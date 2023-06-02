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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 чер, 2023 06:57
Я конечно сам наблюдал пару раз как мои коллеги работали на 2 фронта, но в обоих кейсах это были галера и фриланс, и в обоих кейсах это было около года, дальше галеру бросали. К тому же оба были без детей, молодыми, когда спать можно по 2-4 часа, и на утро огурцом. Как совмещать два фуллтайма - не представляю. А если это ещё и два энтерпрайз проекта, и оба в США, как у сына Старикана, то выглядит большим челленджем. Там одни митинги полдня занимают, и я думаю, что там на двух проектах конфликты по митингам происходят. Ещё бывают пиковые моменты: релизы, блокеры, дедлайны. А тут ещё возраст, здоровье, дети, жена, родители по Ю4Ю.
Я, кстати, ещё не очень понимаю тянуть две работы по 150к на финансовую компанию, и е-коммерс, когда можно было просто устроиться в фаанг или к кому-то из бей эрии на около 300к, и ограничиться одним проектом и 40 часами, из которых возможно не все нужно работать, там такая же бюрократия, а деньги делаются за счёт эффекта масштаба.
П.С. Я не оспариваю, у меня нет причин не верить Старикану, просто удивлён немного
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 07:03
Тут ещё и профессия такая, что надо постоянно учиться новому. Поэтому как бы приходится все время находить свободное время на то, чтобы быть в ногу со временем. Может реально лет за 5-7 до пенсии, можно уже будет успокоиться и на багаже знаний доезжать
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 12:43
rjkz написав: Gastarbaiter написав: Shaman написав:
якщо людина чогось досягла, то необов'язково пхатися в США, щоб починати з миття посуду чи тижнями за баранкою. до речі лікарі там взагалі важко пробитися. а у Києві до війни на зп 2 куо хірурга було важко знайти.
А що значить "чогось досягла"? Це власний бізнес зі стабільним доходом у кілька куо на місяць? Топова посада у великій компанії? Що ви маєте на увазі?
Чи, скажімо, тренер з танців вважається тим, хто "чогось досяг"? А класний перукар? Пілот літака? Шеф-кухар? Фінансовий аналітик чи аудитор? Чи в них теж немає іншого шляху, ніж починати з миття посуду?
Это до того расхожий штамп, что в США едут, чтобы мыть посуду, что просто руки опускаются с ним спорить.
И это люди заявляют, которые даже по турвизе не были в США.
Я не спорю, что для многих эмиграция связана с временным шагом вниз по социальной лестнице. Это мешает в основном тем, кого волнует "как они выглядят на велосипеде" (с). Кого это не парит, это не останавливает.
Трудности есть везде и всегда, преодолевая их человек становится сильнее, опытнее и достигает бОльшего.
Можно никуда не ехать. Можно и не идти учиться даже в украинские вузы. И многие так и делают. Можно сидеть дома на диване, тянуть пиво под футбольчик. Тоже вариант. Почему нет. Только и результат будет соответствующий.
а от зараз ви розумієте, що маніпулюєте?
бо з вашого тексту виходить, що люди стають сильнішими, досвідченішими та досягають більше, тільки якщо поїдуть.
а якщо не їдеш - то без освіти й пиво під футбол.
маячня. теж саме можна робити й тут - й деякі речі тут складніше, ніж в Америці.
можна ж й по іншому сказати - пробралися в США (як й більшість напівлегально) - добре, отримайте все готове. навіщо докладати зусилля та будувати щось самому?
нехай вам щастить в США, а ми тут будемо потроху свою країну відбудовувати
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Shaman
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 13:08
Shaman написав: rjkz написав:
Это до того расхожий штамп, что в США едут, чтобы мыть посуду, что просто руки опускаются с ним спорить.
И это люди заявляют, которые даже по турвизе не были в США.
Я не спорю, что для многих эмиграция связана с временным шагом вниз по социальной лестнице. Это мешает в основном тем, кого волнует "как они выглядят на велосипеде" (с). Кого это не парит, это не останавливает.
Трудности есть везде и всегда, преодолевая их человек становится сильнее, опытнее и достигает бОльшего.
Можно никуда не ехать. Можно и не идти учиться даже в украинские вузы. И многие так и делают. Можно сидеть дома на диване, тянуть пиво под футбольчик. Тоже вариант. Почему нет. Только и результат будет соответствующий.
а от зараз ви розумієте, що маніпулюєте?
