сауну и они большие друзья и партнеры.-Партнеры? Папа, они что - геи?-Нет, детки, геи - это представители ЛГБТ сообщества, эти - просто тридварасы.

отож й питання, як зробити нормальну країну.



з анекдоту все одно не зрозуміло, чому треба платити, якщо бізнес чесний. "конверт" дяді Петі - то проблеми дяді Петі отож й питання, як зробити нормальну країну.з анекдоту все одно не зрозуміло, чому треба платити, якщо бізнес чесний. "конверт" дяді Петі - то проблеми дяді Петі



Очевидно, Вы не вели бизнес в Украине. И/или в стороне от таких "нюансов".

Я с этим сталкивался и как наемный работник и как собственник бизнеса.

Неоднократно. Много лет.

На моих глазах крупный британский бренд одежды, который имел швейный цех в Украине, закрылся из-за того, что не хотел платить взятку пожарнику.

Пошли на принцип. Стояли опечатанными около года. Потом закрыли представительство, мощности, склады, магазины в Киеве.

У меня были неформальные отношения с замдиректора структуры, где мы арендовали площади.

Когда приходили за данью, с проходной звонили ей, она звонила тем, кто был с ней в хороших отношениях.

"У нас налоговая/пожарники/сэс/...".

И все закрываются и никому не открывают до звонка, что ушли.

Сидят тихо, как мыши. А те ломятся во все двери подряд. Им пофиг, абы "человек хороший попался".

Или Вам приходилось слышать от бухгалтера "У нас отчет по НДС не принимают, сказали, чтобы директор к начальнику налоговой зашел"?

Я когда-то присутствовал при разговоре тогдащнего директора или что-то типа того "Макдоналдс Украина" и начальника ДСНС (или как оно раньше называлось, в общем, пожарника) Днепровского района ( на Перова).

Стоит такой интурист и не понимает, почему Мак на Левобережке надо снести, потому что нет пожарных интервалов с ближайшими киосками. Почему не подвинуть киоски? Тупой интурист попался, это-же Украина во всей своей красе.

Или например, к твоему контрагенту приходит налоговая и говорит "Вы работаете с компанией ААА?" "Да, а что?" "Мы-бы вам настоятельно рекомендовали работать с компанией БББ (прямые конкуренты)". А директриса компании БББ регулярно заносит "подарки" начальнику районной налоговой.

Или, например, обратилась одна компания за офисным оборудованием к другой компании, взяла счет, через неделю приходит налоговая, насчитывыает 8 млн грн штрафа. "Но вы можете не платить, нам надо ...вот список, пожалуйста".

Повторюсь, я не Дон Кихот и не готов вечно ждать, когда "туннель закончится".

И уж точно не хочу, чтобы с этими "мельницами" "воевали" мои дети.

У Вас еще есть порох в пороховницах и ягоды в ягодицах ? Вперед, к победе! Очевидно, Вы не вели бизнес в Украине. И/или в стороне от таких "нюансов".Я с этим сталкивался и как наемный работник и как собственник бизнеса.Неоднократно. Много лет.На моих глазах крупный британский бренд одежды, который имел швейный цех в Украине, закрылся из-за того, что не хотел платить взятку пожарнику.Пошли на принцип. Стояли опечатанными около года. Потом закрыли представительство, мощности, склады, магазины в Киеве.У меня были неформальные отношения с замдиректора структуры, где мы арендовали площади.Когда приходили за данью, с проходной звонили ей, она звонила тем, кто был с ней в хороших отношениях."У нас налоговая/пожарники/сэс/...".И все закрываются и никому не открывают до звонка, что ушли.Сидят тихо, как мыши. А те ломятся во все двери подряд. Им пофиг, абы "человек хороший попался".Или Вам приходилось слышать от бухгалтера "У нас отчет по НДС не принимают, сказали, чтобы директор к начальнику налоговой зашел"?Я когда-то присутствовал при разговоре тогдащнего директора или что-то типа того "Макдоналдс Украина" и начальника ДСНС (или как оно раньше называлось, в общем, пожарника) Днепровского района ( на Перова).Стоит такой интурист и не понимает, почему Мак на Левобережке надо снести, потому что нет пожарных интервалов с ближайшими киосками. Почему не подвинуть киоски? Тупой интурист попался, это-же Украина во всей своей красе.Или например, к твоему контрагенту приходит налоговая и говорит "Вы работаете с компанией ААА?" "Да, а что?" "Мы-бы вам настоятельно рекомендовали работать с компанией БББ (прямые конкуренты)". А директриса компании БББ регулярно заносит "подарки" начальнику районной налоговой.Или, например, обратилась одна компания за офисным оборудованием к другой компании, взяла счет, через неделю приходит налоговая, насчитывыает 8 млн грн штрафа. "Но вы можете не платить, нам надо ...вот список, пожалуйста".Повторюсь, я не Дон Кихот и не готов вечно ждать, когда "туннель закончится".И уж точно не хочу, чтобы с этими "мельницами" "воевали" мои дети.У Вас еще есть порох в пороховницах и ягоды в ягодицах ? Вперед, к победе! rjkz

Повідомлень: 14705 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7689 раз. Подякували: 4688 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 759760761762 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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