бо з вашого тексту виходить, що люди стають сильнішими, досвідченішими та досягають більше, тільки якщо поїдуть.
а якщо не їдеш - то без освіти й пиво під футбол.
маячня. теж саме можна робити й тут - й деякі речі тут складніше, ніж в Америці.
можна ж й по іншому сказати - пробралися в США (як й більшість напівлегально) - добре, отримайте все готове. навіщо докладати зусилля та будувати щось самому?
нехай вам щастить в США, а ми тут будемо потроху свою країну відбудовувати
У нього(та і у багатьох) мірило - гроші.
Відповідно якщо їдеш і не повний дурак то 100% будеш успішнішим(читай - більше зароблятимеш).
Відповідно, я ніяких маніпуляцій не бачу - все логічно.
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andrijk777
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 15:16
Shaman написав: rjkz написав: Gastarbaiter написав:
А що значить "чогось досягла"? Це власний бізнес зі стабільним доходом у кілька куо на місяць? Топова посада у великій компанії? Що ви маєте на увазі?
Чи, скажімо, тренер з танців вважається тим, хто "чогось досяг"? А класний перукар? Пілот літака? Шеф-кухар? Фінансовий аналітик чи аудитор? Чи в них теж немає іншого шляху, ніж починати з миття посуду?
Это до того расхожий штамп, что в США едут, чтобы мыть посуду, что просто руки опускаются с ним спорить.
И это люди заявляют, которые даже по турвизе не были в США.
Я не спорю, что для многих эмиграция связана с временным шагом вниз по социальной лестнице. Это мешает в основном тем, кого волнует "как они выглядят на велосипеде" (с). Кого это не парит, это не останавливает.
Трудности есть везде и всегда, преодолевая их человек становится сильнее, опытнее и достигает бОльшего.
Можно никуда не ехать. Можно и не идти учиться даже в украинские вузы. И многие так и делают. Можно сидеть дома на диване, тянуть пиво под футбольчик. Тоже вариант. Почему нет. Только и результат будет соответствующий.
а от зараз ви розумієте, що маніпулюєте?
бо з вашого тексту виходить, що люди стають сильнішими, досвідченішими та досягають більше, тільки якщо поїдуть.
а якщо не їдеш - то без освіти й пиво під футбол.
маячня. теж саме можна робити й тут - й деякі речі тут складніше, ніж в Америці.
можна ж й по іншому сказати - пробралися в США (як й більшість напівлегально) - добре, отримайте все готове. навіщо докладати зусилля та будувати щось самому?
нехай вам щастить в США, а ми тут будемо потроху свою країну відбудовувати
Нифинга Вы не поняли.
Представте, что Вы играете в компьютерную игру.Я не любитель этого, но когда-то сутками чертей гонял в DOOMII. Переходите с уровня на уровень.
По дороге наращиваете возможности, но и сложность повышается.
Насколько Вам будет интересно вернуться на первый уровень и бегать с пистолетиком?
В США я попал настолько легально, что легальней просто некуда. 100%. Железобетонно. У государства Украина ко мне нет ни малейших вопросов. Государство знает где я и в каком статусе.
Насчет сложно/не сложно. Я-бы принял Ваши выпады, если-бы сидел на социале, так тоже "можно". Просидел-бы на фудстемпах, велфере, медикейде и 8 программе до пенсии (я-ж типа "предпенсионного " возраста), потом получил-бы все плюшки старого бедного человека, которые будут в сумме тянуть может и больше, чем моя пенсия. Такие тут тоже есть, но ради этого ехать в страну с такими возможностями?
Надо ехать, чтобы иметь возможность "расти над собой" (с). Есть куда.
В Украине мне уже было некуда расти.
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rjkz
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 16:01
rjkz написав: Shaman написав: rjkz написав:
Это до того расхожий штамп, что в США едут, чтобы мыть посуду, что просто руки опускаются с ним спорить.
И это люди заявляют, которые даже по турвизе не были в США.
Я не спорю, что для многих эмиграция связана с временным шагом вниз по социальной лестнице. Это мешает в основном тем, кого волнует "как они выглядят на велосипеде" (с). Кого это не парит, это не останавливает.
Трудности есть везде и всегда, преодолевая их человек становится сильнее, опытнее и достигает бОльшего.
Можно никуда не ехать. Можно и не идти учиться даже в украинские вузы. И многие так и делают. Можно сидеть дома на диване, тянуть пиво под футбольчик. Тоже вариант. Почему нет. Только и результат будет соответствующий.
а от зараз ви розумієте, що маніпулюєте?
бо з вашого тексту виходить, що люди стають сильнішими, досвідченішими та досягають більше, тільки якщо поїдуть.
а якщо не їдеш - то без освіти й пиво під футбол.
маячня. теж саме можна робити й тут - й деякі речі тут складніше, ніж в Америці.
можна ж й по іншому сказати - пробралися в США (як й більшість напівлегально) - добре, отримайте все готове. навіщо докладати зусилля та будувати щось самому?
нехай вам щастить в США, а ми тут будемо потроху свою країну відбудовувати
Нифинга Вы не поняли.
Представте, что Вы играете в компьютерную игру.Я не любитель этого, но когда-то сутками чертей гонял в DOOMII. Переходите с уровня на уровень.
По дороге наращиваете возможности, но и сложность повышается.
Насколько Вам будет интересно вернуться на первый уровень и бегать с пистолетиком?
В США я попал настолько легально, что легальней просто некуда. 100%. Железобетонно. У государства Украина ко мне нет ни малейших вопросов. Государство знает где я и в каком статусе.
Насчет сложно/не сложно. Я-бы принял Ваши выпады, если-бы сидел на социале, так тоже "можно". Просидел-бы на фудстемпах, велфере, медикейде и 8 программе до пенсии (я-ж типа "предпенсионного " возраста), потом получил-бы все плюшки старого бедного человека, которые будут в сумме тянуть может и больше, чем моя пенсия. Такие тут тоже есть, но ради этого ехать в страну с такими возможностями?
Надо ехать, чтобы иметь возможность "расти над собой" (с). Есть куда.
В Украине мне уже было некуда расти.
у вас виходить, що зростати можна лише в США. особисто у вас може й так. у інших - по-різному. дехто зростати може навпаки тут, а в США - часу вже не вистачить.
з точки зору України - питань нема. а з точки зору законодавства США - певен, є шпаринки
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Shaman
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 17:27
Shaman написав: rjkz написав: Shaman написав:
а от зараз ви розумієте, що маніпулюєте?
бо з вашого тексту виходить, що люди стають сильнішими, досвідченішими та досягають більше, тільки якщо поїдуть.
а якщо не їдеш - то без освіти й пиво під футбол.
маячня. теж саме можна робити й тут - й деякі речі тут складніше, ніж в Америці.
можна ж й по іншому сказати - пробралися в США (як й більшість напівлегально) - добре, отримайте все готове. навіщо докладати зусилля та будувати щось самому?
нехай вам щастить в США, а ми тут будемо потроху свою країну відбудовувати
Нифинга Вы не поняли.
Представте, что Вы играете в компьютерную игру.Я не любитель этого, но когда-то сутками чертей гонял в DOOMII. Переходите с уровня на уровень.
По дороге наращиваете возможности, но и сложность повышается.
Насколько Вам будет интересно вернуться на первый уровень и бегать с пистолетиком?
В США я попал настолько легально, что легальней просто некуда. 100%. Железобетонно. У государства Украина ко мне нет ни малейших вопросов. Государство знает где я и в каком статусе.
Насчет сложно/не сложно. Я-бы принял Ваши выпады, если-бы сидел на социале, так тоже "можно". Просидел-бы на фудстемпах, велфере, медикейде и 8 программе до пенсии (я-ж типа "предпенсионного " возраста), потом получил-бы все плюшки старого бедного человека, которые будут в сумме тянуть может и больше, чем моя пенсия. Такие тут тоже есть, но ради этого ехать в страну с такими возможностями?
Надо ехать, чтобы иметь возможность "расти над собой" (с). Есть куда.
В Украине мне уже было некуда расти.
у вас виходить, що зростати можна лише в США. особисто у вас може й так. у інших - по-різному. дехто зростати може навпаки тут, а в США - часу вже не вистачить.з точки зору України - питань нема. а з точки зору законодавства США - певен, є шпаринки
:D
1. Мой "предпенсионный" опыт Вам ничего не доказывает? Помните, мы с Вами дискутировали на умершей ветке про Глобализацию? Я там расписал возрастные риски и возможности. Можно сделать на поправку "Я это делать буду, а это - не буду" в свете проявившихся "наклонностей"
2. В США я на абсолютно законных основаниях. Даже не ПУ. МОй въезд был в эмиграционном статусе. С первой секунды в США - все честно. И также абсолютно все честно в отношении Украины. До последней секунды в Украине.
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rjkz
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 17:39
andrijk777 написав: Shaman написав: rjkz написав:
Это до того расхожий штамп, что в США едут, чтобы мыть посуду, что просто руки опускаются с ним спорить.
И это люди заявляют, которые даже по турвизе не были в США.
Я не спорю, что для многих эмиграция связана с временным шагом вниз по социальной лестнице. Это мешает в основном тем, кого волнует "как они выглядят на велосипеде" (с). Кого это не парит, это не останавливает.
Трудности есть везде и всегда, преодолевая их человек становится сильнее, опытнее и достигает бОльшего.
Можно никуда не ехать. Можно и не идти учиться даже в украинские вузы. И многие так и делают. Можно сидеть дома на диване, тянуть пиво под футбольчик. Тоже вариант. Почему нет. Только и результат будет соответствующий.
а от зараз ви розумієте, що маніпулюєте?
бо з вашого тексту виходить, що люди стають сильнішими, досвідченішими та досягають більше, тільки якщо поїдуть.
а якщо не їдеш - то без освіти й пиво під футбол.
маячня. теж саме можна робити й тут - й деякі речі тут складніше, ніж в Америці.
можна ж й по іншому сказати - пробралися в США (як й більшість напівлегально) - добре, отримайте все готове. навіщо докладати зусилля та будувати щось самому?
нехай вам щастить в США, а ми тут будемо потроху свою країну відбудовувати
У нього(та і у багатьох) мірило - гроші.
Відповідно якщо їдеш і не повний дурак то 100% будеш успішнішим(читай - більше зароблятимеш).
Відповідно, я ніяких маніпуляцій не бачу - все логічно.
Для меня деньги - средство, а не цель.
Цель - мои дети должны жить в нормальной стране.
Где мне не надо будет учить ребенка, когда, скажем, буду передавать ему/им свой бизнес, что-то в стиле:
-Смотрите, ребятки, видите того дядю с большим животом и волосатыми руками?
Это очень хороший и нужный дядя из налоговой. Мы ему каждый месяц отстегиваем несколько куе, чтобы он оплачивал учебу своих деток в Сорбонне.
-Папа, но почему мы это должны делать? Мы-же честно ведем бизнес, а не как дядя Петя - тупо держим "конверт".
-Понимаете, дядя Петя - кум этого дяди из налоговой и если-бы не этот дядя, то дядя Петя уже-бы сидел в тюрьме, но они каждую пятницу с дядей из налоговой и дядей из ментовки ходят в сауну и они большие друзья и партнеры.
-Партнеры? Папа, они что - геи?
-Нет, детки, геи - это представители ЛГБТ сообщества, эти - просто тридварасы.
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rjkz
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 19:20
rjkz написав: andrijk777 написав: Shaman написав:
а от зараз ви розумієте, що маніпулюєте?
бо з вашого тексту виходить, що люди стають сильнішими, досвідченішими та досягають більше, тільки якщо поїдуть.
а якщо не їдеш - то без освіти й пиво під футбол.
маячня. теж саме можна робити й тут - й деякі речі тут складніше, ніж в Америці.
можна ж й по іншому сказати - пробралися в США (як й більшість напівлегально) - добре, отримайте все готове. навіщо докладати зусилля та будувати щось самому?
нехай вам щастить в США, а ми тут будемо потроху свою країну відбудовувати
У нього(та і у багатьох) мірило - гроші.
Відповідно якщо їдеш і не повний дурак то 100% будеш успішнішим(читай - більше зароблятимеш).
Відповідно, я ніяких маніпуляцій не бачу - все логічно.
Для меня деньги - средство, а не цель.
Цель - мои дети должны жить в нормальной стране.
Где мне не надо будет учить ребенка, когда, скажем, буду передавать ему/им свой бизнес, что-то в стиле:
-Смотрите, ребятки, видите того дядю с большим животом и волосатыми руками?
Это очень хороший и нужный дядя из налоговой. Мы ему каждый месяц отстегиваем несколько куе, чтобы он оплачивал учебу своих деток в Сорбонне.
-Папа, но почему мы это должны делать? Мы-же честно ведем бизнес, а не как дядя Петя - тупо держим "конверт".
-Понимаете, дядя Петя - кум этого дяди из налоговой и если-бы не этот дядя, то дядя Петя уже-бы сидел в тюрьме, но они каждую пятницу с дядей из налоговой и дядей из ментовки ходят в сауну и они большие друзья и партнеры.
-Партнеры? Папа, они что - геи?
-Нет, детки, геи - это представители ЛГБТ сообщества, эти - просто тридварасы.
отож й питання, як зробити нормальну країну.
з анекдоту все одно не зрозуміло, чому треба платити, якщо бізнес чесний. "конверт" дяді Петі - то проблеми дяді Петі
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Shaman
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 21:47
Shaman написав: rjkz написав: andrijk777 написав:
У нього(та і у багатьох) мірило - гроші.
Відповідно якщо їдеш і не повний дурак то 100% будеш успішнішим(читай - більше зароблятимеш).
Відповідно, я ніяких маніпуляцій не бачу - все логічно.
Для меня деньги - средство, а не цель.
Цель - мои дети должны жить в нормальной стране.
Где мне не надо будет учить ребенка, когда, скажем, буду передавать ему/им свой бизнес, что-то в стиле:
-Смотрите, ребятки, видите того дядю с большим животом и волосатыми руками?
Это очень хороший и нужный дядя из налоговой. Мы ему каждый месяц отстегиваем несколько куе, чтобы он оплачивал учебу своих деток в Сорбонне.
-Папа, но почему мы это должны делать? Мы-же честно ведем бизнес, а не как дядя Петя - тупо держим "конверт".
-Понимаете, дядя Петя - кум этого дяди из налоговой и если-бы не этот дядя, то дядя Петя уже-бы сидел в тюрьме, но они каждую пятницу с дядей из налоговой и дядей из ментовки ходят в сауну и они большие друзья и партнеры.
-Партнеры? Папа, они что - геи?
-Нет, детки, геи - это представители ЛГБТ сообщества, эти - просто тридварасы.
отож й питання, як зробити нормальну країну.
з анекдоту все одно не зрозуміло, чому треба платити, якщо бізнес чесний. "конверт" дяді Петі - то проблеми дяді Петі
Очевидно, Вы не вели бизнес в Украине. И/или в стороне от таких "нюансов".
Я с этим сталкивался и как наемный работник и как собственник бизнеса.
Неоднократно. Много лет.
На моих глазах крупный британский бренд одежды, который имел швейный цех в Украине, закрылся из-за того, что не хотел платить взятку пожарнику.
Пошли на принцип. Стояли опечатанными около года. Потом закрыли представительство, мощности, склады, магазины в Киеве.
У меня были неформальные отношения с замдиректора структуры, где мы арендовали площади.
Когда приходили за данью, с проходной звонили ей, она звонила тем, кто был с ней в хороших отношениях.
"У нас налоговая/пожарники/сэс/...".
И все закрываются и никому не открывают до звонка, что ушли.
Сидят тихо, как мыши. А те ломятся во все двери подряд. Им пофиг, абы "человек хороший попался".
Или Вам приходилось слышать от бухгалтера "У нас отчет по НДС не принимают, сказали, чтобы директор к начальнику налоговой зашел"?
Я когда-то присутствовал при разговоре тогдащнего директора или что-то типа того "Макдоналдс Украина" и начальника ДСНС (или как оно раньше называлось, в общем, пожарника) Днепровского района ( на Перова).
Стоит такой интурист и не понимает, почему Мак на Левобережке надо снести, потому что нет пожарных интервалов с ближайшими киосками. Почему не подвинуть киоски? Тупой интурист попался, это-же Украина во всей своей красе.
Или например, к твоему контрагенту приходит налоговая и говорит "Вы работаете с компанией ААА?" "Да, а что?" "Мы-бы вам настоятельно рекомендовали работать с компанией БББ (прямые конкуренты)". А директриса компании БББ регулярно заносит "подарки" начальнику районной налоговой.
Или, например, обратилась одна компания за офисным оборудованием к другой компании, взяла счет, через неделю приходит налоговая, насчитывыает 8 млн грн штрафа. "Но вы можете не платить, нам надо ...вот список, пожалуйста".
Повторюсь, я не Дон Кихот и не готов вечно ждать, когда "туннель закончится".
И уж точно не хочу, чтобы с этими "мельницами" "воевали" мои дети.
У Вас еще есть порох в пороховницах и ягоды в ягодицах ? Вперед, к победе!
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